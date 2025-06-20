Integraciones
Zapier

Automatice sus flujos de trabajo con RSS y Zapier

Conecta los feeds RSS.app a Zapier y envía nuevas publicaciones a cualquier lugar. Sin necesidad de programación.

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De confianza y utilizado por miles de empresas
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Añada fuentes de noticias dinámicas a varios flujos de trabajo

Comparte noticias de múltiples fuentes con los canales RSS de RSS.app. Añada fuentes de noticias a su flujo de trabajo para mostrar los últimos contenidos actualizados automáticamente.

Muestre fuentes de noticias y entradas de blog conectando fuentes RSS a las numerosas integraciones de Zapier. Utiliza Zapier con aplicaciones como Mailchimp, Slack, Shopify, Wordpress y Klaviyo para mantener a todo el mundo al día de los lanzamientos de nuevos productos y las últimas noticias del sector. Una vez que genere el feed de noticias, puede personalizarlo utilizando filtros premium para mostrar publicaciones específicas.

No es necesario tener conocimientos de codificación. Solo tienes que pegar el fragmento de código RSS en tu flujo de trabajo RSS by Zapier y ¡listo! La integración de Zapier y RSS.app es la mejor manera de conectar feeds de noticias con múltiples aplicaciones.

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Aumente la productividad con la integración de Zapier y RSS.app.

Cómo conectar fuentes RSS a Zapier

1
Genera tu feed en RSS.app

Pega cualquier blog, noticia o enlace social en el Generador RSS. Crearemos al instante un feed listo para usar.

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2
Elija su estilo de widget

Abre la pestaña Widgets en RSS.app y selecciona el aspecto de tu feed: Muro de noticias, Lista, Carrusel, Imageboard, TIcker, Revista o Feed.

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3
Personalizar el diseño

Haz clic en "Personalizar" para ajustar los colores, las fuentes, el número de entradas y mucho más. Adapta el widget al estilo de tu sitio web.

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4
Copiar y pegar el código de inserción

Haz clic en "Añadir al sitio web" y copia el código JavaScript o iFrame. Pégalo en tu sitio Wix y ¡listo!

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Todo lo que necesitas para RSS Feeds en Zapier

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Actualización automática de contenidos

RSS.app mantiene tus Zaps actualizados. Cada vez que aparece nuevo contenido en tu feed, Zapier se activa al instante.

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Funciona con cualquier fuente

Convierta cualquier sitio web, blog o página social en un canal RSS preparado para Zapier en cuestión de segundos.

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Sin configuración técnica

Solo tienes que copiar la URL de tu feed RSS.app y pegarla en Zapier. Tus correos electrónicos se llenarán de nuevas publicaciones automáticamente.

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Fiabilidad y coherencia

RSS.app mantiene tus feeds limpios, estables y siempre actualizados para que tus zaps funcionen sin problemas.

Herramientas para organizar y controlar sus feeds

Paquetes

Combina varios canales RSS en un solo flujo. Perfecto para el seguimiento de contenidos de diferentes fuentes en un solo lugar.

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Colecciones

Recopila entradas manualmente y conviértelas en un widget personalizado. Ideal para crear páginas temáticas, centros de recursos o destacados de marca.

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Filtros

Oculte las entradas sin imágenes, elimine los duplicados o utilice filtros de palabras clave (lista blanca/lista negra) para mostrar exactamente lo que interesa.

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Reseñas

Lo que los usuarios adoran de RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Preguntas frecuentes

¿Cómo conecto RSS.app a Zapier?
Después de crear un feed en RSS.app, copia la URL del feed. En Zapier, crea un nuevo Zap, elige RSS by Zapier como activador y pega la URL de tu fuente en el campo URL de la fuente.
¿Con qué frecuencia se actualiza el feed?
El feed se actualiza automáticamente. Verás nuevas publicaciones cada 15 o 60 minutos, según tu plan.
¿Tengo que codificar?
No es necesario codificar. Solo tienes que copiar la URL de tu fuente RSS.app y conectarla en Zapier.
¿Puedo utilizar RSS.app con cualquier aplicación de Zapier?
Sí. Puedes conectar tu feed a miles de aplicaciones como Google Sheets, Notion o Mailchimp.
¿Qué tipos de feeds puedo crear con RSS.app?
Sí. RSS.app puede crear feeds de casi cualquier sitio web, blog o página de redes sociales, incluso si ellos mismos no proporcionan un feed RSS.

Únase a los miles de usuarios de Zapier que utilizan RSS.app para optimizar sus flujos de trabajo.

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