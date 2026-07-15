Hacer Email con integración de Discord: Recibe Emails en tu Canal

¿Necesitas una dirección de correo electrónico para recibir boletines, notificaciones o reenviar correos, pero prefieres no usar tu correo electrónico? Te proporcionaremos una dirección de correo electrónico que puede recibir todas tus comunicaciones y enviarlas automáticamente a tu canal de Discordia.

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De confianza y utilizado por miles de empresas
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¿Por qué elegir el correo electrónico con integración de Discord?

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Mensajería unificada

Centraliza tu comunicación recibiendo correo electrónico y reenviándolo todo a Discord.

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Actualizaciones en tiempo real

Mantente al día con alertas y notificaciones en tiempo real de los correos electrónicos entrantes, para no perderte nunca información importante.

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Colaboración sin fisuras

Mejore la colaboración en equipo compartiendo correos electrónicos, alertas y boletines relevantes dentro de Discord.

¿Para qué fines se puede utilizar el correo electrónico con la integración de Discord?

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Reenvío de correo electrónico

Reenvía automáticamente los correos electrónicos seleccionados a los canales de Discord designados para facilitar el acceso del equipo.

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Boletines

Distribuya los boletines clave de la organización en Discord para mantener a todos informados y comprometidos.

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Notificaciones

Reciba notificaciones inmediatas y puntuales en su canal de Discord sobre correos electrónicos nuevos o importantes.

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Alertas

Personalice y priorice las alertas de correos electrónicos específicos para resaltar la información crítica en Discord.

Características básicas de la integración del correo electrónico con Discord

Descubre las mejores funciones del correo electrónico con integración de Discord.

Reenvío de correo electrónico

Redirige fácilmente los correos electrónicos de tu bandeja de entrada a los canales de Discord designados.

Reenvío de correo electrónico

Facilidad de integración

Sencillo proceso de configuración para vincular tu cuenta de correo electrónico con Discord.

Facilidad de integración

Filtrado de correo electrónico

Utiliza filtros para asegurarte de que sólo los correos electrónicos relevantes se reenvían a tus canales de Discord.

Filtrado de correo electrónico

Alertas personalizables

Configure notificaciones personalizadas para diferentes tipos de correos electrónicos según sus necesidades.

Alertas personalizables

Control dinámico de canales

Cambie y personalice sin esfuerzo los canales de Discord, asegurándose de que la comunicación de su equipo esté siempre alineada con las necesidades cambiantes.

Control dinámico de canales

Apoyo a la fijación

Reenvíe correos electrónicos con archivos adjuntos, garantizando un intercambio de información exhaustivo.

Apoyo a la fijación

Ventajas de utilizar el correo electrónico con Discord

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Mejora de la eficiencia

Reduzca el tiempo dedicado a alternar entre el correo electrónico y Discord, mejorando la productividad.

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Mayor conciencia de equipo

Mantenga informado a su equipo con acceso inmediato a las comunicaciones por correo electrónico en Discord.

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Información centralizada

Consolide sus herramientas de comunicación, facilitando el seguimiento de la información importante.

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Notificaciones personalizadas

Adapte la configuración de las alertas a las necesidades específicas de su equipo o proyecto.

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Colaboración inclusiva

Asegúrese de que todos los miembros del equipo tengan acceso a actualizaciones cruciales por correo electrónico, fomentando un entorno de trabajo más integrador.

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Fácil acceso a datos históricos

Busque y recupere comunicaciones de correo electrónico anteriores directamente en Discord.

¿Dónde se puede utilizar la integración del correo electrónico con Discord?

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Equipos empresariales

Mejore la comunicación y la colaboración en sus equipos empresariales u organizativos.

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Comunidades de juego

Mantenga a su comunidad de jugadores comprometida e informada con las últimas actualizaciones y noticias.

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Grupos educativos

Facilite la comunicación entre estudiantes y educadores, compartiendo correos electrónicos y actualizaciones importantes.

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Comunidades en línea

Refuerce su comunidad en línea centralizando la comunicación y el intercambio de información en Discord.

Lleve la comunicación con su comunidad al siguiente nivel integrándose ahora.