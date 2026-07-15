Supervisión automatizada de patentes, seguimiento de expedientes e inteligencia jurídica
RSS.app convierte las publicaciones de las oficinas de patentes, las entradas de los tribunales, los boletines normativos y las noticias jurídicas en canales RSS estructurados y filtrables. Envía expedientes, sentencias y cambios normativos directamente a Slack, correo electrónico, Notion o tu sistema de gestión de casos para que tu equipo jurídico nunca se pierda una actualización crítica.
- Generar fuentes RSS de oficinas de patentes, registros de marcas y portales de expedientes judiciales
- Envíe los expedientes, resoluciones y actualizaciones normativas a Slack, correo electrónico o cualquier herramienta compatible con RSS.
- Filtro por clasificación de patentes, nombre del cesionario, jurisdicción o palabras clave personalizadas
1M+
Canales RSS activos
100M+
Artículos procesados
15 min
Frecuencia de actualización
99.9%
Fiabilidad del tiempo de actividad
Cómo funciona
RSS.app se sitúa entre tus fuentes y destinos, convirtiendo cualquier contenido web en fuentes de datos estructurados.
Fuentes
Destinos
Cómo los equipos automatizan la inteligencia jurídica y de PI
Vigilancia del cumplimiento de la normativa
RSS.app supervisa boletines oficiales, rastreadores legislativos y sitios web de organismos reguladores las 24 horas del día. Convierte las densas publicaciones normativas en fuentes estructuradas que su equipo de cumplimiento puede clasificar inmediatamente, garantizando que no pase desapercibida ninguna notificación normativa, período de comentarios o medida de ejecución.
Funciona con
Registro Federal → Slack Bot
Alerte al equipo de cumplimiento en #regulatory-watch en el momento en que se publique una norma propuesta o una acción final en su área de práctica.
Seguimiento legislativo → Resumen por correo electrónico
Informar semanalmente de las próximas audiencias, los plazos de presentación de comentarios públicos y la legislación promulgada a los abogados externos e internos.
Medidas de ejecución de las agencias → Ticker Widget
Incorpore un "pulso de aplicación" desplazable en el panel de control de cumplimiento de su empresa para obtener visibilidad en tiempo real de las nuevas sanciones, multas y órdenes de consentimiento.
Información reglamentaria → Automatización Zapier
Empuje los avisos oficiales de reglamentación a su plataforma GRC, biblioteca de SharePoint o Google Sheet a través de Zapier o Make para obtener documentación lista para la auditoría.
Perspectiva estratégica
Saltarse un periodo de comentarios o un plazo de cumplimiento expone a las empresas a riesgos normativos. La vigilancia automatizada garantiza que su equipo de cumplimiento trabaje con los datos más recientes, no con la comprobación manual de la semana pasada.
Servicio de Vigilancia de Patentes y Marcas
RSS.app genera feeds de bases de datos de publicaciones de oficinas de patentes y registros de marcas de todo el mundo. Filtre por clasificación de la CIP, cesionario o palabra clave para visualizar únicamente las solicitudes relevantes para su cartera, lo que permitirá a sus equipos de tramitación y oposición recibir lo antes posible información sobre nuevas concesiones, solicitudes y cambios de estado.
Funciona con
Publicaciones de la USPTO → Slack Bot
Envíe alertas el mismo día a #ip-filings cuando se publiquen nuevas solicitudes de patente en su clase tecnológica o se nombre a un cesionario vigilado.
Gaceta de Marcas → Alerta por correo electrónico
Notifique al abogado de marcas el momento en que una marca potencialmente conflictiva entre en el plazo de oposición para que su equipo pueda presentarla dentro del plazo legal.
Cambios en el estado de las patentes → Widget de lista
Muestre en directo en la intranet de su empresa un panel de control "Patent Watch" con notificaciones de concesión, abandonos y plazos de las tasas de mantenimiento.
Archivo de datos → Webhook a Gestión de PI
Envíe metadatos de presentación estructurados directamente a su sistema de tramitación de solicitudes de PI o a su herramienta de análisis de carteras a través de un webhook.
Perspectiva estratégica
No respetar un plazo de oposición o pasar por alto una referencia del estado de la técnica puede costar millones. Los servicios automatizados de vigilancia garantizan que su equipo de PI reciba la notificación más temprana posible de las solicitudes pertinentes en todas las jurisdicciones.
Expedientes judiciales y seguimiento de litigios
RSS.app convierte las publicaciones de los sitios web de los tribunales, las bases de datos de opiniones judiciales y las páginas de entrada de sumarios en canales estructurados. Su equipo de litigios recibe notificación inmediata de nuevas mociones, órdenes, opiniones y cambios en la programación sin tener que actualizar manualmente PACER o los portales de los tribunales estatales.
Funciona con
Federal Docket → Slack Bot
Alerte al equipo de litigios en #case-updates en el momento en que se presente una nueva moción, orden o demanda modificada en un procedimiento seguido.
Dictámenes judiciales → Email Digest
Entregar a los socios que supervisan asuntos activos un resumen semanal de las opiniones y memorandos publicados por determinados tribunales.
