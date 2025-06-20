Automatizar boletines con RSS y Mailchimp

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Potencie su boletín enviando canales RSS personalizados a sus clientes. RSS.app le permite convertir casi cualquier sitio web en un canal RSS. Personaliza tu feed y dirígete a la audiencia adecuada.Elige entre mostrar las actualizaciones de tu marca o mostrar noticias de sectores similares con feeds RSS. Conecte sus boletines con herramientas como Zapier, Automate.io e IFTTT para aumentar su productividad y ahorrar tiempo. Cree fácilmente múltiples campañas de correo electrónico para dirigirse a diferentes audiencias mediante una sencilla integración.¡No necesita conocimientos de codificación! Solo tienes que pegar el fragmento de código de la fuente RSS en tu boletín de Mailchimp y elegir la hora a la que se enviará el boletín. La integración de Mailchimp y RSS.app es la mejor forma de hacer llegar contenido relevante a tus clientes.