Bots
Bot de LinkedIn a Slack
Bot de automatización

Bot de LinkedIn a Slack: Autocomparte actualizaciones al instante

Publica automáticamente actualizaciones de empresa, boletines y ofertas de empleo de LinkedIn en tu espacio de trabajo de Slack. Supervisa cualquier página o boletín de empresa y comparte contenido en tiempo real. No se requiere codificación.

Integración con LinkedIn

Crea un canal RSS desde cualquier página de empresa, boletín o anuncio de empleo de LinkedIn.

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Envío automático a Slack

Cada nueva publicación se envía automáticamente a tu canal de Slack.

De confianza y utilizado por miles de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

¿Por qué elegir el bot de LinkedIn a Slack?

Contabilización automatizada 24/7
Contabilización automatizada 24/7

No te pierdas nunca las actualizaciones de la empresa. Tu bot monitoriza las páginas de LinkedIn las 24 horas del día y publica actualizaciones en Slack automáticamente.

Filtra lo que compartes
Filtra lo que compartes

Controla cada detalle de tu feed con filtros avanzados. Incluye o excluye por palabra clave, título, imagen o incluso modifica el texto.

Lanzamiento en minutos
Lanzamiento en minutos

Configúrelo una vez y déjelo funcionar. No requiere codificación ni actualizaciones manuales.

Cómo configurar el bot de LinkedIn a Slack

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Conectar LinkedIn

1

Introduce la URL de cualquier página de empresa, boletín o anuncio de empleo de LinkedIn. Crearemos un canal RSS automáticamente.

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Conectar Slack

2

Añada nuestra aplicación a su espacio de trabajo de Slack y seleccione un canal. En solo 30 segundos.

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Disfrute de la automatización

3

Las publicaciones aparecen automáticamente en Slack. Personaliza los filtros, el formato y el calendario de publicación.

Crea tu bot ahora →
Integración LinkedIn + Slack

La forma más fácil de compartir automáticamente las actualizaciones de LinkedIn en Slack. Con la confianza de equipos de ventas, reclutadores y equipos empresariales de todo el mundo.

Potentes funciones para la automatización de LinkedIn a Slack

Todo lo que necesitas para automatizar el intercambio de contenidos entre LinkedIn y Slack.

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Actualizaciones en tiempo real

Los feeds se actualizan cada 15 minutos. Las nuevas publicaciones se comparten en Slack en cuestión de segundos.

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Filtros de contenidos inteligentes

Incluye o excluye publicaciones por palabra clave, tipo de contenido o participación. Comparte solo lo que más te interesa.

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Formato personalizado de los mensajes

Controle cómo aparecen los mensajes en Slack. Personaliza los mensajes con texto, imágenes y formato enriquecido.

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Asistencia multicanal

Envía mensajes a varios canales de Slack desde una única fuente de LinkedIn.

LinkedIn en acción

Publicado un nuevo post en LinkedIn
Publicado un nuevo post en LinkedIn
Automatizado
Compartido en Slack al instante
Compartido en Slack al instante

¿Quién utiliza el bot de LinkedIn a Slack?

Ventas y desarrollo empresarial
Ventas y desarrollo empresarial

Siga las actualizaciones de la empresa objetivo en Slack. Supervise los clientes potenciales y los clientes en busca de señales de compra e inteligencia competitiva.

Equipos de contratación
Equipos de contratación

Comparta ofertas de empleo y contenidos sobre la cultura de la empresa con su canal de RR.HH. Mantente al día sobre las tendencias de contratación y el mercado de talento.

Equipos de marketing
Equipos de marketing

Supervise el contenido de la competencia y a los líderes de opinión del sector. Mantenga a su equipo informado sobre las tendencias del mercado.

Preguntas frecuentes: Bot de LinkedIn a Slack

¿Cómo conecto LinkedIn a Slack?
Sólo tienes que introducir la URL de cualquier página de empresa, boletín o anuncio de empleo de LinkedIn. RSS.app crea un canal RSS automáticamente. A continuación, añade nuestra aplicación a tu espacio de trabajo de Slack. La configuración completa tarda unos 2 minutos.
¿Cuánto cuesta el bot de LinkedIn a Slack?
Ofrecemos planes de precios flexibles a partir de 9,99 $/mes. Todos los planes incluyen funciones de automatización, y los niveles superiores desbloquean filtros avanzados, frecuencias de actualización más rápidas, formatos personalizados y asistencia prioritaria.
¿Con qué frecuencia comprueba el bot si hay nuevas entradas?
Nuestro bot comprueba si hay nuevas publicaciones cada 15 minutos en todos los planes. Cuando se detecta contenido nuevo, se publica en tu canal de Slack en cuestión de segundos.
¿Puedo filtrar las publicaciones que se comparten en Slack?
Por supuesto. Utiliza filtros de palabras clave para incluir o excluir publicaciones en función del contenido, el tipo o las métricas de participación.
¿Puedo personalizar la forma en que aparecen los mensajes en Slack?
Sí. Personalice el formato del mensaje incluyendo texto, imágenes y enlaces. Añada texto personalizado y configure el formato de los mensajes enriquecidos.
¿Funciona con las páginas de empresa, los boletines y las ofertas de empleo?
Sí, nuestro bot es compatible con las páginas de empresa, boletines y ofertas de empleo de LinkedIn. Rastrea cualquier contenido público de LinkedIn.
Más integraciones

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Noticias de Google to Bot de Slack
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¿Está listo para automatizar sus contenidos?

Únase a más de 10.000 equipos que ahorran horas cada semana compartiendo contenidos de forma automatizada. Crea tu primer bot en cuestión de minutos.

Configuración en 2 minutos
No requiere codificación
Frecuencia de actualización de 15 minutos

No se requiere tarjeta de crédito - Plan gratuito disponible