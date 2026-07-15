Centro de mando de inteligencia activa para su cartera
Convierta las señales dispersas de la cartera en un centro de mando en tiempo real. Dirija las tendencias de contratación, las menciones de prensa y el sentimiento hacia Slack, los paneles de LP y los resumidores de IA antes de que las finanzas se pongan al día.
- Dirija la contratación, la prensa y la actividad social de todas las empresas de la cartera a un espacio de trabajo de Slack o Discord.
- Envíe datos de cartera en tiempo real a los paneles y widgets de LP sin necesidad de actualizar manualmente las diapositivas.
- Canalice feeds a través de Zapier, Make o webhooks para activar memos de negociación y análisis de sentimiento de IA.
1M+
Canales RSS activos
100M+
Artículos procesados
15 min
Frecuencia de actualización
99.9%
Fiabilidad del tiempo de actividad
Cómo funciona
RSS.app se sitúa entre tus fuentes y destinos, convirtiendo cualquier contenido web en fuentes de datos estructurados.
Fuentes
Destinos
Cómo gestionan los gestores de fondos un centro de mando de inteligencia activa
Detección de señales silenciosas e informes LP
Las señales tempranas, como los picos de contratación o el impulso social, suelen aparecer meses antes que los resultados financieros. Esta configuración filtra y emerge esas señales automáticamente para que puedas actuar antes.
Funciona con
Tendencias de contratación en LinkedIn → Alerta en Slack
LinkedIn Job Posts → Webhook. Recibe notificaciones instantáneas cuando las empresas de tu cartera amplíen sus equipos de ingeniería o ventas.
Actualizaciones de los fundadores → Cuadro de mandos interno del LP
Blogs especializados/Social → Widget HTML. Mantenga un feed visual en directo de las actualizaciones de la empresa listo para su próxima reunión informativa sobre LP.
Prensa mundial → Análisis automatizado del sentimiento
Global News → Zapier/AI. Convierta la cobertura global en opiniones estructuradas sin una sola hora de revisión manual.
Menciones ejecutivas → Telegram Bot
Blogs de tecnología → Filtro de palabras clave → Telegram. Recibe alertas en tu móvil en cuanto los CEO o fundadores de tu cartera aparezcan en la prensa.
Perspectiva estratégica
La actividad social y los patrones de contratación son indicadores adelantados que a menudo predicen trayectorias de crecimiento o problemas internos entre 3 y 6 meses antes de que aparezcan en los estados financieros. Automatizar la distribución de señales convierte tu centro de mando en un sistema de alerta temprana en tiempo real.
Centralizar el control de prensa y divulgación
Los comunicados de prensa y las divulgaciones de financiación se dispersan por docenas de sitios web de empresas de cartera y es fácil perderse uno por uno. Fusione todas las redacciones en una fuente unificada para que el socio adecuado vea el anuncio correcto en el momento en que se publica.
Funciona con
Agregador de noticias → Widget de revista
Páginas de prensa → Feed Bundle → Widget HTML. Fusione las secciones de prensa de toda su cartera en una revista visual para las reuniones de sus socios.
Alertas de asociación → Slack Bot
Blogs de la cartera → RSS.app → Slack. Recibe un aviso en cuanto una empresa de la cartera publique un nuevo socio estratégico en su sitio web.
Noticias sobre financiación y fusiones y adquisiciones → Email Digest
Google Noticias → Agregado → Correo electrónico. Reciba un resumen semanal de los comunicados de prensa oficiales de sus participaciones directamente en su bandeja de entrada.
Registros reglamentarios → Automatización Webhook
Portales gubernamentales → RSS.app → Zapier/Webhooks. Automatice el archivo de actualizaciones legales o normativas directamente en su CRM de acuerdos.
Perspectiva estratégica
La centralización de las salas de prensa de más de 20 empresas de la cartera elimina el ritual diario de comprobar manualmente cada sitio web. Nada se escapa cuando todas las salas de prensa se dirigen a una sola fuente de comandos.
