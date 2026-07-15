Centro de Inteligencia Financiera orientado a la acción
Enrute archivos institucionales, noticias de bancos centrales, señales de materias primas y fuentes de descubrimiento de alfa directamente a las herramientas que utiliza su mesa de operaciones. Convierta los datos fragmentados del mercado en inteligencia estructurada y distribuible en cuestión de minutos.
- Distribuya en tiempo real a los analistas los expedientes institucionales, los movimientos activistas y las señales de dinero inteligente.
- Transfiera señales macroeconómicas, de materias primas y de bancos centrales a Slack, cuadros de mando y plataformas de automatización.
- Exporte datos de mercado estructurados como RSS, JSON o webhooks para su introducción directa en modelos de negociación.
1M+
Canales RSS activos
100M+
Artículos procesados
15 min
Frecuencia de actualización
99.9%
Fiabilidad del tiempo de actividad
Cómo funciona
RSS.app se sitúa entre tus fuentes y destinos, convirtiendo cualquier contenido web en fuentes de datos estructurados.
Fuentes
Destinos
Cómo automatizan los analistas la información sobre mercados y criptomonedas
Distribuir señales institucionales de "dinero inteligente
Los registros institucionales, las apuestas activistas y las revelaciones de fondos soberanos son los principales indicadores de la dirección del mercado. Automatice la captación de estas señales y distribúyalas a la mesa en tiempo real para que sus analistas se posicionen antes de que reaccionen los flujos minoristas.
Funciona con
Archivos de patrimonio soberano → Slack
Banco RSS → Filtros RSS.app → Slack. Envía los archivos de ADIA, GIC y Temasek directamente a tu canal #alpha en cuanto se publiquen.
Menciones a inversores activistas → Telegram Bot
Paquete de noticias financieras → Filtro de palabras clave → Telegram. Reciba alertas móviles cuando se señalen nombres de activistas en un conjunto de más de 50 sitios financieros.
Comunicados de prensa sobre fondos de cobertura → Email Digest
Salas de prensa de hedge funds → Agregado → Correo electrónico. Reciba un resumen diario programado de los anuncios oficiales de los hedge funds y bancos objetivo.
Registros SEC y reglamentarios → Webhooks
SEC → RSS.app → Zapier/Webhooks. Transfiera datos normativos brutos a Make o Zapier para activar modelos de negociación personalizados y entradas en Airtable.
Perspectiva estratégica
Una sola presentación ante la SEC puede hacer que un valor se mueva entre un 3 y un 5% a los pocos minutos de su publicación. La distribución automatizada da a su mesa una ventaja constante de 10 a 60 minutos sobre los equipos que aún revisan los portales a mano.
Centralizar la inteligencia sobre criptoproyectos y ecosistemas
La información sobre criptomonedas está fragmentada en blogs de proyectos, foros de gobernanza, canales de desarrolladores y publicaciones de fundadores. Consolide todo el ecosistema en un radar de mercado unificado para que su equipo detecte los cambios en la hoja de ruta y las votaciones de tokens antes de que afecten al precio.
Funciona con
Actualizaciones de la hoja de ruta del proyecto → Bot de discordia
Blogs de proyectos → RSS.app → Discord. Sincroniza los anuncios oficiales de criptoproyectos directamente en el canal #announcements de tu comunidad.
Votos para la gobernanza → Widget HTML
Foros de gobernanza → RSS.app → Widget HTML/JS. Muestre un tablón de noticias de la organización que se actualiza automáticamente en su tablero de operaciones interno.
Publicaciones del fundador en LinkedIn → Alerta por correo electrónico
Fundador LinkedIn → Filtrar → Correo electrónico. Recibe notificaciones en cuanto se publiquen posts de gran impacto de fundadores clave del sector.
Dev GitHub & Blogs → JSON Feed
Blogs para desarrolladores → RSS.app → JSON. Canalice las actualizaciones técnicas directamente en su aplicación personalizada de seguimiento de carteras a través de JSON para la ingesta programática.
Perspectiva estratégica
Los mercados de criptomonedas se mueven por la asimetría de la información. Centralizar las actualizaciones fragmentadas de los blogs de los proyectos, los foros de gobernanza y los canales de los desarrolladores da a su equipo una ventaja sobre los que todavía comprueban los sitios manualmente.
