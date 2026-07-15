Insertar fuentes de redes sociales y muros de noticias en cualquier sitio web
Mantenga actualizados su sitio web y sus expositores físicos sin actualizaciones manuales. RSS.app agrega automáticamente contenidos de noticias y redes sociales en widgets de sincronización automática. Aumente la autoridad, mejore el SEO con contenido fresco y aumente la participación sin necesidad de mantenimiento.
- Agregue contenidos de LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y fuentes de noticias en una sola fuente.
- Los widgets se actualizan automáticamente para que su sitio muestre siempre las últimas publicaciones sin necesidad de actualizaciones manuales.
- Se integra en cualquier plataforma con una sola línea de código, sin necesidad de mantenimiento.
1M+
Canales RSS activos
100M+
Artículos procesados
15 min
Frecuencia de actualización
99.9%
Fiabilidad del tiempo de actividad
Cómo funciona
RSS.app se sitúa entre tus fuentes y destinos, convirtiendo cualquier contenido web en fuentes de datos estructurados.
Fuentes
Destinos
Cómo los equipos automatizan la agregación y visualización de contenidos
Muros sociales multicanal unificados
No dejes que tus mejores contenidos queden enterrados en las redes sociales. Agrupa las publicaciones de LinkedIn, Instagram, Youtube, Facebook y TikTok en un único muro de redes sociales integrado directamente en tu sitio web. Esto crea un eje centralizado que muestra la actividad de la marca y mantiene a los visitantes interesados durante más tiempo.
Funciona con
Página de LinkedIn → Widget de muro
Muestre automáticamente actualizaciones de la empresa y publicaciones de liderazgo intelectual en su página "Acerca de nosotros".
Feed multiplataforma → Feed Bundle
Combina tus actualizaciones corporativas de LinkedIn, imágenes de Instagram y tutoriales de Youtube en una sola cuadrícula.
Búsqueda de hashtags → Muro de contenidos
Agregue publicaciones públicas de LinkedIn y Reddit utilizando hashtags específicos de la marca para mostrar la participación de la comunidad.
Social Feed → API .JSON
Para desarrolladores que deseen incorporar datos sociales agregados a una aplicación móvil personalizada.
Perspectiva estratégica
Un muro social unificado convierte la actividad dispersa de las redes sociales en un escaparate único y siempre actualizado en su sitio web. Los visitantes ven que tu marca está activa en todas partes sin salir de tu sitio.
Galerías de prensa y noticias autoactualizables
Genere autoridad de marca inmediata agregando menciones en los medios y artículos de noticias. Muéstrelos automáticamente en galerías profesionales que se actualizan en cuanto se publica una nueva noticia.
Funciona con
Menciones de palabras clave → Muro de noticias
Muestre automáticamente los últimos artículos de noticias que mencionan su marca en un elegante diseño de tarjeta.
Nicho Blog RSS → Widget de lista
Agregue blogs de expertos del sector en una lista de "Lecturas recomendadas" en su sitio web.
Comunicados de prensa → Widget de revista
Transforme los anuncios estáticos de relaciones públicas en una redacción visual.
Noticias filtradas → Webhook
Envíe menciones de noticias agregadas al backend de su sitio para activar notificaciones personalizadas.
Perspectiva estratégica
Una galería de noticias profesional en su sitio web es señal de credibilidad para visitantes e inversores. La actualización automática hace que su sala de prensa nunca esté obsoleta.
Industria y tendencias
Añada una sensación de actividad constante a sus propiedades digitales. Agregue datos de alta frecuencia, como cambios en el mercado o noticias de última hora, en tickers para cabeceras, pies de página o barras laterales.
Funciona con
Noticias de última hora → Header Ticker
Una marquesina desplazable para la cabecera de su sitio web que muestra los últimos titulares del sector.
Búsqueda por temas → Sidebar Ticker
Mantenga informados a los visitantes con un teletipo específico de su nicho (por ejemplo, "Tendencias de IA") en la barra lateral de su sitio.
Alimentación multifuente → Paquete de alimentación
Fusione 5 fuentes de noticias diferentes en un flujo de teletipos unificado y sin duplicados.
Live Ticker → Incrustación Iframe
Copia y pega una sola línea de código para añadir un teletipo de noticias en directo a WordPress, Wix o Shopify.
Perspectiva estratégica
Un teletipo de noticias en directo indica que su sitio está conectado con los últimos acontecimientos de su sector. Aumenta el tiempo en la página y posiciona su marca como un recurso al que acudir.
Cartelería digital automatizada y pantallas de oficina
Lleve sus contenidos digitales al mundo físico. Agregue noticias de la empresa, redes sociales y actualizaciones del sector en fuentes especializadas diseñadas para monitores de oficina, pantallas de eventos y pantallas de vestíbulo.
Funciona con
LinkedIn de empresa → Pantalla de oficina
Fomente el compromiso de los empleados mostrando los últimos hitos corporativos de LinkedIn en el vestíbulo.
RSS del sector → Tablón de anuncios digital
Mantenga informado al equipo con un feed rotativo de noticias del sector en los monitores de la sala de descanso.
LinkedIn Jobs → Pantalla de contratación
Muestre automáticamente los puestos vacantes actuales en pantallas digitales en ferias de empleo o entradas de oficinas.
Señalización → Webhook/XML
Conecte su fuente agregada a software de señalización profesional como Enplug, Raydiant o ScreenCloud.
Perspectiva estratégica
La señalización digital alimentada por RSS crea un sistema de visualización de información sin mantenimiento. Una vez conectadas, las pantallas se mantienen al día sin necesidad de que nadie actualice manualmente los contenidos.
