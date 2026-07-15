Orquestación activa de datos reglamentarios
Organice los cambios legislativos, la actividad de las agencias y las actualizaciones de las políticas directamente en los flujos de trabajo que sus equipos jurídicos, de políticas y de cumplimiento ya ejecutan. Cada proyecto de ley, medida de ejecución y cambio de ESG llega al equipo adecuado en el momento en que se publica.
- Dirija los movimientos de proyectos de ley y los cambios de estado legislativo desde los portales oficiales directamente a los flujos de trabajo jurídicos.
- Orqueste los datos de aplicación de la agencia y del periodo de comentarios en Slack, cuadros de mando o webhooks.
- Incorpore actualizaciones de ESG y políticas en Zapier, Make o n8n para activar respuestas de cumplimiento automatizadas.
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Cómo funciona
RSS.app se sitúa entre tus fuentes y destinos, convirtiendo cualquier contenido web en fuentes de datos estructurados.
Fuentes
Destinos
Cómo orquestan los equipos políticos los datos reglamentarios
Encauzar los cambios legislativos hacia los equipos adecuados
Los cambios legislativos sólo importan si llegan a tiempo a las personas adecuadas. Esta configuración dirige las actualizaciones de las fuentes oficiales directamente a los flujos de trabajo de tu equipo, para que nada se pierda ni se retrase.
Funciona con
Portales legislativos → Alertas de Slack
Congress.gov → Webhook. Notifique al instante a los equipos jurídicos los cambios en los proyectos de ley para que puedan actuar antes de que venza el plazo.
Actividad global de las agencias → Cuadro de mandos interno
Fuentes RSS reglamentarias → Widget HTML. Proporcione a los equipos políticos información visual en tiempo real sobre las medidas de ejecución y las actualizaciones normativas.
Normas ESG → Respuesta automatizada
ONG y organismos de normalización → Make.com. Introduzca los requisitos ESG en evolución directamente en sus flujos de trabajo de cumplimiento sin revisión manual.
Noticias políticas → Sesión informativa para ejecutivos
Google News → Resumen por correo electrónico. Ofrezca a las partes interesadas actualizaciones concisas y listas para la toma de decisiones sin necesidad de dedicar horas a la elaboración manual de informes.
Perspectiva estratégica
Los cambios legislativos pueden tardar meses en aprobarse, pero su impacto operativo es inmediato una vez promulgados. La orquestación automatizada garantiza que tu equipo jurídico vea los cambios de estado el mismo día en que se producen, no semanas después en un boletín.
Orquestación de datos globales de agencias y cumplimiento de normativas
Las agencias publican miles de normativas, órdenes de consentimiento y periodos de comentarios en docenas de portales. Organice todas las agencias en un flujo unificado para que los equipos de cumplimiento vean las acciones relevantes en el momento en que se publican, filtradas para su sector.
Funciona con
Comunicados de prensa de la Agencia → Widget Regulatory Pulse
Agencia RSS → RSS.app → Widget HTML. Muestre un muro Regulatory Pulse de actualización automática en el portal de su departamento jurídico.
Plazos del periodo de comentarios → Alertas de Slack
Portales de agencias → Filtro de palabras clave → Slack. No se pierda nunca un plazo de Open for Comment relevante para su sector.
Cambios en la política internacional → Telegram Bot
Comisión Europea → Auto-Translate → Telegram. Supervise las entidades mundiales en su lengua materna con alertas móviles para abogados internos.
Medidas de ejecución → Evaluación de riesgos JSON
Multas y sanciones → RSS.app → JSON/Webhooks. Introduzca datos estructurados sobre el cumplimiento de la normativa directamente en su herramienta de GRC o cuadro de mandos de riesgos.
Perspectiva estratégica
Los organismos reguladores publican miles de actualizaciones al año en portales fragmentados. La orquestación automatizada con filtros de palabras clave garantiza que su equipo de cumplimiento solo vea los anuncios que afectan a su sector y jurisdicción específicos.
