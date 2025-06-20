Envío automático a Slack desde cualquier fuente
Cree fuentes de contenido automatizadas desde cualquier sitio web, fuente RSS o cuenta de redes sociales. Se configura en minutos, sin necesidad de programación.
Cualquier sitio web → Feed
Cree canales RSS de casi cualquier sitio web y reciba las actualizaciones directamente en sus canales de Slack.
Filtros inteligentes
Utiliza filtros potentes para eliminar el ruido. Comparte solo contenido relevante para tu equipo.
Alertas en tiempo real
Manténgase a la vanguardia con alertas en tiempo real de noticias del sector, competidores y temas de importancia para su negocio.
Ahorre horas cada semana con la automatización
Aumente la productividad de su equipo con el envío automatizado de contenidos a Slack. Nuestro bot supervisa sus fuentes 24/7 y publica actualizaciones en cuestión de minutos. Configure filtros inteligentes para evitar la sobrecarga de información y mantener los canales centrados. Perfecto para equipos de marketing, inteligencia de ventas y anuncios para toda la empresa. Con la confianza de más de 10.000 equipos en todo el mundo.
Casos de uso populares
Seguimiento de las noticias del sector
Mantenga a su equipo al día de las tendencias del sector, las noticias del mercado y los temas emergentes. Sea el primero en conocer las novedades importantes.
Inteligencia competitiva
Supervise los blogs, comunicados de prensa y redes sociales de la competencia. Reciba alertas instantáneas cuando los competidores hagan movimientos.
Actualidad financiera y bursátil
Siga las noticias financieras, los movimientos bursátiles y los análisis de mercado. Ayude a sus equipos financieros y de inversión a tomar decisiones con conocimiento de causa.
Seguimiento de marketing y relaciones públicas
Supervise las menciones de la marca, rastree los contenidos de tendencia y manténgase al tanto de las oportunidades de marketing en tiempo real.
Empiece en 3 sencillos pasos
Añadir a Slack1
Haz clic en "Añadir a Slack" y autoriza la aplicación en tu espacio de trabajo. Instalación con un solo clic, sin necesidad de aprobación de TI.
Elija su fuente2
Selecciona entre Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, fuentes RSS, Google News o crea una fuente a partir de la URL de cualquier sitio web.
Configurar y relajarse3
Elija su canal, configure filtros y deje que el bot se encargue del resto. Tu equipo estará informado automáticamente.
¿Preparado para automatizar tu espacio de trabajo en Slack?
Únase a miles de equipos que ahorran horas cada semana con la entrega automática de contenidos. Empiece en cuestión de minutos, sin necesidad de programación.
Lo que los usuarios adoran de RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.
Integraciones populares de Slack
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