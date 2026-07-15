Supervise automáticamente las fuentes de noticias y la cobertura mediática
RSS.app agrega titulares de Google News, publicaciones del sector, blogs especializados y medios de comunicación en canales RSS estructurados. Envíe noticias de última hora, tendencias del mercado y cobertura mediática a Slack, Discord, correo electrónico o cualquier herramienta que utilice su equipo.
- Siga automáticamente las noticias de última hora y los titulares del sector de miles de fuentes
- Combina varias publicaciones en un feed de noticias unificado con Feed Bundles
- Envíe resúmenes de noticias a Slack, correo electrónico, Telegram o cualquier herramienta compatible con RSS.
1M+
Canales RSS activos
100M+
Artículos procesados
15 min
Frecuencia de actualización
99.9%
Fiabilidad del tiempo de actividad
Cómo funciona
RSS.app se sitúa entre tus fuentes y destinos, convirtiendo cualquier contenido web en fuentes de datos estructurados.
Fuentes
Destinos
Cómo controlan los equipos las noticias y los medios de comunicación
Siga los titulares del sector a través de Google News
RSS.app genera feeds a partir de consultas de búsqueda en Google News, proporcionando a tu equipo un flujo continuamente actualizado de titulares del sector. Filtra por tema, región o idioma para eliminar el ruido y mostrar sólo las historias que interesan a tu empresa.
Funciona con
Google Noticias → Canal Slack
Publique titulares de última hora del sector en #news-feed para que su equipo pueda reaccionar en tiempo real.
Google Noticias → Resumen por correo electrónico
Envíe a la dirección un resumen diario o semanal de las noticias más importantes.
Google Noticias → Automatización Zapier
Active flujos de trabajo cuando aparezcan palabras clave específicas en las noticias, como la canalización de artículos a través de la IA para obtener resúmenes.
Google Noticias → Archivo CSV
Cree un archivo de búsqueda de la cobertura del sector para la elaboración de informes trimestrales y el análisis de tendencias.
Perspectiva estratégica
Google Noticias agrega la cobertura de miles de editores. Su seguimiento ofrece a los equipos una amplia visión de la evolución del sector sin necesidad de consultar manualmente docenas de sitios web.
Supervisar publicaciones y blogs especializados
No todas las publicaciones ofrecen un canal RSS. RSS.app genera feeds de cualquier sitio web detectando automáticamente nuevos contenidos. Supervise revistas especializadas, blogs de analistas, publicaciones gubernamentales o cualquier fuente especializada en la que confíe su equipo.
Funciona con
Publicación comercial → Slack
Envíe nuevos artículos de publicaciones específicas del sector directamente al canal Slack de su equipo.
Blog de analistas → Telegram
Reciba alertas móviles cada vez que un analista clave publique un nuevo estudio o comentario.
Anuncios del Gobierno → Correo electrónico
Supervise los sitios web de las agencias y reciba alertas cuando se publiquen nuevas políticas, directrices o informes.
Blog Feed → Discordia
Mantenga informada a su comunidad mediante la publicación automática de contenidos relevantes del blog en su servidor Discord.
Perspectiva estratégica
La información más valiosa suele proceder de fuentes especializadas que no aparecen en los principales titulares. El seguimiento de estas publicaciones da a los equipos una ventaja informativa sobre sus competidores, que sólo siguen los principales medios de comunicación.
Crear fuentes temáticas a partir de palabras clave
Escribe cualquier palabra clave o frase en el generador de feeds RSS.app y automáticamente extraerá artículos relevantes de toda la web. Utiliza los feeds de palabras clave de Google News, los generadores basados en temas o las búsquedas en sitios web específicos para crear flujos de contenido autoactualizables sobre cualquier tema que tu equipo necesite seguir.
Funciona con
Feed de palabras clave → Canal Slack
Introduzca una palabra clave como "regulación de la IA" o "interrupción de la cadena de suministro" y envíe todos los artículos coincidentes a un canal de Slack específico para su equipo.
Término industrial → Telegram Bot
Crea una alerta móvil para temas nicho. Introduce tu palabra clave y recibe en Telegram los artículos que coincidan a medida que se publiquen.
Paquete de varias palabras clave → Email Digest
Genere feeds de palabras clave independientes para los distintos temas y agrúpelos en un resumen semanal por correo electrónico que cubra todo aquello de lo que se ocupa su equipo.
