Estiliza tus historias con el widget de revista

Muestre su contenido en un diseño limpio y editorial con imágenes, titulares y breves avances. No requiere codificación.

Widget Crear mi revista
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De confianza y utilizado por miles de empresas

¿Por qué elegir el widget de revista?

Magazine te ayuda a compartir contenidos en un formato limpio y llamativo, rápido de configurar y fácil de leer.

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Diseño visualmente rico

Muestre historias con imágenes, títulos claros y breves avances que atraigan a la gente.

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Múltiples fuentes

Mezcla entradas de diferentes fuentes en un flujo fluido.

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Mejor experiencia de lectura

Mantenga el interés de los lectores con un diseño limpio y fácil de navegar.

Widgets de las plataformas que más utiliza

Genera un feed desde tu plataforma favorita y lo convertiremos en un widget al instante.

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Widget de Instagram

Crea feeds a partir de perfiles públicos de Instagram.

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Widget LinkedIn

Crea feeds a partir de ofertas de empleo, boletines o páginas de empresa de LinkedIn.

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X Widget

Crea feeds a partir de perfiles X públicos, hashtags, listas o resultados de búsquedas.

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Widget de TikTok

Crea feeds a partir de perfiles públicos de TikTok.

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Widget de YouTube

Crea feeds a partir de canales de Youtube, listas de reproducción o resultados de búsquedas.

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Widget de Facebook

Crea feeds a partir de páginas o grupos públicos de Facebook.

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Widget de noticias de Google

Crea feeds a partir de subreddits o resultados de búsquedas.

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Widget de hilos

Crea feeds a partir de subreddits o resultados de búsquedas.

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Widget Reddit

Crea feeds a partir de subreddits, hilos de comentarios o búsquedas por palabras clave.

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Widget Bluesky

Genera feeds a partir de perfiles públicos de Bluesky, publicaciones o hashtags.

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Widget de Telegram

Crea feeds a partir de canales públicos de Telegram, grupos o búsquedas de mensajes.

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Más información

Explora widgets y fuentes adicionales, desde sitios web hasta plataformas especializadas.

Características principales del widget de revista

Listo para usar en segundos

Cuando generas una fuente web, tu widget Magazine se crea al mismo tiempo. No es necesaria ninguna configuración adicional.

Listo para usar en segundos

Filtros avanzados

Oculte el contenido no deseado, bloquee las palabras clave y elimine los duplicados para conseguir un aspecto más limpio.

Filtros avanzados

Fácil de personalizar

Modifique los diseños, el espaciado y los estilos para adaptarlos a su sitio web.

Fácil de personalizar

Responsive by Design

Se adapta automáticamente a ordenadores de sobremesa, tabletas y móviles.

Responsive by Design

Sin codificación

Copie un fragmento de código, péguelo en su sitio y véalo en directo al instante.

Sin codificación

Su widget de revista en 3 pasos

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generateTitle

1

Elige cualquier sitio o fuente. En cuanto generes una fuente, tu widget Magazine se creará automáticamente.

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Personalizar la revista

2

¿Quieres retocar el aspecto? Ajusta los diseños y los filtros con unos pocos clics.

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Añadir al sitio web

3

Coge el fragmento de código y colócalo en tu sitio. Y ya está.

Generar mi feed

Qué obtiene con el widget de revista

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Mostrar historias con estilo

Dé a su contenido un aspecto profesional que genere confianza y mantenga el interés de los lectores.

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Obtenga información de varias fuentes

Fusione contenidos de distintas fuentes en una vista cohesionada y atractiva.

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Mantener el interés de los lectores

Ayude a los visitantes a quedarse más tiempo con un diseño fácil de explorar y hecho para que hagan clic en él.

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Haga coincidir su marca

Ajuste las fuentes, los colores y los estilos para que el widget se sienta como parte de su sitio.

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Carga rápida, desplazamiento suave

Construido para ser ligero para que las páginas se carguen rápidamente y se ejecuten sin lag.

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Lanzamiento en minutos

No es necesario programar. Sólo tiene que personalizar y pegar una sola línea de código.

Creadores de sitios web más populares

Conecte e incruste widgets en los principales creadores de sitios web del mundo: Shopify, WordPress, Webflow y más. No se necesitan plugins ni configuraciones adicionales. Solo tienes que pegar una línea de código y listo.

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Shopify

Mostrar productos, blogs o actualizaciones en Shopify.

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Wix

Muestra las últimas actualizaciones directamente en tu sitio Wix.

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HTML

Incrusta widgets en cualquier página HTML en cuestión de segundos.

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WordPress

Añade widgets de noticias en directo a tu sitio WordPress.

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Squarespace

Mejore su sitio con contenidos frescos.

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Weebly

Mantenga el interés de los visitantes con noticias en directo en Weebly.

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Drupal

Actualice automáticamente su sitio Drupal con noticias.

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Joomla

Compartir contenido en vivo en Joomla sin codificación.

¿Quién utiliza el widget de revista?

Perfecto para equipos, creadores y editores que desean compartir contenidos en un diseño limpio y editorial sin esfuerzo adicional.

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Medios de comunicación

Presentar noticias de última hora y reportajes en un formato profesional.

useCasesPeopleTitle

Blogueros

Muestre sus entradas en un expositor que incite a la exploración.

useCasesBookSquareTitle

Comercio electrónico

Destaque productos o colecciones con un estilo editorial pulido.

useCasesCourtHouseTitle

Sitios web corporativos

Comparta actualizaciones, estudios de casos o noticias del equipo en un formato bien organizado.

Diseñado para SEO y accesibilidad

El widget Magazine está diseñado para ayudar a más personas a encontrar y utilizar su sitio web. De carga rápida, compatible con SEO y totalmente accesible.

performanceTitle

Rendimiento rápido

Diseñado para tiempos de carga rápidos para mantener a los visitantes comprometidos y reducir las tasas de rebote.

SEOTitle

SEO-Friendly Markup

El HTML estructurado garantiza que los motores de búsqueda puedan indexar fácilmente su contenido.

WCAGTitle

WCAG-compliant

Totalmente accesible para todos los usuarios, incluidos los que utilizan tecnologías de asistencia.

Reseñas

Lo que los usuarios adoran de RSS.app

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Frequently Asked Questions

¿Puedo combinar contenidos de varias fuentes en una Revista?
Sí, puedes utilizar nuestra función Bundles para fusionar entradas de diferentes fuentes en una sola fuente, de modo que puedas mostrar artículos de toda la web en un único lugar.
¿La revista se actualiza automáticamente?
Sí, una vez configurados los feeds, el widget se actualiza automáticamente para mostrar las últimas publicaciones sin necesidad de actualizaciones manuales.
¿Puedo personalizar el diseño para adaptarlo a mi sitio web?
Sí. Sólo tienes que hacer clic en "Personalizar" y empezar a dar vueltas. Puedes cambiar los colores, las fuentes y los diseños hasta que tenga exactamente el aspecto que deseas. No necesitas conocimientos de diseño.
¿Es necesario codificar para incrustar Magazine?
No. Sólo tienes que copiar y pegar el código de inserción en tu sitio y el widget se activa al instante.

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