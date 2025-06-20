Envío automático a Discord desde cualquier fuente
Cree fuentes de contenido automatizadas desde cualquier sitio web, fuente RSS o cuenta de redes sociales. Se configura en minutos, sin necesidad de programación.
Cualquier sitio web → Feed
Crea canales RSS desde casi cualquier sitio web y recibe las actualizaciones directamente en tus canales de Discord con bonitas incrustaciones.
Filtros inteligentes
Controle cada detalle con filtros avanzados. Incluya o excluya por palabra clave, título, imagen o modifique el texto antes de publicarlo.
Alertas en tiempo real
Manténgase a la vanguardia con alertas en tiempo real de noticias del sector, competidores, cuentas de redes sociales o cualquier tema que interese a su comunidad.
Ahorre horas cada semana con la automatización
Mejora tu servidor Discord con contenido automatizado. Nuestro bot de Discord supervisa tus fuentes 24/7 y publica nuevos contenidos en cuestión de minutos utilizando incrustaciones enriquecidas. Personaliza los webhooks, los avatares del bot y el formato de los mensajes para adaptarlos al estilo de tu servidor. Reduce la fatiga de las notificaciones con filtros inteligentes. Con la confianza de más de 10.000 comunidades de Discord en todo el mundo.
Discord Embeds totalmente personalizables
Haz que las entradas de tu bot tengan exactamente el aspecto que deseas. Control total sobre la apariencia, el formato y la marca.
Integración de webhooks
Utiliza los webhooks de Discord para una personalización avanzada. Cambia el nombre del bot, el avatar y obtén un control total sobre cómo aparecen los mensajes en tu servidor.
Nombre personalizado del bot
Dale a tu bot una identidad única. Establece un nombre personalizado que coincida con el tema o la marca de tu servidor para conseguir un aspecto profesional.
Avatar personalizado
Sube un avatar personalizado para tu bot. Utiliza tu logotipo, mascota o cualquier imagen para que el bot sea exclusivamente tuyo.
Elementos incrustados enriquecidos
Controla el título, la descripción, las imágenes, el autor, los colores y el pie de página. Crea publicaciones atractivas que atraigan a tu comunidad.
Casos de uso populares
Comunidades de juego
Mantén a tu comunidad de jugadores al día con noticias, notas de parches, resultados de esports y contenidos de tus streamers favoritos.
Servidores de creación de contenidos
Comparte automáticamente nuevos vídeos de YouTube, retransmisiones de Twitch, tweets y entradas de blog con tu comunidad de seguidores.
Servidores para empresas y marcas
Siga las noticias del sector, las actualizaciones de la competencia y comparta los anuncios de la empresa con su equipo o sus clientes.
Startups y comunidades tecnológicas
Siga las noticias tecnológicas, los lanzamientos de Product Hunt, las publicaciones de GitHub y los blogs del sector para mantener informada a su comunidad.
Empiece en 3 sencillos pasos
Añadir a Discordia1
Haz clic en el botón para añadir nuestro bot a tu servidor de Discord. Selecciona tu servidor y autorízalo en segundos.
Elija su fuente2
Selecciona entre Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, fuentes RSS, Google News o crea una fuente a partir de la URL de cualquier sitio web.
Ver la magia3
Los nuevos contenidos aparecen automáticamente en tus canales de Discord. Personaliza las inserciones y los filtros para perfeccionar tu configuración.
Potentes funciones de integración de Discord
Todo lo que necesita para automatizar la entrega de contenidos a Discord con canales, webhooks, incrustaciones y filtros avanzados.
Asistencia multicanal
Envía contenidos diferentes a canales diferentes. Organiza los feeds por tema, partido o equipo para disfrutar de la mejor experiencia.
Discordia enriquecida
Hermosos mensajes incrustados con imágenes, títulos, descripciones y colores personalizados que coinciden con el tema de su servidor.
Soporte multiservidor
Gestiona varios servidores Discord desde un solo panel. Perfecto para agencias y community managers.
Acciones automatizadas
Establezca reglas para autopublicar contenidos específicos en función de palabras clave, hora u otros factores desencadenantes.
Filtros avanzados
Filtra por palabras clave, excluye temas, exige imágenes y mucho más. Comparte exactamente lo que tu comunidad quiere.
Lo que los usuarios adoran de RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.
