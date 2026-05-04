Condiciones de uso

Última actualización: 24 de marzo de 2025

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ENVIOS Usted reconoce y acepta que cualquier pregunta, comentario, sugerencia, idea, opinión u otra información relativa al Sitio ("Envíos") que nos proporcione no es confidencial y pasará a ser de nuestra exclusiva propiedad. Poseeremos derechos exclusivos, incluidos todos los derechos de propiedad intelectual, y tendremos derecho al uso y difusión sin restricciones de estos Envíos para cualquier fin lícito, comercial o de otro tipo, sin reconocimiento ni compensación para usted. Por la presente, usted renuncia a todos los derechos morales sobre dichos Envíos, y por la presente garantiza que dichos Envíos son originales suyos o que tiene derecho a enviarlos. Usted acepta que no habrá ningún recurso contra nosotros por cualquier infracción o apropiación indebida, supuesta o real, de cualquier derecho de propiedad en sus Envíos.

SITIOS WEB Y CONTENIDOS DE TERCEROS El Sitio puede contener (o usted puede recibir a través del Sitio) enlaces a otros sitios web ("Sitios web de terceros"), así como artículos, fotografías, texto, gráficos, imágenes, diseños, música, sonido, vídeo, información, aplicaciones, software y otros contenidos o elementos pertenecientes a terceros o procedentes de ellos ("Contenido de terceros"). No investigamos, supervisamos ni comprobamos la exactitud, idoneidad o integridad de los Sitios web de terceros ni de los Contenidos de terceros, y no somos responsables de los Sitios web de terceros a los que se acceda a través del Sitio ni de los Contenidos de terceros publicados, disponibles o instalados desde el Sitio, incluidos el contenido, exactitud, carácter ofensivo, opiniones, fiabilidad, prácticas de privacidad u otras políticas de los Sitios web de terceros o de los Contenidos de terceros. La inclusión, enlace o autorización del uso o instalación de Sitios Web de Terceros o de Contenidos de Terceros no implica su aprobación o respaldo por nuestra parte. Si decide abandonar el Sitio y acceder a los Sitios Web de Terceros o utilizar o instalar cualquier Contenido de Terceros, lo hará por su cuenta y riesgo, y deberá tener en cuenta que estas Condiciones de Uso ya no rigen. Debe consultar las condiciones y políticas aplicables, incluidas las prácticas de privacidad y recopilación de datos, de cualquier sitio web al que acceda desde el Sitio o relacionadas con cualquier aplicación que utilice o instale desde el Sitio. Cualquier compra que realice a través de sitios web de terceros se realizará a través de otros sitios web y a otras empresas, y no asumimos responsabilidad alguna en relación con dichas compras, que son exclusivamente entre usted y el tercero correspondiente. Usted acepta y reconoce que no respaldamos los productos o servicios ofrecidos en los sitios web de terceros y que nos eximirá de toda responsabilidad por cualquier daño causado por la compra de dichos productos o servicios. Además, nos eximirá de toda responsabilidad por las pérdidas que sufra o los daños que sufra en relación con cualquier Contenido de terceros o cualquier contacto con Sitios web de terceros, o que se deriven de ellos.

DERECHOS DEL GOBIERNO DE EE.UU. Nuestros servicios son "artículos comerciales" tal y como se definen en el Reglamento Federal de Adquisiciones ("FAR") 2.101. Si nuestros servicios son adquiridos por o en nombre de cualquier agencia que no pertenezca al Departamento de Defensa ("DOD"), nuestros servicios están sujetos a los términos de estas Condiciones de Uso de acuerdo con FAR 12.212 (para software informático) y FAR 12.211 (para datos técnicos). Si nuestros servicios son adquiridos por o en nombre de cualquier agencia dentro del Departamento de Defensa, nuestros servicios están sujetos a los términos de estas Condiciones de Uso de acuerdo con el Reglamento de Adquisiciones Federales de Defensa ("DFARS") 227.7202-3. Además, el DFARS 252.227-7015 se aplica a los datos técnicos adquiridos por el DOD. Esta cláusula de Derechos del Gobierno de EE.UU. sustituye y reemplaza a cualquier otra cláusula o disposición FAR, DFARS o de otro tipo que aborde los derechos del gobierno sobre el software informático o los datos técnicos en virtud de estas Condiciones de uso.

