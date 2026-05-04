POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Última actualización 24 de noviembre de 2019

Gracias por elegir formar parte de nuestra comunidad en RSS.app ("Empresa", "nosotros", "nos" o "nuestro"). Nos comprometemos a proteger su información personal y su derecho a la privacidad. Si tiene alguna pregunta o duda sobre nuestra política o nuestras prácticas con respecto a su información personal, póngase en contacto con nosotros en support@rss.app.



Cuando visita nuestro sitio web https://rss.app y utiliza nuestros servicios, nos confía su información personal. Nos tomamos muy en serio su privacidad. En este aviso de privacidad, describimos nuestra política de privacidad. Pretendemos explicarle de la forma más clara posible qué información recogemos, cómo la utilizamos y qué derechos tiene en relación con ella. Esperamos que dedique algún tiempo a leerla detenidamente, ya que es importante. Si hay algún término de esta política de privacidad con el que no esté de acuerdo, le rogamos que deje de utilizar nuestros Sitios y nuestros servicios.



Esta política de privacidad se aplica a toda la información recopilada a través de nuestro sitio web (como https://rss.app), y/o cualquier servicio relacionado, ventas, marketing o eventos (nos referimos a ellos colectivamente en esta política de privacidad como los "Sitios").



Por favor, lea atentamente esta política de privacidad ya que le ayudará a tomar decisiones informadas sobre compartir su información personal con nosotros..

1. ¿QUÉ INFORMACIÓN RECOGEMOS? Información personal que nos comunica En resumen: Recopilamos la información personal que usted nos proporciona, como nombre, dirección, datos de contacto, contraseñas y datos de seguridad, e información de pago.

Recopilamos la información personal que usted nos proporciona voluntariamente al registrarse en los Sitios expresando su interés en obtener información sobre nosotros o nuestros productos y servicios, al participar en actividades en los Sitios o al ponerse en contacto con nosotros de cualquier otra forma.

La información personal que recopilamos depende del contexto de sus interacciones con nosotros y los Sitios, las elecciones que realiza y los productos y funciones que utiliza. La información personal que recopilamos puede incluir lo siguiente:

Nombre y datos de contacto. Recopilamos su nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, dirección postal, número de teléfono y otros datos de contacto similares.

Credenciales. Recopilamos contraseñas, sugerencias de contraseñas e información de seguridad similar utilizada para la autenticación y el acceso a la cuenta.

Datos de pago. Recopilamos los datos necesarios para procesar su pago si realiza compras, como el número de su instrumento de pago (como el número de una tarjeta de crédito) y el código de seguridad asociado a su instrumento de pago. Todos los datos de pago son almacenados por nuestro procesador de pagos y usted debe revisar sus políticas de privacidad y ponerse en contacto directamente con el procesador de pagos para responder a sus preguntas.

Toda la información personal que usted nos proporcione debe ser verdadera, completa y precisa, y usted debe notificarnos cualquier cambio en dicha información personal.

Información recopilada automáticamente En resumen: Cierta información -como la dirección IP y/o las características del navegador y del dispositivo- se recopila automáticamente cuando usted visita nuestros Sitios.

Recopilamos automáticamente cierta información cuando usted visita, utiliza o navega por los Sitios. Esta información no revela su identidad específica (como su nombre o información de contacto), pero puede incluir información del dispositivo y de uso, como su dirección IP, características del navegador y del dispositivo, sistema operativo, preferencias de idioma, URL de referencia, nombre del dispositivo, país, ubicación, información sobre cómo y cuándo utiliza nuestros Sitios y otra información técnica. Esta información es necesaria principalmente para mantener la seguridad y el funcionamiento de nuestros Sitios, y para nuestros fines internos de análisis e informes.

Al igual que muchas empresas, también recopilamos información a través de cookies y tecnologías similares.

Información recogida de otras fuentes En resumen: Podemos recopilar datos limitados de bases de datos públicas, socios de marketing y otras fuentes externas.

