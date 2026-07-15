Canalización automatizada de inteligencia sobre amenazas
Filtre las divulgaciones de vulnerabilidades sin procesar, las señales de los investigadores y los avisos de los proveedores para convertirlos en alertas priorizadas dirigidas al personal de respuesta adecuado. Reduzca la fatiga por alertas y el tiempo medio de respuesta en todo su SOC.
- Filtre las divulgaciones de CVE y las actualizaciones de NVD por palabra clave para que su equipo sólo vea lo que afecta a su pila.
- Envíe información sobre amenazas a Slack, Discord, Telegram, widgets SOC o directamente a webhooks SIEM/SOAR.
- Canalice feeds JSON o XML estructurados en Zapier, Make o n8n para activar flujos de trabajo de triaje automatizados.
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Cómo funciona
RSS.app se sitúa entre tus fuentes y destinos, convirtiendo cualquier contenido web en fuentes de datos estructurados.
Fuentes
Destinos
Cómo automatizan los equipos SOC la inteligencia sobre amenazas
Alertas de vulnerabilidad y CVE de alta prioridad
Elimine el ruido filtrando todo lo irrelevante para que los respondedores sólo vean las vulnerabilidades que afectan a su pila tecnológica específica. La automatización de la distribución de CVE comprime el MTTR de horas a minutos y mantiene a los analistas centrados en la corrección en lugar del triaje.
Funciona con
NVD y boletines para proveedores → Slack
Bases de datos CVE → Filtros RSS.app → Slack. Enruta inmediatamente solo las divulgaciones de vulnerabilidades relevantes al canal de triaje de tu equipo de seguridad.
Investigación de día cero → Panel SOC
Blogs de investigadores/LinkedIn → Deduplicate → Widget HTML. Muestra un feed actualizado en directo de exploits emergentes "salvajes" directamente en su monitor SOC interno.
Señales de actores de amenazas → Webhook de automatización
Monitorización de la Dark Web/Foros → RSS.app → Zapier/Webhooks. Envíe inteligencia sobre amenazas sin procesar a su plataforma SOAR para activar automatizaciones.
Avisos de parches → Resumen semanal de inteligencia
Páginas de seguridad de proveedores → Agregado → Correo electrónico. Combine una semana de anuncios de seguridad de proveedores en un resumen estructurado para las partes interesadas.
Perspectiva estratégica
La ventana entre la divulgación del CVE y la explotación activa se está reduciendo. La distribución filtrada por palabras clave garantiza que su equipo solo responda a las vulnerabilidades que afectan a su pila, lo que elimina el cansancio de las alertas y acelera la corrección.
Inteligencia sobre amenazas y señales de investigadores
Los investigadores de seguridad a menudo publican sus avances en LinkedIn y en blogs especializados días antes que los boletines oficiales del CERT o de los proveedores. La automatización de este flujo de alerta temprana colapsa el MTTR al sacar a la luz las amenazas mientras aún se están divulgando, no después de que el atacante haya seguido adelante.
Funciona con
Investigador LinkedIn → Widget de muro SOC
LinkedIn → RSS.app → Widget HTML/JS. Muestra un "muro de amenazas" en directo en los monitores de su SOC con información de analistas de primer nivel.
Blogs de investigación de amenazas → Canal Slack
Blogs de CrowdStrike/Mandiant → RSS.app → Slack. Enruta las nuevas investigaciones APT directamente a su canal de caza de amenazas para su triaje.
Análisis de malware → Discord Bot
Blogs de seguridad → RSS.app → Discord. Sincroniza desgloses técnicos de malware directamente en su espacio de trabajo de respuesta a incidentes.
Subreddit Caza de amenazas → SIEM Webhook
r/netsec → RSS.app → Webhooks. Envíe señales de la comunidad directamente a su SIEM o SOAR para correlacionarlas con la telemetría interna.
Perspectiva estratégica
Los canales de investigación generan 10 veces el volumen de avisos oficiales, pero sólo una fracción es procesable para cualquier pila. La distribución filtrada por palabras clave colapsa esa avalancha en una cola de alta señal que sus analistas SOC pueden clasificar en segundos, no en horas.
