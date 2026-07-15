Envíe automáticamente noticias de la empresa a través de las herramientas de su lugar de trabajo

Deje de compartir manualmente enlaces entre equipos. RSS.app envía automáticamente actualizaciones de la empresa, noticias del sector y comentarios de los clientes a Slack, Discord y su intranet. Mantenga informados a los empleados sin trabajo adicional.

Potencie su IntranetVea cómo funciona
  • Reenvíe automáticamente las publicaciones de las redes sociales de la empresa a Slack, Discord y Telegram.
  • Agregue noticias de varias oficinas y departamentos en una fuente compartida
  • Ofrezca actualizaciones del sector y contenidos de aprendizaje sin esfuerzo manual

1M+

Canales RSS activos

100M+

Artículos procesados

15 min

Frecuencia de actualización

99.9%

Fiabilidad del tiempo de actividad

De confianza y utilizado por miles de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Cómo funciona

RSS.app se sitúa entre tus fuentes y destinos, convirtiendo cualquier contenido web en fuentes de datos estructurados.

Fuentes

RedditReddit
Google NewsGoogle News
LinkedInLinkedIn
Twitter/XTwitter/X
Any WebsiteAny Website
RSS.app

Destinos

SlackSlack
DiscordDiscord
TelegramTelegram
EmailEmail
ZapierZapier

Cómo los equipos automatizan la comunicación interna

Reenviar las redes sociales de la empresa al chat

Los empleados no deberían tener que seguir las cuentas de la empresa en su tiempo personal para mantenerse informados. RSS.app supervisa tus canales de redes sociales y envía automáticamente cada nueva publicación a tus plataformas de comunicación interna.

Funciona con

SlackSlackDiscordDiscordiaTelegramTelegramaZapierZapier

Empresa LinkedIn → Slack Bot

Notifique al equipo en Slack cada vez que se publique una actualización de la empresa o una oferta de empleo.

LinkedInLinkedinRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

Instagram de empresa → Bot de discordia

Sincroniza las publicaciones visuales y culturales de la marca con tu servidor de #anuncios.

InstagramInstagramRSS.appRSS.appDiscordDiscord
Configurar

Marca YouTube → Telegram Bot

Envíe seminarios web, lanzamientos de productos y actualizaciones en vídeo a los dispositivos móviles de los empleados.

YouTubeYouTubeRSS.appRSS.appTelegramTelegram
Configurar

Social Media Feed → Automatización XML

Archiva automáticamente la actividad social de la empresa mediante Zapier o Make.

RSSRSSRSS.appRSS.appZapierZapier
Configurar

Perspectiva estratégica

Mantener informados a los empleados sobre la actividad de la empresa fomenta la alineación y la cultura. El reenvío social automatizado garantiza que todos los miembros del equipo vean lo último sin aumentar la carga de trabajo de nadie.

Ver tutorial
Configurar el reenvío socialVer la guía de configuración

"La voz del cliente y la prueba social

Convierta los elogios públicos en motivación interna. RSS.app reúne opiniones y discusiones sociales en un solo flujo, lo que te permite salvar la distancia entre los comentarios de los clientes y las personas que crean tu producto.

Funciona con

SlackSlackDiscordDiscordiaEmailCorreo electrónicoWebhooksWebhooks

Trustpilot → Bot de Slack

Celebre las reseñas de 5 estrellas al instante en su canal de #éxitodelcliente.

TrustpilotTrustpilotRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

Comentarios de los clientes → Widget de carrusel

Muestre un feed rotativo de reseñas positivas en la página de inicio de su intranet.

TrustpilotTrustpilotRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurar

Menciones de Reddit → Widget de lista

Incorpore un feed de "Lo que dicen los usuarios" en el panel de control de su producto o equipo de asistencia.

RedditRedditRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurar

Voice of Customer Feed → Webhook

Envíe los comentarios de los clientes a Microsoft Teams o a su CRM personalizado.

