Controle a sus competidores sin trabajo manual
RSS.app convierte los blogs de la competencia, las páginas de LinkedIn, las ofertas de empleo, los boletines, las páginas de precios y las menciones en los medios de comunicación en canales RSS estructurados. Agréguelo todo en una sola fuente y envíe actualizaciones a Slack, Discord, Telegram, correo electrónico o cualquier herramienta de automatización.
- Siga los blogs de la competencia, la actividad en LinkedIn, las ofertas de empleo y los cambios de precios.
- Agregue las actualizaciones de varios competidores en un feed estructurado
- Sustituya la comprobación manual por actualizaciones programadas cada 15-60 minutos.
1M+
Canales RSS activos
100M+
Artículos procesados
15 min
Frecuencia de actualización
99.9%
Fiabilidad del tiempo de actividad
Cómo funciona
RSS.app se sitúa entre tus fuentes y destinos, convirtiendo cualquier contenido web en fuentes de datos estructurados.
Fuentes
Destinos
Cómo controlan los equipos a sus competidores
Supervisión de precios y páginas de productos
RSS.app supervisa las páginas de la competencia en busca de cambios de precios y contenidos, y envía automáticamente actualizaciones a su equipo para que pueda seguir la actividad del mercado sin constantes comprobaciones manuales.
Funciona con
Cambios en los precios → Slack
Envíe alertas instantáneas a #pricing-alerts para que su equipo de ventas pueda ajustar los presupuestos y seguir siendo competitivo en tiempo real.
Cambios en los precios → Zapier → Google Sheets
Sincronice los datos de cambios de precios con una hoja de Google para realizar un seguimiento del historial de precios de la competencia y las tendencias estacionales.
Cambios en los precios → JSON
Utilice feeds JSON para introducir los lanzamientos de nuevos productos en su cuadro de mandos interno o en su propia herramienta de investigación.
Cambios en los precios → Correo electrónico
Utilice el Email Digest para enviar un resumen semanal de todas las actualizaciones de productos de la competencia a la bandeja de entrada de la dirección.
Perspectiva estratégica
Los cambios de precios suelen ser señal de cambios en la estrategia competitiva. Detectarlos a tiempo da a su equipo tiempo para evaluar el posicionamiento y responder antes de que los clientes se den cuenta.
Blog de la competencia y actualización de contenidos
RSS.app descubre o genera automáticamente canales RSS de blogs y páginas de productos de la competencia. Entérate inmediatamente de cuándo un competidor publica nuevos contenidos, lanza una función o cambia sus mensajes.
Funciona con
Entradas de blog → Slack
Dirija las nuevas entradas de blog de la competencia a #competitive-intel para que su equipo de marketing pueda analizar el posicionamiento y responder con contra-contenido.
Actualizaciones de productos → Discord
Comparta los anuncios de características de la competencia en el canal de Discord de su equipo de producto para informar sobre las decisiones de la hoja de ruta.
Blog Digest → Correo electrónico
Entregar un resumen semanal de toda la actividad del blog de la competencia en la bandeja de entrada de la dirección para su revisión estratégica.
Actualizaciones de contenidos → Telegram
Reciba alertas móviles instantáneas cuando la competencia publique nuevos contenidos para que nunca se pierda un lanzamiento o anuncio.
Perspectiva estratégica
Las publicaciones en el blog de la competencia y las actualizaciones de productos revelan las prioridades de la hoja de ruta y el posicionamiento de marketing. Su seguimiento constante ayuda a los equipos de producto y marketing a mantenerse informados sin esfuerzo manual.
Seguimiento de la actividad en LinkedIn
Supervise las páginas de LinkedIn de la competencia en busca de nuevas ofertas de empleo, actualizaciones de la empresa y contenido de liderazgo intelectual. Las tendencias de contratación indican expansión, inversión en productos o crecimiento geográfico: toda la información disponible públicamente que puedes rastrear automáticamente.
Funciona con
Ofertas de empleo → Slack
Averigüe cuándo la competencia publica nuevos puestos. Un aumento de las contrataciones en ingeniería puede indicar el desarrollo de nuevos productos. Las contrataciones en ventas sugieren una expansión del mercado.
