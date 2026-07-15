Mejora tu Discord con la integración de fuentes RSS, canales, webhooks, bots personalizados, incrustaciones, compatibilidad con varios servidores, menciones, acciones y filtros avanzados.

Canales de Discordia Conecte o cambie los canales deseados directamente desde Discord para gestionar y mostrar fácilmente el contenido RSS donde sea más relevante para su comunidad.

Discord Embed Adapte la apariencia de los mensajes de Discord incrustados para que coincidan con el estilo de su servidor, haciendo que el contenido RSS sea visualmente atractivo y coherente con su marca.

Soporte multiservidor Conecta y gestiona varios servidores de Discord desde una sola interfaz, lo que te permitirá distribuir actualizaciones RSS entre varias comunidades de forma eficaz.

Menciones y funciones Utilice las menciones para notificar a determinados usuarios o funciones la publicación de contenidos RSS relevantes, garantizando así que las actualizaciones importantes lleguen rápidamente al público adecuado.

Acciones de discordia Configure acciones automatizadas para publicar entradas específicas desde fuentes RSS en función de condiciones o desencadenantes definidos, agilizando la gestión y entrega de contenidos.