Podemos obtener información sobre usted de otras fuentes, como bases de datos públicas, socios de marketing conjuntos, así como de otros terceros. Algunos ejemplos de la información que recibimos de otras fuentes son: información de perfiles de redes sociales; clientes potenciales de marketing y resultados de búsquedas y enlaces, incluidos los listados de pago (como los enlaces patrocinados).

2. ¿CÓMO UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN? En resumen: Procesamos su información para fines basados en intereses comerciales legítimos, el cumplimiento de nuestro contrato con usted, el cumplimiento de nuestras obligaciones legales y/o su consentimiento.

Utilizamos la información personal recopilada a través de nuestros Sitios para diversos fines comerciales que se describen a continuación. Procesamos su información personal para estos fines basándonos en nuestros intereses comerciales legítimos, para celebrar o ejecutar un contrato con usted, con su consentimiento y/o para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales. A continuación, junto a cada finalidad, indicamos los motivos de tratamiento específicos en los que nos basamos.

Utilizamos la información que recopilamos o recibimos:



Para facilitar la creación de cuentas y el proceso de inicio de sesión. Si decide vincular su cuenta con nosotros a una cuenta de terceros (como su cuenta de Google o Facebook), utilizamos la información que nos permitió recopilar de dichos terceros para facilitar la creación de cuentas y el proceso de inicio de sesión.

Solicitar comentarios. Podemos utilizar su información para solicitar comentarios y ponernos en contacto con usted acerca de su uso de nuestros Sitios.

3. ¿SE COMPARTIRÁ SU INFORMACIÓN CON ALGUIEN? En resumen: Solo compartimos información con su consentimiento, para cumplir con las leyes, proteger sus derechos o cumplir con obligaciones comerciales.



Podemos procesar o compartir datos basándonos en las siguientes bases legales:

Consentimiento: Podemos procesar sus datos si nos ha dado su consentimiento específico para utilizar su información personal en un propósito específico.



Intereses legítimos: Podemos procesar sus datos cuando sea razonablemente necesario para lograr nuestros intereses comerciales legítimos.



Cumplimiento de un contrato: Cuando hayamos celebrado un contrato con usted, podremos tratar sus datos personales para cumplir los términos de nuestro contrato.



Obligaciones legales: Podemos revelar su información cuando estemos legalmente obligados a hacerlo para cumplir con la legislación aplicable, las solicitudes gubernamentales, un procedimiento judicial, una orden judicial o un proceso legal, como en respuesta a una orden judicial o una citación (incluso en respuesta a las autoridades públicas para cumplir con los requisitos de seguridad nacional o de aplicación de la ley).



Intereses vitales: Podemos revelar su información cuando lo consideremos necesario para investigar, prevenir o tomar medidas en relación con posibles infracciones de nuestras políticas, sospechas de fraude, situaciones que impliquen amenazas potenciales para la seguridad de cualquier persona y actividades ilegales, o como prueba en litigios en los que estemos implicados.



Más concretamente, es posible que necesitemos procesar sus datos o compartir su información personal en las siguientes situaciones:Vendedores, consultores y otros terceros proveedores de servicios. Podemos compartir sus datos con terceros vendedores, proveedores de servicios, contratistas o agentes que presten servicios para nosotros o en nuestro nombre y necesiten acceder a dicha información para realizar ese trabajo. Algunos ejemplos son: procesamiento de pagos, análisis de datos, envío de correos electrónicos, servicios de alojamiento, atención al cliente y actividades de marketing. Podemos permitir que terceros seleccionados utilicen tecnología de seguimiento en los Sitios, lo que les permitirá recopilar datos sobre cómo usted interactúa con los Sitios a lo largo del tiempo. Esta información puede utilizarse, entre otras cosas, para analizar y rastrear datos, determinar la popularidad de determinados contenidos y comprender mejor la actividad en línea. A menos que se describa en esta Política, no compartimos, vendemos, alquilamos ni intercambiamos su información con terceros para sus fines promocionales.