GESTIÓN DEL SITIO Nos reservamos el derecho, pero no la obligación, de: (1) supervisar el Sitio para detectar infracciones de las presentes Condiciones de Uso; (2) emprender las acciones legales oportunas contra cualquier persona que, a nuestra entera discreción, infrinja la ley o las presentes Condiciones de Uso, lo que incluye, sin limitación alguna, denunciar a dicho usuario ante las autoridades policiales; (3) a nuestra entera discreción y sin limitación alguna, denegar, restringir el acceso, limitar la disponibilidad o desactivar (en la medida en que sea tecnológicamente factible) cualquiera de sus Contribuciones o cualquier parte de las mismas; (4) a nuestra entera discreción y sin limitación, notificación o responsabilidad, eliminar del Sitio o deshabilitar de cualquier otro modo todos los archivos y contenidos que tengan un tamaño excesivo o que de algún modo supongan una carga para nuestros sistemas; y (5) gestionar de cualquier otro modo el Sitio de forma que se protejan nuestros derechos y propiedad y se facilite el correcto funcionamiento del Sitio.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Nos preocupamos por la privacidad y la seguridad de los datos. Al utilizar el Sitio, usted acepta quedar vinculado por nuestra Política de Privacidad publicada en el Sitio, que se incorpora a las presentes Condiciones de Uso. Tenga en cuenta que el Sitio está alojado en Estados Unidos. Si accede al Sitio desde la Unión Europea, Asia o cualquier otra región del mundo con leyes u otros requisitos que regulen la recopilación, el uso o la divulgación de datos personales que difieran de las leyes aplicables en los Estados Unidos, al seguir utilizando el Sitio estará transfiriendo sus datos a los Estados Unidos, y consiente expresamente que sus datos se transfieran y procesen en los Estados Unidos. Además, no aceptamos, solicitamos o pedimos a sabiendas información de niños ni comercializamos con niños a sabiendas. Por lo tanto, de acuerdo con la Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Internet de EE.UU., si tenemos conocimiento real de que alguien menor de 13 años nos ha proporcionado información personal sin el consentimiento paterno requerido y verificable, eliminaremos esa información del Sitio tan pronto como sea razonablemente práctico.

DURACIÓN Y RESCISIÓN Estas Condiciones de Uso permanecerán en pleno vigor y efecto mientras usted utilice el Sitio. SIN LIMITAR NINGUNA OTRA DISPOSICIÓN DE ESTAS CONDICIONES DE USO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO, A NUESTRA ENTERA DISCRECIÓN Y SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD, DE DENEGAR EL ACCESO Y EL USO DEL SITIO (INCLUIDO EL BLOQUEO DE DETERMINADAS DIRECCIONES IP), A CUALQUIER PERSONA POR CUALQUIER MOTIVO O SIN MOTIVO ALGUNO, INCLUIDO, SIN LIMITACIÓN, EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DECLARACIÓN, GARANTÍA O PACTO CONTENIDO EN ESTAS CONDICIONES DE USO O DE CUALQUIER LEY O REGLAMENTO APLICABLE. PODEMOS CANCELAR SU USO O PARTICIPACIÓN EN EL SITIO O ELIMINAR SU CUENTA Y CUALQUIER CONTENIDO O INFORMACIÓN QUE HAYA PUBLICADO EN CUALQUIER MOMENTO, SIN PREVIO AVISO, A NUESTRA SOLA DISCRECIÓN.



Si cancelamos o suspendemos su cuenta por cualquier motivo, se le prohíbe registrarse y crear una nueva cuenta con su nombre, un nombre falso o prestado, o el nombre de un tercero, aunque pueda estar actuando en nombre del tercero. Además de cancelar o suspender su cuenta, nos reservamos el derecho a emprender las acciones legales oportunas, incluyendo, sin limitación, la interposición de acciones civiles, penales y de cesación.

MODIFICACIONES E INTERRUPCIONES Nos reservamos el derecho a cambiar, modificar o eliminar el contenido del Sitio en cualquier momento o por cualquier motivo, a nuestra entera discreción y sin previo aviso. No obstante, no tenemos obligación alguna de actualizar la información de nuestro Sitio. También nos reservamos el derecho a modificar o interrumpir la totalidad o parte del Sitio sin previo aviso en cualquier momento. No seremos responsables ante usted ni ante terceros por ninguna modificación, cambio de precio, suspensión o interrupción del Sitio.



