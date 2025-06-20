Estiliza tus historias con el widget de revista
Muestre su contenido en un diseño limpio y editorial con imágenes, titulares y breves avances. No requiere codificación.Widget Crear mi revista
¿Por qué elegir el widget de revista?
Magazine te ayuda a compartir contenidos en un formato limpio y llamativo, rápido de configurar y fácil de leer.
Diseño visualmente rico
Muestre historias con imágenes, títulos claros y breves avances que atraigan a la gente.
Múltiples fuentes
Mezcla entradas de diferentes fuentes en un flujo fluido.
Mejor experiencia de lectura
Mantenga el interés de los lectores con un diseño limpio y fácil de navegar.
Widgets de las plataformas que más utiliza
Genera un feed desde tu plataforma favorita y lo convertiremos en un widget al instante.
Widget de Instagram
Crea feeds a partir de perfiles públicos de Instagram.
Widget LinkedIn
Crea feeds a partir de ofertas de empleo, boletines o páginas de empresa de LinkedIn.
X Widget
Crea feeds a partir de perfiles X públicos, hashtags, listas o resultados de búsquedas.
Widget de TikTok
Crea feeds a partir de perfiles públicos de TikTok.
Widget de YouTube
Crea feeds a partir de canales de Youtube, listas de reproducción o resultados de búsquedas.
Widget de Facebook
Crea feeds a partir de páginas o grupos públicos de Facebook.
Widget de noticias de Google
Crea feeds a partir de subreddits o resultados de búsquedas.
Widget de hilos
Crea feeds a partir de subreddits o resultados de búsquedas.
Widget Reddit
Crea feeds a partir de subreddits, hilos de comentarios o búsquedas por palabras clave.
Widget Bluesky
Genera feeds a partir de perfiles públicos de Bluesky, publicaciones o hashtags.
Widget de Telegram
Crea feeds a partir de canales públicos de Telegram, grupos o búsquedas de mensajes.
Más información
Explora widgets y fuentes adicionales, desde sitios web hasta plataformas especializadas.
Características principales del widget de revista
Listo para usar en segundos
Cuando generas una fuente web, tu widget Magazine se crea al mismo tiempo. No es necesaria ninguna configuración adicional.
Filtros avanzados
Oculte el contenido no deseado, bloquee las palabras clave y elimine los duplicados para conseguir un aspecto más limpio.
Fácil de personalizar
Modifique los diseños, el espaciado y los estilos para adaptarlos a su sitio web.
Responsive by Design
Se adapta automáticamente a ordenadores de sobremesa, tabletas y móviles.
Sin codificación
Copie un fragmento de código, péguelo en su sitio y véalo en directo al instante.
Su widget de revista en 3 pasos
generateTitle1
Elige cualquier sitio o fuente. En cuanto generes una fuente, tu widget Magazine se creará automáticamente.
Personalizar la revista2
¿Quieres retocar el aspecto? Ajusta los diseños y los filtros con unos pocos clics.
Añadir al sitio web3
Coge el fragmento de código y colócalo en tu sitio. Y ya está.
Qué obtiene con el widget de revista
Mostrar historias con estilo
Dé a su contenido un aspecto profesional que genere confianza y mantenga el interés de los lectores.
Obtenga información de varias fuentes
Fusione contenidos de distintas fuentes en una vista cohesionada y atractiva.
Mantener el interés de los lectores
Ayude a los visitantes a quedarse más tiempo con un diseño fácil de explorar y hecho para que hagan clic en él.
Haga coincidir su marca
Ajuste las fuentes, los colores y los estilos para que el widget se sienta como parte de su sitio.
Carga rápida, desplazamiento suave
Construido para ser ligero para que las páginas se carguen rápidamente y se ejecuten sin lag.
Lanzamiento en minutos
No es necesario programar. Sólo tiene que personalizar y pegar una sola línea de código.
Creadores de sitios web más populares
Conecte e incruste widgets en los principales creadores de sitios web del mundo: Shopify, WordPress, Webflow y más. No se necesitan plugins ni configuraciones adicionales. Solo tienes que pegar una línea de código y listo.
Mostrar productos, blogs o actualizaciones en Shopify.
Muestra las últimas actualizaciones directamente en tu sitio Wix.
Incrusta widgets en cualquier página HTML en cuestión de segundos.
Añade widgets de noticias en directo a tu sitio WordPress.
Mejore su sitio con contenidos frescos.
Mantenga el interés de los visitantes con noticias en directo en Weebly.
Actualice automáticamente su sitio Drupal con noticias.
Compartir contenido en vivo en Joomla sin codificación.
¿Quién utiliza el widget de revista?
Perfecto para equipos, creadores y editores que desean compartir contenidos en un diseño limpio y editorial sin esfuerzo adicional.
Medios de comunicación
Presentar noticias de última hora y reportajes en un formato profesional.
Blogueros
Muestre sus entradas en un expositor que incite a la exploración.
Comercio electrónico
Destaque productos o colecciones con un estilo editorial pulido.
Sitios web corporativos
Comparta actualizaciones, estudios de casos o noticias del equipo en un formato bien organizado.
Diseñado para SEO y accesibilidad
El widget Magazine está diseñado para ayudar a más personas a encontrar y utilizar su sitio web. De carga rápida, compatible con SEO y totalmente accesible.
Rendimiento rápido
Diseñado para tiempos de carga rápidos para mantener a los visitantes comprometidos y reducir las tasas de rebote.
SEO-Friendly Markup
El HTML estructurado garantiza que los motores de búsqueda puedan indexar fácilmente su contenido.
WCAG-compliant
Totalmente accesible para todos los usuarios, incluidos los que utilizan tecnologías de asistencia.
Lo que los usuarios adoran de RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
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Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.