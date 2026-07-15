Supervise automáticamente las fuentes de noticias y la cobertura mediática

RSS.app agrega titulares de Google News, publicaciones del sector, blogs especializados y medios de comunicación en canales RSS estructurados. Envíe noticias de última hora, tendencias del mercado y cobertura mediática a Slack, Discord, correo electrónico o cualquier herramienta que utilice su equipo.

Empezar a supervisar las noticiasVea cómo funciona
  • Siga automáticamente las noticias de última hora y los titulares del sector de miles de fuentes
  • Combina varias publicaciones en un feed de noticias unificado con Feed Bundles
  • Envíe resúmenes de noticias a Slack, correo electrónico, Telegram o cualquier herramienta compatible con RSS.

1M+

Canales RSS activos

100M+

Artículos procesados

15 min

Frecuencia de actualización

99.9%

Fiabilidad del tiempo de actividad

De confianza y utilizado por miles de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Cómo funciona

RSS.app se sitúa entre tus fuentes y destinos, convirtiendo cualquier contenido web en fuentes de datos estructurados.

Fuentes

RedditReddit
Google NewsGoogle News
LinkedInLinkedIn
Twitter/XTwitter/X
Any WebsiteAny Website
RSS.app

Destinos

SlackSlack
DiscordDiscord
TelegramTelegram
EmailEmail
ZapierZapier

Cómo controlan los equipos las noticias y los medios de comunicación

Siga los titulares del sector a través de Google News

RSS.app genera feeds a partir de consultas de búsqueda en Google News, proporcionando a tu equipo un flujo continuamente actualizado de titulares del sector. Filtra por tema, región o idioma para eliminar el ruido y mostrar sólo las historias que interesan a tu empresa.

Funciona con

SlackSlackEmailCorreo electrónicoZapierZapierMakeVisite

Google Noticias → Canal Slack

Publique titulares de última hora del sector en #news-feed para que su equipo pueda reaccionar en tiempo real.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

Google Noticias → Resumen por correo electrónico

Envíe a la dirección un resumen diario o semanal de las noticias más importantes.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appEmailEmail
Configurar

Google Noticias → Automatización Zapier

Active flujos de trabajo cuando aparezcan palabras clave específicas en las noticias, como la canalización de artículos a través de la IA para obtener resúmenes.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appZapierZapier
Configurar

Google Noticias → Archivo CSV

Cree un archivo de búsqueda de la cobertura del sector para la elaboración de informes trimestrales y el análisis de tendencias.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appCSVCSV
Configurar

Perspectiva estratégica

Google Noticias agrega la cobertura de miles de editores. Su seguimiento ofrece a los equipos una amplia visión de la evolución del sector sin necesidad de consultar manualmente docenas de sitios web.

Ver tutorial
Configurar Google News FeedVer la guía de configuración

Supervisar publicaciones y blogs especializados

No todas las publicaciones ofrecen un canal RSS. RSS.app genera feeds de cualquier sitio web detectando automáticamente nuevos contenidos. Supervise revistas especializadas, blogs de analistas, publicaciones gubernamentales o cualquier fuente especializada en la que confíe su equipo.

Funciona con

SlackSlackTelegramTelegramaEmailCorreo electrónicoDiscordDiscordia

Publicación comercial → Slack

Envíe nuevos artículos de publicaciones específicas del sector directamente al canal Slack de su equipo.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

Blog de analistas → Telegram

Reciba alertas móviles cada vez que un analista clave publique un nuevo estudio o comentario.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appTelegramTelegram
Configurar

Anuncios del Gobierno → Correo electrónico

Supervise los sitios web de las agencias y reciba alertas cuando se publiquen nuevas políticas, directrices o informes.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appEmailEmail
Configurar

Blog Feed → Discordia

Mantenga informada a su comunidad mediante la publicación automática de contenidos relevantes del blog en su servidor Discord.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appDiscordDiscord
Configurar

Perspectiva estratégica

La información más valiosa suele proceder de fuentes especializadas que no aparecen en los principales titulares. El seguimiento de estas publicaciones da a los equipos una ventaja informativa sobre sus competidores, que sólo siguen los principales medios de comunicación.

