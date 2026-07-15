Supervisar las plataformas de revisión

Las opiniones de los clientes en Trustpilot, G2 y Capterra determinan las decisiones de compra antes de que los clientes potenciales visiten su sitio web. RSS.app supervisa continuamente estas plataformas y envía cada nueva opinión a su equipo en el momento en que se publica. Responda a las opiniones negativas antes de que dañen su reputación, interactúe con los promotores mientras su experiencia es reciente y destaque las opiniones de 5 estrellas como prueba social en todos sus canales de marketing.

Funciona con

Slack Slack Discordia Discordia Correo electrónico Correo electrónico Visite Visite Zapier Zapier Widgets del sitio web Widgets del sitio web

Reseñas de Trustpilot → Slack Bot Envía cada nueva reseña de Trustpilot a #customer-feedback para que tu equipo de asistencia pueda responder a las reseñas negativas en cuestión de minutos y dar las gracias públicamente a los promotores. Reviews Reviews → RSS.app RSS.app → Slack Slack Configurar Reseñas de G2 & Capterra → Alerta de correo electrónico Envíe notificaciones inmediatas por correo electrónico a su jefe de Éxito del cliente cada vez que se publique una nueva reseña B2B, garantizando que ningún comentario de la empresa quede sin respuesta. Reviews Reviews → RSS.app RSS.app → Email Email Configurar Reseñas positivas → Widget de carrusel Filtre las opiniones de 4 y 5 estrellas y muéstrelas en forma de carrusel rotativo de pruebas sociales en su página de precios, página de inicio o páginas de destino. Reviews Reviews → RSS.app RSS.app → HTML HTML Configurar Todos los comentarios → Make / Zapier Pipeline Empuje cada nueva revisión en Make o Zapier para auto-categorizar por sentimiento, registrar en Google Sheets para informes trimestrales, y desencadenar flujos de trabajo de escalada para las calificaciones de estrellas bajas. Reviews Reviews → RSS.app RSS.app → Make Make Configurar