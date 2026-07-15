Envíe automáticamente noticias de la empresa a través de las herramientas de su lugar de trabajo
Deje de compartir manualmente enlaces entre equipos. RSS.app envía automáticamente actualizaciones de la empresa, noticias del sector y comentarios de los clientes a Slack, Discord y su intranet. Mantenga informados a los empleados sin trabajo adicional.
- Reenvíe automáticamente las publicaciones de las redes sociales de la empresa a Slack, Discord y Telegram.
- Agregue noticias de varias oficinas y departamentos en una fuente compartida
- Ofrezca actualizaciones del sector y contenidos de aprendizaje sin esfuerzo manual
1M+
Canales RSS activos
100M+
Artículos procesados
15 min
Frecuencia de actualización
99.9%
Fiabilidad del tiempo de actividad
Cómo funciona
RSS.app se sitúa entre tus fuentes y destinos, convirtiendo cualquier contenido web en fuentes de datos estructurados.
Fuentes
Destinos
Cómo los equipos automatizan la comunicación interna
Reenviar las redes sociales de la empresa al chat
Los empleados no deberían tener que seguir las cuentas de la empresa en su tiempo personal para mantenerse informados. RSS.app supervisa tus canales de redes sociales y envía automáticamente cada nueva publicación a tus plataformas de comunicación interna.
Funciona con
Empresa LinkedIn → Slack Bot
Notifique al equipo en Slack cada vez que se publique una actualización de la empresa o una oferta de empleo.
Instagram de empresa → Bot de discordia
Sincroniza las publicaciones visuales y culturales de la marca con tu servidor de #anuncios.
Marca YouTube → Telegram Bot
Envíe seminarios web, lanzamientos de productos y actualizaciones en vídeo a los dispositivos móviles de los empleados.
Social Media Feed → Automatización XML
Archiva automáticamente la actividad social de la empresa mediante Zapier o Make.
Perspectiva estratégica
Mantener informados a los empleados sobre la actividad de la empresa fomenta la alineación y la cultura. El reenvío social automatizado garantiza que todos los miembros del equipo vean lo último sin aumentar la carga de trabajo de nadie.
"La voz del cliente y la prueba social
Convierta los elogios públicos en motivación interna. RSS.app reúne opiniones y discusiones sociales en un solo flujo, lo que te permite salvar la distancia entre los comentarios de los clientes y las personas que crean tu producto.
Funciona con
Trustpilot → Bot de Slack
Celebre las reseñas de 5 estrellas al instante en su canal de #éxitodelcliente.
Comentarios de los clientes → Widget de carrusel
Muestre un feed rotativo de reseñas positivas en la página de inicio de su intranet.
Menciones de Reddit → Widget de lista
Incorpore un feed de "Lo que dicen los usuarios" en el panel de control de su producto o equipo de asistencia.
Voice of Customer Feed → Webhook
Envíe los comentarios de los clientes a Microsoft Teams o a su CRM personalizado.
Perspectiva estratégica
Las opiniones de los clientes y los debates sociales son la señal más auténtica de la calidad de un producto. Hacerlos públicos internamente motiva a los equipos y conecta directamente a los empleados con el impacto de su trabajo.
Crear una fuente única de noticias de la empresa
Las actualizaciones de la empresa a menudo se producen en diferentes oficinas y departamentos. RSS.app las combina en un único canal compartido, creando una fuente fiable de información para empleados de distintas ubicaciones.
Funciona con
Blogs de las oficinas regionales → Feed Bundle
Fusione las noticias de 5 oficinas mundiales en un único feed "Company Pulse".
Bundle Feed → Widget de muro de noticias
Un diseño basado en tarjetas para el tablón de anuncios digital de su sede.
Actualizaciones de los departamentos → Telegram Bot
Mantenga al día a los trabajadores de primera línea sobre los anuncios de toda la empresa a través del móvil.
Alimentación interna → Alimentación JSON
Envíe los datos a su aplicación móvil interna personalizada para empleados.
Perspectiva estratégica
Una única fuente de noticias de la empresa elimina los silos de información. Cuando todos los empleados pueden acceder a la misma fuente, independientemente de su ubicación o departamento, la alineación se produce de forma natural.
Radar automatizado de industria y mercado
RSS.app recopila noticias del sector de toda la web y las convierte en un feed único y organizado, que ayuda a todos los departamentos a mantenerse al día de las novedades importantes del mercado.
Funciona con
Industry Topic Feed → Slack Bot
Publique automáticamente los principales titulares del sector en #market-trends.
Google Noticias → ChatGPT → Slack
Utilice la IA para resumir las tendencias diarias del sector en un mensaje "TL;DR".
Nicho de publicación → Noción
Añada una barra lateral de "Noticias del sector" a la wiki de su empresa basada en Notion.
Noticias del mercado → Email Digest
Envíe automáticamente los viernes un resumen de las noticias más importantes de la semana.