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Crear feed del sitio webVer la guía de configuración

Crear fuentes temáticas a partir de palabras clave

Escribe cualquier palabra clave o frase en el generador de feeds RSS.app y automáticamente extraerá artículos relevantes de toda la web. Utiliza los feeds de palabras clave de Google News, los generadores basados en temas o las búsquedas en sitios web específicos para crear flujos de contenido autoactualizables sobre cualquier tema que tu equipo necesite seguir.

Funciona con

SlackSlackTelegramTelegramaEmailCorreo electrónicoDiscordDiscordia

Feed de palabras clave → Canal Slack

Introduzca una palabra clave como "regulación de la IA" o "interrupción de la cadena de suministro" y envíe todos los artículos coincidentes a un canal de Slack específico para su equipo.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

Término industrial → Telegram Bot

Crea una alerta móvil para temas nicho. Introduce tu palabra clave y recibe en Telegram los artículos que coincidan a medida que se publiquen.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appTelegramTelegram
Configurar

Paquete de varias palabras clave → Email Digest

Genere feeds de palabras clave independientes para los distintos temas y agrúpelos en un resumen semanal por correo electrónico que cubra todo aquello de lo que se ocupa su equipo.

RSSRSSRSS.appRSS.appEmailEmail
Configurar

Feed de temas → Widget de muro de noticias

Incorpore a su intranet o panel de control un muro de noticias en directo, basado en palabras clave, que se actualiza automáticamente a medida que los nuevos artículos coinciden con su búsqueda.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurar

Perspectiva estratégica

Los feeds temáticos basados en palabras clave permiten a los equipos seguir las tendencias emergentes, los cambios normativos o los movimientos de la competencia sin tener que limitarse a publicaciones específicas. El feed se actualiza a medida que aparecen nuevos contenidos coincidentes en cualquier lugar de la web.

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Crear una fuente temáticaVer la guía de configuración

Seguimiento global de los medios de comunicación con traducción

RSS.app puede generar una fuente desde cualquier página de noticias en un idioma extranjero y, a continuación, traducir automáticamente el contenido mediante el traductor incorporado de RSS.app, Google Translate o las integraciones de DeepL. Sigue las publicaciones internacionales, los puntos de venta regionales y los anuncios de gobiernos extranjeros en tu idioma preferido sin trabajo de traducción manual.

Funciona con

SlackSlackEmailCorreo electrónicoWebsiteWidgets del sitio webZapierZapier

Sitio de noticias extranjeras → Slack Feed traducido

Cree una fuente RSS de cualquier medio de noticias internacional y active la traducción automática para enviar titulares y resúmenes totalmente traducidos a su canal de Slack.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

Medios de comunicación regionales → Email Digest traducido

Siga las publicaciones regionales en su lengua materna y reciba un resumen semanal traducido sobre la evolución del mercado internacional.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appEmailEmail
Configurar

Paquete multilingüe → Widget de muro de noticias

Fusione fuentes de noticias de distintos países, tradúzcalas todas al inglés y muéstrelas en un muro de noticias unificado para su equipo global.

RSSRSSRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurar

Feed traducido → Zapier Pipeline

Enruta artículos internacionales traducidos a través de Zapier para resumirlos con IA, categorizarlos o archivarlos en Google Sheets.

RSSRSSRSS.appRSS.appZapierZapier
Configurar

Perspectiva estratégica

Los acontecimientos mundiales mueven los mercados independientemente del idioma en que se informen. La traducción automática elimina la barrera del idioma en el seguimiento internacional de los medios de comunicación, ofreciendo a su equipo la misma velocidad y cobertura para las fuentes extranjeras que para las nacionales.

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Configurar el feed traducidoVer la guía de traducción

Crear un panel de noticias unificado

Los paquetes de feeds le permiten combinar feeds de varias fuentes de noticias -Google News, blogs del sector, páginas de prensa de la competencia, boletines- en un único feed unificado. Muéstralo en tu intranet, incrústalo como widget o introdúcelo en tu panel de control personalizado.