Expedientes → Base de datos de notificaciones
Rellene automáticamente el seguimiento de casos de Notion con nuevas entradas, vinculando cada elemento al número de asunto y al abogado responsable.
Docket Feed → Automatización Zapier
Envíe los nuevos expedientes a su sistema de gestión de casos, creando automáticamente entradas de calendario para los plazos de respuesta y las fechas de las vistas.
Perspectiva estratégica
Los plazos de los litigios los fija el tribunal, no su agenda. El incumplimiento de un plazo de presentación o respuesta puede dar lugar a una sentencia en rebeldía o a la renuncia de derechos. El seguimiento automatizado de los expedientes mantiene a tu equipo al tanto de cualquier novedad procesal.
Control de partes adversas
RSS.app permite a los equipos jurídicos crear canales de vigilancia continua para partes contrarias, codemandados o entidades de interés específicas. Supervise su actividad en materia de patentes, presentaciones judiciales, cobertura de prensa y anuncios corporativos desde un único panel de control. Conozca el momento en que un adversario presenta una nueva acción, recibe una sentencia o hace una declaración pública relevante para su caso.
Funciona con
Noticias del oponente → Slack Bot
Rastrea a la parte contraria por su nombre en Google News y avisa al abogado del juicio en #adverse-party cada vez que aparezca una nueva cobertura de prensa, declaraciones ejecutivas o presentaciones corporativas.
Solicitudes de patente adversas → Alerta por correo electrónico
Supervise las bases de datos de las oficinas de patentes en busca de nuevas solicitudes o concesiones que nombren a la entidad contraria como cesionaria, y notifíquelo inmediatamente al equipo de litigios de PI.
Actividad de los abogados de la oposición → Feed Bundle
Fusione noticias, presentaciones judiciales y menciones normativas de la misma parte adversa en una fuente de inteligencia consolidada para todo el equipo jurídico.
Supervisión de entidades → Webhook al sistema de casos
Transfiera los datos de actividad de las partes adversas directamente a su plataforma de gestión de litigios a través de webhook, manteniendo centralizada toda la información sobre los casos.
Perspectiva estratégica
Una estrategia eficaz en los litigios depende de que se conozca el panorama completo del adversario. La monitorización automatizada de la parte adversa saca a la luz presentaciones, declaraciones públicas y movimientos corporativos que, de otro modo, descubriría demasiado tarde para actuar.
Noticias jurídicas e inteligencia de precedentes
RSS.app agrega la cobertura de las principales publicaciones jurídicas, revistas jurídicas, revistas de abogados y Google News en un único feed. Mantén a los abogados informados sobre las decisiones que sientan precedente, las tendencias de aplicación de la normativa y los avances en el área de práctica sin que nadie tenga que compilar manualmente listas de lectura.
Funciona con
Noticias legales → Slack Bot
Publica análisis jurídicos de última hora y sentencias históricas en #legal-intel para que los abogados detecten las novedades relevantes el mismo día de su publicación.
Artículos de la Revista de Derecho → Email Digest
Entregue semanalmente una lista de lecturas seleccionadas de las principales revistas jurídicas y de abogados a socios, asociados y abogados en funciones.
Actualizaciones del área de práctica → Widget de muro de noticias
Incorpore un muro de "Tendencias jurídicas" en la intranet de su bufete que muestre las últimas novedades filtradas por área de práctica.
Aviso legal → Resumen de IA a través de Zapier
Pasa las noticias legales a través de ChatGPT mediante Zapier para generar resúmenes diarios de las áreas de práctica para que los revisen los socios.
Perspectiva estratégica
Los abogados que siguen la jurisprudencia emergente y las tendencias normativas ofrecen un asesoramiento más estratégico. La inteligencia jurídica automatizada garantiza que todo el bufete se beneficie de las actualizaciones oportunas y pertinentes sin aumentar la carga de investigación de nadie.
Vigilancia de la cartera de PI de la competencia
RSS.app supervisa las solicitudes de patentes, los registros de marcas y las divulgaciones públicas de PI de la competencia para obtener información estratégica sobre la dirección de su I+D y la expansión de su cartera. Proporcione a su equipo de estrategia de PI alertas tempranas sobre amenazas competitivas, riesgos de libertad para operar y posibles oportunidades de licencia.
Funciona con
Patentes de la competencia → Slack Bot
Alerte al equipo de estrategia de PI en #competitor-ip cada vez que un rival presente o se le conceda una patente en su espacio tecnológico, incluidas las solicitudes de continuación y división.
Marcas de la competencia → Alerta por correo electrónico
Notificar al equipo de protección de marcas cuando un competidor presente una nueva marca que pueda crear confusión en el mercado o riesgo de dilución.
IP Landscape → Paquete de alimentación
Combine los datos de patentes, marcas y noticias de varios competidores en un único "radar de propiedad intelectual de la competencia" para realizar un análisis a nivel de cartera.
Datos de archivo → JSON Feed
Exporte los metadatos estructurados de los expedientes de los competidores como JSON para que su plataforma de análisis de PI o sus paneles de inteligencia empresarial los ingieran.
