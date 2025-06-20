Estiliza tus historias con el widget de revista

¿Puedo combinar contenidos de varias fuentes en una Revista? Sí, puedes utilizar nuestra función Bundles para fusionar entradas de diferentes fuentes en una sola fuente, de modo que puedas mostrar artículos de toda la web en un único lugar.

¿La revista se actualiza automáticamente? Sí, una vez configurados los feeds, el widget se actualiza automáticamente para mostrar las últimas publicaciones sin necesidad de actualizaciones manuales.

¿Puedo personalizar el diseño para adaptarlo a mi sitio web? Sí. Sólo tienes que hacer clic en "Personalizar" y empezar a dar vueltas. Puedes cambiar los colores, las fuentes y los diseños hasta que tenga exactamente el aspecto que deseas. No necesitas conocimientos de diseño.