Transferencias empresariales. Podemos compartir o transferir su información en relación con, o durante las negociaciones de, cualquier fusión, venta de activos de la empresa, financiación o adquisición de la totalidad o una parte de nuestro negocio a otra empresa.

4. ¿UTILIZAMOS COOKIES Y OTRAS TECNOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO? En resumen: Podemos utilizar cookies y otras tecnologías de seguimiento para recopilar y almacenar su información.

Podemos utilizar cookies y tecnologías de seguimiento similares (como balizas web y píxeles) para acceder o almacenar información. En nuestra Política de Cookies encontrará información específica sobre cómo utilizamos dichas tecnologías y cómo puede rechazar determinadas cookies.

5. ¿CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS SUS DATOS? En resumen: Conservamos su información durante el tiempo que sea necesario para cumplir los fines descritos en esta política de privacidad, a menos que la ley exija lo contrario.

Sólo conservaremos su información personal durante el tiempo que sea necesario para los fines establecidos en esta política de privacidad, a menos que la ley exija o permita un período de conservación más largo (como requisitos fiscales, contables u otros requisitos legales). Ningún propósito de esta política requerirá que conservemos su información personal durante más tiempo que el periodo en el que los usuarios tienen una cuenta con nosotros.

Cuando no tengamos ninguna necesidad comercial legítima en curso de procesar su información personal, la eliminaremos o la anonimizaremos o, si esto no es posible (por ejemplo, porque su información personal se ha almacenado en archivos de copia de seguridad), entonces almacenaremos de forma segura su información personal y la aislaremos de cualquier procesamiento posterior hasta que sea posible eliminarla.

6. ¿CÓMO MANTENEMOS SEGURA SU INFORMACIÓN? En resumen: Nuestro objetivo es proteger su información personal a través de un sistema de medidas de seguridad organizativas y técnicas.

Hemos implementado medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas diseñadas para proteger la seguridad de cualquier información personal que procesemos. Sin embargo, recuerde que no podemos garantizar que Internet sea 100% seguro. Aunque haremos todo lo posible para proteger su información personal, la transmisión de información personal hacia y desde nuestros Sitios corre por su cuenta y riesgo. Sólo debe acceder a los servicios dentro de un entorno seguro.

7. ¿RECOPILAMOS INFORMACIÓN DE MENORES? En resumen: No recopilamos datos de menores de 18 años ni comercializamos con ellos a sabiendas.

No solicitamos datos de menores de 18 años ni comercializamos con ellos a sabiendas. Al utilizar los Sitios, usted declara que tiene al menos 18 años o que es el padre o tutor de dicho menor y da su consentimiento para que dicho menor dependiente utilice los Sitios. Si tenemos conocimiento de que se ha recopilado información personal de usuarios menores de 18 años, desactivaremos la cuenta y tomaremos las medidas razonables para eliminar rápidamente dichos datos de nuestros registros. Si tiene conocimiento de que hemos recopilado datos de menores de 18 años, póngase en contacto con nosotros en support@rss.app.

8. ¿CUÁLES SON SUS DERECHOS DE PRIVACIDAD? En resumen: En algunas regiones, como el Espacio Económico Europeo, usted tiene derechos que le permiten un mayor acceso y control sobre su información personal. Puede revisar, modificar o cancelar su cuenta en cualquier momento.

En algunas regiones (como el Espacio Económico Europeo), usted tiene ciertos derechos en virtud de las leyes de protección de datos aplicables. Estos pueden incluir el derecho (i) a solicitar acceso y obtener una copia de su información personal, (ii) a solicitar la rectificación o eliminación; (iii) a restringir el procesamiento de su información personal; y (iv) si procede, a la portabilidad de datos. En determinadas circunstancias, también puede tener derecho a oponerse al tratamiento de su información personal. Para ello, utilice los datos de contacto que se facilitan a continuación. Si nos basamos en su consentimiento para procesar su información personal, tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. Sin embargo, tenga en cuenta que esto no afectará a la legalidad del tratamiento antes de su retirada.

