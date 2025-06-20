Convierta cualquier boletín en un feed
¿Cansado del desorden de la bandeja de entrada? Crea un feed que reciba automáticamente los nuevos correos electrónicos de tus boletines favoritos, para que puedas filtrarlos, incrustarlos y compartirlos.Crear mi boletín de noticias
¿Por qué elegir los boletines informativos?
La bandeja de entrada se mantiene despejada
Los boletines se saltan tu bandeja de entrada y aparecen en un feed aparte, para que te centres en los mensajes reales.
Dirección de suscripción privada
Cada feed recibe una dirección de correo electrónico única. Si un boletín se vuelve ruidoso, basta con desactivarlo o eliminarlo.
Control total del contenido
Añade filtros y reglas de aprobación. Comparte los resultados mediante widgets o reenvía las actualizaciones a Slack, Telegram o Discord.
Características principales de los boletines informativos
Utilice un correo electrónico de registro privado
Cada feed recibe una dirección única para suscribirse a los boletines. No se necesita una bandeja de entrada personal.
Consulte nuestro catálogo de boletines
Encuentre los principales boletines por categoría o tema y cree un feed con un solo clic.
Combinar varios boletines en uno
Utilice la función Bundles para agrupar feeds de boletines en un único feed que se actualiza automáticamente.
Incrustar como widget
Convierta el feed de su boletín en un widget que puede incrustar en cualquier sitio web, portal o blog.
Creación de colecciones
Elige entradas específicas de tu feed de boletines para crear un feed personalizado independiente mediante Colecciones.
Su boletín de noticias en 3 pasos
Crear un feed1
Inicie un nuevo boletín de noticias. Generaremos un correo electrónico privado que podrás utilizar para suscribirte.
Suscribirse con el correo electrónico2
Pega el correo electrónico en el formulario de suscripción del boletín. Los nuevos correos llegarán directamente a tu feed, no a tu bandeja de entrada.
Leer, filtrar, reutilizar3
Cada correo electrónico se convierte en una publicación que puedes filtrar, incrustar o compartir.
¿Quién utiliza los boletines informativos?
Lectores e investigadores
Manténgase al día con docenas de boletines sin desorden en la bandeja de entrada. Busque, etiquete y organice la información en un solo lugar.
Gestores de comunidades y contenidos
Convierte los correos electrónicos entrantes en widgets públicos o reenvía automáticamente las actualizaciones a Slack, Discord o Telegram.
Equipos y Startups
Haga un seguimiento de los competidores, las tendencias y las menciones en los medios de comunicación en un feed compartido que todo su equipo puede utilizar.
Analistas y conservadores
Cree feeds curados e incrústelos como widgets en cuadros de mando, informes o portales públicos.
Lo que los usuarios adoran de RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
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Jun 10, 2025
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Jun 2, 2025
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May 29, 2025
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May 5, 2025
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Apr 30, 2025
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