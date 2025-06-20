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Mailchimp

Automatizar boletines con RSS y Mailchimp

Envía tus últimas noticias o actualizaciones sociales a tus suscriptores con RSS.app. No necesita programación.

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De confianza y utilizado por miles de empresas
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Compartir boletines automáticamente

Potencie su boletín enviando canales RSS personalizados a sus clientes. RSS.app le permite convertir casi cualquier sitio web en un canal RSS. Personaliza tu feed y dirígete a la audiencia adecuada.

Elige entre mostrar las actualizaciones de tu marca o mostrar noticias de sectores similares con feeds RSS. Conecte sus boletines con herramientas como Zapier, Automate.io e IFTTT para aumentar su productividad y ahorrar tiempo. Cree fácilmente múltiples campañas de correo electrónico para dirigirse a diferentes audiencias mediante una sencilla integración.

¡No necesita conocimientos de codificación! Solo tienes que pegar el fragmento de código de la fuente RSS en tu boletín de Mailchimp y elegir la hora a la que se enviará el boletín. La integración de Mailchimp y RSS.app es la mejor forma de hacer llegar contenido relevante a tus clientes.

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Utilice RSS.app con Mailchimp para ahorrar tiempo escribiendo correos electrónicos y dedicar más tiempo a hacer crecer su negocio.

Cómo crear un boletín a partir de RSS con Mailchimp

1
Genera tu feed en RSS.app

Pega cualquier blog, noticia o enlace social en el Generador RSS. Crearemos al instante un feed listo para usar.

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2
Elija su estilo de widget

Abre la pestaña Widgets en RSS.app y selecciona el aspecto de tu feed: Muro de noticias, Lista, Carrusel, Imageboard, TIcker, Revista o Feed.

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3
Personalizar el diseño

Haz clic en "Personalizar" para ajustar los colores, las fuentes, el número de entradas y mucho más. Adapta el widget al estilo de tu sitio web.

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4
Copiar y pegar el código de inserción

Haz clic en "Añadir al sitio web" y copia el código JavaScript o iFrame. Pégalo en tu sitio Wix y ¡listo!

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Todo lo que necesitas para los canales RSS en Mailchimp

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Actualización automática de contenidos

Mantén tus boletines actualizados. Los feeds RSS.app se actualizan automáticamente, sin necesidad de trabajo manual.

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Funciona con cualquier fuente

Convierte cualquier sitio web, blog o página social en un canal RSS listo para Mailchimp en cuestión de segundos.

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Sin configuración técnica

Sólo tienes que copiar la URL de tu canal RSS.app y pegarla en Mailchimp. Tus correos electrónicos se llenarán de nuevos posts automáticamente.

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Fiabilidad y coherencia

RSS.app mantiene tus feeds limpios, estables y siempre actualizados para que tus campañas funcionen sin problemas.

Herramientas para organizar y controlar sus feeds

Paquetes

Combina varios canales RSS en un solo flujo. Perfecto para el seguimiento de contenidos de diferentes fuentes en un solo lugar.

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Colecciones

Recopila entradas manualmente y conviértelas en un widget personalizado. Ideal para crear páginas temáticas, centros de recursos o destacados de marca.

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Filtros

Oculte las entradas sin imágenes, elimine los duplicados o utilice filtros de palabras clave (lista blanca/lista negra) para mostrar exactamente lo que desea.

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Reseñas

Lo que los usuarios adoran de RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Preguntas frecuentes

¿Cómo conecto RSS.app a Mailchimp?
Después de crear un canal en RSS.app, copia su URL. En Mailchimp, ve a Automatizaciones → Plantillas de flujo → Compartir actualizaciones del blog a través de RSS y, a continuación, pega la URL de tu fuente RSS.
¿Con qué frecuencia se actualizará mi boletín?
Tu campaña se actualiza automáticamente según tu programación de Mailchimp. Puedes enviar nuevas publicaciones diaria, semanal o mensualmente.
¿Tengo que codificar?
No es necesario codificar. Sólo tienes que copiar el enlace de tu canal RSS.app y pegarlo en Mailchimp. Todo se actualizará automáticamente.
¿Puedo utilizar los canales RSS.app de cualquier sitio web?
Sí. RSS.app puede crear feeds de casi cualquier sitio web, blog o página de redes sociales, incluso si ellos mismos no proporcionan un feed RSS.
¿Funciona RSS.app también con otras herramientas de correo electrónico?
Sí, también puedes utilizar la URL de tu canal RSS.app en otras plataformas que admitan canales RSS o XML.

Únete a los miles de usuarios de Mailchimp que utilizan RSS.app para mantener actualizados sus boletines.

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