Feed de temas → Widget de muro de noticias
Incorpore a su intranet o panel de control un muro de noticias en directo, basado en palabras clave, que se actualiza automáticamente a medida que los nuevos artículos coinciden con su búsqueda.
Perspectiva estratégica
Los feeds temáticos basados en palabras clave permiten a los equipos seguir las tendencias emergentes, los cambios normativos o los movimientos de la competencia sin tener que limitarse a publicaciones específicas. El feed se actualiza a medida que aparecen nuevos contenidos coincidentes en cualquier lugar de la web.
Seguimiento global de los medios de comunicación con traducción
RSS.app puede generar una fuente desde cualquier página de noticias en un idioma extranjero y, a continuación, traducir automáticamente el contenido mediante el traductor incorporado de RSS.app, Google Translate o las integraciones de DeepL. Sigue las publicaciones internacionales, los puntos de venta regionales y los anuncios de gobiernos extranjeros en tu idioma preferido sin trabajo de traducción manual.
Funciona con
Sitio de noticias extranjeras → Slack Feed traducido
Cree una fuente RSS de cualquier medio de noticias internacional y active la traducción automática para enviar titulares y resúmenes totalmente traducidos a su canal de Slack.
Medios de comunicación regionales → Email Digest traducido
Siga las publicaciones regionales en su lengua materna y reciba un resumen semanal traducido sobre la evolución del mercado internacional.
Paquete multilingüe → Widget de muro de noticias
Fusione fuentes de noticias de distintos países, tradúzcalas todas al inglés y muéstrelas en un muro de noticias unificado para su equipo global.
Feed traducido → Zapier Pipeline
Enruta artículos internacionales traducidos a través de Zapier para resumirlos con IA, categorizarlos o archivarlos en Google Sheets.
Perspectiva estratégica
Los acontecimientos mundiales mueven los mercados independientemente del idioma en que se informen. La traducción automática elimina la barrera del idioma en el seguimiento internacional de los medios de comunicación, ofreciendo a su equipo la misma velocidad y cobertura para las fuentes extranjeras que para las nacionales.
Crear un panel de noticias unificado
Los paquetes de feeds le permiten combinar feeds de varias fuentes de noticias -Google News, blogs del sector, páginas de prensa de la competencia, boletines- en un único feed unificado. Muéstralo en tu intranet, incrústalo como widget o introdúcelo en tu panel de control personalizado.
Funciona con
News Bundle → Widget de muro de noticias
Muestre una fuente de noticias en directo basada en tarjetas en la intranet o el portal interno de su empresa.
Paquete de noticias → Widget de teletipo
Añade un teletipo de noticias desplazable a tu salpicadero o a la pantalla del vestíbulo.
News Bundle → API JSON
Introduzca datos de noticias agregados en su panel de control personalizado o aplicación móvil a través de JSON.
News Bundle → Webhook
Envíe nuevos artículos a sus sistemas internos a través de webhook para su procesamiento personalizado.
Perspectiva estratégica
Un panel de noticias unificado elimina la sobrecarga de pestañas. En lugar de consultar varios sitios web, tu equipo lo ve todo en un solo lugar, actualizado automáticamente.
Supervisar boletines y publicaciones por correo electrónico
Muchos conocimientos del sector están encerrados en boletines por correo electrónico. RSS.app convierte los boletines en canales RSS para que tu equipo pueda leerlos en Slack, incrustarlos en cuadros de mando o procesarlos con herramientas de automatización, sin necesidad de desordenar la bandeja de entrada.
Funciona con
Boletín → Slack
Comparta lo más destacado del boletín en un canal Slack específico en lugar de reenviar correos electrónicos.
Boletín de noticias → Widget de lista
Incorpore una sección de "Últimos boletines" en la wiki de su equipo o en el espacio de trabajo de Notion.
Boletín de noticias → Zapier Pipeline
Extraiga automáticamente los artículos clave de los boletines y guárdelos en Airtable o Google Sheets.
Boletín → Email Digest
Combine varios boletines en un único resumen semanal para su equipo.
Perspectiva estratégica
Los boletines contienen información curada del sector que suele ser más práctica que las noticias en bruto. Convertirlos en RSS hace que este contenido se pueda buscar, compartir y automatizar.
Automatice los flujos de trabajo de noticias con Zapier, Make y n8n
Convierta la supervisión de noticias en un proceso automatizado. Las fuentes RSS.app funcionan como disparadores en Zapier, Make y n8n, lo que te permite crear flujos de trabajo que resumen, categorizan, archivan o redistribuyen el contenido de las noticias sin esfuerzo manual.
