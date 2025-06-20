Mostrar nuevas publicaciones automáticamente con el widget de noticias

Incrusta actualizaciones frescas de tus plataformas favoritas directamente en tu sitio. Sin necesidad de código.

Crear mi widget de noticias
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De confianza y utilizado por miles de empresas

¿Por qué elegir el widget Feed?

Feed Widget te ayuda a mostrar las últimas publicaciones de cualquier fuente en un formato limpio y desplazable.

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Configuración instantánea

El widget de feeds se crea para ti en el momento en que generas un feed.

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Disposición clara

Los títulos, fechas y fuentes sencillos ayudan a los visitantes a escanear los contenidos y encontrar lo que les interesa.

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Mantenimiento cero

Tu feed se actualiza solo con los contenidos más recientes. Sin necesidad de actualizaciones manuales.

Widgets de las plataformas que más utiliza

Genera un feed desde tu plataforma favorita y lo convertiremos en un widget al instante.

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Widget de Instagram

Crea feeds a partir de perfiles públicos de Instagram.

widget-common:platformLinkedinTitle

Widget LinkedIn

Crea feeds a partir de ofertas de empleo, boletines o páginas de empresa de LinkedIn.

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X Widget

Crea feeds a partir de perfiles X públicos, hashtags, listas o resultados de búsquedas.

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Widget de TikTok

Crea feeds a partir de perfiles públicos de TikTok.

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Widget de YouTube

Crea feeds a partir de canales de Youtube, listas de reproducción o resultados de búsquedas.

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Widget de Facebook

Crea feeds a partir de páginas o grupos públicos de Facebook.

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Widget de noticias de Google

Crea feeds a partir de subreddits o resultados de búsquedas.

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Widget de hilos

Crea feeds a partir de subreddits o resultados de búsquedas.

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Widget Reddit

Crea feeds a partir de subreddits, hilos de comentarios o búsquedas por palabras clave.

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Widget Bluesky

Genera feeds a partir de perfiles públicos de Bluesky, publicaciones o hashtags.

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Widget de Telegram

Crea feeds a partir de canales públicos de Telegram, grupos o búsquedas de mensajes.

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Más información

Explora widgets y fuentes adicionales, desde sitios web hasta plataformas especializadas.

Características principales del widget de noticias

Contenido actualizado automáticamente

Tu widget se mantiene actualizado ya que las nuevas entradas se añaden a tu widget automáticamente.

Contenido actualizado automáticamente

Filtros avanzados

Bloquea palabras clave, oculta duplicados y filtra las publicaciones con información incompleta para mantener la relevancia de tu feed.

Filtros avanzados

Opciones de visualización personalizadas

Decide exactamente lo que ve tu público. Muestra u oculta títulos, fechas, autores y mucho más.

Opciones de visualización personalizadas

Responsive by Design

De escritorio a móvil, el widget se adapta automáticamente para que su contenido se vea bien en cualquier pantalla.

Responsive by Design

Sin codificación

Copie un fragmento de código, péguelo en su sitio y véalo en directo al instante.

Sin codificación

Tu widget de feeds en 3 pasos

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generateTitle

1

Elige cualquier sitio o fuente. En el momento en que generas un feed, tu widget de Feed se construye automáticamente.

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Personalizar la pantalla

2

¿Quieres retocar el aspecto? Ajusta los diseños y los filtros con unos pocos clics.

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Añadir al sitio web

3

Coge el fragmento de código y colócalo en tu sitio. Y ya está.

Generar mi feed

Feed Widget le dará

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Actualizaciones automáticas

Su widget se mantiene actualizado a medida que se añaden nuevas entradas, sin necesidad de actualización manual.

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Más compromiso

Los mensajes claros y fáciles de leer ayudan a los visitantes a quedarse más tiempo y hacer más clics.

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Fuentes centralizadas

Reúna contenidos de varias fuentes en un diseño sencillo y desplazable.

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Control de contenidos

Controle lo que aparece con filtros de palabras clave, listas blancas y limpieza de duplicados.

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Marca coherente

Adapte el aspecto de su sitio web con fuentes, colores y espaciado personalizados.

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Configuración rápida

Añada el widget a su sitio en cuestión de minutos, sin necesidad de codificación ni plugins.

Creadores de sitios web más populares

Conecte e incruste widgets en los principales creadores de sitios web del mundo: Shopify, WordPress, Webflow y más. No se necesitan plugins ni configuraciones adicionales. Solo tienes que pegar una línea de código y listo.

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Shopify

Mostrar productos, blogs o actualizaciones en Shopify.

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Wix

Muestra las últimas actualizaciones directamente en tu sitio Wix.

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HTML

Incrusta widgets en cualquier página HTML en cuestión de segundos.

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WordPress

Añade widgets de noticias en directo a tu sitio WordPress.

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Squarespace

Mejore su sitio con contenidos frescos.

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Weebly

Mantenga el interés de los visitantes con noticias en directo en Weebly.

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Drupal

Actualice automáticamente su sitio Drupal con noticias.

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Joomla

Compartir contenido en vivo en Joomla sin codificación.

¿Quién utiliza el widget Feed?

Perfecto para equipos, creadores y organizaciones que desean actualizaciones frescas en su sitio sin el trabajo manual.

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Medios de comunicación

Muestre los titulares más recientes donde los lectores los esperan.

useCasesPeopleTitle

Blogueros y escritores

Destaque publicaciones recientes o haga promoción cruzada de contenidos de socios.

useCasesBookSquareTitle

Comercio electrónico

Anuncie actualizaciones de productos, registros de cambios o piezas de marketing de contenidos.

useCasesCourtHouseTitle

Corporativo e Interno

Comparta noticias de la empresa, notas de prensa o actualizaciones del departamento.

Diseñado para SEO y accesibilidad

El widget Muro está diseñado para ayudar a más gente a encontrar y utilizar su sitio web. Carga rápida, SEO amigable y totalmente accesible.

performanceTitle

Rendimiento rápido

La incrustación ligera y las actualizaciones perezosas mantienen las páginas rápidas y receptivas.

SEOTitle

SEO-Friendly Markup

Un HTML limpio y estructurado ayuda a los motores de búsqueda a comprender e indexar su contenido.

WCAGTitle

WCAG-compliant

Totalmente accesible para todos los usuarios con lector de pantalla y soporte de teclado.

Reseñas

Lo que los usuarios adoran de RSS.app

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Frequently Asked Questions

¿Puedo combinar varios feeds en un widget Feed?
Sí. Utilice la función Bundles para extraer contenidos de diferentes fuentes en un flujo y mostrarlos en su sitio web con el widget Feed.
¿Con qué frecuencia se actualiza el widget?
El widget se actualiza automáticamente. Verás nuevas publicaciones cada 15 o 60 minutos, dependiendo de tu plan.
¿Puedo filtrar lo que aparece?
Sí, puedes ocultar entradas por palabra clave, bloquear duplicados y poner en la lista blanca exactamente lo que quieres mostrar.
¿Necesito conocimientos de programación para utilizar el widget?
En absoluto. Sólo tienes que pegar el código de inserción en tu sitio web o CMS y funcionará de inmediato.

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