Perspectiva estratégica
Los equipos que se mantienen informados sobre su sector toman mejores decisiones. Un radar de mercado automatizado garantiza que todo el mundo, desde ventas hasta productos, vea las mismas tendencias sin que nadie tenga que curarlas manualmente.
Crecimiento profesional y "Listas de lectura
RSS.app reúne blogs educativos e ideas de liderazgo en un feed de aprendizaje que se actualiza automáticamente, facilitando a los equipos de RRHH el apoyo al crecimiento de los empleados.
Funciona con
Boletines de liderazgo → Slack
Envíe automáticamente a Slack boletines semanales sobre liderazgo intelectual.
Feed de formación → Widget de lista
Añada un bloque de "Lectura semanal" a su portal interno de RRHH o Wiki.
Alimentación educativa → Alerta por correo electrónico
Notifique al equipo cada vez que se publique un nuevo libro blanco o estudio de caso relevante.
Aprendizaje → Automatización Zapier
Sincronice nuevos artículos educativos directamente con su sistema de gestión del aprendizaje (LMS).
Perspectiva estratégica
Invertir en el aprendizaje de los empleados mejora la retención y el desarrollo de habilidades. Las listas de lectura automatizadas liberan a RRHH de la carga de la selección y mantienen los contenidos actualizados y pertinentes.
Qué puede hacer con los datos de las comunicaciones internas
RSS.app le proporciona las herramientas que necesita para limpiar, traducir y ampliar sus comunicaciones internas.
Filtros avanzados
Filtre por palabras clave o patrones específicos para asegurarse de que su equipo sólo ve las menciones que importan.
Sin duplicados
Elimine automáticamente las entradas duplicadas para que su equipo sólo vea menciones únicas.
Traducción mundial
Traduzca automáticamente el sentimiento de marca y las actualizaciones en idiomas extranjeros a más de 40 idiomas.
Paquetes de piensos
Fusiona los feeds de Reddit, Google News y Review en uno solo.
Formatos listos para desarrolladores
Exporte sus datos exactamente como los necesite: RSS/XML, JSON o CSV.
Webhooks y automatización
Conecte feeds a cualquier sistema que admita webhooks o activadores RSS.
Reciba actualizaciones dondequiera que trabaje su equipo
Una alimentación. Cualquier destino.
RSS es un formato XML estandarizado compatible con miles de aplicaciones. Cualquier sistema que acepte RSS puede consumir sus fuentes de comunicaciones internas, manteniendo los datos portátiles y neutrales con respecto al proveedor.
Preguntas frecuentes
RSS.app genera un canal RSS a partir de las cuentas de redes sociales, blogs o cualquier fuente web de tu empresa. A continuación, puedes añadir la URL del feed al bot RSS integrado de Slack o conectarlo a través de Zapier para publicar actualizaciones automáticamente en cualquier canal.
Sí. Los Feed Bundles te permiten fusionar feeds de múltiples fuentes -blogs regionales, páginas de departamentos, cuentas sociales- en un único feed unificado. De este modo, su equipo dispondrá de una URL para todas las noticias de la empresa.
Sí. RSS.app puede generar feeds de plataformas de reseñas como Trustpilot, G2 y Capterra. Envíe esos feeds a Slack, Discord o incrústelos como widgets en su intranet.
Sí, puedes conectar fuentes RSS a Microsoft Teams mediante webhooks o a través de las integraciones Zapier/Make. RSS.app genera el canal y tu herramienta de automatización lo envía a Teams.
Sí. Crea feeds de blogs educativos, publicaciones del sector y boletines informativos. Envíalos a canales de Slack, incrústalos como widgets en tu portal de RRHH o sincronízalos con tu LMS a través de Zapier.
La frecuencia de actualización de los feeds depende de su plan. Los feeds se actualizan cada 15-60 minutos. En cada actualización se comprueba si hay nuevos contenidos en la fuente y se añaden al feed.
Sí. RSS.app proporciona widgets incrustables (muros de noticias, vistas de listas, teletipos y carruseles) que puede añadir a cualquier página de intranet con un simple fragmento de HTML.
RSS.app procesa contenidos públicos y los distribuye a través de canales RSS/XML estándar. Ningún dato interno de la empresa pasa por RSS.app. Los canales son de solo lectura y pueden protegerse con la autenticación existente.
¿Qué es RSS.app?
RSS.app convierte páginas web, perfiles de redes sociales y fuentes en línea en canales RSS estructurados. Estos canales se actualizan según un calendario (cada 15-60 minutos, dependiendo de tu plan) y pueden ser consumidos por cualquier sistema compatible con RSS.
- Formato XML normalizado compatible con miles de herramientas
- Actualización programada cada 15-60 minutos según el plan
- Funciona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n y cualquier lector RSS.
Empiece a supervisar hoy mismo
Cree su primer canal RSS en menos de un minuto. No necesita tarjeta de crédito.