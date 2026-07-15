Bots
Bot de LinkedIn a Discord
Bot de automatización

Bot de LinkedIn a Discord: Autocomparte actualizaciones al instante

Publica automáticamente actualizaciones de empresa, boletines y ofertas de empleo de LinkedIn en tu servidor Discord. Supervisa cualquier página de empresa o boletín informativo: comparte contenido en tiempo real. No requiere codificación.

Integración con LinkedIn

Crea un canal RSS desde cualquier página de empresa, boletín o anuncio de empleo de LinkedIn.

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Envío automático a Discord

Cada nueva publicación se envía automáticamente a tu canal de Discordia a través de webhook.

De confianza y utilizado por miles de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

¿Por qué elegir el bot de LinkedIn a Discord?

Contabilización automatizada 24/7
Contabilización automatizada 24/7

No te pierdas nunca las actualizaciones de la empresa. Tu bot supervisa las páginas de LinkedIn las 24 horas del día y publica actualizaciones en Discord automáticamente.

Filtra lo que compartes
Filtra lo que compartes

Controla cada detalle de tu feed con filtros avanzados. Incluye o excluye por palabra clave, título, imagen o incluso modifica el texto.

Lanzamiento en minutos
Lanzamiento en minutos

Configúrelo una vez y déjelo funcionar. No requiere codificación ni actualizaciones manuales.

Cómo configurar el bot de LinkedIn a Discord

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Conectar LinkedIn

1

Introduce la URL de cualquier página de empresa, boletín o anuncio de empleo de LinkedIn. Crearemos un canal RSS automáticamente.

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Conectar Discordia

2

Crea un webhook de Discord en tu servidor y pega la URL. Sólo te llevará 30 segundos.

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Disfrute de la automatización

3

Las publicaciones aparecen automáticamente en Discord. Personaliza los filtros, el formato y el calendario de publicación.

Crea tu bot ahora →
Integración de LinkedIn y Discord

La forma más fácil de compartir automáticamente las actualizaciones de LinkedIn en Discord. Con la confianza de equipos de ventas, reclutadores y comunidades profesionales de todo el mundo.

Potentes funciones para la automatización de LinkedIn a Discord

Todo lo que necesitas para automatizar el intercambio de contenidos entre LinkedIn y Discord.

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Actualizaciones en tiempo real

Los feeds se actualizan cada 15 minutos. Las nuevas publicaciones se comparten en Discord en cuestión de segundos.

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Filtros de contenidos inteligentes

Incluye o excluye publicaciones por palabra clave, tipo de contenido o participación. Comparte solo lo que más te interesa.

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Formato de incrustación personalizado

Controla cómo aparecen los mensajes en Discord. Personaliza las incrustaciones con texto, imágenes y formato enriquecido.

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Asistencia multicanal

Envía mensajes a varios canales o servidores de Discord desde una única fuente de LinkedIn.

Ver LinkedIn to Discord en acción

Publicado un nuevo post en LinkedIn
Publicado un nuevo post en LinkedIn
Automatizado
Compartido en Discord al instante
Compartido en Discord al instante

Personalizar la apariencia de LinkedIn a Discord Bot

Puede añadir fácilmente un webhook, lo que le proporciona funciones de edición avanzadas y la posibilidad de crear un bot único

Añadir un Webhook
Añadir un Webhook

Después de crear tu bot de LinkedIn a Discord, ve a la configuración para añadir un webhook y personalizar cómo aparecen las publicaciones en tu servidor Discord.

Cambiar el nombre del bot
Cambiar el nombre del bot

Una vez creado con éxito el webhook, aparece un nuevo conjunto de opciones que te permiten personalizar y editar el nombre del bot según tus preferencias.

Subir avatar
Subir avatar

Además, nuestra plataforma te ofrece la posibilidad de modificar fácilmente el avatar de tu bot, lo que garantiza una presencia distintiva y reconocible de tu bot dentro de la comunidad de Discord.

Elementos de la tarjeta
Elementos de la tarjeta

Toma las riendas de la presentación de tu bot: personaliza el título, la descripción, las imágenes, el autor y mucho más con nuestra plataforma. Adapta el contenido de tu bot para darle un toque personalizado.

¿Quién utiliza el bot de LinkedIn a Discord?