Datos sobre ESG y normas en los flujos de trabajo de conformidad
Los marcos de divulgación ESG (ISSB, GRI, SASB, CSRD, normas climáticas de la SEC) evolucionan más rápido de lo que pueden hacerlo los ciclos de elaboración de informes. Organice estas actualizaciones directamente en la automatización del cumplimiento para que los equipos de información y de RRII puedan adaptarse mucho antes de que lleguen los plazos.
Funciona con
Organismos de normalización ESG → Alerta por correo electrónico
ISSB/SASB/GRI → RSS.app → Correo electrónico. Reciba notificaciones en cuanto se actualicen o publiquen nuevas normas de información ESG.
Environmental Policy News → Widget de la revista
Noticias de sostenibilidad → RSS.app → Widget HTML. Incruste una revista de noticias ESG en directo en su portal de política interna o página LP.
COP & Summit Announcements → Slack
Cumbres mundiales → Filtro de palabras clave → Slack. Dirija los resultados de las grandes conferencias (COP, Davos) directamente al canal de su equipo ESG.
Actualizaciones de ONG y marcos → Automatización del cumplimiento
Publicaciones de ONG → RSS.app → Zapier/Make. Activa actualizaciones automáticas de la lista de comprobación de cumplimiento cuando cambien los marcos ESG.
Perspectiva estratégica
La normativa ESG evoluciona rápidamente en todas las jurisdicciones. La automatización de la orquestación de las actualizaciones de las normas en los flujos de trabajo de cumplimiento permite a su equipo adaptar los informes y las operaciones antes de los plazos, evitando costosos apuros de última hora.
Validar el impacto en el mercado con los principales medios de comunicación
No todos los cambios normativos necesitan una sesión informativa para los directivos, sólo los que tienen una amplia repercusión en el mercado. Valide los cambios técnicos de la política con la cobertura de Reuters, AP y WSJ para que los directivos solo vean los anuncios que requieren acción.
Funciona con
Validación de políticas Reuters/WSJ → Slack
Principales medios de comunicación → Filtro de palabras clave → Slack. Notifique a la dirección solo cuando un cambio de política técnica llegue a la prensa financiera general.
Riesgo geopolítico → Widget de la lista
Noticias sobre sanciones/comercio → RSS.app → Widget HTML. Siga las actualizaciones sobre sanciones internacionales y guerras comerciales que afectan a su cadena de suministro.
Cobertura de los bancos centrales → Widget mural
Macro Noticias → RSS.app → Widget HTML. Muestra un feed de anuncios de los bancos centrales y cobertura de los tipos de interés para los equipos de política monetaria.
Sentimiento de los medios → Hojas de cálculo de Google a través de Make
Noticias de política → RSS.app → Make/Webhooks. Transmita los resultados de los medios de comunicación relacionados con la política a Google Sheets para analizar las tendencias de sentimiento.
Perspectiva estratégica
Cuando los principales medios de comunicación financieros informan sobre un cambio normativo, esto indica que tiene repercusiones en todo el mercado. La validación con la cobertura de Reuters y WSJ ayuda a su equipo a distinguir las actualizaciones rutinarias de los acontecimientos de alta prioridad que requieren una acción ejecutiva.
Herramientas de inteligencia normativa
RSS.app proporciona la infraestructura necesaria para rastrear, filtrar y distribuir datos sobre políticas entre sus equipos jurídicos y de cumplimiento.
Filtros avanzados
Filtre las fuentes por jurisdicción, tema, nombre de la agencia o patrones de palabras clave personalizados para que sólo aparezcan las actualizaciones normativas que afectan a su sector específico y a sus obligaciones de cumplimiento.
Sin duplicados
Elimine automáticamente los anuncios duplicados cuando aparezca la misma actualización normativa en varios portales gubernamentales, medios de noticias o fuentes de agencias.