No podemos garantizar que el Sitio esté disponible en todo momento. Podemos experimentar problemas de hardware, software o de otro tipo, o necesitar realizar tareas de mantenimiento relacionadas con el Sitio, lo que puede provocar interrupciones, retrasos o errores. Nos reservamos el derecho a cambiar, revisar, actualizar, suspender, interrumpir o modificar de cualquier otro modo el Sitio en cualquier momento o por cualquier motivo sin previo aviso. Usted acepta que no tenemos responsabilidad alguna por cualquier pérdida, daño o inconveniente causado por su incapacidad para acceder o utilizar el Sitio durante cualquier tiempo de inactividad o interrupción del Sitio. Nada de lo dispuesto en las presentes Condiciones de Uso se interpretará como una obligación de mantenimiento y asistencia del Sitio o de suministro de correcciones, actualizaciones o versiones relacionadas con el mismo.

LEGISLACIÓN APLICABLE Las presentes Condiciones de uso y su utilización del Sitio se rigen e interpretan de conformidad con la legislación del Estado de Nueva York aplicable a los acuerdos celebrados y que deban ejecutarse íntegramente en el Estado de Nueva York, sin tener en cuenta sus principios sobre conflicto de leyes.

RESOLUCIÓN DE LITIGIOS Negociaciones informales Para agilizar la resolución y controlar el coste de cualquier disputa, controversia o reclamación relacionada con estas Condiciones de Uso (cada una de ellas una "Disputa" y colectivamente, las "Disputas") presentada por usted o por nosotros (individualmente, una "Parte" y colectivamente, las "Partes"), las Partes acuerdan primero intentar negociar cualquier Disputa (excepto aquellas Disputas expresamente previstas a continuación) de manera informal durante al menos treinta (30) días antes de iniciar el arbitraje. Dichas negociaciones informales comenzarán tras la notificación por escrito de una Parte a la otra.

Arbitraje vinculante Si las Partes no consiguen resolver una Disputa mediante negociaciones informales, la Disputa (excepto aquellas Disputas expresamente excluidas a continuación) se resolverá definitiva y exclusivamente mediante arbitraje vinculante. USTED ENTIENDE QUE SIN ESTA DISPOSICIÓN, TENDRÍA DERECHO A DEMANDAR ANTE UN TRIBUNAL Y A TENER UN JUICIO CON JURADO. El arbitraje se iniciará y se llevará a cabo de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Comercial de la Asociación Americana de Arbitraje ("AAA") y, en su caso, los Procedimientos Suplementarios de la AAA para Disputas Relacionadas con el Consumidor ("Reglamento del Consumidor de la AAA"), ambos disponibles en el sitio web de la AAA www.adr.org. Sus honorarios de arbitraje y su parte de la compensación del árbitro se regirán por el Reglamento de Consumo de la AAA y, en su caso, estarán limitados por el Reglamento de Consumo de la AAA. El arbitraje podrá realizarse en persona, mediante la presentación de documentos, por teléfono o en línea. El árbitro tomará una decisión por escrito, pero no es necesario que proporcione una declaración de motivos a menos que lo solicite cualquiera de las Partes. El árbitro deberá cumplir la legislación aplicable, y cualquier laudo podrá ser impugnado si el árbitro no lo hace. Salvo que las normas aplicables de la AAA o la legislación aplicable exijan lo contrario, el arbitraje tendrá lugar en el condado de Estados Unidos, Nueva York. Salvo que se disponga lo contrario en el presente documento, las Partes podrán litigar ante los tribunales para obligar al arbitraje, suspender los procedimientos pendientes de arbitraje o confirmar, modificar, anular o dictar sentencia sobre el laudo emitido por el árbitro.



Si, por cualquier motivo, una Disputa se somete a un tribunal en lugar de a arbitraje, la Disputa se iniciará o enjuiciará en los tribunales estatales y federales ubicados en el Condado de Estados Unidos, Nueva York, y las Partes consienten y renuncian por la presente a todas las defensas de falta de jurisdicción personal y forum non conveniens con respecto a la sede y jurisdicción en dichos tribunales estatales y federales. La aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías y la Ley Uniforme de Transacciones Informáticas (UCITA) quedan excluidas de las presentes Condiciones de Uso.