Distribución de señales macroeconómicas y de materias primas
Siga los factores subyacentes de la volatilidad del mercado, como los precios del combustible, las noticias de los bancos centrales y las posiciones de los gobiernos. Cree un sistema automatizado de alerta temprana de cambios macroeconómicos para que su equipo pueda reorientar las estrategias antes de que reaccione la competencia.
Funciona con
Alertas de bancos centrales → Slack
Banco RSS → Filtros RSS.app → Canal Slack. Asegúrese de que sus operadores nunca se pierden una subida de tipos o un cambio de política dirigiendo las actualizaciones bancarias a un canal de #macroalertas.
Noticias globales sobre materias primas → Telegrama multicanal
Blogs extranjeros sobre energía → Traducción automática → Telegram. Traduzca automáticamente noticias sobre energía de mercados extranjeros y envíe el resumen en inglés a su equipo internacional.
Índices de mercado → Widget de panel de control unificado
Feeds de precios → RSS.app → Widget HTML/JS. Agregue datos de precios en un único feed incrustado en el panel de control interno de su empresa.
Actualizaciones del calendario económico → Plataforma de automatización
Archivos gubernamentales → RSS.app → Zapier/Webhooks. Envíe datos económicos sin procesar a sus modelos o bases de datos personalizados para activar señales de negociación automatizadas.
Perspectiva estratégica
Las señales macroeconómicas suelen preceder en días o semanas a las repercusiones sectoriales. Un sistema automatizado de alerta temprana de cambios políticos y movimientos de las materias primas da a los analistas tiempo para posicionarse antes de que reaccione el mercado en general.
Datos alternativos de superficie y señales "Alfa
Las señales de mercado más procesables suelen aparecer en subreddits especializados, analistas independientes de YouTube y canales comunitarios días antes de que los terminales institucionales las capten. Introduce en tu pila fuentes filtradas por palabras clave para que tus modelos ingieran las conversaciones de alta señal en lugar del consenso de Bloomberg.
Funciona con
Analista de canales de YouTube → Telegram Bot
YouTube → RSS.app → Telegram. Reciba directamente en su dispositivo móvil los últimos vídeos de los mejores criptoanalistas.
Nicho Subreddit Tendencias → Discord Bot
Reddit → RSS.app → Discord. Sigue r/BitcoinMining o r/CryptoCurrency para conocer la opinión de los minoristas antes de que la multitud cambie de opinión.
Búsqueda filtrada por palabras clave → Webhook
Paquete de noticias → Filtros "Largo"/"Corto" → Webhooks. Envíe solo las menciones de señal alta directamente a su aplicación web de negociación o modelo personalizado.
Fuentes alternativas → JSON/XML Feed
Blogs especializados → RSS.app → JSON/XML. Exporte datos estructurados para introducirlos directamente en los flujos de automatización de Zapier, Make o n8n.
Perspectiva estratégica
El objetivo no es leer todas las fuentes de datos alternativas, sino filtrarlas y convertirlas en entradas estructuradas que sus modelos puedan ingerir. Los feeds de Webhooks convierten las conversaciones de los minoristas en características de sentimiento cuantificables que se integran directamente en las estrategias alfa existentes.
Herramientas de inteligencia financiera
RSS.app proporciona la infraestructura necesaria para agregar, filtrar y distribuir datos de mercado a gran escala.
Filtros avanzados
Aísle las señales que importan. Filtre los feeds por símbolos de ticker, nombres de fondos, términos normativos o palabras clave de listas de vigilancia personalizadas para eliminar el ruido del mercado.
Sin duplicados
Elimine las alertas redundantes cuando se publica la misma noticia en varios medios. Su equipo ve cada acontecimiento del mercado una vez, no veinte.
Traducción mundial
Supervise los mercados internacionales en su idioma. Traduzca automáticamente noticias financieras de más de 40 idiomas para que su equipo nunca se pierda un cambio normativo extranjero.
Paquetes de piensos
Combine archivos institucionales, blogs de criptomonedas, noticias macroeconómicas y fuentes especializadas en una única fuente de inteligencia unificada para una supervisión racionalizada.