Traducción mundial
Traduzca normativas internacionales, documentos políticos en otros idiomas y publicaciones gubernamentales en lengua no inglesa a más de 40 idiomas para el trabajo de cumplimiento transfronterizo.
Paquetes de piensos
Combine fuentes de múltiples agencias reguladoras, rastreadores legislativos y portales gubernamentales en un único flujo de inteligencia unificado por jurisdicción o área política.
Formatos listos para desarrolladores
Exporte datos normativos en RSS/XML, JSON o CSV para su integración con sistemas de gestión del cumplimiento, plataformas GRC o paneles de auditoría personalizados.
Webhooks y automatización
Activa automáticamente flujos de trabajo de cumplimiento cuando se publiquen nuevas normativas. Conecte feeds a Slack, correo electrónico, Zapier, Make o cualquier sistema que acepte webhooks.
Alertas reglamentarias en cualquier lugar
Un canal RSS. Cualquier flujo de trabajo de conformidad.
Los canales RSS se integran de forma nativa con las herramientas que sus equipos jurídicos y de cumplimiento ya utilizan. Envía alertas normativas a canales de Slack, resúmenes de correo electrónico, Microsoft Teams, bases de datos Notion o plataformas GRC. Conéctese a Zapier, Make o n8n para crear flujos de trabajo de cumplimiento automatizados que archiven actualizaciones, creen tickets y notifiquen a las partes interesadas sin intervención manual.
Preguntas frecuentes
Sí. RSS.app puede generar canales RSS a partir de cualquier sitio web gubernamental, portal legislativo o página de agencia reguladora de acceso público. Comprueba si hay nuevos contenidos cada 15 a 60 minutos y añade automáticamente las nuevas publicaciones a su feed.
Cree fuentes independientes para cada jurisdicción o agencia y combínelas en un único paquete de fuentes. Puedes aplicar filtros de palabras clave a cada fuente para que solo aparezcan en el flujo unificado las actualizaciones relevantes de cada una de ellas.
Sí, establezca filtros de palabras clave para términos como "abierto a comentarios", "periodo de comentarios" o "aviso público" en los feeds de las agencias reguladoras pertinentes. Envíalos a Slack o al correo electrónico para tener visibilidad inmediata.
Sí, puede crear feeds de sitios web de ONG, organismos climáticos internacionales, organizaciones de normalización ESG y fuentes de noticias sobre sostenibilidad. Combínelos en una fuente de información ESG específica para su equipo de elaboración de informes.
Sí. Los paquetes de feeds le permiten combinar feeds de la SEC, la EPA, la EMA y cualquier otra agencia en un único feed unificado. Esto proporciona a su equipo de cumplimiento una URL para toda la inteligencia reguladora a través de agencias y jurisdicciones.
Sí, la función de traducción global traduce automáticamente el contenido de más de 40 idiomas a su lengua preferida, lo que facilita el seguimiento de organismos reguladores extranjeros y organizaciones políticas internacionales.
RSS.app admite la exportación en formatos RSS/XML, JSON y CSV. Puede configurar exportaciones automáticas a través de Zapier o Make para enviar actualizaciones normativas a Google Sheets, SharePoint o su plataforma GRC para obtener documentación lista para auditoría.
Sí. Los planes Enterprise incluyen intervalos de actualización más rápidos, límites de alimentación más elevados, asistencia prioritaria e incorporación dedicada. Póngase en contacto con nuestro equipo para hablar de precios por volumen y configuraciones personalizadas para su departamento jurídico o de asuntos gubernamentales.
¿Qué es RSS.app?
RSS.app convierte páginas web, perfiles de redes sociales y fuentes en línea en canales RSS estructurados. Estos canales se actualizan según un calendario (cada 15-60 minutos, dependiendo de tu plan) y pueden ser consumidos por cualquier sistema compatible con RSS.
- Formato XML normalizado compatible con miles de herramientas
- Actualización programada cada 15-60 minutos según el plan
- Funciona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n y cualquier lector RSS.
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