Seguimiento de las menciones de marca en la Web
RSS.app convierte las menciones de marcas de Reddit, Google News, plataformas de reseñas y miles de sitios más en canales RSS estructurados. Enruta esos feeds a Slack, Discord, Telegram, correo electrónico o cualquier herramienta de automatización que tu equipo ya utilice.
- Rastrea las palabras clave de tu marca en Reddit, Google News, Trustpilot, etc.
- Envíe menciones a Slack, Discord, Telegram, correo electrónico o cualquier herramienta compatible con RSS.
- Elimine la búsqueda manual con actualizaciones programadas cada 15-60 minutos
1M+
Canales RSS activos
100M+
Artículos procesados
15 min
Frecuencia de actualización
99.9%
Fiabilidad del tiempo de actividad
Cómo funciona
RSS.app se sitúa entre tus fuentes y destinos, convirtiendo cualquier contenido web en fuentes de datos estructurados.
Fuentes
Destinos
Cómo controlan los equipos las menciones sociales
Supervisar las menciones de marca en Reddit
Desde subreddits especializados hasta la portada, RSS.app monitoriza Reddit 24 horas al día, 7 días a la semana, en busca de las palabras clave de tu marca. Olvídate de la búsqueda manual y recibe alertas automáticas de nuevas publicaciones dondequiera que trabaje tu equipo. Configura filtros personalizados para eliminar el ruido y ver sólo los debates que importan.
Funciona con
Reddit → Slack
Dirija las menciones a #marketing-alerts para interactuar con los clientes en tiempo real.
Reddit → Discordia
Mantén a los community managers a la vanguardia con un canal #reddit-watch dedicado.
Reddit → Resumen por correo electrónico
Un resumen diario claro del sentimiento de marca para las partes interesadas y la dirección.
Reddit → Telegram
Alertas instantáneas y adaptadas a dispositivos móviles para palabras clave de alta prioridad mientras se desplaza.
Perspectiva estratégica
Las discusiones en Reddit sacan a la luz las opiniones no filtradas de los clientes antes de que lleguen a los canales principales. Supervisar Reddit ayuda a los equipos a detectar con antelación los comentarios sobre el producto, los problemas de asistencia y las tendencias emergentes.
Supervisar las menciones de Google News
Sigue los titulares mundiales, las tendencias del sector y la cobertura de prensa de la competencia en el momento en que se producen. RSS.app monitorea Google News 24/7 para tu marca o nombre de producto, entregando menciones de prensa organizadas a los canales preferidos de tu equipo. Filtra por región o idioma para asegurarte de que sólo ves las noticias que afectan a tu negocio.
Funciona con
Google Noticias → Canal Slack
Envíe alertas en tiempo real a #pr-tracking o #newsroom para que su equipo pueda reaccionar inmediatamente a la cobertura de prensa.
Google Noticias → Resumen por correo electrónico
Un "Media Briefing" diario o semanal para la dirección, que resume todas las menciones de la marca en un solo correo electrónico.
Google Noticias → Zapier / Make
Automatice el seguimiento de los medios activando flujos de trabajo en cuanto se detecte una nueva cobertura.
Google Noticias → CSV / Excel
Cree automáticamente un registro histórico de prensa para informes mensuales de relaciones públicas y análisis de la cuota de voz.
Perspectiva estratégica
Las menciones en Google News indican la cobertura de prensa y la visibilidad pública. Su seguimiento ayuda a los equipos de relaciones públicas a responder rápidamente a la cobertura y a seguir la opinión de los medios a lo largo del tiempo.
Supervisar las plataformas de revisión
Las opiniones de los clientes en Trustpilot, G2 y Capterra determinan las decisiones de compra antes de que los clientes potenciales visiten su sitio web. RSS.app supervisa continuamente estas plataformas y envía cada nueva opinión a su equipo en el momento en que se publica. Responda a las opiniones negativas antes de que dañen su reputación, interactúe con los promotores mientras su experiencia es reciente y destaque las opiniones de 5 estrellas como prueba social en todos sus canales de marketing.
