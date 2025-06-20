Integraciones
Slack

Seguimiento de noticias con Slack

Envíe actualizaciones de noticias relevantes directamente a sus canales de Slack. Sin necesidad de programación.

Empezar ahora
headerTitle
Provider Logo
De confianza y utilizado por miles de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Comparta noticias automáticamente con su equipo

Mantenga a su equipo actualizado con fuentes RSS en tiempo real directamente en Slack. RSS.app facilita el envío de noticias desde cualquier sitio web, blog o plataforma social directamente a su espacio de trabajo.

Esta integración ayuda a su equipo a mantenerse informado sobre las tendencias del sector, actualizaciones de productos, investigaciones y perspectivas de la competencia, sin tener que cambiar de pestaña o buscar manualmente.

Solo tiene que pegar su fuente RSS en la aplicación RSS o en las herramientas de automatización de Slack y sus actualizaciones aparecerán automáticamente.

Provider Logo
Slack está diseñado para una comunicación rápida. RSS.app ofrece las noticias que tu equipo necesita sin interrumpir el flujo de trabajo.

Cómo añadir canales RSS a Slack

1
Genera tu feed en RSS.app

Pega cualquier blog, noticia o enlace social en el Generador RSS. Crearemos al instante un feed listo para usar.

How to add
Provider logo
2
Elija su estilo de widget

Abre la pestaña Widgets en RSS.app y selecciona el aspecto de tu feed: Muro de noticias, Lista, Carrusel, Imageboard, TIcker, Revista o Feed.

How to add
Provider logo
3
Personalizar el diseño

Haz clic en "Personalizar" para ajustar los colores, las fuentes, el número de entradas y mucho más. Adapta el widget al estilo de tu sitio web.

How to add
Provider logo
4
Copiar y pegar el código de inserción

Haz clic en "Añadir al sitio web" y copia el código JavaScript o iFrame. Pégalo en tu sitio Wix y ¡listo!

How to add
Provider logo

Todo lo que necesita para las fuentes RSS en Slack

benefitsCard1Title

Actualizaciones en tiempo real

Las nuevas publicaciones aparecen automáticamente en tus canales de Slack, para que tu equipo esté siempre informado.

benefitsCard2Title

Funciona con cualquier fuente

Convierte cualquier sitio web, blog o página social en un canal RSS listo para Slack al instante.

benefitsCard3Title

Sin codificación

Sólo tienes que pegar el enlace de tu feed en Slack, sin necesidad de desarrollo ni configuración.

benefitsCard4Title

Mejorar la concienciación del equipo

Entregue actualizaciones importantes directamente donde su equipo colabora cada día.

Herramientas para organizar y controlar sus feeds

Paquetes

Combine varias fuentes de noticias en un feed unificado para agilizar las actualizaciones.

widgets-integrations-common-new:feedManagementCard1Title
Colecciones

Seleccione artículos y comparta con su equipo sólo el contenido más relevante.

widgets-integrations-common-new:feedManagementCard2Title
Filtros

Elimine los duplicados, oculte las entradas sin imágenes o utilice filtros de palabras clave para mostrar sólo lo importante.

widgets-integrations-common-new:feedManagementCard3Title
Reseñas

Lo que los usuarios adoran de RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Preguntas frecuentes

¿Cómo conecto RSS.app a Slack?
Genera un feed en RSS.app y copia su URL. En Slack, añade la aplicación RSS y pega el enlace a tu fuente para empezar a recibir actualizaciones automáticamente.
¿Con qué frecuencia se actualiza el feed?
Slack recibirá nuevas publicaciones cada 15 a 60 minutos, dependiendo de tu plan RSS.app.
¿Tengo que instalar algo?
No se necesitan herramientas adicionales. Basta con utilizar la aplicación RSS integrada de Slack o los flujos de trabajo de automatización.
¿Puedo elegir qué canal recibe las actualizaciones?
Sí, puedes seleccionar cualquier canal de Slack o mensaje directo para recibir tus actualizaciones RSS.
¿Puedo personalizar el feed?
Sí. Utilice paquetes, colecciones y filtros en RSS.app para organizar y controlar lo que se publica.

Únete a miles de equipos que utilizan RSS.app para mantenerse informados dentro de Slack.

Empezar ahora
Provider Logo