RSSRSSRSS.appRSS.appWebhooksWebhooks
Configurar

Perspectiva estratégica

Las opiniones de los clientes y los debates sociales son la señal más auténtica de la calidad de un producto. Hacerlos públicos internamente motiva a los equipos y conecta directamente a los empleados con el impacto de su trabajo.

Ver tutorial
Configurar el feed de clientesVer la guía de configuración

Crear una fuente única de noticias de la empresa

Las actualizaciones de la empresa a menudo se producen en diferentes oficinas y departamentos. RSS.app las combina en un único canal compartido, creando una fuente fiable de información para empleados de distintas ubicaciones.

Funciona con

SlackSlackTelegramTelegramaEmailCorreo electrónicoJSONJSON

Blogs de las oficinas regionales → Feed Bundle

Fusione las noticias de 5 oficinas mundiales en un único feed "Company Pulse".

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appRSSRSS
Configurar

Bundle Feed → Widget de muro de noticias

Un diseño basado en tarjetas para el tablón de anuncios digital de su sede.

RSSRSSRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurar

Actualizaciones de los departamentos → Telegram Bot

Mantenga al día a los trabajadores de primera línea sobre los anuncios de toda la empresa a través del móvil.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appTelegramTelegram
Configurar

Alimentación interna → Alimentación JSON

Envíe los datos a su aplicación móvil interna personalizada para empleados.

RSSRSSRSS.appRSS.appJSONJSON
Configurar

Perspectiva estratégica

Una única fuente de noticias de la empresa elimina los silos de información. Cuando todos los empleados pueden acceder a la misma fuente, independientemente de su ubicación o departamento, la alineación se produce de forma natural.

Ver tutorial
Crear feed de empresaVer la guía de configuración

Radar automatizado de industria y mercado

RSS.app recopila noticias del sector de toda la web y las convierte en un feed único y organizado, que ayuda a todos los departamentos a mantenerse al día de las novedades importantes del mercado.

Funciona con

SlackSlackEmailCorreo electrónicoNotionNotionZapierZapier

Industry Topic Feed → Slack Bot

Publique automáticamente los principales titulares del sector en #market-trends.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

Google Noticias → ChatGPT → Slack

Utilice la IA para resumir las tendencias diarias del sector en un mensaje "TL;DR".

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appZapierZapier
Configurar

Nicho de publicación → Noción

Añada una barra lateral de "Noticias del sector" a la wiki de su empresa basada en Notion.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appNotionNotion
Configurar

Noticias del mercado → Email Digest

Envíe automáticamente los viernes un resumen de las noticias más importantes de la semana.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appEmailEmail
Configurar

Perspectiva estratégica

Los equipos que se mantienen informados sobre su sector toman mejores decisiones. Un radar de mercado automatizado garantiza que todo el mundo, desde ventas hasta productos, vea las mismas tendencias sin que nadie tenga que curarlas manualmente.

Ver tutorial
Establecer un radar de mercadoVer la guía de configuración

Crecimiento profesional y "Listas de lectura

RSS.app reúne blogs educativos e ideas de liderazgo en un feed de aprendizaje que se actualiza automáticamente, facilitando a los equipos de RRHH el apoyo al crecimiento de los empleados.

Funciona con

SlackSlackEmailCorreo electrónicoZapierZapierMakeVisite

Boletines de liderazgo → Slack

Envíe automáticamente a Slack boletines semanales sobre liderazgo intelectual.

EmailEmailRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurar

Feed de formación → Widget de lista

Añada un bloque de "Lectura semanal" a su portal interno de RRHH o Wiki.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurar

Alimentación educativa → Alerta por correo electrónico

Notifique al equipo cada vez que se publique un nuevo libro blanco o estudio de caso relevante.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appEmailEmail
Configurar

Aprendizaje → Automatización Zapier

Sincronice nuevos artículos educativos directamente con su sistema de gestión del aprendizaje (LMS).

RSSRSSRSS.appRSS.appZapierZapier
Configurar

Perspectiva estratégica

Invertir en el aprendizaje de los empleados mejora la retención y el desarrollo de habilidades. Las listas de lectura automatizadas liberan a RRHH de la carga de la selección y mantienen los contenidos actualizados y pertinentes.

