Soluciones
Convierta cualquier fuente web en
Canales RSS útiles
RSS.app convierte sitios web, redes sociales, fuentes de noticias y mucho más en canales RSS estructurados que se actualizan automáticamente. Envía los datos a Slack, Discord, Telegram, correo electrónico o cualquier herramienta que utilice tu equipo.
1M+
Canales RSS activos
100M+
Artículos procesados
15 min
Frecuencia de actualización
99.9%
Fiabilidad del tiempo de actividad
Supervisión de marcas
Realiza un seguimiento de las menciones sociales en Reddit, Google News, plataformas de reseñas y miles de otras fuentes. Recibe notificaciones en cuanto alguien hable de tu marca.
- Supervisión de Reddit y foros
- Seguimiento de Google News
- Revisar las alertas de la plataforma
- Entrega en Slack/Discord en tiempo real
Vigilancia de la competencia
Supervise los blogs de la competencia, las páginas de LinkedIn, las ofertas de empleo, los cambios de precios, los boletines y la cobertura de los medios de comunicación. Agréguelo todo en una sola fuente.
- Detección de cambios en la página de precios
- Seguimiento de actualizaciones de blogs y productos
- Puestos de trabajo y empresas en LinkedIn
- Fuentes múltiples de información sobre la competencia
Comunicación interna
Envíe automáticamente noticias de la empresa, actualizaciones del sector y comentarios de los clientes a Slack, Discord, Telegram y su intranet.
- Reenvío a las redes sociales de la empresa
- La voz del cliente
- Radar industrial y de mercado
- Contenidos de aprendizaje para empleados
Vigilancia jurídica, de patentes y de PI
Automatice la inteligencia jurídica supervisando las solicitudes de patentes, los cambios normativos, los expedientes judiciales y las noticias jurídicas. Reciba alertas antes de que venzan los plazos.
- Seguimiento de patentes y marcas
- Cumplimiento y alertas normativas
- Seguimiento de los expedientes judiciales
- Información sobre propiedad intelectual de la competencia
Seguimiento de noticias
Supervise automáticamente fuentes de noticias, publicaciones del sector, boletines y cobertura mediática. Agregue titulares en una sola fuente y distribúyalos en cualquier lugar.
- Noticias de Google y seguimiento de medios
- Seguimiento de publicaciones especializadas
- Conversión de boletines a RSS
- Cuadros de mando de noticias unificados
Redes sociales y muros de noticias
Incrusta feeds de redes sociales, muros de noticias y tickers de contenido actualizables automáticamente en cualquier sitio web. Agregue contenidos de LinkedIn, Instagram, YouTube, etc.
- Muros sociales multiplataforma
- Galerías de noticias autoactualizables
- Tickers y marquesinas en directo
- Soporte de señalización digital
Noticias financieras y de mercado
Agregue noticias institucionales, actualizaciones de criptomonedas, registros normativos y señales de mercado. Envíe información financiera a Slack, Discord y paneles personalizados.
- Seguimiento institucional del "dinero inteligente
- Supervisión del ecosistema criptográfico
- Señales macroeconómicas
- Descubrimiento alternativo de datos
Seguimiento de la cartera
Automatice el seguimiento de las empresas en cartera con actualizaciones en directo, comunicados de prensa y seguimiento de redes sociales para gestores de fondos de capital riesgo y de capital inversión.
- Detección de señales de empresas en cartera
- Control de prensa y divulgación
- Fuentes de información LP
- Análisis de cartera basado en IA
Ciberseguridad y alertas de riesgo
Automatice la supervisión de vulnerabilidades, la información sobre amenazas y los avisos de seguridad de proveedores. Envíe alertas de CVE e información de investigadores a su equipo de SOC.
- CVE y seguimiento de vulnerabilidades
- Perspectivas de los investigadores de amenazas
- Supervisión de la seguridad en la nube
- Seguimiento de las recompensas por fallos
Seguimiento de la normativa y las políticas
Automatice el seguimiento legislativo, la supervisión normativa y el control de las políticas. Envíe anuncios gubernamentales y actualizaciones de cumplimiento a su equipo jurídico.
- Seguimiento de proyectos de ley
- Control de los organismos reguladores
- ESG y seguimiento de normas
- Cobertura multijurisdiccional
Cómo funciona
Elija su fuente
Introduzca la URL de cualquier sitio web, perfil de redes sociales, consulta de búsqueda o fuente de noticias que desee supervisar.
Obtenga su canal RSS
RSS.app genera un canal RSS estructurado que busca nuevos contenidos cada 15-60 minutos.
Entrega en cualquier lugar
Dirija las actualizaciones a Slack, Discord, Telegram, correo electrónico, Zapier, Make, n8n o cualquier herramienta compatible con RSS.
¿Qué es RSS.app?
RSS.app convierte páginas web, perfiles de redes sociales y fuentes en línea en canales RSS estructurados. Estos canales se actualizan según un calendario (cada 15-60 minutos, dependiendo de tu plan) y pueden ser consumidos por cualquier sistema compatible con RSS.
- Formato XML normalizado compatible con miles de herramientas
- Actualización programada cada 15-60 minutos según el plan
- Funciona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n y cualquier lector RSS.
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