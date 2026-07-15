Bot de LinkedIn a Telegram: Autocomparte actualizaciones al instante
Publica automáticamente actualizaciones de empresa, boletines y ofertas de empleo de LinkedIn en tu canal o grupo de Telegram. Monitoriza cualquier página de empresa o boletín - comparte contenido en tiempo real. No requiere codificación.
Integración con LinkedIn
Crea un canal RSS desde cualquier página de empresa, boletín o anuncio de empleo de LinkedIn.
Envío automático a Telegram
Cada nueva publicación se envía automáticamente a tu canal o grupo de Telegram.
¿Por qué elegir el bot de LinkedIn a Telegram?
Contabilización automatizada 24/7
Nunca te pierdas las actualizaciones de la empresa. Tu bot monitoriza las páginas de LinkedIn las 24 horas del día y publica actualizaciones en Telegram automáticamente.
Filtra lo que compartes
Controla cada detalle de tu feed con filtros avanzados. Incluye o excluye por palabra clave, título, imagen o incluso modifica el texto.
Lanzamiento en minutos
Configúrelo una vez y déjelo funcionar. No requiere codificación ni actualizaciones manuales.
Cómo configurar el bot de LinkedIn a Telegram
Conectar LinkedIn1
Introduce la URL de cualquier página de empresa, boletín o anuncio de empleo de LinkedIn. Crearemos un canal RSS automáticamente.
Conectar Telegram2
Añade nuestro bot a tu canal o grupo de Telegram. Solo te llevará 30 segundos.
Disfrute de la automatización3
Las publicaciones aparecen en Telegram automáticamente. Personaliza los filtros, el formato y el calendario de publicación.
Integración de LinkedIn + Telegram
La forma más fácil de compartir automáticamente actualizaciones de LinkedIn en Telegram. Con la confianza de equipos de ventas, reclutadores y comunidades profesionales de todo el mundo.
Potentes funciones para la automatización de LinkedIn a Telegram
Todo lo que necesitas para automatizar el intercambio de contenidos entre LinkedIn y Telegram.
Actualizaciones en tiempo real
Los feeds se actualizan cada 15 minutos. Las nuevas publicaciones se comparten en Telegram en cuestión de segundos.
Filtros de contenidos inteligentes
Incluye o excluye publicaciones por palabra clave, tipo de contenido o participación. Comparte solo lo que más te interesa.
Formato personalizado de los mensajes
Controla cómo aparecen los mensajes en Telegram. Personaliza los mensajes con texto, imágenes y formato enriquecido.
Asistencia multicanal
Envía publicaciones a varios canales o grupos de Telegram desde una única fuente de LinkedIn.
Ver LinkedIn to Telegram en acción
¿Quién utiliza el bot de LinkedIn a Telegram?
Ventas y desarrollo empresarial
Sigue las actualizaciones de la empresa objetivo en Telegram. Seguimiento de clientes potenciales y clientes para señales de compra y noticias.
Equipos de contratación
Comparta ofertas de empleo y contenidos sobre la cultura de la empresa con su canal de contratación. Mantente al día de las tendencias de contratación.
Comunidades profesionales
Mantén a tu comunidad de Telegram informada sobre noticias del sector, boletines y contenido de liderazgo intelectual.
Preguntas frecuentes: Bot de LinkedIn a Telegram
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