En ningún caso podrá iniciarse ninguna Disputa presentada por cualquiera de las Partes relacionada de algún modo con el Sitio más de un (1) año después de que haya surgido la causa de la acción. Si se determina que esta disposición es ilegal o inaplicable, ninguna de las Partes optará por someter a arbitraje ninguna Disputa que entre dentro de la parte de esta disposición que se considera ilegal o inaplicable y dicha Disputa será decidida por un tribunal de jurisdicción competente dentro de los tribunales enumerados anteriormente para la jurisdicción, y las Partes acuerdan someterse a la jurisdicción personal de dicho tribunal.

Restricciones Las Partes acuerdan que cualquier arbitraje se limitará a la Disputa entre las Partes individualmente. En la medida en que lo permita la ley, (a) ningún arbitraje se acumulará con ningún otro procedimiento; (b) no existe derecho ni autoridad para que ninguna Disputa sea arbitrada sobre la base de una acción de clase o para utilizar procedimientos de acción de clase; y (c) no existe derecho ni autoridad para que ninguna Disputa sea presentada en una supuesta capacidad representativa en nombre del público en general o de cualquier otra persona.

Excepciones a la negociación informal y al arbitraje Las Partes acuerdan que las siguientes controversias no están sujetas a las disposiciones anteriores relativas a negociaciones informales y arbitraje vinculante: (a) cualquier controversia que tenga por objeto hacer cumplir o proteger, o relativa a la validez de, cualquiera de los derechos de propiedad intelectual de una Parte; (b) cualquier controversia relacionada con, o derivada de, alegaciones de robo, piratería, invasión de la privacidad o uso no autorizado; y (c) cualquier reclamación de medidas cautelares. Si se determina que esta disposición es ilegal o inaplicable, ninguna de las Partes optará por someter a arbitraje ninguna Disputa que entre dentro de la parte de esta disposición considerada ilegal o inaplicable y dicha Disputa será decidida por un tribunal de jurisdicción competente dentro de los tribunales enumerados anteriormente, y las Partes acuerdan someterse a la jurisdicción personal de dicho tribunal.

CORRECCIONES Puede haber información en el Sitio que contenga errores tipográficos, inexactitudes u omisiones, incluidas descripciones, precios, disponibilidad y otra información diversa. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error, inexactitud u omisión y a modificar o actualizar la información del Sitio en cualquier momento, sin previo aviso.

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USUARIOS Y RESIDENTES DE CALIFORNIA Si no se resuelve satisfactoriamente cualquier queja que tenga con nosotros, puede ponerse en contacto con la Unidad de Asistencia para Quejas de la División de Servicios al Consumidor del Departamento de Asuntos del Consumidor de California por escrito en 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 o por teléfono en (800) 952-5210 o (916) 445-1254.

VARIOS Las presentes Condiciones de Uso y cualesquiera políticas o normas de funcionamiento publicadas por nosotros en el Sitio o en relación con el Sitio constituyen la totalidad del acuerdo y el entendimiento entre usted y nosotros. El hecho de que no ejerzamos o hagamos valer cualquier derecho o disposición de estas Condiciones de uso no supondrá una renuncia a dicho derecho o disposición. Estas Condiciones de uso se aplican en la máxima medida permitida por la ley. Podemos ceder cualquiera o todos nuestros derechos y obligaciones a terceros en cualquier momento. No seremos responsables de ninguna pérdida, daño, retraso u omisión causados por causas ajenas a nuestro control razonable. Si se determina que alguna disposición o parte de una disposición de estas Condiciones de uso es ilegal, nula o inaplicable, dicha disposición o parte de la disposición se considerará separable de estas Condiciones de uso y no afectará a la validez y aplicabilidad de las disposiciones restantes. No se crea ninguna relación de empresa conjunta, asociación, empleo o agencia entre usted y nosotros como resultado de estas Condiciones de uso o del uso del Sitio. Usted acepta que estas Condiciones de uso no se interpretarán en nuestra contra por el hecho de haberlas redactado. Por la presente, renuncia a cualquier defensa que pueda tener basada en la forma electrónica de estas Condiciones de uso y en la falta de firma de las partes para ejecutar estas Condiciones de uso.