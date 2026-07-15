Bots
Bot de LinkedIn a correo electrónico
Bot de automatización

LinkedIn to Email Bot: Recibe actualizaciones en tu bandeja de entrada

Recibe automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la empresa, los boletines y las ofertas de empleo de LinkedIn. Supervisa cualquier página de empresa o boletín y recibe el contenido en tu bandeja de entrada. Sin necesidad de programación.

Integración con LinkedIn

Crea un canal RSS desde cualquier página de empresa, boletín o anuncio de empleo de LinkedIn.

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Enviado por correo electrónico

Cada nueva entrada se envía automáticamente a su buzón de correo electrónico.

De confianza y utilizado por miles de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

¿Por qué elegir el bot de LinkedIn a correo electrónico?

Alertas automáticas 24/7
Alertas automáticas 24/7

No te pierdas nunca las actualizaciones de la empresa. Tu bot monitoriza las páginas de LinkedIn las 24 horas del día y envía actualizaciones a tu correo electrónico automáticamente.

Filtra lo que compartes
Filtra lo que compartes

Controla cada detalle de tu feed con filtros avanzados. Incluye o excluye por palabra clave, título, imagen o incluso modifica el texto.

Lanzamiento en minutos
Lanzamiento en minutos

Configúrelo una vez y déjelo funcionar. No requiere codificación ni actualizaciones manuales.

Cómo configurar el bot de LinkedIn a correo electrónico

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Conectar LinkedIn

1

Introduce la URL de cualquier página de empresa, boletín o anuncio de empleo de LinkedIn. Crearemos un canal RSS automáticamente.

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Añada su correo electrónico

2

Introduzca su dirección de correo electrónico para recibir actualizaciones. En sólo 30 segundos.

stepsStep3Title

Disfrute de la automatización

3

Los mensajes llegan automáticamente a tu bandeja de entrada. Personaliza los filtros, la frecuencia de recepción y el formato del correo.

Crea tu bot ahora →
LinkedIn + Integración de correo electrónico

La forma más fácil de recibir actualizaciones de LinkedIn en tu bandeja de entrada. Con la confianza de equipos de ventas, reclutadores y profesionales de todo el mundo.

Potentes funciones para la automatización de LinkedIn a correo electrónico

Todo lo que necesitas para automatizar el envío de contenidos desde LinkedIn a tu bandeja de entrada.

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Actualizaciones en tiempo real

Los feeds se actualizan cada 15 minutos. Las nuevas publicaciones llegan a su bandeja de entrada en cuestión de segundos.

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Filtros de contenidos inteligentes

Incluye o excluye publicaciones por palabra clave, tipo de contenido o participación. Recibe sólo lo que más te interesa.

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Opciones de resumen

Elija alertas instantáneas o resúmenes diarios o semanales. Controle cuándo y cómo recibe las actualizaciones.

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Soporte de correo electrónico múltiple

Envía actualizaciones a varias direcciones de correo electrónico o listas de distribución desde una única fuente de LinkedIn.

Vea LinkedIn to Email en acción

Publicado un nuevo post en LinkedIn
Publicado un nuevo post en LinkedIn
Automatizado
Entregado al instante en su bandeja de entrada
Entregado al instante en su bandeja de entrada

¿Quién utiliza el bot de LinkedIn a correo electrónico?

Ventas y desarrollo empresarial
Ventas y desarrollo empresarial

Siga las actualizaciones de la empresa objetivo en su bandeja de entrada. Supervise las señales de compra y las noticias de clientes potenciales y clientes.

Equipos de contratación
Equipos de contratación

Recibe en tu correo electrónico ofertas de empleo y contenidos sobre la cultura de la empresa. Mantente al día de las tendencias de contratación.

Ejecutivos y analistas
Ejecutivos y analistas

Sigue las actualizaciones de la competencia y del sector sin conectarte a LinkedIn. Recibe información en tu bandeja de entrada.

Preguntas más frecuentes: Bot de LinkedIn a Email

¿Cómo conecto LinkedIn al correo electrónico?
Sólo tienes que introducir la URL de cualquier página de empresa, boletín o anuncio de empleo de LinkedIn. RSS.app crea un canal RSS automáticamente. A continuación, introduce tu dirección de correo electrónico. La configuración completa tarda unos 2 minutos.
¿Cuánto cuesta el bot LinkedIn to Email?
Ofrecemos planes de precios flexibles a partir de 9,99 $/mes. Todos los planes incluyen funciones de automatización, y los niveles superiores desbloquean filtros avanzados, frecuencias de actualización más rápidas, formatos personalizados y asistencia prioritaria.
¿Con qué frecuencia comprueba el bot si hay nuevas entradas?
Nuestro bot comprueba si hay nuevas publicaciones cada 15 minutos en todos los planes. Cuando se detecta contenido nuevo, se envía a tu correo electrónico en cuestión de segundos.
¿Puedo filtrar los mensajes que se envían a mi correo electrónico?
Por supuesto. Utiliza filtros de palabras clave para incluir o excluir publicaciones en función del contenido, el tipo o las métricas de participación.
¿Puedo personalizar la forma en que aparecen los mensajes en los correos electrónicos?
Sí. Personalice el formato del correo electrónico, incluidas las líneas de asunto, el diseño del contenido y los elementos incluidos, como imágenes y enlaces.
¿Funciona con las páginas de empresa, los boletines y las ofertas de empleo?
Sí, nuestro bot es compatible con las páginas de empresa, boletines y ofertas de empleo de LinkedIn. Rastrea cualquier contenido público de LinkedIn.
Más integraciones

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Configuración en 2 minutos
No requiere codificación
Frecuencia de actualización de 15 minutos

No se requiere tarjeta de crédito - Plan gratuito disponible