Relaciones con los inversores y widgets LP-Ready
Los LP esperan ahora pruebas de la gestión activa de la cartera más allá de los informes financieros trimestrales. Automatice los medios de comunicación de la cartera en widgets en vivo y exportaciones estructuradas para que los informes tarden minutos, no días.
Funciona con
Prensa positiva → LP Portal Wall
Google Noticias → RSS.app → Widget HTML. Incruste un muro de Portfolio Wins en su portal de LP que se actualice automáticamente con la cobertura más reciente.
Alertas de crisis → Slack
Fuentes de noticias → Filtros de palabras clave → Slack. Reciba alertas internas inmediatas sobre demandas, despidos o palabras clave de salida para movilizar a su equipo de relaciones públicas.
Galería multimedia → Widget de revista
Tier-1 Press → RSS.app → Widget de revista. Reúna las menciones de los principales medios de comunicación en una galería lista para su presentación en cada informe de LP.
Archivo de cobertura → JSON/Webhook
Cobertura mensual → RSS.app → JSON. Exporte datos estructurados de medios de cartera directamente a su auditoría de rentabilidad de fondos o CRM.
Perspectiva estratégica
Los LP esperan cada vez más que las métricas financieras. Los widgets automatizados en tiempo real y las exportaciones estructuradas convierten los informes trimestrales en un relato en tiempo real de la gestión activa de la cartera.
Análisis de cartera basado en IA
Los socios no tienen tiempo para leer 50 artículos de portafolio a la semana, necesitan un resumen de dos párrafos. Transfiera fuentes agregadas a través de Zapier o Make a GPT-4o, Claude o su LLM interno para una síntesis y entrega instantáneas.
Funciona con
Memorandos de acuerdo automatizados → OpenAI
PortCo Press → Zapier → GPT-4o. Genere un resumen de 3 viñetas del impacto en el mercado por cada nueva nota de prensa.
Seguimiento del sentimiento → Claude
Menciones en las noticias → Make → Claude. Señale los cambios negativos de opinión en su cartera antes de que se conviertan en crisis de relaciones públicas.
Benchmarking de la competencia → JSON Feed
Cartera + Competidores → RSS.app → JSON. Conecte los feeds a un agente de IA personalizado para comparar la velocidad de los productos semana tras semana.
Resumen semanal de LP → Correo electrónico
Fuentes de cartera → Resumidor de IA → Correo electrónico. Recopile automáticamente un resumen de las ganancias de la cartera y envíelo a sus socios comanditarios.
Perspectiva estratégica
Cada hora que un socio dedica a leer noticias en bruto es una hora que no dedica a las reuniones con los fundadores. El resumen de IA invierte la proporción: el 95% de la cobertura se destila antes de que un humano la lea, y los socios solo se involucran con los elementos marcados como dignos de discusión.
Herramientas para la inteligencia de cartera
RSS.app proporciona la infraestructura necesaria para seguir, filtrar y analizar toda su cartera desde una sola plataforma.
Filtros avanzados
Filtre los datos de la cartera por palabras clave como "financiación", "adquisición" o "despido" para que sólo aparezcan las señales importantes para su tesis de inversión.
Sin duplicados
Elimine automáticamente las menciones duplicadas cuando aparezca la misma noticia en varias fuentes, para mantener la información de su cartera limpia y procesable.
Traducción mundial
Supervise las empresas de cartera internacionales en su idioma local y traduzca automáticamente las actualizaciones al inglés para su equipo.
Paquetes de piensos
Fusione las salas de prensa, la actividad en LinkedIn y las menciones de noticias de más de 20 empresas de cartera en un único feed unificado.
Formatos listos para desarrolladores
Exporte la inteligencia de la cartera como RSS/XML, JSON o CSV para alimentar CRM, cuadros de mando internos o herramientas de análisis personalizadas.
