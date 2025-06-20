Envío automático a Telegram desde cualquier fuente

Cree fuentes de contenido automatizadas desde cualquier sitio web, fuente RSS o cuenta de redes sociales. Se configura en minutos, sin necesidad de programación.

De confianza y utilizado por miles de empresas
Cualquier sitio web → Feed

Crea canales RSS de casi cualquier sitio web y recibe las actualizaciones directamente en tu canal o grupo de Telegram.

Filtros inteligentes

Utiliza potentes filtros para obtener sólo el contenido que importa. Filtra por palabras clave, excluye temas y personaliza cada publicación.

Alertas en tiempo real

Manténgase a la vanguardia con alertas en tiempo real de noticias del sector, competidores, cuentas de redes sociales o cualquier tema que le interese.

Ahorre horas cada semana con la automatización

Transforma la forma en que compartes contenido con tu comunidad de Telegram. Nuestro bot de Telegram monitoriza tus fuentes 24/7 y publica automáticamente nuevos contenidos en cuestión de minutos. Configura filtros avanzados para eliminar el ruido y personalizar el formato del mensaje para que coincida con tu marca. Con la confianza de más de 10.000 equipos de marketing de todo el mundo.

Casos de uso populares

Seguimiento de noticias y medios de comunicación

Sigue las noticias de última hora, las actualizaciones del sector y los temas de tendencia. Recibe alertas instantáneas en tu canal de Telegram a medida que se desarrollan las historias.

Equipo y Comunidad

Mantenga informados a su equipo o comunidad con actualizaciones automáticas de blogs de la empresa, anuncios de productos y fuentes de noticias relevantes.

Alertas financieras y de inversión

Siga las noticias del mercado, las actualizaciones de las acciones, los movimientos de las criptomonedas y las publicaciones financieras. No vuelva a perder una oportunidad de inversión.

Agregación de medios sociales

Agrega contenido de Twitter, Instagram, YouTube y TikTok en un canal de Telegram. Perfecto para páginas de fans y monitorización de marcas.

Empiece en 3 sencillos pasos

Añadir a Telegram

Haz clic en el botón para añadir nuestro bot a tu canal o grupo de Telegram. Tarda menos de 30 segundos en conectarse.

Elija su fuente

Selecciona entre Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, fuentes RSS, Google News o crea una fuente a partir de la URL de cualquier sitio web.

Disfrute de las actualizaciones automáticas

Relájate mientras los nuevos contenidos se publican automáticamente. Personaliza los filtros y el formato para perfeccionar tu configuración.

¿Listo para automatizar tu canal de Telegram?

Únase a miles de usuarios que ahorran horas cada semana con la publicación automática de contenidos. Empieza en cuestión de minutos, sin necesidad de programación.

Reseñas

Lo que los usuarios adoran de RSS.app

4.7
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Integraciones populares de Telegram

Conecta tus fuentes de contenido favoritas a Telegram. Haz clic en cualquier integración para empezar.

X + Telegrama

Envía nuevas X publicaciones a tu canal o grupo de Telegram

Instagram + Telegram

Envía nuevas publicaciones de Instagram a tu canal o grupo de Telegram

RSS + Telegrama

Envía nuevas actualizaciones RSS a tu canal o grupo de Telegram

YouTube + Telegram

Envía nuevos vídeos de YouTube a tu canal o grupo de Telegram

TikTok + Telegram

Envía nuevos vídeos de TikTok a tu canal o grupo de Telegram

Google Noticias + Telegram

Enviar nuevos artículos de Google Noticias en el canal o grupo de Telegram

Facebook + Telegram

Envía nuevas publicaciones de Facebook a tu canal o grupo de Telegram

Reddit + Telegram

Publica nuevas entradas de Reddit en tu canal o grupo de Telegram

Automatice aún más plataformas

Slack

Publicación automática en los canales de Slack

Discord

Envío automático a servidores Discord

Email

Reciba actualizaciones por correo electrónico

Preguntas frecuentes

¿Cómo conecto mi canal de Telegram a RSS.app?
Simplemente haz clic en "Añadir a Telegram", autoriza el bot y selecciona tu canal o grupo. Todo el proceso dura menos de 2 minutos y no requiere conocimientos técnicos.
¿Con qué rapidez se entregan las nuevas entradas?
Nuestros robots comprueban las fuentes cada 15 minutos y publican nuevos contenidos a los pocos segundos de detectarlos. Siempre estarás entre los primeros en compartir noticias de última hora y actualizaciones.
¿Puedo personalizar cómo aparecen las publicaciones en Telegram?
Por supuesto. Personaliza el formato de los mensajes, incluye o excluye imágenes, añade texto personalizado y utiliza filtros para controlar exactamente qué se publica y qué aspecto tiene.
¿Qué fuentes puedo conectar a Telegram?
Conecta Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Reddit, Google News, cualquier fuente RSS, o crea fuentes desde cualquier URL de sitio web utilizando nuestro generador RSS.