Ver tutorial
Crear feed de aprendizajeVer la guía de configuración

Qué puede hacer con los datos de las comunicaciones internas

RSS.app le proporciona las herramientas que necesita para limpiar, traducir y ampliar sus comunicaciones internas.

Filtros avanzados

Filtre por palabras clave o patrones específicos para asegurarse de que su equipo sólo ve las menciones que importan.

Sin duplicados

Elimine automáticamente las entradas duplicadas para que su equipo sólo vea menciones únicas.

Traducción mundial

Traduzca automáticamente el sentimiento de marca y las actualizaciones en idiomas extranjeros a más de 40 idiomas.

Paquetes de piensos

Fusiona los feeds de Reddit, Google News y Review en uno solo.

Formatos listos para desarrolladores

Exporte sus datos exactamente como los necesite: RSS/XML, JSON o CSV.

Webhooks y automatización

Conecte feeds a cualquier sistema que admita webhooks o activadores RSS.

Reciba actualizaciones dondequiera que trabaje su equipo

Una alimentación. Cualquier destino.

Slack
Discord
Telegram
Email
{ }
JSON
CSV
CSV
</>
HTML
Zapier
Zapier
Make
Make
n8n
n8n
Webhooks
Webhooks

RSS es un formato XML estandarizado compatible con miles de aplicaciones. Cualquier sistema que acepte RSS puede consumir sus fuentes de comunicaciones internas, manteniendo los datos portátiles y neutrales con respecto al proveedor.

Preguntas frecuentes

RSS.app genera un canal RSS a partir de las cuentas de redes sociales, blogs o cualquier fuente web de tu empresa. A continuación, puedes añadir la URL del feed al bot RSS integrado de Slack o conectarlo a través de Zapier para publicar actualizaciones automáticamente en cualquier canal.

Sí. Los Feed Bundles te permiten fusionar feeds de múltiples fuentes -blogs regionales, páginas de departamentos, cuentas sociales- en un único feed unificado. De este modo, su equipo dispondrá de una URL para todas las noticias de la empresa.

Sí. RSS.app puede generar feeds de plataformas de reseñas como Trustpilot, G2 y Capterra. Envíe esos feeds a Slack, Discord o incrústelos como widgets en su intranet.

Sí, puedes conectar fuentes RSS a Microsoft Teams mediante webhooks o a través de las integraciones Zapier/Make. RSS.app genera el canal y tu herramienta de automatización lo envía a Teams.

Sí. Crea feeds de blogs educativos, publicaciones del sector y boletines informativos. Envíalos a canales de Slack, incrústalos como widgets en tu portal de RRHH o sincronízalos con tu LMS a través de Zapier.

La frecuencia de actualización de los feeds depende de su plan. Los feeds se actualizan cada 15-60 minutos. En cada actualización se comprueba si hay nuevos contenidos en la fuente y se añaden al feed.

Sí. RSS.app proporciona widgets incrustables (muros de noticias, vistas de listas, teletipos y carruseles) que puede añadir a cualquier página de intranet con un simple fragmento de HTML.

RSS.app procesa contenidos públicos y los distribuye a través de canales RSS/XML estándar. Ningún dato interno de la empresa pasa por RSS.app. Los canales son de solo lectura y pueden protegerse con la autenticación existente.

¿Qué es RSS.app?

RSS.app convierte páginas web, perfiles de redes sociales y fuentes en línea en canales RSS estructurados. Estos canales se actualizan según un calendario (cada 15-60 minutos, dependiendo de tu plan) y pueden ser consumidos por cualquier sistema compatible con RSS.

  • Formato XML normalizado compatible con miles de herramientas
  • Actualización programada cada 15-60 minutos según el plan
  • Funciona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n y cualquier lector RSS.

Empiece a supervisar hoy mismo

Cree su primer canal RSS en menos de un minuto. No necesita tarjeta de crédito.

Empezar gratisVer precios