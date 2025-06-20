Automatice sus flujos de trabajo con RSS y Zapier

Añada fuentes de noticias dinámicas a varios flujos de trabajo

Comparte noticias de múltiples fuentes con los canales RSS de RSS.app. Añada fuentes de noticias a su flujo de trabajo para mostrar los últimos contenidos actualizados automáticamente.Muestre fuentes de noticias y entradas de blog conectando fuentes RSS a las numerosas integraciones de Zapier. Utiliza Zapier con aplicaciones como Mailchimp, Slack, Shopify, Wordpress y Klaviyo para mantener a todo el mundo al día de los lanzamientos de nuevos productos y las últimas noticias del sector. Una vez que genere el feed de noticias, puede personalizarlo utilizando filtros premium para mostrar publicaciones específicas.No es necesario tener conocimientos de codificación. Solo tienes que pegar el fragmento de código RSS en tu flujo de trabajo RSS by Zapier y ¡listo! La integración de Zapier y RSS.app es la mejor manera de conectar feeds de noticias con múltiples aplicaciones.