Centro de mando de inteligencia activa para su cartera

Convierta las señales dispersas de la cartera en un centro de mando en tiempo real. Dirija las tendencias de contratación, las menciones de prensa y el sentimiento hacia Slack, los paneles de LP y los resumidores de IA antes de que las finanzas se pongan al día.

Supervise su carteraVea cómo funciona
  • Dirija la contratación, la prensa y la actividad social de todas las empresas de la cartera a un espacio de trabajo de Slack o Discord.
  • Envíe datos de cartera en tiempo real a los paneles y widgets de LP sin necesidad de actualizar manualmente las diapositivas.
  • Canalice feeds a través de Zapier, Make o webhooks para activar memos de negociación y análisis de sentimiento de IA.

1M+

Canales RSS activos

100M+

Artículos procesados

15 min

Frecuencia de actualización

99.9%

Fiabilidad del tiempo de actividad

De confianza y utilizado por miles de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Cómo funciona

RSS.app se sitúa entre tus fuentes y destinos, convirtiendo cualquier contenido web en fuentes de datos estructurados.

Fuentes

RedditReddit
Google NewsGoogle News
LinkedInLinkedIn
Twitter/XTwitter/X
Any WebsiteAny Website
RSS.app

Destinos

SlackSlack
DiscordDiscord
TelegramTelegram
EmailEmail
ZapierZapier

Cómo gestionan los gestores de fondos un centro de mando de inteligencia activa

Detección de señales silenciosas e informes LP

Las señales tempranas, como los picos de contratación o el impulso social, suelen aparecer meses antes que los resultados financieros. Esta configuración filtra y emerge esas señales automáticamente para que puedas actuar antes.

Funciona con

LinkedInSlackSlackHTMLWidgets HTMLWebhooksWebhooksZapierZapierMakeVisite

Tendencias de contratación en LinkedIn → Alerta en Slack

LinkedIn Job Posts → Webhook. Recibe notificaciones instantáneas cuando las empresas de tu cartera amplíen sus equipos de ingeniería o ventas.

LinkedInLinkedinRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

Actualizaciones de los fundadores → Cuadro de mandos interno del LP

Blogs especializados/Social → Widget HTML. Mantenga un feed visual en directo de las actualizaciones de la empresa listo para su próxima reunión informativa sobre LP.

LinkedInLinkedinRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurar

Prensa mundial → Análisis automatizado del sentimiento

Global News → Zapier/AI. Convierta la cobertura global en opiniones estructuradas sin una sola hora de revisión manual.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appWebhooksWebhooks
Configurar

Menciones ejecutivas → Telegram Bot

Blogs de tecnología → Filtro de palabras clave → Telegram. Recibe alertas en tu móvil en cuanto los CEO o fundadores de tu cartera aparezcan en la prensa.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appTelegramTelegram
Configurar

Perspectiva estratégica

La actividad social y los patrones de contratación son indicadores adelantados que a menudo predicen trayectorias de crecimiento o problemas internos entre 3 y 6 meses antes de que aparezcan en los estados financieros. Automatizar la distribución de señales convierte tu centro de mando en un sistema de alerta temprana en tiempo real.

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Seguir las señales de la carteraVer la guía de configuración

Centralizar el control de prensa y divulgación

Los comunicados de prensa y las divulgaciones de financiación se dispersan por docenas de sitios web de empresas de cartera y es fácil perderse uno por uno. Fusione todas las redacciones en una fuente unificada para que el socio adecuado vea el anuncio correcto en el momento en que se publica.

Funciona con

EmailCorreo electrónicoSlackSlackHTMLWidgets HTMLWebhooksWebhooksZapierZapierMakeVisite

Agregador de noticias → Widget de revista

Páginas de prensa → Feed Bundle → Widget HTML. Fusione las secciones de prensa de toda su cartera en una revista visual para las reuniones de sus socios.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurar

Alertas de asociación → Slack Bot

Blogs de la cartera → RSS.app → Slack. Recibe un aviso en cuanto una empresa de la cartera publique un nuevo socio estratégico en su sitio web.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

Noticias sobre financiación y fusiones y adquisiciones → Email Digest

Google Noticias → Agregado → Correo electrónico. Reciba un resumen semanal de los comunicados de prensa oficiales de sus participaciones directamente en su bandeja de entrada.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appEmailEmail
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Registros reglamentarios → Automatización Webhook

Portales gubernamentales → RSS.app → Zapier/Webhooks. Automatice el archivo de actualizaciones legales o normativas directamente en su CRM de acuerdos.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appWebhooksWebhooks
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Perspectiva estratégica

La centralización de las salas de prensa de más de 20 empresas de la cartera elimina el ritual diario de comprobar manualmente cada sitio web. Nada se escapa cuando todas las salas de prensa se dirigen a una sola fuente de comandos.