Ventas y desarrollo empresarial
Ventas y desarrollo empresarial

Siga las actualizaciones de la empresa objetivo en Discord. Seguimiento de clientes potenciales y clientes para señales de compra y noticias.

Equipos de contratación
Equipos de contratación

Comparta ofertas de empleo y contenidos sobre la cultura de la empresa con su canal de contratación. Mantente al día de las tendencias de contratación.

Comunidades profesionales
Comunidades profesionales

Mantenga a su comunidad de Discord informada sobre noticias del sector, boletines y contenidos de liderazgo intelectual.

Mejora tu Discord con la integración de canales RSS

Mejora tu Discord con la integración de fuentes RSS, canales, webhooks, bots personalizados, incrustaciones, compatibilidad con varios servidores, menciones, acciones y filtros avanzados.

Canales de Discordia
Canales de Discordia

Conecte o cambie los canales deseados directamente desde Discord para gestionar y mostrar fácilmente el contenido RSS donde sea más relevante para su comunidad.

Discord Embed
Discord Embed

Adapte la apariencia de los mensajes de Discord incrustados para que coincidan con el estilo de su servidor, haciendo que el contenido RSS sea visualmente atractivo y coherente con su marca.

Soporte multiservidor
Soporte multiservidor

Conecta y gestiona varios servidores de Discord desde una sola interfaz, lo que te permitirá distribuir actualizaciones RSS entre varias comunidades de forma eficaz.

Menciones y funciones
Menciones y funciones

Utilice las menciones para notificar a determinados usuarios o funciones la publicación de contenidos RSS relevantes, garantizando así que las actualizaciones importantes lleguen rápidamente al público adecuado.

Acciones de discordia
Acciones de discordia

Configure acciones automatizadas para publicar entradas específicas desde fuentes RSS en función de condiciones o desencadenantes definidos, agilizando la gestión y entrega de contenidos.

Filtros de discordia
Filtros de discordia

Configure filtros avanzados para controlar con precisión qué contenido RSS se muestra en su servidor, permitiéndole destacar la información más pertinente para su comunidad.

Preguntas frecuentes: Bot de LinkedIn a Discord

¿Cómo conecto LinkedIn a Discord?
Sólo tienes que introducir la URL de cualquier página de empresa, boletín o anuncio de empleo de LinkedIn. RSS.app crea un canal RSS automáticamente. A continuación, crea un webhook de Discord y pega la URL. La configuración completa tarda unos 2 minutos.
¿Cuánto cuesta el bot de LinkedIn a Discord?
Ofrecemos planes de precios flexibles a partir de 9,99 $/mes. Todos los planes incluyen funciones de automatización, y los niveles superiores desbloquean filtros avanzados, frecuencias de actualización más rápidas, formatos personalizados y asistencia prioritaria.
¿Con qué frecuencia comprueba el bot si hay nuevas entradas?
Nuestro bot comprueba si hay nuevas publicaciones cada 15 minutos en todos los planes. Cuando se detecta contenido nuevo, se publica en tu canal de Discordia en cuestión de segundos.
¿Puedo filtrar los mensajes que se comparten en Discord?
Por supuesto. Utiliza filtros de palabras clave para incluir o excluir publicaciones en función del contenido, el tipo o las métricas de participación.
¿Puedo personalizar cómo aparecen los mensajes en Discord?
Sí. Personaliza las incrustaciones de Discord incluyendo texto, imágenes y enlaces. Añade texto personalizado y activa o desactiva las inserciones enriquecidas.
¿Funciona con las páginas de empresa, los boletines y las ofertas de empleo?
Sí, nuestro bot es compatible con las páginas de empresa, boletines y ofertas de empleo de LinkedIn. Rastrea cualquier contenido público de LinkedIn.
Más integraciones

¿Quiere automatizar aún más?

Explore otras potentes opciones de automatización para su flujo de trabajo

Canales RSS to Bot de discordia
Establecer la integración
Noticias de Google to Bot de discordia
Establecer la integración
TikTok to Bot de discordia
Establecer la integración
YouTube to Bot de discordia
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Únase a más de 10.000 equipos que ahorran horas cada semana compartiendo contenidos de forma automatizada. Crea tu primer bot en cuestión de minutos.

Configuración en 2 minutos
No requiere codificación
Frecuencia de actualización de 15 minutos

No se requiere tarjeta de crédito - Plan gratuito disponible