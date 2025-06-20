Envío automático a Slack desde cualquier fuente

Cree fuentes de contenido automatizadas desde cualquier sitio web, fuente RSS o cuenta de redes sociales. Se configura en minutos, sin necesidad de programación.

Prueba gratuita
No se necesita tarjeta de crédito
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De confianza y utilizado por miles de empresas
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Cualquier sitio web → Feed

Cree canales RSS de casi cualquier sitio web y reciba las actualizaciones directamente en sus canales de Slack.

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Filtros inteligentes

Utiliza filtros potentes para eliminar el ruido. Comparte solo contenido relevante para tu equipo.

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Alertas en tiempo real

Manténgase a la vanguardia con alertas en tiempo real de noticias del sector, competidores y temas de importancia para su negocio.

Ahorre horas cada semana con la automatización

Aumente la productividad de su equipo con el envío automatizado de contenidos a Slack. Nuestro bot supervisa sus fuentes 24/7 y publica actualizaciones en cuestión de minutos. Configure filtros inteligentes para evitar la sobrecarga de información y mantener los canales centrados. Perfecto para equipos de marketing, inteligencia de ventas y anuncios para toda la empresa. Con la confianza de más de 10.000 equipos en todo el mundo.

Ahorre horas cada semana con la automatización

Casos de uso populares

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Seguimiento de las noticias del sector

Mantenga a su equipo al día de las tendencias del sector, las noticias del mercado y los temas emergentes. Sea el primero en conocer las novedades importantes.

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Inteligencia competitiva

Supervise los blogs, comunicados de prensa y redes sociales de la competencia. Reciba alertas instantáneas cuando los competidores hagan movimientos.

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Actualidad financiera y bursátil

Siga las noticias financieras, los movimientos bursátiles y los análisis de mercado. Ayude a sus equipos financieros y de inversión a tomar decisiones con conocimiento de causa.

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Seguimiento de marketing y relaciones públicas

Supervise las menciones de la marca, rastree los contenidos de tendencia y manténgase al tanto de las oportunidades de marketing en tiempo real.

Empiece en 3 sencillos pasos

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Añadir a Slack

1

Haz clic en "Añadir a Slack" y autoriza la aplicación en tu espacio de trabajo. Instalación con un solo clic, sin necesidad de aprobación de TI.

stepsStep2Title

Elija su fuente

2

Selecciona entre Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, fuentes RSS, Google News o crea una fuente a partir de la URL de cualquier sitio web.

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Configurar y relajarse

3

Elija su canal, configure filtros y deje que el bot se encargue del resto. Tu equipo estará informado automáticamente.

¿Preparado para automatizar tu espacio de trabajo en Slack?

Únase a miles de equipos que ahorran horas cada semana con la entrega automática de contenidos. Empiece en cuestión de minutos, sin necesidad de programación.

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Reseñas

Lo que los usuarios adoran de RSS.app

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Integraciones populares de Slack

Conecta tus fuentes de contenido favoritas a Slack. Haz clic en cualquier integración para empezar.

X + Slack

Envíe nuevas publicaciones X a su canal Slack

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Instagram + Slack

Envía nuevas publicaciones de Instagram a tu canal de Slack

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Envíe nuevas actualizaciones RSS a su canal Slack

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Envía nuevos vídeos de TikTok a tu canal de Slack

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Enviar nuevos artículos de Google Noticias en el canal Slack

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Envía nuevas publicaciones de Facebook a tu canal de Slack

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Publica nuevas entradas de Reddit en tu canal de Slack

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Automatice aún más plataformas

Discord

Envío automático a servidores Discord

Telegram

Publicación automática en grupos de Telegram

Email

Reciba actualizaciones por correo electrónico

Preguntas frecuentes

¿Cómo añado el bot a mi espacio de trabajo de Slack?
Sólo tienes que hacer clic en "Añadir a Slack", autorizar la aplicación y seleccionar tu canal. Todo el proceso dura menos de 2 minutos. No suele ser necesaria la aprobación de TI.
¿Con qué rapidez se entregan las nuevas entradas?
Nuestros robots comprueban las fuentes cada 15 minutos y publican nuevos contenidos a los pocos segundos de detectarlos. Su equipo siempre dispondrá de la información más reciente.
¿Puedo filtrar los contenidos que se publican?
Por supuesto. Utiliza filtros de palabras clave para incluir o excluir entradas, exigir imágenes, filtrar por autor, etc. Evita la sobrecarga de información.
¿Qué fuentes puedo conectar a Slack?
Conecta Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Reddit, Google News, cualquier feed RSS, o crea feeds desde cualquier URL de sitio web.
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