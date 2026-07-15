LinkedIn to Email Bot: Recibe actualizaciones en tu bandeja de entrada
Recibe automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la empresa, los boletines y las ofertas de empleo de LinkedIn. Supervisa cualquier página de empresa o boletín y recibe el contenido en tu bandeja de entrada. Sin necesidad de programación.
Integración con LinkedIn
Crea un canal RSS desde cualquier página de empresa, boletín o anuncio de empleo de LinkedIn.
Enviado por correo electrónico
Cada nueva entrada se envía automáticamente a su buzón de correo electrónico.
¿Por qué elegir el bot de LinkedIn a correo electrónico?
Alertas automáticas 24/7
No te pierdas nunca las actualizaciones de la empresa. Tu bot monitoriza las páginas de LinkedIn las 24 horas del día y envía actualizaciones a tu correo electrónico automáticamente.
Filtra lo que compartes
Controla cada detalle de tu feed con filtros avanzados. Incluye o excluye por palabra clave, título, imagen o incluso modifica el texto.
Lanzamiento en minutos
Configúrelo una vez y déjelo funcionar. No requiere codificación ni actualizaciones manuales.
Cómo configurar el bot de LinkedIn a correo electrónico
Conectar LinkedIn1
Introduce la URL de cualquier página de empresa, boletín o anuncio de empleo de LinkedIn. Crearemos un canal RSS automáticamente.
Añada su correo electrónico2
Introduzca su dirección de correo electrónico para recibir actualizaciones. En sólo 30 segundos.
Disfrute de la automatización3
Los mensajes llegan automáticamente a tu bandeja de entrada. Personaliza los filtros, la frecuencia de recepción y el formato del correo.
LinkedIn + Integración de correo electrónico
La forma más fácil de recibir actualizaciones de LinkedIn en tu bandeja de entrada. Con la confianza de equipos de ventas, reclutadores y profesionales de todo el mundo.
Potentes funciones para la automatización de LinkedIn a correo electrónico
Todo lo que necesitas para automatizar el envío de contenidos desde LinkedIn a tu bandeja de entrada.
Actualizaciones en tiempo real
Los feeds se actualizan cada 15 minutos. Las nuevas publicaciones llegan a su bandeja de entrada en cuestión de segundos.
Filtros de contenidos inteligentes
Incluye o excluye publicaciones por palabra clave, tipo de contenido o participación. Recibe sólo lo que más te interesa.
Opciones de resumen
Elija alertas instantáneas o resúmenes diarios o semanales. Controle cuándo y cómo recibe las actualizaciones.
Soporte de correo electrónico múltiple
Envía actualizaciones a varias direcciones de correo electrónico o listas de distribución desde una única fuente de LinkedIn.
Vea LinkedIn to Email en acción
¿Quién utiliza el bot de LinkedIn a correo electrónico?
Ventas y desarrollo empresarial
Siga las actualizaciones de la empresa objetivo en su bandeja de entrada. Supervise las señales de compra y las noticias de clientes potenciales y clientes.
Equipos de contratación
Recibe en tu correo electrónico ofertas de empleo y contenidos sobre la cultura de la empresa. Mantente al día de las tendencias de contratación.
Ejecutivos y analistas
Sigue las actualizaciones de la competencia y del sector sin conectarte a LinkedIn. Recibe información en tu bandeja de entrada.
Preguntas más frecuentes: Bot de LinkedIn a Email
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Explore otras potentes opciones de automatización para su flujo de trabajo
¿Está listo para automatizar sus contenidos?
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