Avisos de seguridad para la infraestructura y la nube
Los parches para la nube y la infraestructura no pueden esperar a un ciclo de revisión semanal: una distribución inoportuna es lo que hace que los avisos de los proveedores se conviertan en incidentes. Automatice el traspaso del boletín del proveedor a la cola de parches para que su equipo de DevOps vea las alertas que requieren acción en cuestión de minutos tras su publicación.
Funciona con
Boletines de AWS/GCP/Azure → Slack
Boletines de seguridad en la nube → RSS.app → Slack. Notifique a DevOps en el momento en que AWS, GCP o Azure publiquen una acción requerida.
Infraestructuras críticas → Alerta de telegramas
Cisco/VMware/Microsoft → Filtro "Crítico" → Telegram. Alertas móviles urgentes para su SRE de guardia cuando caiga un parche de alta gravedad.
Avisos a proveedores → Jira a través de Zapier
Páginas de avisos → RSS.app → Zapier/Webhooks. Crea automáticamente un ticket de parcheo en Jira para cada aviso que coincida.
Anuncios de seguridad → Resumen semanal por correo electrónico
Páginas de proveedores → Agregado → Correo electrónico. Combine todos los avisos de infra en un resumen estructurado para la revisión semanal de SecOps.
Perspectiva estratégica
Las vulnerabilidades de la infraestructura de la nube pueden afectar a miles de organizaciones simultáneamente. Automatizar la distribución de avisos de proveedores garantiza que DevOps vea los parches necesarios antes de que se conviertan en incidentes reales.
Señales de la comunidad y seguimiento de las recompensas por fallos
Las discusiones sobre días cero y las divulgaciones de recompensas por errores a menudo aparecen en los foros días antes de que lleguen a los canales principales. Automatizar la captura de señales de la comunidad proporciona a su equipo un sistema de alerta de perímetro exterior que funciona mientras el SOC duerme.
Funciona con
HackerOne Divulgaciones → Slack
Plataformas de Bug Bounty → RSS.app → Slack. Envía las nuevas vulnerabilidades reveladas a su canal de amenazas para su revisión.
Publicaciones de investigadores → Telegrama
Blogs especializados en seguridad → RSS.app → Telegram. Alertas móviles cuando investigadores destacados publican nuevos hallazgos o libros blancos.
Exploit Discussion Feeds → Discord
Foros/Reddit → RSS.app → Discord. Agrupa las conversaciones activas sobre exploits en un espacio de trabajo centralizado para la caza de amenazas.
Comunidad Intel → JSON Webhook
Comunidad de seguridad → RSS.app → Webhooks. Envíe información sin procesar a su SIEM para correlacionarla con la telemetría interna y las reglas de alerta.
Perspectiva estratégica
Las plataformas de recompensas por fallos y los investigadores independientes a menudo sacan a la luz información de día cero antes de que llegue a los principales canales de seguridad. Automatizar la captura de señales de la comunidad amplía la cobertura de alerta temprana más allá de lo que ofrecen los feeds de pago.
Herramientas de inteligencia de seguridad
RSS.app proporciona la infraestructura necesaria para agregar, filtrar y distribuir datos sobre amenazas entre su equipo de seguridad.
Filtros avanzados
Filtre los feeds por nivel de gravedad, identificador CVE, nombre del proveedor o patrones de palabras clave personalizados para que sólo aparezcan avisos procesables para su pila tecnológica.
Sin duplicados
Elimine automáticamente los avisos duplicados cuando aparezca la misma vulnerabilidad en varias bases de datos, boletines de proveedores o noticias.
Traducción mundial
Traduzca informes sobre amenazas internacionales, avisos de CERT extranjeros y publicaciones de investigadores que no estén en inglés a más de 40 idiomas para equipos SOC globales.
Paquetes de piensos
Combine feeds de múltiples bases de datos de vulnerabilidades, blogs de seguridad de proveedores y fuentes de investigadores en un flujo de inteligencia unificado por categoría de amenaza.
