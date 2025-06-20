Integraciones
IFTTT

Automatice sus flujos de trabajo con RSS e IFTTT

Conecta RSS.app a IFTTT y envía nuevas publicaciones a cualquier lugar. Sin necesidad de programación.

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Organice su flujo de trabajo automatizando sus noticias

Conecta feeds de noticias con múltiples apps para automatizar tu flujo de trabajo. Crear feeds de casi cualquier sitio web e integrarlos con IFTTT. Hacer la vida más fácil por mantenerse actualizado en un solo lugar.

Añadir fácilmente los canales RSS en applets con IFTTT. Combine aplicaciones como Slack, X / Twitter, Mailchimp y Feedly para maximizar la eficiencia y aumentar su productividad. Con feeds actualizados automáticamente, usted tendrá el contenido más reciente a su alcance.

¡No se necesita codificación! Genere su fuente RSS y pegue el fragmento de código RSS en su applet IFTTT. Cuando se publique nuevo contenido, su applet activará una acción. Ahorre tiempo integrando fuentes RSS con IFTTT.

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Añada fuentes de noticias a los applets personalizados con RSS.app. Organiza tu flujo de trabajo con IFTTT conectando apps entre sí.

Cómo añadir canales RSS a IFTTT

1
Genera tu feed en RSS.app

Pega cualquier blog, noticia o enlace social en el Generador RSS. Crearemos al instante un feed listo para usar.

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2
Elija su estilo de widget

Abre la pestaña Widgets en RSS.app y selecciona el aspecto de tu feed: Muro de noticias, Lista, Carrusel, Imageboard, TIcker, Revista o Feed.

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3
Personalizar el diseño

Haz clic en "Personalizar" para ajustar los colores, las fuentes, el número de entradas y mucho más. Adapta el widget al estilo de tu sitio web.

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4
Copiar y pegar el código de inserción

Haz clic en "Añadir al sitio web" y copia el código JavaScript o iFrame. Pégalo en tu sitio Wix y ¡listo!

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Todo lo que necesitas para los canales RSS en IFTTT

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Actualización automática de contenidos

RSS.app mantiene al día tus automatizaciones IFTTT. Cada vez que aparece un nuevo contenido en tu feed, IFTTT lo activa al instante.

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Funciona con cualquier fuente

Crea canales RSS desde cualquier sitio web, blog o página de redes sociales. RSS.app convierte cualquier contenido en un feed fiable que puedes conectar a IFTTT.

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Sin configuración técnica

Copia la URL de tu canal RSS.app y pégala en IFTTT. Tus automatizaciones empezarán a funcionar de inmediato.

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Fiabilidad y coherencia

RSS.app se asegura de que tus feeds se mantengan estructurados y actualizados, para que tus flujos de trabajo IFTTT funcionen siempre sin problemas.

Herramientas para organizar y controlar sus feeds

Paquetes

Combina varios canales RSS en un solo flujo. Perfecto para el seguimiento de contenidos de diferentes fuentes en un solo lugar.

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Colecciones

Recopila entradas manualmente y conviértelas en un widget personalizado. Ideal para crear páginas temáticas, centros de recursos o destacados de marca.

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Filtros

Oculte las entradas sin imágenes, elimine los duplicados o utilice filtros de palabras clave (lista blanca/lista negra) para mostrar exactamente lo que interesa.

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Reseñas

Lo que los usuarios adoran de RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Preguntas frecuentes

¿Cómo conecto RSS.app a IFTTT?
Después de crear una fuente en RSS.app, copie la URL de su fuente. En IFTTT, cree un nuevo applet, seleccione Fuente RSS como activador y pegue la URL de RSS.app en el campo URL de la fuente.
¿Con qué frecuencia se actualiza el feed?
El feed se actualiza automáticamente. Verás nuevas publicaciones cada 15 o 60 minutos, según tu plan.
¿Tengo que codificar?
No es necesario codificar. Solo tienes que copiar la URL de tu fuente RSS.app y conectarla en IFTTT.
¿Puedo utilizar RSS.app con cualquier aplicación de IFTTT?
Sí. Puedes conectar tu feed a miles de aplicaciones como Google Sheets, Notion o Mailchimp.
¿Qué tipos de feeds puedo crear con RSS.app?
Sí. RSS.app puede crear feeds de casi cualquier sitio web, blog o página de redes sociales, incluso si ellos mismos no proporcionan un feed RSS.

Únase a los miles de usuarios de IFTTT que utilizan RSS.app para optimizar sus flujos de trabajo.

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