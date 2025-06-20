Seguimiento de noticias con Slack
Envíe actualizaciones de noticias relevantes directamente a sus canales de Slack. Sin necesidad de programación.Empezar ahora
Comparta noticias automáticamente con su equipo
Mantenga a su equipo actualizado con fuentes RSS en tiempo real directamente en Slack. RSS.app facilita el envío de noticias desde cualquier sitio web, blog o plataforma social directamente a su espacio de trabajo.Esta integración ayuda a su equipo a mantenerse informado sobre las tendencias del sector, actualizaciones de productos, investigaciones y perspectivas de la competencia, sin tener que cambiar de pestaña o buscar manualmente.Solo tiene que pegar su fuente RSS en la aplicación RSS o en las herramientas de automatización de Slack y sus actualizaciones aparecerán automáticamente.
Cómo añadir canales RSS a Slack
Genera tu feed en RSS.app
Pega cualquier blog, noticia o enlace social en el Generador RSS. Crearemos al instante un feed listo para usar.
Elija su estilo de widget
Abre la pestaña Widgets en RSS.app y selecciona el aspecto de tu feed: Muro de noticias, Lista, Carrusel, Imageboard, TIcker, Revista o Feed.
Personalizar el diseño
Haz clic en "Personalizar" para ajustar los colores, las fuentes, el número de entradas y mucho más. Adapta el widget al estilo de tu sitio web.
Copiar y pegar el código de inserción
Haz clic en "Añadir al sitio web" y copia el código JavaScript o iFrame. Pégalo en tu sitio Wix y ¡listo!
Todo lo que necesita para las fuentes RSS en Slack
Actualizaciones en tiempo real
Las nuevas publicaciones aparecen automáticamente en tus canales de Slack, para que tu equipo esté siempre informado.
Funciona con cualquier fuente
Convierte cualquier sitio web, blog o página social en un canal RSS listo para Slack al instante.
Sin codificación
Sólo tienes que pegar el enlace de tu feed en Slack, sin necesidad de desarrollo ni configuración.
Mejorar la concienciación del equipo
Entregue actualizaciones importantes directamente donde su equipo colabora cada día.
Herramientas para organizar y controlar sus feeds
Paquetes
Combine varias fuentes de noticias en un feed unificado para agilizar las actualizaciones.
Colecciones
Seleccione artículos y comparta con su equipo sólo el contenido más relevante.
Filtros
Elimine los duplicados, oculte las entradas sin imágenes o utilice filtros de palabras clave para mostrar sólo lo importante.
Lo que los usuarios adoran de RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.