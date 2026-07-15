Supervisión de marcas

Realiza un seguimiento de las menciones sociales en Reddit, Google News, plataformas de reseñas y miles de otras fuentes. Recibe notificaciones en cuanto alguien hable de tu marca.

Supervisión de Reddit y foros

Supervisión de Reddit y foros Seguimiento de Google News

Seguimiento de Google News Revisar las alertas de la plataforma

Revisar las alertas de la plataforma Entrega en Slack/Discord en tiempo real

Más información

Vigilancia de la competencia

Supervise los blogs de la competencia, las páginas de LinkedIn, las ofertas de empleo, los cambios de precios, los boletines y la cobertura de los medios de comunicación. Agréguelo todo en una sola fuente.

Detección de cambios en la página de precios

Detección de cambios en la página de precios Seguimiento de actualizaciones de blogs y productos

Seguimiento de actualizaciones de blogs y productos Puestos de trabajo y empresas en LinkedIn

Puestos de trabajo y empresas en LinkedIn Fuentes múltiples de información sobre la competencia

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Comunicación interna

Envíe automáticamente noticias de la empresa, actualizaciones del sector y comentarios de los clientes a Slack, Discord, Telegram y su intranet.

Reenvío a las redes sociales de la empresa

Reenvío a las redes sociales de la empresa La voz del cliente

La voz del cliente Radar industrial y de mercado

Radar industrial y de mercado Contenidos de aprendizaje para empleados

Más información

Vigilancia jurídica, de patentes y de PI

Automatice la inteligencia jurídica supervisando las solicitudes de patentes, los cambios normativos, los expedientes judiciales y las noticias jurídicas. Reciba alertas antes de que venzan los plazos.

Seguimiento de patentes y marcas

Seguimiento de patentes y marcas Cumplimiento y alertas normativas

Cumplimiento y alertas normativas Seguimiento de los expedientes judiciales

Seguimiento de los expedientes judiciales Información sobre propiedad intelectual de la competencia

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Seguimiento de noticias

Supervise automáticamente fuentes de noticias, publicaciones del sector, boletines y cobertura mediática. Agregue titulares en una sola fuente y distribúyalos en cualquier lugar.

Noticias de Google y seguimiento de medios

Noticias de Google y seguimiento de medios Seguimiento de publicaciones especializadas

Seguimiento de publicaciones especializadas Conversión de boletines a RSS

Conversión de boletines a RSS Cuadros de mando de noticias unificados

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Redes sociales y muros de noticias

Incrusta feeds de redes sociales, muros de noticias y tickers de contenido actualizables automáticamente en cualquier sitio web. Agregue contenidos de LinkedIn, Instagram, YouTube, etc.

Muros sociales multiplataforma

Muros sociales multiplataforma Galerías de noticias autoactualizables

Galerías de noticias autoactualizables Tickers y marquesinas en directo

Tickers y marquesinas en directo Soporte de señalización digital

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Noticias financieras y de mercado

Agregue noticias institucionales, actualizaciones de criptomonedas, registros normativos y señales de mercado. Envíe información financiera a Slack, Discord y paneles personalizados.

Seguimiento institucional del "dinero inteligente

Seguimiento institucional del "dinero inteligente Supervisión del ecosistema criptográfico

Supervisión del ecosistema criptográfico Señales macroeconómicas

Señales macroeconómicas Descubrimiento alternativo de datos

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Seguimiento de la cartera

Automatice el seguimiento de las empresas en cartera con actualizaciones en directo, comunicados de prensa y seguimiento de redes sociales para gestores de fondos de capital riesgo y de capital inversión.

Detección de señales de empresas en cartera

Detección de señales de empresas en cartera Control de prensa y divulgación

Control de prensa y divulgación Fuentes de información LP

Fuentes de información LP Análisis de cartera basado en IA

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Ciberseguridad y alertas de riesgo

Automatice la supervisión de vulnerabilidades, la información sobre amenazas y los avisos de seguridad de proveedores. Envíe alertas de CVE e información de investigadores a su equipo de SOC.

CVE y seguimiento de vulnerabilidades

CVE y seguimiento de vulnerabilidades Perspectivas de los investigadores de amenazas

Perspectivas de los investigadores de amenazas Supervisión de la seguridad en la nube

Supervisión de la seguridad en la nube Seguimiento de las recompensas por fallos

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Seguimiento de la normativa y las políticas

Automatice el seguimiento legislativo, la supervisión normativa y el control de las políticas. Envíe anuncios gubernamentales y actualizaciones de cumplimiento a su equipo jurídico.

Seguimiento de proyectos de ley

Seguimiento de proyectos de ley Control de los organismos reguladores

Control de los organismos reguladores ESG y seguimiento de normas

ESG y seguimiento de normas Cobertura multijurisdiccional

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