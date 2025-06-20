Automatice sus flujos de trabajo con RSS y Zapier
Conecta los feeds RSS.app a Zapier y envía nuevas publicaciones a cualquier lugar. Sin necesidad de programación.Empezar ahora
Añada fuentes de noticias dinámicas a varios flujos de trabajo
Comparte noticias de múltiples fuentes con los canales RSS de RSS.app. Añada fuentes de noticias a su flujo de trabajo para mostrar los últimos contenidos actualizados automáticamente.Muestre fuentes de noticias y entradas de blog conectando fuentes RSS a las numerosas integraciones de Zapier. Utiliza Zapier con aplicaciones como Mailchimp, Slack, Shopify, Wordpress y Klaviyo para mantener a todo el mundo al día de los lanzamientos de nuevos productos y las últimas noticias del sector. Una vez que genere el feed de noticias, puede personalizarlo utilizando filtros premium para mostrar publicaciones específicas.No es necesario tener conocimientos de codificación. Solo tienes que pegar el fragmento de código RSS en tu flujo de trabajo RSS by Zapier y ¡listo! La integración de Zapier y RSS.app es la mejor manera de conectar feeds de noticias con múltiples aplicaciones.
Cómo conectar fuentes RSS a Zapier
Genera tu feed en RSS.app
Pega cualquier blog, noticia o enlace social en el Generador RSS. Crearemos al instante un feed listo para usar.
Elija su estilo de widget
Abre la pestaña Widgets en RSS.app y selecciona el aspecto de tu feed: Muro de noticias, Lista, Carrusel, Imageboard, TIcker, Revista o Feed.
Personalizar el diseño
Haz clic en "Personalizar" para ajustar los colores, las fuentes, el número de entradas y mucho más. Adapta el widget al estilo de tu sitio web.
Copiar y pegar el código de inserción
Haz clic en "Añadir al sitio web" y copia el código JavaScript o iFrame. Pégalo en tu sitio Wix y ¡listo!
Todo lo que necesitas para RSS Feeds en Zapier
Actualización automática de contenidos
RSS.app mantiene tus Zaps actualizados. Cada vez que aparece nuevo contenido en tu feed, Zapier se activa al instante.
Funciona con cualquier fuente
Convierta cualquier sitio web, blog o página social en un canal RSS preparado para Zapier en cuestión de segundos.
Sin configuración técnica
Solo tienes que copiar la URL de tu feed RSS.app y pegarla en Zapier. Tus correos electrónicos se llenarán de nuevas publicaciones automáticamente.
Fiabilidad y coherencia
RSS.app mantiene tus feeds limpios, estables y siempre actualizados para que tus zaps funcionen sin problemas.
Herramientas para organizar y controlar sus feeds
Paquetes
Combina varios canales RSS en un solo flujo. Perfecto para el seguimiento de contenidos de diferentes fuentes en un solo lugar.
Colecciones
Recopila entradas manualmente y conviértelas en un widget personalizado. Ideal para crear páginas temáticas, centros de recursos o destacados de marca.
Filtros
Oculte las entradas sin imágenes, elimine los duplicados o utilice filtros de palabras clave (lista blanca/lista negra) para mostrar exactamente lo que interesa.
Lo que los usuarios adoran de RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.