Funciona con

WebsiteWidgets del sitio webJSONJSONWebhooksWebhooksNotionNotion

News Bundle → Widget de muro de noticias

Muestre una fuente de noticias en directo basada en tarjetas en la intranet o el portal interno de su empresa.

RSSRSSRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurar

Paquete de noticias → Widget de teletipo

Añade un teletipo de noticias desplazable a tu salpicadero o a la pantalla del vestíbulo.

RSSRSSRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurar

News Bundle → API JSON

Introduzca datos de noticias agregados en su panel de control personalizado o aplicación móvil a través de JSON.

RSSRSSRSS.appRSS.appJSONJSON
Configurar

News Bundle → Webhook

Envíe nuevos artículos a sus sistemas internos a través de webhook para su procesamiento personalizado.

RSSRSSRSS.appRSS.appWebhooksWebhooks
Configurar

Perspectiva estratégica

Un panel de noticias unificado elimina la sobrecarga de pestañas. En lugar de consultar varios sitios web, tu equipo lo ve todo en un solo lugar, actualizado automáticamente.

Ver tutorial
Crear Feed BundleVer guía del paquete

Supervisar boletines y publicaciones por correo electrónico

Muchos conocimientos del sector están encerrados en boletines por correo electrónico. RSS.app convierte los boletines en canales RSS para que tu equipo pueda leerlos en Slack, incrustarlos en cuadros de mando o procesarlos con herramientas de automatización, sin necesidad de desordenar la bandeja de entrada.

Funciona con

SlackSlackEmailCorreo electrónicoZapierZapierWebsiteWidgets del sitio web

Boletín → Slack

Comparta lo más destacado del boletín en un canal Slack específico en lugar de reenviar correos electrónicos.

EmailEmailRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

Boletín de noticias → Widget de lista

Incorpore una sección de "Últimos boletines" en la wiki de su equipo o en el espacio de trabajo de Notion.

EmailEmailRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurar

Boletín de noticias → Zapier Pipeline

Extraiga automáticamente los artículos clave de los boletines y guárdelos en Airtable o Google Sheets.

EmailEmailRSS.appRSS.appZapierZapier
Configurar

Boletín → Email Digest

Combine varios boletines en un único resumen semanal para su equipo.

EmailEmailRSS.appRSS.appEmailEmail
Configurar

Perspectiva estratégica

Los boletines contienen información curada del sector que suele ser más práctica que las noticias en bruto. Convertirlos en RSS hace que este contenido se pueda buscar, compartir y automatizar.

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Convertir boletines en RSSVer la guía de boletines

Automatice los flujos de trabajo de noticias con Zapier, Make y n8n

Convierta la supervisión de noticias en un proceso automatizado. Las fuentes RSS.app funcionan como disparadores en Zapier, Make y n8n, lo que te permite crear flujos de trabajo que resumen, categorizan, archivan o redistribuyen el contenido de las noticias sin esfuerzo manual.

Funciona con

ZapierZapierMakeVisiten8nn8nWebhooksWebhooksJSONJSONCSVCSV

Noticias → Resumen de IA en Slack

Canaliza artículos de noticias a través de ChatGPT mediante Zapier para publicar resúmenes diarios generados por IA en Slack.

RSSRSSRSS.appRSS.appZapierZapier
Configurar

Noticias → Archivo de hojas de cálculo de Google

Registre automáticamente cada artículo en una hoja de cálculo para el análisis de tendencias y la elaboración de informes.

RSSRSSRSS.appRSS.appMakeMake
Configurar

Noticias → Alertas por categorías

Utilice n8n para enviar artículos a diferentes canales de Slack en función de las palabras clave del tema.

RSSRSSRSS.appRSS.appn8nn8n
Configurar

Noticias → Webhook personalizado

Envíe datos de artículos sin procesar a sus API internas para su procesamiento y almacenamiento personalizados.