Muro de redes sociales para eventos
Cree un centro dinámico de contenidos para conferencias, lanzamientos de productos o seminarios web. RSS.app agrega actualizaciones en directo de los ponentes, hashtags de redes sociales y cobertura de noticias en una única pantalla de alta energía para los asistentes.
Funciona con
Altavoz LinkedIn/X → Muro de eventos
Agregue las publicaciones de los ponentes principales y los panelistas para destacar los puntos de vista del evento y los anuncios oficiales.
Hashtag del evento → Widget de muro
Muestre las reacciones de los asistentes y las publicaciones en las redes sociales desde la sala del evento para impulsar la participación de la comunidad.
Cobertura mediática → Widget de revista
Agregue y muestre automáticamente artículos de noticias y menciones de prensa sobre el acontecimiento a medida que se producen.
Eventos → Señalización digital
Envíe el contenido agregado del evento a los monitores del vestíbulo, a las pantallas del escenario o a aplicaciones móviles personalizadas para conferencias.
Perspectiva estratégica
Los muros sociales para eventos generan participación en tiempo real y FOMO. Los asistentes ven sus publicaciones en la gran pantalla, lo que permite compartirlas más en las redes sociales y ampliar el alcance del evento más allá del lugar de celebración.
Herramientas de agregación y visualización de contenidos
RSS.app proporciona la infraestructura necesaria para agregar, filtrar y mostrar contenidos de cualquier fuente.
Filtros avanzados
Incluya o excluya contenidos por palabra clave, fuente o idioma para mantener la relevancia de sus muros y teletipos.
Sin duplicados
La deduplicación automática garantiza que una misma entrada nunca aparezca dos veces, incluso cuando se agregan varias fuentes.
Widgets de actualización automática
Los widgets comprueban si hay nuevos contenidos de forma programada para que tus pantallas muestren siempre las últimas publicaciones sin necesidad de recargar la página.
Paquetes de piensos
Combina LinkedIn, Instagram, YouTube, noticias y cualquier otro feed en un único flujo unificado.
Incrustaciones con capacidad de respuesta
Los widgets se adaptan a cualquier tamaño de pantalla, desde navegadores móviles hasta pantallas panorámicas de señalización digital.
Traducción mundial
Traduzca automáticamente los contenidos agregados a más de 40 idiomas para audiencias internacionales.
Mostrar contenidos en cualquier lugar
Un canal RSS. Cualquier pantalla.
RSS es un formato de datos universal compatible con los principales CMS, plataformas de widgets y sistemas de señalización digital. Una vez creado un feed en RSS.app, puedes incrustarlo como widget de muro, teletipo o lista en WordPress, Wix, Shopify o Squarespace, o conectarlo directamente a software de señalización como Enplug, Raydiant y ScreenCloud. El mismo feed funciona en todas partes, así que puedes configurarlo una vez y mostrarlo en tantas superficies como necesites.
Preguntas frecuentes
RSS.app genera un código incrustado (iframe o fragmento de JavaScript) que puedes pegar en tu sitio web. El widget obtiene automáticamente el contenido más reciente de su canal RSS y lo presenta en el estilo que usted elija: muro, revista, lista, teletipo o carrusel. El contenido se actualiza de forma programada sin que usted tenga que hacer nada.
RSS.app puede generar feeds de páginas de empresa de LinkedIn, perfiles de Instagram, canales y listas de reproducción de YouTube, páginas de Facebook, perfiles de TikTok, Reddit y muchos más. Estos feeds pueden combinarse y mostrarse en cualquier formato de widget.
Sí. Cada tipo de widget ofrece opciones de personalización que incluyen colores, fuentes, densidad de diseño, número de elementos mostrados y si mostrar imágenes o descripciones. Puede adaptar el widget a las directrices de su marca sin escribir CSS.
Los widgets buscan nuevos contenidos según el intervalo de actualización de su plan, normalmente cada 15-60 minutos. Cuando aparecen nuevos elementos en el canal RSS subyacente, el widget se actualiza automáticamente en su sitio.
Sí. Los widgets de RSS.app funcionan en cualquier plataforma que admita incrustaciones HTML o iframes. Esto incluye WordPress, Wix, Shopify, Squarespace, Webflow, Weebly y sitios HTML personalizados. Cada widget proporciona un código de inserción de una línea que debes pegar en el editor de tu página.
Sí. Utiliza Feed Bundles para combinar feeds de LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook y otras fuentes en un único feed unificado. A continuación, muestra esa fuente combinada en cualquier widget. La deduplicación garantiza que no se repitan publicaciones.
Sí. Las fuentes RSS.app son compatibles con software de señalización digital como Enplug, Raydiant y ScreenCloud. Puede utilizar la URL del canal RSS directamente en plataformas que admitan RSS o incrustar el widget mediante un bloque iframe/HTML en su pantalla de señalización.
La incrustación de widgets y la creación de feeds de redes sociales están disponibles en todos los planes de pago. La frecuencia de actualización y el número de feeds que puedes crear dependen del nivel de tu plan. Visita la página de precios para ver una comparación detallada de las características de cada plan.
¿Qué es RSS.app?
RSS.app convierte páginas web, perfiles de redes sociales y fuentes en línea en canales RSS estructurados. Estos canales se actualizan según un calendario (cada 15-60 minutos, dependiendo de tu plan) y pueden ser consumidos por cualquier sistema compatible con RSS.
- Formato XML normalizado compatible con miles de herramientas
- Actualización programada cada 15-60 minutos según el plan
- Funciona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n y cualquier lector RSS.
Empiece a supervisar hoy mismo
Cree su primer canal RSS en menos de un minuto. No necesita tarjeta de crédito.