Webhooks y automatización
Activa flujos de trabajo automatizados en Zapier, Make o n8n cada vez que una empresa de la cartera publique noticias, contrate personal u obtenga cobertura mediática.
Inteligencia de cartera en cualquier lugar
Un canal RSS. Cualquier flujo de trabajo de inversión.
Los canales RSS son un formato de datos universal compatible con miles de herramientas. Conecte sus fuentes de seguimiento de carteras a Slack para recibir alertas en tiempo real, introdúzcalas en CRM como Affinity o Salesforce para obtener el contexto de las operaciones, incrústelas en portales de LP como widgets en directo o diríjalas a través de herramientas de IA para realizar análisis automatizados de opiniones y resúmenes ejecutivos.
Preguntas frecuentes
RSS.app supervisa la actividad pública de las empresas de su cartera: sus salas de prensa, entradas de blog, actualizaciones de LinkedIn, ofertas de empleo y menciones en las noticias. No necesita acceso a la API ni credenciales de las propias empresas. Basta con proporcionar las URL o las palabras clave que desea seguir, y RSS.app genera canales estructurados que se actualizan cada 15-60 minutos.
Sí. RSS.app puede generar feeds a partir de las páginas de empresa y los perfiles ejecutivos de LinkedIn. Controla cuándo las empresas de tu cartera publican actualizaciones, anuncian hitos o publican nuevas ofertas de empleo, todo ello enviado como un canal RSS estándar a Slack, correo electrónico o cualquier herramienta de automatización.
Utilice Feed Bundles para fusionar feeds de empresas individuales en un único flujo unificado. Cree un feed para cada página de prensa, LinkedIn y menciones de noticias de las empresas de su cartera y, a continuación, agrúpelos. Obtendrá una URL que contiene todo, filtrable por palabra clave.
Sí. Utilice filtros de palabras clave para crear flujos de alerta específicos. Por ejemplo, filtre por "financiación", "adquisición" o "asociación" para seguir las señales de crecimiento, o filtre por "demanda", "despido" o "fracaso" para detectar indicadores de riesgo. Dirija cada flujo filtrado a diferentes canales de Slack o miembros del equipo.
Conecte los canales RSS de su cartera a plataformas de automatización como Zapier o Make, y envíe los nuevos elementos a herramientas de IA como ChatGPT o Claude. Los flujos de trabajo habituales incluyen resúmenes automatizados de notas de operaciones, análisis de sentimiento en las menciones de la cartera y generación de informes semanales de LP, todo ello activado automáticamente cuando aparece nuevo contenido.
Sí. Exporte la cobertura mediática de las carteras en formato CSV para los informes trimestrales, incruste un widget "Portfolio Wins" en su portal de LP o utilice AI para compilar automáticamente resúmenes semanales. RSS.app convierte las noticias dispersas sobre carteras en datos estructurados listos para su presentación.
RSS.app admite exportaciones RSS/XML, JSON y CSV. Utilice RSS/XML para integraciones en tiempo real con Slack, Zapier o Make. Utilice JSON para cuadros de mando personalizados e integraciones CRM. Utilice CSV para informes basados en hojas de cálculo y análisis históricos.
RSS.app ofrece planes basados en el número de fuentes y la frecuencia de actualización. La mayoría de los gestores de fondos empiezan con un plan que admite entre 20 y 50 canales (uno por empresa de cartera y por fuente) con intervalos de actualización de 15 minutos. Visite nuestra página de precios para conocer los planes actuales.
¿Qué es RSS.app?
RSS.app convierte páginas web, perfiles de redes sociales y fuentes en línea en canales RSS estructurados. Estos canales se actualizan según un calendario (cada 15-60 minutos, dependiendo de tu plan) y pueden ser consumidos por cualquier sistema compatible con RSS.
- Formato XML normalizado compatible con miles de herramientas
- Actualización programada cada 15-60 minutos según el plan
- Funciona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n y cualquier lector RSS.
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