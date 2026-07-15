Soluciones

Convierta cualquier fuente web en
Canales RSS útiles

RSS.app convierte sitios web, redes sociales, fuentes de noticias y mucho más en canales RSS estructurados que se actualizan automáticamente. Envía los datos a Slack, Discord, Telegram, correo electrónico o cualquier herramienta que utilice tu equipo.

1M+

Canales RSS activos

100M+

Artículos procesados

15 min

Frecuencia de actualización

99.9%

Fiabilidad del tiempo de actividad

De confianza y utilizado por miles de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Supervisión de marcas

Realiza un seguimiento de las menciones sociales en Reddit, Google News, plataformas de reseñas y miles de otras fuentes. Recibe notificaciones en cuanto alguien hable de tu marca.

  • Supervisión de Reddit y foros
  • Seguimiento de Google News
  • Revisar las alertas de la plataforma
  • Entrega en Slack/Discord en tiempo real
Más información

Vigilancia de la competencia

Supervise los blogs de la competencia, las páginas de LinkedIn, las ofertas de empleo, los cambios de precios, los boletines y la cobertura de los medios de comunicación. Agréguelo todo en una sola fuente.

  • Detección de cambios en la página de precios
  • Seguimiento de actualizaciones de blogs y productos
  • Puestos de trabajo y empresas en LinkedIn
  • Fuentes múltiples de información sobre la competencia
Más información

Comunicación interna

Envíe automáticamente noticias de la empresa, actualizaciones del sector y comentarios de los clientes a Slack, Discord, Telegram y su intranet.

  • Reenvío a las redes sociales de la empresa
  • La voz del cliente
  • Radar industrial y de mercado
  • Contenidos de aprendizaje para empleados
Más información

Vigilancia jurídica, de patentes y de PI

Automatice la inteligencia jurídica supervisando las solicitudes de patentes, los cambios normativos, los expedientes judiciales y las noticias jurídicas. Reciba alertas antes de que venzan los plazos.

  • Seguimiento de patentes y marcas
  • Cumplimiento y alertas normativas
  • Seguimiento de los expedientes judiciales
  • Información sobre propiedad intelectual de la competencia
Más información

Seguimiento de noticias

Supervise automáticamente fuentes de noticias, publicaciones del sector, boletines y cobertura mediática. Agregue titulares en una sola fuente y distribúyalos en cualquier lugar.

  • Noticias de Google y seguimiento de medios
  • Seguimiento de publicaciones especializadas
  • Conversión de boletines a RSS
  • Cuadros de mando de noticias unificados
Más información

Redes sociales y muros de noticias

Incrusta feeds de redes sociales, muros de noticias y tickers de contenido actualizables automáticamente en cualquier sitio web. Agregue contenidos de LinkedIn, Instagram, YouTube, etc.

  • Muros sociales multiplataforma
  • Galerías de noticias autoactualizables
  • Tickers y marquesinas en directo
  • Soporte de señalización digital
Más información

Noticias financieras y de mercado

Agregue noticias institucionales, actualizaciones de criptomonedas, registros normativos y señales de mercado. Envíe información financiera a Slack, Discord y paneles personalizados.

  • Seguimiento institucional del "dinero inteligente
  • Supervisión del ecosistema criptográfico
  • Señales macroeconómicas
  • Descubrimiento alternativo de datos
Más información

Seguimiento de la cartera

Automatice el seguimiento de las empresas en cartera con actualizaciones en directo, comunicados de prensa y seguimiento de redes sociales para gestores de fondos de capital riesgo y de capital inversión.

  • Detección de señales de empresas en cartera
  • Control de prensa y divulgación
  • Fuentes de información LP
  • Análisis de cartera basado en IA
Más información

Ciberseguridad y alertas de riesgo

Automatice la supervisión de vulnerabilidades, la información sobre amenazas y los avisos de seguridad de proveedores. Envíe alertas de CVE e información de investigadores a su equipo de SOC.

  • CVE y seguimiento de vulnerabilidades
  • Perspectivas de los investigadores de amenazas
  • Supervisión de la seguridad en la nube
  • Seguimiento de las recompensas por fallos
Más información

Seguimiento de la normativa y las políticas

Automatice el seguimiento legislativo, la supervisión normativa y el control de las políticas. Envíe anuncios gubernamentales y actualizaciones de cumplimiento a su equipo jurídico.

  • Seguimiento de proyectos de ley
  • Control de los organismos reguladores
  • ESG y seguimiento de normas
  • Cobertura multijurisdiccional
Más información

Cómo funciona

1

Elija su fuente

Introduzca la URL de cualquier sitio web, perfil de redes sociales, consulta de búsqueda o fuente de noticias que desee supervisar.

2

Obtenga su canal RSS

RSS.app genera un canal RSS estructurado que busca nuevos contenidos cada 15-60 minutos.

3

Entrega en cualquier lugar

Dirija las actualizaciones a Slack, Discord, Telegram, correo electrónico, Zapier, Make, n8n o cualquier herramienta compatible con RSS.

¿Qué es RSS.app?

RSS.app convierte páginas web, perfiles de redes sociales y fuentes en línea en canales RSS estructurados. Estos canales se actualizan según un calendario (cada 15-60 minutos, dependiendo de tu plan) y pueden ser consumidos por cualquier sistema compatible con RSS.

  • Formato XML normalizado compatible con miles de herramientas
  • Actualización programada cada 15-60 minutos según el plan
  • Funciona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n y cualquier lector RSS.

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