RSSRSSRSS.appRSS.appWebhooksWebhooks
Configurar

Perspectiva estratégica

La automatización transforma la lectura pasiva de noticias en inteligencia activa. Los equipos pueden crear canales personalizados que extraigan, resuman y distribuyan exactamente la información que necesitan.

Ver tutorial
Crear noticiasVer la guía de integración

Qué puede hacer con los datos de noticias

RSS.app te proporciona las herramientas que necesitas para filtrar, traducir y ampliar tu seguimiento de las noticias.

Filtros avanzados

Filtre las noticias por palabras clave, temas o patrones para asegurarse de que su equipo sólo ve las historias que importan.

Sin duplicados

Elimine automáticamente los artículos duplicados cuando la misma noticia aparezca en varias fuentes.

Traducción mundial

Supervisa las fuentes de noticias en idiomas extranjeros y traduce automáticamente los artículos a más de 40 idiomas.

Paquetes de piensos

Fusione feeds de varias publicaciones en un flujo de noticias unificado.

Formatos listos para desarrolladores

Exporte datos de noticias en RSS/XML, JSON o CSV para cuadros de mando e integraciones personalizados.

Webhooks y automatización

Conecte fuentes de noticias a cualquier sistema que admita webhooks o activadores RSS.

Entregue noticias dondequiera que trabaje su equipo

Una alimentación. Cualquier destino.

Slack
Discord
Telegram
Email
{ }
JSON
CSV
CSV
</>
HTML
Zapier
Zapier
Make
Make
n8n
n8n
Webhooks
Webhooks

RSS es un formato XML estandarizado compatible con miles de aplicaciones. Cualquier sistema que acepte RSS puede consumir sus fuentes de seguimiento de noticias, manteniendo los datos portátiles y neutrales en cuanto a proveedores.

Preguntas frecuentes

RSS.app genera canales RSS estructurados a partir de fuentes de noticias como Google News, blogs y sitios web. Usted proporciona los temas o URL que desea supervisar, y RSS.app crea una URL de alimentación que se actualiza cada 15-60 minutos. Conecta ese feed a Slack, al correo electrónico o a cualquier herramienta compatible con RSS.

Sí. RSS.app puede generar feeds de cualquier sitio web detectando automáticamente nuevos contenidos. Si una publicación o blog no ofrece un canal RSS nativo, RSS.app crea uno por ti.

Sí. Los paquetes de feeds te permiten combinar feeds de varias publicaciones, consultas de Google Noticias y blogs en un único feed unificado. Tu equipo dispondrá de una URL para todas sus noticias en lugar de tener que gestionar docenas de fuentes distintas.

Sí. RSS.app permite seguir fuentes de noticias en cualquier idioma. También puedes activar la traducción automática para convertir artículos en idiomas extranjeros a tu idioma preferido.

RSS.app proporciona widgets incrustables -muros de noticias, vistas de listas, teletipos y carruseles- que muestran tu fuente de noticias en cualquier página web. Añade el widget con un simple fragmento de HTML. El feed se actualiza automáticamente.

Sí. Los filtros avanzados te permiten incluir o excluir artículos en función de palabras clave, frases o patrones. Crea filtros para que sólo aparezcan las historias relevantes para tu equipo y eliminar el ruido.

Sí. RSS.app puede convertir boletines de correo electrónico en fuentes RSS, lo que le permite leerlos en Slack, incrustarlos en cuadros de mando o procesarlos con herramientas de automatización en lugar de saturar su bandeja de entrada.

La frecuencia de actualización de los feeds depende de su plan. Los feeds se actualizan cada 15-60 minutos. En cada actualización se comprueba si hay nuevos contenidos en la fuente y se añaden al feed.

¿Qué es RSS.app?

RSS.app convierte páginas web, perfiles de redes sociales y fuentes en línea en canales RSS estructurados. Estos canales se actualizan según un calendario (cada 15-60 minutos, dependiendo de tu plan) y pueden ser consumidos por cualquier sistema compatible con RSS.

  • Formato XML normalizado compatible con miles de herramientas
  • Actualización programada cada 15-60 minutos según el plan
  • Funciona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n y cualquier lector RSS.

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