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Salas de prensa de áridosVer la guía de configuración

Relaciones con los inversores y widgets LP-Ready

Los LP esperan ahora pruebas de la gestión activa de la cartera más allá de los informes financieros trimestrales. Automatice los medios de comunicación de la cartera en widgets en vivo y exportaciones estructuradas para que los informes tarden minutos, no días.

Funciona con

HTMLWidgets HTMLSlackSlackEmailCorreo electrónicoJSONJSONWebhooksWebhooks

Prensa positiva → LP Portal Wall

Google Noticias → RSS.app → Widget HTML. Incruste un muro de Portfolio Wins en su portal de LP que se actualice automáticamente con la cobertura más reciente.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurar

Alertas de crisis → Slack

Fuentes de noticias → Filtros de palabras clave → Slack. Reciba alertas internas inmediatas sobre demandas, despidos o palabras clave de salida para movilizar a su equipo de relaciones públicas.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

Galería multimedia → Widget de revista

Tier-1 Press → RSS.app → Widget de revista. Reúna las menciones de los principales medios de comunicación en una galería lista para su presentación en cada informe de LP.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appHTMLHTML
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Archivo de cobertura → JSON/Webhook

Cobertura mensual → RSS.app → JSON. Exporte datos estructurados de medios de cartera directamente a su auditoría de rentabilidad de fondos o CRM.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appJSONJSON
Configurar

Perspectiva estratégica

Los LP esperan cada vez más que las métricas financieras. Los widgets automatizados en tiempo real y las exportaciones estructuradas convierten los informes trimestrales en un relato en tiempo real de la gestión activa de la cartera.

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Construir LP Reporting FeedVer la guía de configuración

Análisis de cartera basado en IA

Los socios no tienen tiempo para leer 50 artículos de portafolio a la semana, necesitan un resumen de dos párrafos. Transfiera fuentes agregadas a través de Zapier o Make a GPT-4o, Claude o su LLM interno para una síntesis y entrega instantáneas.

Funciona con

ZapierZapierMakeVisiteOpenAIClaudeJSONJSONWebhooksWebhooksEmailCorreo electrónico

Memorandos de acuerdo automatizados → OpenAI

PortCo Press → Zapier → GPT-4o. Genere un resumen de 3 viñetas del impacto en el mercado por cada nueva nota de prensa.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appWebhooksWebhooks
Configurar

Seguimiento del sentimiento → Claude

Menciones en las noticias → Make → Claude. Señale los cambios negativos de opinión en su cartera antes de que se conviertan en crisis de relaciones públicas.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appWebhooksWebhooks
Configurar

Benchmarking de la competencia → JSON Feed

Cartera + Competidores → RSS.app → JSON. Conecte los feeds a un agente de IA personalizado para comparar la velocidad de los productos semana tras semana.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appJSONJSON
Configurar

Resumen semanal de LP → Correo electrónico

Fuentes de cartera → Resumidor de IA → Correo electrónico. Recopile automáticamente un resumen de las ganancias de la cartera y envíelo a sus socios comanditarios.

RSSRSSRSS.appRSS.appEmailEmail
Configurar

Perspectiva estratégica

Cada hora que un socio dedica a leer noticias en bruto es una hora que no dedica a las reuniones con los fundadores. El resumen de IA invierte la proporción: el 95% de la cobertura se destila antes de que un humano la lea, y los socios solo se involucran con los elementos marcados como dignos de discusión.

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Conectar análisis de IAVer la guía de configuración

Herramientas para la inteligencia de cartera

RSS.app proporciona la infraestructura necesaria para seguir, filtrar y analizar toda su cartera desde una sola plataforma.

Filtros avanzados

Filtre los datos de la cartera por palabras clave como "financiación", "adquisición" o "despido" para que sólo aparezcan las señales importantes para su tesis de inversión.

Sin duplicados

Elimine automáticamente las menciones duplicadas cuando aparezca la misma noticia en varias fuentes, para mantener la información de su cartera limpia y procesable.

Traducción mundial

Supervise las empresas de cartera internacionales en su idioma local y traduzca automáticamente las actualizaciones al inglés para su equipo.

