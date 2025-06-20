Automatice sus flujos de trabajo con RSS e IFTTT
Conecta RSS.app a IFTTT y envía nuevas publicaciones a cualquier lugar. Sin necesidad de programación.Empezar ahora
Organice su flujo de trabajo automatizando sus noticias
Conecta feeds de noticias con múltiples apps para automatizar tu flujo de trabajo. Crear feeds de casi cualquier sitio web e integrarlos con IFTTT. Hacer la vida más fácil por mantenerse actualizado en un solo lugar.Añadir fácilmente los canales RSS en applets con IFTTT. Combine aplicaciones como Slack, X / Twitter, Mailchimp y Feedly para maximizar la eficiencia y aumentar su productividad. Con feeds actualizados automáticamente, usted tendrá el contenido más reciente a su alcance. ¡No se necesita codificación! Genere su fuente RSS y pegue el fragmento de código RSS en su applet IFTTT. Cuando se publique nuevo contenido, su applet activará una acción. Ahorre tiempo integrando fuentes RSS con IFTTT.
Cómo añadir canales RSS a IFTTT
Genera tu feed en RSS.app
Pega cualquier blog, noticia o enlace social en el Generador RSS. Crearemos al instante un feed listo para usar.
Elija su estilo de widget
Abre la pestaña Widgets en RSS.app y selecciona el aspecto de tu feed: Muro de noticias, Lista, Carrusel, Imageboard, TIcker, Revista o Feed.
Personalizar el diseño
Haz clic en "Personalizar" para ajustar los colores, las fuentes, el número de entradas y mucho más. Adapta el widget al estilo de tu sitio web.
Copiar y pegar el código de inserción
Haz clic en "Añadir al sitio web" y copia el código JavaScript o iFrame. Pégalo en tu sitio Wix y ¡listo!
Todo lo que necesitas para los canales RSS en IFTTT
Actualización automática de contenidos
RSS.app mantiene al día tus automatizaciones IFTTT. Cada vez que aparece un nuevo contenido en tu feed, IFTTT lo activa al instante.
Funciona con cualquier fuente
Crea canales RSS desde cualquier sitio web, blog o página de redes sociales. RSS.app convierte cualquier contenido en un feed fiable que puedes conectar a IFTTT.
Sin configuración técnica
Copia la URL de tu canal RSS.app y pégala en IFTTT. Tus automatizaciones empezarán a funcionar de inmediato.
Fiabilidad y coherencia
RSS.app se asegura de que tus feeds se mantengan estructurados y actualizados, para que tus flujos de trabajo IFTTT funcionen siempre sin problemas.
Herramientas para organizar y controlar sus feeds
Paquetes
Combina varios canales RSS en un solo flujo. Perfecto para el seguimiento de contenidos de diferentes fuentes en un solo lugar.
Colecciones
Recopila entradas manualmente y conviértelas en un widget personalizado. Ideal para crear páginas temáticas, centros de recursos o destacados de marca.
Filtros
Oculte las entradas sin imágenes, elimine los duplicados o utilice filtros de palabras clave (lista blanca/lista negra) para mostrar exactamente lo que interesa.
Lo que los usuarios adoran de RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.