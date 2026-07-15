Bot de LinkedIn a Discord: Autocomparte actualizaciones al instante
Publica automáticamente actualizaciones de empresa, boletines y ofertas de empleo de LinkedIn en tu servidor Discord. Supervisa cualquier página de empresa o boletín informativo: comparte contenido en tiempo real. No requiere codificación.
Integración con LinkedIn
Crea un canal RSS desde cualquier página de empresa, boletín o anuncio de empleo de LinkedIn.
Envío automático a Discord
Cada nueva publicación se envía automáticamente a tu canal de Discordia a través de webhook.
¿Por qué elegir el bot de LinkedIn a Discord?
Contabilización automatizada 24/7
No te pierdas nunca las actualizaciones de la empresa. Tu bot supervisa las páginas de LinkedIn las 24 horas del día y publica actualizaciones en Discord automáticamente.
Filtra lo que compartes
Controla cada detalle de tu feed con filtros avanzados. Incluye o excluye por palabra clave, título, imagen o incluso modifica el texto.
Lanzamiento en minutos
Configúrelo una vez y déjelo funcionar. No requiere codificación ni actualizaciones manuales.
Cómo configurar el bot de LinkedIn a Discord
Conectar LinkedIn1
Introduce la URL de cualquier página de empresa, boletín o anuncio de empleo de LinkedIn. Crearemos un canal RSS automáticamente.
Conectar Discordia2
Crea un webhook de Discord en tu servidor y pega la URL. Sólo te llevará 30 segundos.
Disfrute de la automatización3
Las publicaciones aparecen automáticamente en Discord. Personaliza los filtros, el formato y el calendario de publicación.
Integración de LinkedIn y Discord
La forma más fácil de compartir automáticamente las actualizaciones de LinkedIn en Discord. Con la confianza de equipos de ventas, reclutadores y comunidades profesionales de todo el mundo.
Potentes funciones para la automatización de LinkedIn a Discord
Todo lo que necesitas para automatizar el intercambio de contenidos entre LinkedIn y Discord.
Actualizaciones en tiempo real
Los feeds se actualizan cada 15 minutos. Las nuevas publicaciones se comparten en Discord en cuestión de segundos.
Filtros de contenidos inteligentes
Incluye o excluye publicaciones por palabra clave, tipo de contenido o participación. Comparte solo lo que más te interesa.
Formato de incrustación personalizado
Controla cómo aparecen los mensajes en Discord. Personaliza las incrustaciones con texto, imágenes y formato enriquecido.
Asistencia multicanal
Envía mensajes a varios canales o servidores de Discord desde una única fuente de LinkedIn.
Ver LinkedIn to Discord en acción
Personalizar la apariencia de LinkedIn a Discord Bot
Puede añadir fácilmente un webhook, lo que le proporciona funciones de edición avanzadas y la posibilidad de crear un bot único
Añadir un Webhook
Después de crear tu bot de LinkedIn a Discord, ve a la configuración para añadir un webhook y personalizar cómo aparecen las publicaciones en tu servidor Discord.
Cambiar el nombre del bot
Una vez creado con éxito el webhook, aparece un nuevo conjunto de opciones que te permiten personalizar y editar el nombre del bot según tus preferencias.
Subir avatar
Además, nuestra plataforma te ofrece la posibilidad de modificar fácilmente el avatar de tu bot, lo que garantiza una presencia distintiva y reconocible de tu bot dentro de la comunidad de Discord.
Elementos de la tarjeta
Toma las riendas de la presentación de tu bot: personaliza el título, la descripción, las imágenes, el autor y mucho más con nuestra plataforma. Adapta el contenido de tu bot para darle un toque personalizado.
¿Quién utiliza el bot de LinkedIn a Discord?
Ventas y desarrollo empresarial
Siga las actualizaciones de la empresa objetivo en Discord. Seguimiento de clientes potenciales y clientes para señales de compra y noticias.
Equipos de contratación
Comparta ofertas de empleo y contenidos sobre la cultura de la empresa con su canal de contratación. Mantente al día de las tendencias de contratación.
Comunidades profesionales
Mantenga a su comunidad de Discord informada sobre noticias del sector, boletines y contenidos de liderazgo intelectual.
Mejora tu Discord con la integración de canales RSS
Mejora tu Discord con la integración de fuentes RSS, canales, webhooks, bots personalizados, incrustaciones, compatibilidad con varios servidores, menciones, acciones y filtros avanzados.
Canales de Discordia
Conecte o cambie los canales deseados directamente desde Discord para gestionar y mostrar fácilmente el contenido RSS donde sea más relevante para su comunidad.
Discord Embed
Adapte la apariencia de los mensajes de Discord incrustados para que coincidan con el estilo de su servidor, haciendo que el contenido RSS sea visualmente atractivo y coherente con su marca.
Soporte multiservidor
Conecta y gestiona varios servidores de Discord desde una sola interfaz, lo que te permitirá distribuir actualizaciones RSS entre varias comunidades de forma eficaz.
Menciones y funciones
Utilice las menciones para notificar a determinados usuarios o funciones la publicación de contenidos RSS relevantes, garantizando así que las actualizaciones importantes lleguen rápidamente al público adecuado.
Acciones de discordia
Configure acciones automatizadas para publicar entradas específicas desde fuentes RSS en función de condiciones o desencadenantes definidos, agilizando la gestión y entrega de contenidos.
Filtros de discordia
Configure filtros avanzados para controlar con precisión qué contenido RSS se muestra en su servidor, permitiéndole destacar la información más pertinente para su comunidad.
Preguntas frecuentes: Bot de LinkedIn a Discord
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