Funciona con
Reseñas de Trustpilot → Slack Bot
Envía cada nueva reseña de Trustpilot a #customer-feedback para que tu equipo de asistencia pueda responder a las reseñas negativas en cuestión de minutos y dar las gracias públicamente a los promotores.
Reseñas de G2 & Capterra → Alerta de correo electrónico
Envíe notificaciones inmediatas por correo electrónico a su jefe de Éxito del cliente cada vez que se publique una nueva reseña B2B, garantizando que ningún comentario de la empresa quede sin respuesta.
Reseñas positivas → Widget de carrusel
Filtre las opiniones de 4 y 5 estrellas y muéstrelas en forma de carrusel rotativo de pruebas sociales en su página de precios, página de inicio o páginas de destino.
Todos los comentarios → Make / Zapier Pipeline
Empuje cada nueva revisión en Make o Zapier para auto-categorizar por sentimiento, registrar en Google Sheets para informes trimestrales, y desencadenar flujos de trabajo de escalada para las calificaciones de estrellas bajas.
Perspectiva estratégica
Las marcas que responden más rápidamente a las opiniones obtienen las puntuaciones de confianza más altas. La supervisión automatizada de las reseñas cierra la brecha entre el momento en que un cliente publica una opinión y el momento en que su equipo toma medidas, convirtiendo cada reseña en una oportunidad para proteger su reputación o amplificar la prueba social.
Mostrar menciones de marca en su sitio web
Convierta las menciones a su marca en una prueba social para sus clientes o en información práctica para su equipo. Utilice los widgets de RSS.app para incrustar fuentes en directo que se actualicen automáticamente directamente en su sitio web público o en sus cuadros de mando internos. Muéstrele al mundo lo que dice la gente o mantenga a su personal al tanto de los comentarios oportunos, todo ello sin escribir ningún código.
Funciona con
Reseñas de Trustpilot → Widget de muro de noticias
Muestre el amor de sus clientes en su página de inicio o de precios con una moderna cuadrícula basada en tarjetas.
Menciones de Reddit → Widget de lista
Una lista limpia y compacta de los últimos debates.
Google Noticias → Widget Ticker
Añada a su portal interno de relaciones públicas un "pulso" de titulares de marca en tiempo real.
Carrusel de pruebas sociales todo en uno
Agrega menciones de Trustpilot, Reddit y Noticias en un único carrusel interactivo en tu Wiki de Notion o de Empresa.
Perspectiva estratégica
Mostrar pruebas sociales en su sitio web genera confianza entre los visitantes. Un feed de menciones en directo demuestra que su marca tiene una presencia activa en la web.
Enviar menciones a Zapier, Make o n8n
Deje de limitarse a leer menciones y empiece a procesarlas. Los feeds RSS.app actúan como infraestructura para los datos de tu marca, trabajando con plataformas de automatización para activar flujos de trabajo.
Funciona con
Menciones de marca → Análisis de sentimiento AI
Introduce tus fuentes de Reddit o Google News en Zapier o n8n para obtener resúmenes de ChatGPT.
Impactos mediáticos → Registro automatizado de relaciones públicas
Sincroniza automáticamente la nueva cobertura de Google Noticias directamente con Google Sheets o Airtable.
Menciones de alto compromiso → Sistema de entradas
Dirija los comentarios críticos de Reddit o las reseñas negativas directamente a su equipo de soporte a través de Zendesk o HubSpot.
Menciones de marca → Redes sociales
Comparte automáticamente en tu Twitter (X) o página de Facebook los resultados positivos de Google News o los hilos de discusión más importantes de Reddit.