Formatos listos para desarrolladores
Exporte datos sobre amenazas en JSON o XML para su incorporación directa a plataformas SIEM, cuadros de mando personalizados o canales de triaje automatizados.
Webhooks y automatización
Active automáticamente tickets de Jira, incidentes de PagerDuty o flujos de trabajo personalizados cuando nuevas vulnerabilidades de alta gravedad coincidan con sus criterios de filtrado.
Alertas de seguridad en cualquier lugar
Un canal RSS. Cualquier flujo de trabajo SOC.
Los canales RSS se integran de forma nativa con Slack, Discord, Microsoft Teams y cualquier herramienta que acepte RSS o webhooks. Conecte sus feeds de inteligencia sobre amenazas a plataformas SIEM, sistemas de tickets como Jira o ServiceNow y herramientas de automatización como Zapier o Make para crear flujos de trabajo de seguridad integrales sin integraciones personalizadas.
Preguntas frecuentes
RSS.app genera canales RSS a partir de bases de datos de vulnerabilidades y páginas de avisos de seguridad de proveedores. Comprueba si hay nuevos contenidos cada 15 a 60 minutos y añade cualquier nueva revelación a tu feed. A continuación, puede enviar esa fuente a Slack, correo electrónico, Discord o cualquier herramienta compatible con RSS para su clasificación inmediata.
RSS.app puede generar feeds de cualquier página de avisos de seguridad de acceso público, incluidos NVD, MITRE CVE, boletines específicos de proveedores como Microsoft, Cisco, VMware, AWS y Google Cloud, así como blogs de investigadores independientes y foros comunitarios como r/netsec.
Sí. Utilice Filtros avanzados para establecer reglas de palabras clave que coincidan con etiquetas de gravedad como "Crítico" o "Alto", identificadores CVE específicos, nombres de proveedores o términos tecnológicos. Sólo los elementos coincidentes aparecerán en su feed, reduciendo el ruido para su equipo de seguridad.
Sí. Los paquetes de feeds le permiten combinar feeds de bases de datos de vulnerabilidades, avisos de proveedores, blogs de investigadores y foros de la comunidad en un único feed unificado. Esto proporciona a su equipo SOC una URL para toda la información sobre amenazas.
RSS.app exporta feeds en formatos JSON y XML que pueden ser consumidos directamente por plataformas SIEM. También puedes utilizar webhooks o herramientas de automatización como Zapier y Make para enviar datos de feeds a Splunk, Elastic o cualquier sistema que acepte entradas estructuradas.
La frecuencia de actualización de los feeds depende de su plan. Los feeds se actualizan cada 15 a 60 minutos. Cada vez que se actualizan, se comprueba si hay nuevos contenidos en la fuente y se añaden automáticamente, lo que garantiza que tu equipo vea las divulgaciones a los pocos minutos de su publicación.
Sí. RSS.app puede generar fuentes de plataformas de recompensas por fallos, blogs de investigadores, comunidades de Reddit y publicaciones de seguridad independientes. Estas señales de la comunidad a menudo sacan a la luz información de día cero antes de que llegue a los principales feeds de seguridad.
Todos los planes de RSS.app admiten la generación de feeds y el filtrado básico. Los planes Professional y Enterprise incluyen funciones avanzadas como filtros de palabras clave, paquetes de feeds, exportación JSON e integración de webhooks. Los planes Enterprise incluyen frecuencias de actualización más rápidas y soporte prioritario para equipos de seguridad.
¿Qué es RSS.app?
RSS.app convierte páginas web, perfiles de redes sociales y fuentes en línea en canales RSS estructurados. Estos canales se actualizan según un calendario (cada 15-60 minutos, dependiendo de tu plan) y pueden ser consumidos por cualquier sistema compatible con RSS.
- Formato XML normalizado compatible con miles de herramientas
- Actualización programada cada 15-60 minutos según el plan
- Funciona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n y cualquier lector RSS.
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