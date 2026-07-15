Bot de LinkedIn a Slack: Autocomparte actualizaciones al instante
Publica automáticamente actualizaciones de empresa, boletines y ofertas de empleo de LinkedIn en tu espacio de trabajo de Slack. Supervisa cualquier página o boletín de empresa y comparte contenido en tiempo real. No se requiere codificación.
Integración con LinkedIn
Crea un canal RSS desde cualquier página de empresa, boletín o anuncio de empleo de LinkedIn.
Envío automático a Slack
Cada nueva publicación se envía automáticamente a tu canal de Slack.
¿Por qué elegir el bot de LinkedIn a Slack?
Contabilización automatizada 24/7
No te pierdas nunca las actualizaciones de la empresa. Tu bot monitoriza las páginas de LinkedIn las 24 horas del día y publica actualizaciones en Slack automáticamente.
Filtra lo que compartes
Controla cada detalle de tu feed con filtros avanzados. Incluye o excluye por palabra clave, título, imagen o incluso modifica el texto.
Lanzamiento en minutos
Configúrelo una vez y déjelo funcionar. No requiere codificación ni actualizaciones manuales.
Cómo configurar el bot de LinkedIn a Slack
Conectar LinkedIn1
Introduce la URL de cualquier página de empresa, boletín o anuncio de empleo de LinkedIn. Crearemos un canal RSS automáticamente.
Conectar Slack2
Añada nuestra aplicación a su espacio de trabajo de Slack y seleccione un canal. En solo 30 segundos.
Disfrute de la automatización3
Las publicaciones aparecen automáticamente en Slack. Personaliza los filtros, el formato y el calendario de publicación.
Integración LinkedIn + Slack
La forma más fácil de compartir automáticamente las actualizaciones de LinkedIn en Slack. Con la confianza de equipos de ventas, reclutadores y equipos empresariales de todo el mundo.
Potentes funciones para la automatización de LinkedIn a Slack
Todo lo que necesitas para automatizar el intercambio de contenidos entre LinkedIn y Slack.
Actualizaciones en tiempo real
Los feeds se actualizan cada 15 minutos. Las nuevas publicaciones se comparten en Slack en cuestión de segundos.
Filtros de contenidos inteligentes
Incluye o excluye publicaciones por palabra clave, tipo de contenido o participación. Comparte solo lo que más te interesa.
Formato personalizado de los mensajes
Controle cómo aparecen los mensajes en Slack. Personaliza los mensajes con texto, imágenes y formato enriquecido.
Asistencia multicanal
Envía mensajes a varios canales de Slack desde una única fuente de LinkedIn.
LinkedIn en acción
¿Quién utiliza el bot de LinkedIn a Slack?
Ventas y desarrollo empresarial
Siga las actualizaciones de la empresa objetivo en Slack. Supervise los clientes potenciales y los clientes en busca de señales de compra e inteligencia competitiva.
Equipos de contratación
Comparta ofertas de empleo y contenidos sobre la cultura de la empresa con su canal de RR.HH. Mantente al día sobre las tendencias de contratación y el mercado de talento.
Equipos de marketing
Supervise el contenido de la competencia y a los líderes de opinión del sector. Mantenga a su equipo informado sobre las tendencias del mercado.
Preguntas frecuentes: Bot de LinkedIn a Slack
¿Quiere automatizar aún más?
Explore otras potentes opciones de automatización para su flujo de trabajo
¿Está listo para automatizar sus contenidos?
Únase a más de 10.000 equipos que ahorran horas cada semana compartiendo contenidos de forma automatizada. Crea tu primer bot en cuestión de minutos.
No se requiere tarjeta de crédito - Plan gratuito disponible