Perspectiva estratégica
La conexión de fuentes RSS a plataformas de automatización permite a los equipos crear flujos de trabajo personalizados sin dependencia del proveedor. El feed sigue siendo portátil independientemente de la herramienta de automatización que se utilice.
Qué puede hacer con los datos de marca
RSS.app proporciona las herramientas que necesita para limpiar, traducir y ampliar la inteligencia de su marca.
Filtros avanzados
Filtre por palabras clave o patrones específicos para asegurarse de que su equipo sólo ve las menciones que importan.
Sin duplicados
Elimine automáticamente las entradas duplicadas para que su equipo sólo vea menciones únicas.
Traducción mundial
Traduzca automáticamente el sentimiento de marca a más de 40 idiomas.
Paquetes de piensos
Fusiona los feeds de Reddit, Google News y Review en uno solo.
Formatos listos para desarrolladores
Exporte sus datos exactamente como los necesite: RSS/XML, JSON o CSV.
Webhooks y automatización
Conecte feeds a cualquier sistema que admita webhooks o activadores RSS.
Alertas de marca en cualquier lugar
Un canal RSS. Cualquier destino.
RSS es un formato de datos XML estandarizado compatible con miles de aplicaciones. Cualquier sistema que acepte RSS puede consumir los canales de mención de tu marca, por lo que los datos siguen siendo utilizables más allá de una única integración.
Preguntas frecuentes
RSS.app crea canales RSS estructurados a partir de fuentes web como Reddit, Google News y plataformas de reseñas. Usted proporciona las palabras clave y las fuentes que desea supervisar, y RSS.app genera una URL de alimentación que se actualiza en un horario (cada 15-60 minutos dependiendo de su plan). A continuación, puedes conectar ese feed a Slack, Discord, correo electrónico o cualquier otra herramienta compatible con RSS.
La frecuencia de actualización de los feeds depende de su plan. Los feeds se actualizan cada 15-60 minutos. En cada actualización se comprueba si hay nuevos contenidos que coincidan con las palabras clave y se añaden al feed.
Sí. RSS.app gestiona la conexión con Reddit. No necesitas credenciales de la API de Reddit ni acceso de desarrollador. Simplemente proporciona los subreddits o términos de búsqueda que deseas monitorizar, y RSS.app genera el feed.
Sí. Los paquetes de feeds te permiten combinar feeds de Reddit, Google News, sitios de reseñas y otras fuentes en un único feed unificado. De este modo, tu equipo podrá supervisar una URL en lugar de tener que gestionar varias fuentes por separado.
Sí. Los feeds RSS.app son RSS/XML estándar, compatibles de forma nativa con Zapier, Make, n8n y la mayoría de las plataformas de automatización. Añade la URL de tu canal como un activador RSS en cualquiera de estas herramientas para empezar a crear flujos de trabajo.
RSS.app aplica la deduplicación basada en el contenido para identificar y eliminar las entradas duplicadas. Si la misma mención aparece en varias fuentes o se publica de forma cruzada, solo aparecerá una vez en tu feed.
Puedes monitorizar Reddit, Google News, Trustpilot, G2, Capterra, blogs, foros y miles de sitios web más. Cualquier sitio del que RSS.app pueda generar un feed puede utilizarse como fuente de monitorización.
RSS.app ofrece filtrado basado en palabras clave para incluir o excluir menciones por términos específicos. Puedes crear filtros para que aparezcan comentarios negativos, menciones de productos, comparaciones de competidores o cualquier otro patrón de palabras clave.
¿Qué es RSS.app?
RSS.app convierte páginas web, perfiles de redes sociales y fuentes en línea en canales RSS estructurados. Estos canales se actualizan según un calendario (cada 15-60 minutos, dependiendo de tu plan) y pueden ser consumidos por cualquier sistema compatible con RSS.
- Formato XML normalizado compatible con miles de herramientas
- Actualización programada cada 15-60 minutos según el plan
- Funciona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n y cualquier lector RSS.
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