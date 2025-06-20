Mostrar nuevas publicaciones automáticamente con el widget de noticias

¿Puedo combinar varios feeds en un widget Feed? Sí. Utilice la función Bundles para extraer contenidos de diferentes fuentes en un flujo y mostrarlos en su sitio web con el widget Feed.

¿Con qué frecuencia se actualiza el widget? El widget se actualiza automáticamente. Verás nuevas publicaciones cada 15 o 60 minutos, dependiendo de tu plan.

¿Puedo filtrar lo que aparece? Sí, puedes ocultar entradas por palabra clave, bloquear duplicados y poner en la lista blanca exactamente lo que quieres mostrar.