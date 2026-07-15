Controle a sus competidores sin trabajo manual

RSS.app convierte los blogs de la competencia, las páginas de LinkedIn, las ofertas de empleo, los boletines, las páginas de precios y las menciones en los medios de comunicación en canales RSS estructurados. Agréguelo todo en una sola fuente y envíe actualizaciones a Slack, Discord, Telegram, correo electrónico o cualquier herramienta de automatización.

Iniciar la supervisiónVea cómo funciona
  • Siga los blogs de la competencia, la actividad en LinkedIn, las ofertas de empleo y los cambios de precios.
  • Agregue las actualizaciones de varios competidores en un feed estructurado
  • Sustituya la comprobación manual por actualizaciones programadas cada 15-60 minutos.

1M+

Canales RSS activos

100M+

Artículos procesados

15 min

Frecuencia de actualización

99.9%

Fiabilidad del tiempo de actividad

De confianza y utilizado por miles de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Cómo funciona

RSS.app se sitúa entre tus fuentes y destinos, convirtiendo cualquier contenido web en fuentes de datos estructurados.

Fuentes

RedditReddit
Google NewsGoogle News
LinkedInLinkedIn
Twitter/XTwitter/X
Any WebsiteAny Website
RSS.app

Destinos

SlackSlack
DiscordDiscord
TelegramTelegram
EmailEmail
ZapierZapier

Cómo controlan los equipos a sus competidores

Supervisión de precios y páginas de productos

RSS.app supervisa las páginas de la competencia en busca de cambios de precios y contenidos, y envía automáticamente actualizaciones a su equipo para que pueda seguir la actividad del mercado sin constantes comprobaciones manuales.

Funciona con

SlackSlackEmailCorreo electrónicoZapierZapierJSONJSON

Cambios en los precios → Slack

Envíe alertas instantáneas a #pricing-alerts para que su equipo de ventas pueda ajustar los presupuestos y seguir siendo competitivo en tiempo real.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

Cambios en los precios → Zapier → Google Sheets

Sincronice los datos de cambios de precios con una hoja de Google para realizar un seguimiento del historial de precios de la competencia y las tendencias estacionales.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appZapierZapier
Configurar

Cambios en los precios → JSON

Utilice feeds JSON para introducir los lanzamientos de nuevos productos en su cuadro de mandos interno o en su propia herramienta de investigación.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appJSONJSON
Configurar

Cambios en los precios → Correo electrónico

Utilice el Email Digest para enviar un resumen semanal de todas las actualizaciones de productos de la competencia a la bandeja de entrada de la dirección.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appEmailEmail
Configurar

Perspectiva estratégica

Los cambios de precios suelen ser señal de cambios en la estrategia competitiva. Detectarlos a tiempo da a su equipo tiempo para evaluar el posicionamiento y responder antes de que los clientes se den cuenta.

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Configurar el control de preciosVer la guía de configuración

Blog de la competencia y actualización de contenidos

RSS.app descubre o genera automáticamente canales RSS de blogs y páginas de productos de la competencia. Entérate inmediatamente de cuándo un competidor publica nuevos contenidos, lanza una función o cambia sus mensajes.

Funciona con

SlackSlackDiscordDiscordiaEmailCorreo electrónicoTelegramTelegrama

Entradas de blog → Slack

Dirija las nuevas entradas de blog de la competencia a #competitive-intel para que su equipo de marketing pueda analizar el posicionamiento y responder con contra-contenido.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

Actualizaciones de productos → Discord

Comparta los anuncios de características de la competencia en el canal de Discord de su equipo de producto para informar sobre las decisiones de la hoja de ruta.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appDiscordDiscord
Configurar

Blog Digest → Correo electrónico

Entregar un resumen semanal de toda la actividad del blog de la competencia en la bandeja de entrada de la dirección para su revisión estratégica.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appEmailEmail
Configurar

Actualizaciones de contenidos → Telegram

Reciba alertas móviles instantáneas cuando la competencia publique nuevos contenidos para que nunca se pierda un lanzamiento o anuncio.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appTelegramTelegram
Configurar

Perspectiva estratégica

Las publicaciones en el blog de la competencia y las actualizaciones de productos revelan las prioridades de la hoja de ruta y el posicionamiento de marketing. Su seguimiento constante ayuda a los equipos de producto y marketing a mantenerse informados sin esfuerzo manual.

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Configurar la supervisión del blogVer la guía de configuración

Seguimiento de la actividad en LinkedIn

Supervise las páginas de LinkedIn de la competencia en busca de nuevas ofertas de empleo, actualizaciones de la empresa y contenido de liderazgo intelectual. Las tendencias de contratación indican expansión, inversión en productos o crecimiento geográfico: toda la información disponible públicamente que puedes rastrear automáticamente.

Funciona con

SlackSlackTelegramTelegramaZapierZapierEmailCorreo electrónico

Ofertas de empleo → Slack

Averigüe cuándo la competencia publica nuevos puestos. Un aumento de las contrataciones en ingeniería puede indicar el desarrollo de nuevos productos. Las contrataciones en ventas sugieren una expansión del mercado.

LinkedInLinkedinRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

Mensajes de empresa → Telegram

Recibe alertas instantáneas de las publicaciones de LinkedIn de la competencia -anuncios de asociaciones, liderazgo intelectual y mensajes de marketing- directamente en tu teléfono.

LinkedInLinkedinRSS.appRSS.appTelegramTelegram
Configurar

Actividad de contratación → Zapier → Hojas

Registre automáticamente las ofertas de empleo de la competencia en una hoja de Google para realizar análisis trimestrales de tendencias de contratación e informes sobre la competencia.

LinkedInLinkedinRSS.appRSS.appZapierZapier
Configurar

Actualizaciones de LinkedIn → Resumen por correo electrónico

Entregue a su equipo directivo un resumen semanal de toda la actividad de la competencia en LinkedIn: nuevas publicaciones, ofertas de empleo e hitos de la empresa.

LinkedInLinkedinRSS.appRSS.appEmailEmail
Configurar

Perspectiva estratégica

LinkedIn es la señal más pública de la estrategia corporativa. Las ofertas de empleo, las actualizaciones de la empresa y el contenido de liderazgo revelan dónde están invirtiendo los competidores. Estas señales son públicas, estructuradas y gratuitas.

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Configurar la supervisión de LinkedInVer la guía de configuración

Noticias de Google y cobertura de prensa

Crea canales RSS a partir de los resultados de búsqueda de Google News para nombres de competidores, productos o ejecutivos. Realice un seguimiento automático de la cobertura de prensa, los anuncios de financiación y las menciones del sector en lugar de realizar búsquedas manuales cada mañana.

Funciona con

SlackSlackEmailCorreo electrónicoZapierZapierCSVCSV

Noticias de la competencia → Slack

Dirija la cobertura de prensa de la competencia a #competitive-intel para que su equipo vea los anuncios de financiación, las asociaciones y los movimientos del mercado a medida que se producen.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

News Digest → Correo electrónico

Envíe un resumen diario de todas las menciones de prensa de la competencia a su equipo directivo para su revisión estratégica.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appEmailEmail
Configurar

Cobertura en prensa → Zapier

Active flujos de trabajo automatizados cuando aparezcan competidores en las noticias: regístrese en un CRM, notifique a ventas o actualice un cuadro de mando interno.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appZapierZapier
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Archivo de noticias → CSV

Exporte las menciones de prensa de la competencia a CSV para obtener informes trimestrales sobre la competencia y análisis de tendencias.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appCSVCSV
Configurar

Perspectiva estratégica

La cobertura de prensa indica el posicionamiento en el mercado, los eventos de financiación y la actividad de los socios. El seguimiento de las noticias de la competencia ayuda a los equipos a anticiparse a los movimientos del mercado y ajustar la estrategia.

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Monitoreo de noticiasVer la guía de configuración

Boletines de la competencia

Convierte los boletines electrónicos de la competencia en fuentes RSS con la función de conversión de correo electrónico en RSS de RSS.app. Suscríbete con una dirección de correo electrónico específica y cada boletín se convertirá en un elemento de feed que puedes enrutar, filtrar y archivar.

Funciona con

SlackSlackDiscordDiscordiaEmailCorreo electrónicoMakeVisite

Boletines → Slack

Envíe los boletines de la competencia a un canal Slack específico para que su equipo de marketing pueda analizar los mensajes, las promociones y la estrategia de contenidos.

EmailEmailRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

Boletines → Discordia

Comparta los boletines de la competencia en Discord de su equipo para realizar análisis colaborativos y debates rápidos.

EmailEmailRSS.appRSS.appDiscordDiscord
Configurar

Boletín de noticias → Correo electrónico

Consolide todos los boletines de la competencia en un resumen diario en lugar de saturar las bandejas de entrada individuales.

EmailEmailRSS.appRSS.appEmailEmail
Configurar

Boletines → Hacer

Introduzca los boletines de la competencia en los escenarios de Make para extraer temas clave, registrarlos en una base de datos o activar alertas internas.

EmailEmailRSS.appRSS.appMakeMake
Configurar

Perspectiva estratégica

Los boletines revelan la estrategia de contenidos, las actualizaciones de productos y las tácticas promocionales que utilizan los competidores para atraer a su público. El seguimiento de estos datos proporciona una visión directa de su enfoque de comunicación.

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Monitoreo de boletines

Paquete de varias fuentes de la competencia

Utilice Feed Bundles para combinar blogs, LinkedIn, noticias, boletines y precios de uno o más competidores en una única fuente RSS unificada. Una URL ofrece a su equipo una visión completa de la competencia: conéctela a cualquier plataforma de automatización para su procesamiento posterior.

Funciona con

ZapierZapierMakeVisiten8nn8nWebhooksWebhooks

Todas las fuentes → Zapier

Active automatizaciones Zapier desde cualquier actualización de competidor: regístrese en CRM, notifique a los equipos o actualice los cuadros de mando en función del tipo de fuente.