Mensajes de empresa → Telegram
Recibe alertas instantáneas de las publicaciones de LinkedIn de la competencia -anuncios de asociaciones, liderazgo intelectual y mensajes de marketing- directamente en tu teléfono.
Actividad de contratación → Zapier → Hojas
Registre automáticamente las ofertas de empleo de la competencia en una hoja de Google para realizar análisis trimestrales de tendencias de contratación e informes sobre la competencia.
Actualizaciones de LinkedIn → Resumen por correo electrónico
Entregue a su equipo directivo un resumen semanal de toda la actividad de la competencia en LinkedIn: nuevas publicaciones, ofertas de empleo e hitos de la empresa.
Perspectiva estratégica
LinkedIn es la señal más pública de la estrategia corporativa. Las ofertas de empleo, las actualizaciones de la empresa y el contenido de liderazgo revelan dónde están invirtiendo los competidores. Estas señales son públicas, estructuradas y gratuitas.
Noticias de Google y cobertura de prensa
Crea canales RSS a partir de los resultados de búsqueda de Google News para nombres de competidores, productos o ejecutivos. Realice un seguimiento automático de la cobertura de prensa, los anuncios de financiación y las menciones del sector en lugar de realizar búsquedas manuales cada mañana.
Funciona con
Noticias de la competencia → Slack
Dirija la cobertura de prensa de la competencia a #competitive-intel para que su equipo vea los anuncios de financiación, las asociaciones y los movimientos del mercado a medida que se producen.
News Digest → Correo electrónico
Envíe un resumen diario de todas las menciones de prensa de la competencia a su equipo directivo para su revisión estratégica.
Cobertura en prensa → Zapier
Active flujos de trabajo automatizados cuando aparezcan competidores en las noticias: regístrese en un CRM, notifique a ventas o actualice un cuadro de mando interno.
Archivo de noticias → CSV
Exporte las menciones de prensa de la competencia a CSV para obtener informes trimestrales sobre la competencia y análisis de tendencias.
Perspectiva estratégica
La cobertura de prensa indica el posicionamiento en el mercado, los eventos de financiación y la actividad de los socios. El seguimiento de las noticias de la competencia ayuda a los equipos a anticiparse a los movimientos del mercado y ajustar la estrategia.
Boletines de la competencia
Convierte los boletines electrónicos de la competencia en fuentes RSS con la función de conversión de correo electrónico en RSS de RSS.app. Suscríbete con una dirección de correo electrónico específica y cada boletín se convertirá en un elemento de feed que puedes enrutar, filtrar y archivar.
Funciona con
Boletines → Slack
Envíe los boletines de la competencia a un canal Slack específico para que su equipo de marketing pueda analizar los mensajes, las promociones y la estrategia de contenidos.
Boletines → Discordia
Comparta los boletines de la competencia en Discord de su equipo para realizar análisis colaborativos y debates rápidos.
Boletín de noticias → Correo electrónico
Consolide todos los boletines de la competencia en un resumen diario en lugar de saturar las bandejas de entrada individuales.
Boletines → Hacer
Introduzca los boletines de la competencia en los escenarios de Make para extraer temas clave, registrarlos en una base de datos o activar alertas internas.
Perspectiva estratégica
Los boletines revelan la estrategia de contenidos, las actualizaciones de productos y las tácticas promocionales que utilizan los competidores para atraer a su público. El seguimiento de estos datos proporciona una visión directa de su enfoque de comunicación.
Paquete de varias fuentes de la competencia
Utilice Feed Bundles para combinar blogs, LinkedIn, noticias, boletines y precios de uno o más competidores en una única fuente RSS unificada. Una URL ofrece a su equipo una visión completa de la competencia: conéctela a cualquier plataforma de automatización para su procesamiento posterior.
Funciona con
Todas las fuentes → Zapier
Active automatizaciones Zapier desde cualquier actualización de competidor: regístrese en CRM, notifique a los equipos o actualice los cuadros de mando en función del tipo de fuente.
Todas las fuentes → Marca
Construya escenarios Make avanzados que dirijan las actualizaciones de los competidores por tipo: precios a ventas, contratación a RRHH, prensa a RRPP.