Perspectiva estratégica
Las solicitudes de propiedad intelectual de sus competidores revelan sus prioridades de I+D y la futura dirección de sus productos. La vigilancia automatizada de la cartera proporciona a su equipo la información necesaria para anticiparse a los movimientos de la competencia, identificar los problemas de libertad para operar y planificar estrategias ofensivas o defensivas de forma proactiva.
Herramientas específicas para flujos de trabajo jurídicos y de propiedad intelectual
RSS.app proporciona la infraestructura que los profesionales de la PI necesitan para filtrar, traducir y hacer operativa la inteligencia jurídica a escala.
Filtros de palabras clave y clasificación
Filtre los datos por clasificación de patentes (IPC/CPC), nombre del cesionario, jurisdicción, número de ley o cualquier patrón de palabras clave personalizado para que sólo aparezcan los expedientes procesables.
Deduplicación entre fuentes
Elimine automáticamente las entradas duplicadas cuando el mismo expediente o resolución aparezca en varias bases de datos, fuentes judiciales o medios de comunicación.
Traducción multijurisdiccional
Traducir resúmenes de patentes extranjeras, avisos normativos internacionales y publicaciones de tribunales no ingleses a más de 40 idiomas para trabajos transfronterizos de propiedad intelectual.
Paquetes multifuente
Combine fuentes de oficinas de patentes, expedientes judiciales, boletines normativos y noticias jurídicas en un flujo de inteligencia unificado por asunto o área de práctica.
Exportaciones listas para desarrolladores
Exporte datos jurídicos en formato RSS/XML, JSON o CSV para su integración con sistemas de gestión de la propiedad intelectual, software de gestión de expedientes o paneles de análisis personalizados.
Integración de Webhook y API
Conecte feeds a plataformas de gestión de casos, herramientas de GRC o cualquier sistema que acepte webhooks o activadores RSS para la gestión automatizada de expedientes y alertas.
Envíe alertas dondequiera que trabaje su equipo jurídico
Una alimentación. Cualquier destino.
RSS es un formato XML estandarizado compatible con miles de aplicaciones. Cualquier sistema que acepte RSS puede consumir sus fuentes de supervisión jurídica, desde Slack y Microsoft Teams hasta software personalizado de gestión de casos y paneles de inteligencia empresarial.
Preguntas frecuentes
RSS.app genera canales RSS de sitios web de oficinas de patentes y registros de marcas. Comprueba si hay nuevos contenidos cada 15 a 60 minutos y añade a su feed cualquier nueva solicitud o cambio de estado. A continuación, puede enviar ese feed a Slack, correo electrónico o cualquier herramienta compatible con RSS.
Sí. Utilice los filtros avanzados para establecer reglas de palabras clave que coincidan con determinadas clasificaciones de patentes, términos tecnológicos o nombres de solicitantes. Sólo los elementos coincidentes aparecerán en su feed, eliminando el ruido.
RSS.app puede generar canales desde cualquier sitio web judicial o sistema de expedientes de acceso público que publique actualizaciones en la web. En el caso de sistemas no autenticados, puede utilizar RSS Builder de RSS.app para crear canales a partir de las partes de acceso público.
Sí. Cree feeds filtrados por palabras clave utilizando el nombre de la entidad, el nombre del abogado o el número de caso. Combina las menciones de Google News, las solicitudes de patentes y las entradas de los expedientes judiciales en un único feed de información sobre partes adversas mediante Feed Bundles.
Sí. Los Feed Bundles le permiten fusionar feeds de oficinas de patentes, expedientes judiciales, sitios de regulación y noticias jurídicas en un único feed unificado. De este modo, su equipo dispondrá de una URL para toda la información jurídica.
Puedes conectar fuentes RSS a Microsoft Teams mediante webhooks o a través de integraciones Zapier/Make. RSS.app genera el canal y tu herramienta de automatización lo envía a los canales de Teams.
Sí, la función de traducción global puede traducir automáticamente el contenido de más de 40 idiomas a su idioma preferido, lo que facilita el seguimiento de las oficinas internacionales de patentes y los organismos reguladores en otros idiomas.
RSS.app procesa contenidos públicos y los distribuye a través de canales RSS/XML estándar. Ningún dato confidencial del cliente pasa por RSS.app. Los canales son de solo lectura y pueden consumirse a través de la infraestructura de seguridad existente.
La frecuencia de actualización de los feeds depende de su plan. Los feeds se actualizan cada 15 a 60 minutos. En cada actualización se comprueba si hay nuevos contenidos en la fuente y se añaden automáticamente.
¿Qué es RSS.app?
RSS.app convierte páginas web, perfiles de redes sociales y fuentes en línea en canales RSS estructurados. Estos canales se actualizan según un calendario (cada 15-60 minutos, dependiendo de tu plan) y pueden ser consumidos por cualquier sistema compatible con RSS.
- Formato XML normalizado compatible con miles de herramientas
- Actualización programada cada 15-60 minutos según el plan
- Funciona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n y cualquier lector RSS.
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