RSSRSSRSS.appRSS.appZapierZapier
Configurar

Todas las fuentes → Marca

Construya escenarios Make avanzados que dirijan las actualizaciones de los competidores por tipo: precios a ventas, contratación a RRHH, prensa a RRPP.

RSSRSSRSS.appRSS.appMakeMake
Configurar

Todas las fuentes → n8n

Utilice el activador RSS de n8n para crear flujos de trabajo personalizados y autoalojados para obtener información sobre la competencia, sin depender de ningún proveedor.

RSSRSSRSS.appRSS.appn8nn8n
Configurar

Todas las fuentes → Webhooks

Envíe cada actualización de los competidores a su propio punto final de la API para su procesamiento personalizado, almacenamiento o integración con herramientas internas.

RSSRSSRSS.appRSS.appWebhooksWebhooks
Configurar

Perspectiva estratégica

Una fuente unificada de competidores ofrece a los equipos un lugar para supervisar toda la actividad competitiva. Combinado con plataformas de automatización, permite personalizar los flujos de trabajo de alerta, archivo y análisis.

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Crear paquete competidor

Qué puede hacer con los datos de la competencia

RSS.app le proporciona las herramientas que necesita para limpiar, traducir y ampliar su inteligencia competitiva.

Filtros avanzados

Filtre por palabras clave o patrones específicos para asegurarse de que su equipo sólo ve las menciones que importan.

Sin duplicados

Elimine automáticamente las entradas duplicadas para que su equipo sólo vea menciones únicas.

Traducción mundial

Traduzca automáticamente a más de 40 idiomas el sentimiento de marca y las actualizaciones de los competidores en otros idiomas.

Paquetes de piensos

Fusiona los feeds de Reddit, Google News y Review en un único flujo de datos centralizado.

Formatos listos para desarrolladores

Exporte sus datos exactamente como los necesite: RSS/XML, JSON o CSV.

Webhooks y automatización

Conecte fuentes a cualquier sistema que admita webhooks o activadores RSS para flujos de trabajo internos personalizados.

Envíe actualizaciones de la competencia a cualquier lugar

Una alimentación. Cualquier destino.

Slack
Discord
Telegram
Email
{ }
JSON
CSV
CSV
</>
HTML
Zapier
Zapier
Make
Make
n8n
n8n
Webhooks
Webhooks

RSS es un formato XML estandarizado compatible con miles de aplicaciones. Cualquier sistema que acepte RSS puede consumir sus fuentes de seguimiento de la competencia, manteniendo los datos portátiles y neutrales con respecto al proveedor.

Preguntas frecuentes

La frecuencia de actualización de los feeds depende de su plan. Los feeds se actualizan cada 15-60 minutos. En cada actualización se comprueba si hay nuevos contenidos en la fuente y se añaden al feed.

Sí. RSS.app puede generar canales RSS desde las páginas de empresa de LinkedIn para realizar un seguimiento de las publicaciones y actualizaciones. No necesitas las credenciales API de LinkedIn. Proporciona la URL de la página de empresa y RSS.app generará el canal.

Sí. RSS.app genera canales RSS a partir de las páginas de ofertas de empleo de LinkedIn. Puedes hacer un seguimiento de empresas concretas o de los resultados de búsqueda para conocer las nuevas ofertas de empleo y las tendencias de contratación.

Sí. La función email-to-RSS de RSS.app te permite suscribirte a los boletines de la competencia utilizando una dirección de correo electrónico específica. Cada boletín se convierte en un feed que puedes enviar a Slack, Discord o cualquier otro destino.

Sí. RSS.app puede supervisar cualquier página web en busca de cambios de contenido, incluidas las páginas de precios. Cuando el contenido de la página cambia, se genera un nuevo feed con el contenido actualizado.

Sí. Los Feed Bundles le permiten fusionar feeds de múltiples competidores y múltiples tipos de fuentes (blog, LinkedIn, noticias, etc.) en un único feed unificado. Esto proporciona a su equipo una URL para supervisar toda la inteligencia competitiva.

Sí. Los feeds RSS.app son RSS/XML estándar, compatibles de forma nativa con Slack (a través del bot RSS), Zapier, Make, n8n y la mayoría de las plataformas de automatización. Añade la URL de tu feed para empezar a recibir actualizaciones.

RSS.app aplica la deduplicación basada en el contenido para identificar y eliminar las entradas duplicadas. Si el mismo artículo o actualización aparece en varias fuentes, solo aparecerá una vez en tu feed.

¿Qué es RSS.app?

RSS.app convierte páginas web, perfiles de redes sociales y fuentes en línea en canales RSS estructurados. Estos canales se actualizan según un calendario (cada 15-60 minutos, dependiendo de tu plan) y pueden ser consumidos por cualquier sistema compatible con RSS.

  • Formato XML normalizado compatible con miles de herramientas
  • Actualización programada cada 15-60 minutos según el plan
  • Funciona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n y cualquier lector RSS.

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