Todas las fuentes → n8n
Utilice el activador RSS de n8n para crear flujos de trabajo personalizados y autoalojados para obtener información sobre la competencia, sin depender de ningún proveedor.
Todas las fuentes → Webhooks
Envíe cada actualización de los competidores a su propio punto final de la API para su procesamiento personalizado, almacenamiento o integración con herramientas internas.
Perspectiva estratégica
Una fuente unificada de competidores ofrece a los equipos un lugar para supervisar toda la actividad competitiva. Combinado con plataformas de automatización, permite personalizar los flujos de trabajo de alerta, archivo y análisis.
Qué puede hacer con los datos de la competencia
RSS.app le proporciona las herramientas que necesita para limpiar, traducir y ampliar su inteligencia competitiva.
Filtros avanzados
Filtre por palabras clave o patrones específicos para asegurarse de que su equipo sólo ve las menciones que importan.
Sin duplicados
Elimine automáticamente las entradas duplicadas para que su equipo sólo vea menciones únicas.
Traducción mundial
Traduzca automáticamente a más de 40 idiomas el sentimiento de marca y las actualizaciones de los competidores en otros idiomas.
Paquetes de piensos
Fusiona los feeds de Reddit, Google News y Review en un único flujo de datos centralizado.
Formatos listos para desarrolladores
Exporte sus datos exactamente como los necesite: RSS/XML, JSON o CSV.
Webhooks y automatización
Conecte fuentes a cualquier sistema que admita webhooks o activadores RSS para flujos de trabajo internos personalizados.
Envíe actualizaciones de la competencia a cualquier lugar
Una alimentación. Cualquier destino.
RSS es un formato XML estandarizado compatible con miles de aplicaciones. Cualquier sistema que acepte RSS puede consumir sus fuentes de seguimiento de la competencia, manteniendo los datos portátiles y neutrales con respecto al proveedor.
Preguntas frecuentes
La frecuencia de actualización de los feeds depende de su plan. Los feeds se actualizan cada 15-60 minutos. En cada actualización se comprueba si hay nuevos contenidos en la fuente y se añaden al feed.
Sí. RSS.app puede generar canales RSS desde las páginas de empresa de LinkedIn para realizar un seguimiento de las publicaciones y actualizaciones. No necesitas las credenciales API de LinkedIn. Proporciona la URL de la página de empresa y RSS.app generará el canal.
Sí. RSS.app genera canales RSS a partir de las páginas de ofertas de empleo de LinkedIn. Puedes hacer un seguimiento de empresas concretas o de los resultados de búsqueda para conocer las nuevas ofertas de empleo y las tendencias de contratación.
Sí. La función email-to-RSS de RSS.app te permite suscribirte a los boletines de la competencia utilizando una dirección de correo electrónico específica. Cada boletín se convierte en un feed que puedes enviar a Slack, Discord o cualquier otro destino.
Sí. RSS.app puede supervisar cualquier página web en busca de cambios de contenido, incluidas las páginas de precios. Cuando el contenido de la página cambia, se genera un nuevo feed con el contenido actualizado.
Sí. Los Feed Bundles le permiten fusionar feeds de múltiples competidores y múltiples tipos de fuentes (blog, LinkedIn, noticias, etc.) en un único feed unificado. Esto proporciona a su equipo una URL para supervisar toda la inteligencia competitiva.
Sí. Los feeds RSS.app son RSS/XML estándar, compatibles de forma nativa con Slack (a través del bot RSS), Zapier, Make, n8n y la mayoría de las plataformas de automatización. Añade la URL de tu feed para empezar a recibir actualizaciones.
RSS.app aplica la deduplicación basada en el contenido para identificar y eliminar las entradas duplicadas. Si el mismo artículo o actualización aparece en varias fuentes, solo aparecerá una vez en tu feed.
¿Qué es RSS.app?
RSS.app convierte páginas web, perfiles de redes sociales y fuentes en línea en canales RSS estructurados. Estos canales se actualizan según un calendario (cada 15-60 minutos, dependiendo de tu plan) y pueden ser consumidos por cualquier sistema compatible con RSS.
- Formato XML normalizado compatible con miles de herramientas
- Actualización programada cada 15-60 minutos según el plan
- Funciona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n y cualquier lector RSS.
Empiece a supervisar hoy mismo
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