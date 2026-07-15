RSS es un formato de datos universal compatible con los principales CMS, plataformas de widgets y sistemas de señalización digital. Una vez creado un feed en RSS.app, puedes incrustarlo como widget de muro, teletipo o lista en WordPress, Wix, Shopify o Squarespace, o conectarlo directamente a software de señalización como Enplug, Raydiant y ScreenCloud. El mismo feed funciona en todas partes, así que puedes configurarlo una vez y mostrarlo en tantas superficies como necesites.