Formatos listos para desarrolladores
Exporte datos de mercado como RSS/XML, JSON o CSV para integrarlos directamente en cuadros de mando de negociación, rastreadores de carteras o canales de análisis personalizados.
Webhooks y automatización
Activa flujos de trabajo automatizados en cuanto lleguen nuevos datos de mercado. Conecte feeds a Zapier, Make, n8n o cualquier sistema que acepte webhooks.
Inteligencia de mercado en cualquier lugar
Un canal RSS. Cualquier mesa de contratación.
RSS es un formato XML estandarizado compatible con miles de aplicaciones. Sus feeds de inteligencia financiera se integran directamente con Slack, Discord, Telegram, clientes de correo electrónico, cuadros de mando personalizados y plataformas de automatización como Zapier, Make y n8n. Construya una vez, entregue en todas partes: los datos siguen siendo portátiles independientemente de las herramientas que prefiera su mesa de negociación o equipo de investigación.
Preguntas frecuentes
RSS.app genera canales RSS estructurados de sitios de noticias financieras, portales gubernamentales, blogs de criptomonedas y otras fuentes web. Usted proporciona las URL o las palabras clave que desea rastrear, y RSS.app crea una URL de alimentación que se actualiza en un horario (cada 15-60 minutos dependiendo de su plan). Conecta ese feed a Slack, Discord, correo electrónico o cualquier herramienta compatible con RSS para recibir actualizaciones automáticamente.
La frecuencia de actualización de los feeds depende de su plan. Los feeds se actualizan cada 15-60 minutos. En cada actualización se comprueba si hay nuevos contenidos en la fuente y se añaden a su feed. Para los mercados sensibles al tiempo, el intervalo de actualización más rápido garantiza un retraso mínimo entre la publicación y la entrega.
Sí. RSS.app puede generar fuentes de SEC.gov, portales gubernamentales y sitios web de agencias reguladoras. Dirija RSS.app a la página que desee supervisar y detectará las nuevas presentaciones o anuncios a medida que se publiquen.
Sí. Los paquetes de feeds le permiten combinar feeds de noticias institucionales, blogs de criptomonedas, rastreadores de materias primas y fuentes macroeconómicas en un único feed unificado. De este modo, su equipo dispondrá de una única URL para realizar el seguimiento en lugar de tener que hacer malabarismos con docenas de fuentes distintas.
Sí. Los canales RSS.app están disponibles en formato RSS/XML, JSON y CSV. Puede consumir estos formatos directamente en cuadros de mando de negociación personalizados, rastreadores de cartera o herramientas internas. También está disponible la compatibilidad con Webhook para la entrega basada en push a cualquier punto final.
Cree feeds de blogs oficiales de proyectos, foros de gobernanza, páginas de actualizaciones de desarrolladores y medios de noticias sobre criptomonedas. Agrúpelos en un único "Radar de mercado" y envíelo a Discord, Slack o a su panel personalizado para un seguimiento centralizado.
Los feeds RSS.app son RSS/XML estándar, compatibles de forma nativa con Zapier, Make, n8n, IFTTT y la mayoría de plataformas de automatización. Añade la URL de tu fuente como activador RSS para crear flujos de trabajo como el registro automático de archivos en Google Sheets, la creación de eventos de calendario para anuncios económicos o el envío de alertas filtradas a Telegram.
RSS.app ofrece planes gratuitos y de pago. Los planes de pago ofrecen intervalos de actualización más rápidos, más feeds, Feed Bundles, filtros de palabras clave y soporte prioritario. Visita la página de precios para ver los detalles y límites de los planes actuales.
¿Qué es RSS.app?
RSS.app convierte páginas web, perfiles de redes sociales y fuentes en línea en canales RSS estructurados. Estos canales se actualizan según un calendario (cada 15-60 minutos, dependiendo de tu plan) y pueden ser consumidos por cualquier sistema compatible con RSS.
- Formato XML normalizado compatible con miles de herramientas
- Actualización programada cada 15-60 minutos según el plan
- Funciona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n y cualquier lector RSS.
Empiece a supervisar hoy mismo
Cree su primer canal RSS en menos de un minuto. No necesita tarjeta de crédito.