Paquetes de piensos

Fusione las salas de prensa, la actividad en LinkedIn y las menciones de noticias de más de 20 empresas de cartera en un único feed unificado.

Formatos listos para desarrolladores

Exporte la inteligencia de la cartera como RSS/XML, JSON o CSV para alimentar CRM, cuadros de mando internos o herramientas de análisis personalizadas.

Webhooks y automatización

Activa flujos de trabajo automatizados en Zapier, Make o n8n cada vez que una empresa de la cartera publique noticias, contrate personal u obtenga cobertura mediática.

Inteligencia de cartera en cualquier lugar

Un canal RSS. Cualquier flujo de trabajo de inversión.

Slack
Discord
Telegram
Email
{ }
JSON
CSV
CSV
</>
HTML
Zapier
Zapier
Make
Make
n8n
n8n
Webhooks
Webhooks

Los canales RSS son un formato de datos universal compatible con miles de herramientas. Conecte sus fuentes de seguimiento de carteras a Slack para recibir alertas en tiempo real, introdúzcalas en CRM como Affinity o Salesforce para obtener el contexto de las operaciones, incrústelas en portales de LP como widgets en directo o diríjalas a través de herramientas de IA para realizar análisis automatizados de opiniones y resúmenes ejecutivos.

Preguntas frecuentes

RSS.app supervisa la actividad pública de las empresas de su cartera: sus salas de prensa, entradas de blog, actualizaciones de LinkedIn, ofertas de empleo y menciones en las noticias. No necesita acceso a la API ni credenciales de las propias empresas. Basta con proporcionar las URL o las palabras clave que desea seguir, y RSS.app genera canales estructurados que se actualizan cada 15-60 minutos.

Sí. RSS.app puede generar feeds a partir de las páginas de empresa y los perfiles ejecutivos de LinkedIn. Controla cuándo las empresas de tu cartera publican actualizaciones, anuncian hitos o publican nuevas ofertas de empleo, todo ello enviado como un canal RSS estándar a Slack, correo electrónico o cualquier herramienta de automatización.

Utilice Feed Bundles para fusionar feeds de empresas individuales en un único flujo unificado. Cree un feed para cada página de prensa, LinkedIn y menciones de noticias de las empresas de su cartera y, a continuación, agrúpelos. Obtendrá una URL que contiene todo, filtrable por palabra clave.

Sí. Utilice filtros de palabras clave para crear flujos de alerta específicos. Por ejemplo, filtre por "financiación", "adquisición" o "asociación" para seguir las señales de crecimiento, o filtre por "demanda", "despido" o "fracaso" para detectar indicadores de riesgo. Dirija cada flujo filtrado a diferentes canales de Slack o miembros del equipo.

Conecte los canales RSS de su cartera a plataformas de automatización como Zapier o Make, y envíe los nuevos elementos a herramientas de IA como ChatGPT o Claude. Los flujos de trabajo habituales incluyen resúmenes automatizados de notas de operaciones, análisis de sentimiento en las menciones de la cartera y generación de informes semanales de LP, todo ello activado automáticamente cuando aparece nuevo contenido.

Sí. Exporte la cobertura mediática de las carteras en formato CSV para los informes trimestrales, incruste un widget "Portfolio Wins" en su portal de LP o utilice AI para compilar automáticamente resúmenes semanales. RSS.app convierte las noticias dispersas sobre carteras en datos estructurados listos para su presentación.

RSS.app admite exportaciones RSS/XML, JSON y CSV. Utilice RSS/XML para integraciones en tiempo real con Slack, Zapier o Make. Utilice JSON para cuadros de mando personalizados e integraciones CRM. Utilice CSV para informes basados en hojas de cálculo y análisis históricos.

RSS.app ofrece planes basados en el número de fuentes y la frecuencia de actualización. La mayoría de los gestores de fondos empiezan con un plan que admite entre 20 y 50 canales (uno por empresa de cartera y por fuente) con intervalos de actualización de 15 minutos. Visite nuestra página de precios para conocer los planes actuales.

¿Qué es RSS.app?

RSS.app convierte páginas web, perfiles de redes sociales y fuentes en línea en canales RSS estructurados. Estos canales se actualizan según un calendario (cada 15-60 minutos, dependiendo de tu plan) y pueden ser consumidos por cualquier sistema compatible con RSS.

  • Formato XML normalizado compatible con miles de herramientas
  • Actualización programada cada 15-60 minutos según el plan
  • Funciona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n y cualquier lector RSS.

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