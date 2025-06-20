Convierta cualquier boletín en un feed

¿Cansado del desorden de la bandeja de entrada? Crea un feed que reciba automáticamente los nuevos correos electrónicos de tus boletines favoritos, para que puedas filtrarlos, incrustarlos y compartirlos.

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De confianza y utilizado por miles de empresas
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¿Por qué elegir los boletines informativos?

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La bandeja de entrada se mantiene despejada

Los boletines se saltan tu bandeja de entrada y aparecen en un feed aparte, para que te centres en los mensajes reales.

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Dirección de suscripción privada

Cada feed recibe una dirección de correo electrónico única. Si un boletín se vuelve ruidoso, basta con desactivarlo o eliminarlo.

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Control total del contenido

Añade filtros y reglas de aprobación. Comparte los resultados mediante widgets o reenvía las actualizaciones a Slack, Telegram o Discord.

Características principales de los boletines informativos

Utilice un correo electrónico de registro privado

Cada feed recibe una dirección única para suscribirse a los boletines. No se necesita una bandeja de entrada personal.

Utilice un correo electrónico de registro privado

Consulte nuestro catálogo de boletines

Encuentre los principales boletines por categoría o tema y cree un feed con un solo clic.

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Combinar varios boletines en uno

Utilice la función Bundles para agrupar feeds de boletines en un único feed que se actualiza automáticamente.

Combinar varios boletines en uno

Incrustar como widget

Convierta el feed de su boletín en un widget que puede incrustar en cualquier sitio web, portal o blog.

Incrustar como widget

Creación de colecciones

Elige entradas específicas de tu feed de boletines para crear un feed personalizado independiente mediante Colecciones.

Creación de colecciones

Su boletín de noticias en 3 pasos

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Crear un feed

1

Inicie un nuevo boletín de noticias. Generaremos un correo electrónico privado que podrás utilizar para suscribirte.

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Suscribirse con el correo electrónico

2

Pega el correo electrónico en el formulario de suscripción del boletín. Los nuevos correos llegarán directamente a tu feed, no a tu bandeja de entrada.

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Leer, filtrar, reutilizar

3

Cada correo electrónico se convierte en una publicación que puedes filtrar, incrustar o compartir.

Generar mi feed

¿Quién utiliza los boletines informativos?

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Lectores e investigadores

Manténgase al día con docenas de boletines sin desorden en la bandeja de entrada. Busque, etiquete y organice la información en un solo lugar.

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Gestores de comunidades y contenidos

Convierte los correos electrónicos entrantes en widgets públicos o reenvía automáticamente las actualizaciones a Slack, Discord o Telegram.

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Equipos y Startups

Haga un seguimiento de los competidores, las tendencias y las menciones en los medios de comunicación en un feed compartido que todo su equipo puede utilizar.

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Analistas y conservadores

Cree feeds curados e incrústelos como widgets en cuadros de mando, informes o portales públicos.

Reseñas

Lo que los usuarios adoran de RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

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Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
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As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

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Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

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Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

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