Funciona con
Noticias → Resumen de IA en Slack
Canaliza artículos de noticias a través de ChatGPT mediante Zapier para publicar resúmenes diarios generados por IA en Slack.
Noticias → Archivo de hojas de cálculo de Google
Registre automáticamente cada artículo en una hoja de cálculo para el análisis de tendencias y la elaboración de informes.
Noticias → Alertas por categorías
Utilice n8n para enviar artículos a diferentes canales de Slack en función de las palabras clave del tema.
Noticias → Webhook personalizado
Envíe datos de artículos sin procesar a sus API internas para su procesamiento y almacenamiento personalizados.
Perspectiva estratégica
La automatización transforma la lectura pasiva de noticias en inteligencia activa. Los equipos pueden crear canales personalizados que extraigan, resuman y distribuyan exactamente la información que necesitan.
Qué puede hacer con los datos de noticias
RSS.app te proporciona las herramientas que necesitas para filtrar, traducir y ampliar tu seguimiento de las noticias.
Filtros avanzados
Filtre las noticias por palabras clave, temas o patrones para asegurarse de que su equipo sólo ve las historias que importan.
Sin duplicados
Elimine automáticamente los artículos duplicados cuando la misma noticia aparezca en varias fuentes.
Traducción mundial
Supervisa las fuentes de noticias en idiomas extranjeros y traduce automáticamente los artículos a más de 40 idiomas.
Paquetes de piensos
Fusione feeds de varias publicaciones en un flujo de noticias unificado.
Formatos listos para desarrolladores
Exporte datos de noticias en RSS/XML, JSON o CSV para cuadros de mando e integraciones personalizados.
Webhooks y automatización
Conecte fuentes de noticias a cualquier sistema que admita webhooks o activadores RSS.
Entregue noticias dondequiera que trabaje su equipo
Una alimentación. Cualquier destino.
RSS es un formato XML estandarizado compatible con miles de aplicaciones. Cualquier sistema que acepte RSS puede consumir sus fuentes de seguimiento de noticias, manteniendo los datos portátiles y neutrales en cuanto a proveedores.
Preguntas frecuentes
RSS.app genera canales RSS estructurados a partir de fuentes de noticias como Google News, blogs y sitios web. Usted proporciona los temas o URL que desea supervisar, y RSS.app crea una URL de alimentación que se actualiza cada 15-60 minutos. Conecta ese feed a Slack, al correo electrónico o a cualquier herramienta compatible con RSS.
Sí. RSS.app puede generar feeds de cualquier sitio web detectando automáticamente nuevos contenidos. Si una publicación o blog no ofrece un canal RSS nativo, RSS.app crea uno por ti.
Sí. Los paquetes de feeds te permiten combinar feeds de varias publicaciones, consultas de Google Noticias y blogs en un único feed unificado. Tu equipo dispondrá de una URL para todas sus noticias en lugar de tener que gestionar docenas de fuentes distintas.
Sí. RSS.app permite seguir fuentes de noticias en cualquier idioma. También puedes activar la traducción automática para convertir artículos en idiomas extranjeros a tu idioma preferido.
RSS.app proporciona widgets incrustables -muros de noticias, vistas de listas, teletipos y carruseles- que muestran tu fuente de noticias en cualquier página web. Añade el widget con un simple fragmento de HTML. El feed se actualiza automáticamente.
Sí. Los filtros avanzados te permiten incluir o excluir artículos en función de palabras clave, frases o patrones. Crea filtros para que sólo aparezcan las historias relevantes para tu equipo y eliminar el ruido.
Sí. RSS.app puede convertir boletines de correo electrónico en fuentes RSS, lo que le permite leerlos en Slack, incrustarlos en cuadros de mando o procesarlos con herramientas de automatización en lugar de saturar su bandeja de entrada.
La frecuencia de actualización de los feeds depende de su plan. Los feeds se actualizan cada 15-60 minutos. En cada actualización se comprueba si hay nuevos contenidos en la fuente y se añaden al feed.
¿Qué es RSS.app?
RSS.app convierte páginas web, perfiles de redes sociales y fuentes en línea en canales RSS estructurados. Estos canales se actualizan según un calendario (cada 15-60 minutos, dependiendo de tu plan) y pueden ser consumidos por cualquier sistema compatible con RSS.
- Formato XML normalizado compatible con miles de herramientas
- Actualización programada cada 15-60 minutos según el plan
- Funciona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n y cualquier lector RSS.
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