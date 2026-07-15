Los canales RSS son un formato de datos universal compatible con miles de herramientas. Conecte sus fuentes de seguimiento de carteras a Slack para recibir alertas en tiempo real, introdúzcalas en CRM como Affinity o Salesforce para obtener el contexto de las operaciones, incrústelas en portales de LP como widgets en directo o diríjalas a través de herramientas de IA para realizar análisis automatizados de opiniones y resúmenes ejecutivos.