Mostrar nuevas publicaciones automáticamente con el widget de noticias
Incrusta actualizaciones frescas de tus plataformas favoritas directamente en tu sitio. Sin necesidad de código.Crear mi widget de noticias
¿Por qué elegir el widget Feed?
Feed Widget te ayuda a mostrar las últimas publicaciones de cualquier fuente en un formato limpio y desplazable.
Configuración instantánea
El widget de feeds se crea para ti en el momento en que generas un feed.
Disposición clara
Los títulos, fechas y fuentes sencillos ayudan a los visitantes a escanear los contenidos y encontrar lo que les interesa.
Mantenimiento cero
Tu feed se actualiza solo con los contenidos más recientes. Sin necesidad de actualizaciones manuales.
Widgets de las plataformas que más utiliza
Genera un feed desde tu plataforma favorita y lo convertiremos en un widget al instante.
Widget de Instagram
Crea feeds a partir de perfiles públicos de Instagram.
Widget LinkedIn
Crea feeds a partir de ofertas de empleo, boletines o páginas de empresa de LinkedIn.
X Widget
Crea feeds a partir de perfiles X públicos, hashtags, listas o resultados de búsquedas.
Widget de TikTok
Crea feeds a partir de perfiles públicos de TikTok.
Widget de YouTube
Crea feeds a partir de canales de Youtube, listas de reproducción o resultados de búsquedas.
Widget de Facebook
Crea feeds a partir de páginas o grupos públicos de Facebook.
Widget de noticias de Google
Crea feeds a partir de subreddits o resultados de búsquedas.
Widget de hilos
Crea feeds a partir de subreddits o resultados de búsquedas.
Widget Reddit
Crea feeds a partir de subreddits, hilos de comentarios o búsquedas por palabras clave.
Widget Bluesky
Genera feeds a partir de perfiles públicos de Bluesky, publicaciones o hashtags.
Widget de Telegram
Crea feeds a partir de canales públicos de Telegram, grupos o búsquedas de mensajes.
Más información
Explora widgets y fuentes adicionales, desde sitios web hasta plataformas especializadas.
Características principales del widget de noticias
Contenido actualizado automáticamente
Tu widget se mantiene actualizado ya que las nuevas entradas se añaden a tu widget automáticamente.
Filtros avanzados
Bloquea palabras clave, oculta duplicados y filtra las publicaciones con información incompleta para mantener la relevancia de tu feed.
Opciones de visualización personalizadas
Decide exactamente lo que ve tu público. Muestra u oculta títulos, fechas, autores y mucho más.
Responsive by Design
De escritorio a móvil, el widget se adapta automáticamente para que su contenido se vea bien en cualquier pantalla.
Sin codificación
Copie un fragmento de código, péguelo en su sitio y véalo en directo al instante.
Tu widget de feeds en 3 pasos
generateTitle1
Elige cualquier sitio o fuente. En el momento en que generas un feed, tu widget de Feed se construye automáticamente.
Personalizar la pantalla2
¿Quieres retocar el aspecto? Ajusta los diseños y los filtros con unos pocos clics.
Añadir al sitio web3
Coge el fragmento de código y colócalo en tu sitio. Y ya está.
Feed Widget le dará
Actualizaciones automáticas
Su widget se mantiene actualizado a medida que se añaden nuevas entradas, sin necesidad de actualización manual.
Más compromiso
Los mensajes claros y fáciles de leer ayudan a los visitantes a quedarse más tiempo y hacer más clics.
Fuentes centralizadas
Reúna contenidos de varias fuentes en un diseño sencillo y desplazable.
Control de contenidos
Controle lo que aparece con filtros de palabras clave, listas blancas y limpieza de duplicados.
Marca coherente
Adapte el aspecto de su sitio web con fuentes, colores y espaciado personalizados.
Configuración rápida
Añada el widget a su sitio en cuestión de minutos, sin necesidad de codificación ni plugins.
Creadores de sitios web más populares
Conecte e incruste widgets en los principales creadores de sitios web del mundo: Shopify, WordPress, Webflow y más. No se necesitan plugins ni configuraciones adicionales. Solo tienes que pegar una línea de código y listo.
Mostrar productos, blogs o actualizaciones en Shopify.
Muestra las últimas actualizaciones directamente en tu sitio Wix.
Incrusta widgets en cualquier página HTML en cuestión de segundos.
Añade widgets de noticias en directo a tu sitio WordPress.
Mejore su sitio con contenidos frescos.
Mantenga el interés de los visitantes con noticias en directo en Weebly.
Actualice automáticamente su sitio Drupal con noticias.
Compartir contenido en vivo en Joomla sin codificación.
¿Quién utiliza el widget Feed?
Perfecto para equipos, creadores y organizaciones que desean actualizaciones frescas en su sitio sin el trabajo manual.
Medios de comunicación
Muestre los titulares más recientes donde los lectores los esperan.
Blogueros y escritores
Destaque publicaciones recientes o haga promoción cruzada de contenidos de socios.
Comercio electrónico
Anuncie actualizaciones de productos, registros de cambios o piezas de marketing de contenidos.
Corporativo e Interno
Comparta noticias de la empresa, notas de prensa o actualizaciones del departamento.
Diseñado para SEO y accesibilidad
El widget Muro está diseñado para ayudar a más gente a encontrar y utilizar su sitio web. Carga rápida, SEO amigable y totalmente accesible.
Rendimiento rápido
La incrustación ligera y las actualizaciones perezosas mantienen las páginas rápidas y receptivas.
SEO-Friendly Markup
Un HTML limpio y estructurado ayuda a los motores de búsqueda a comprender e indexar su contenido.
WCAG-compliant
Totalmente accesible para todos los usuarios con lector de pantalla y soporte de teclado.
Lo que los usuarios adoran de RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.