Si reside en el Espacio Económico Europeo y cree que estamos tratando ilegalmente su información personal, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad supervisora de protección de datos local. Puede encontrar sus datos de contacto aquí: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Información sobre la cuenta Si en cualquier momento desea revisar o cambiar la información de su cuenta o cancelarla, puede:

- Ponerse en contacto con nosotros utilizando la información de contacto proporcionada.

- Acceder a la configuración de su cuenta y actualizar su cuenta de usuario.



Si solicita cancelar su cuenta, desactivaremos o eliminaremos su cuenta y la información de nuestras bases de datos activas. No obstante, es posible que conservemos cierta información en nuestros archivos para evitar fraudes, solucionar problemas, ayudar en investigaciones, hacer cumplir nuestras Condiciones de uso y/o cumplir con requisitos legales.

Cookies y tecnologías similares: La mayoría de los navegadores web están configurados para aceptar cookies por defecto. Si lo prefiere, normalmente puede optar por configurar su navegador para que elimine las cookies y rechace las cookies. Si decide eliminar las cookies o rechazarlas, esto podría afectar a determinadas funciones o servicios de nuestros Sitios. Para darse de baja de la publicidad basada en intereses por parte de anunciantes en nuestros Sitios visite http://www.aboutads.info/choices/.

Darse de baja del marketing por correo electrónico: Puede darse de baja de nuestra lista de marketing por correo electrónico en cualquier momento haciendo clic en el enlace para darse de baja que aparece en los correos electrónicos que enviamos o poniéndose en contacto con nosotros a través de los datos que se facilitan a continuación. Sin embargo, seguiremos enviándole correos electrónicos relacionados con el servicio que sean necesarios para la administración y el uso de su cuenta. Para darse de baja de otro modo, puede:

- Ponerse en contacto con nosotros utilizando la información de contacto proporcionada.

9. CONTROLES PARA LAS FUNCIONES "DO-NOT-TRACK La mayoría de los navegadores web y algunos sistemas operativos y aplicaciones para móviles incluyen una función o configuración de No seguimiento ("DNT") que puede activar para indicar su preferencia de privacidad de que no se supervisen ni recopilen datos sobre sus actividades de navegación en línea. No se ha finalizado ningún estándar tecnológico uniforme para reconocer e implementar las señales DNT. Por ello, actualmente no respondemos a las señales DNT del navegador ni a ningún otro mecanismo que comunique automáticamente su decisión de no ser rastreado en línea. Si en el futuro se adopta una norma para el seguimiento en línea que debamos seguir, le informaremos sobre dicha práctica en una versión revisada de esta Política de Privacidad.

10. ¿TIENEN LOS RESIDENTES EN CALIFORNIA DERECHOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE PRIVACIDAD? En resumen: Sí, si usted es residente en California, se le conceden derechos específicos en relación con el acceso a su información personal.

El artículo 1798.83 del Código Civil de California, también conocido como la ley "Shine The Light", permite a nuestros usuarios residentes en California solicitar y obtener de nosotros, una vez al año y de forma gratuita, información sobre las categorías de información personal (en su caso) que revelamos a terceros con fines de marketing directo y los nombres y direcciones de todos los terceros con los que compartimos información personal en el año natural inmediatamente anterior. Si reside en California y desea realizar dicha solicitud, envíenos su solicitud por escrito utilizando la información de contacto que se proporciona a continuación.

Si es menor de 18 años, reside en California y tiene una cuenta registrada en los Sitios, tiene derecho a solicitar la eliminación de los datos no deseados que publique en los Sitios. Para solicitar la eliminación de dichos datos, póngase en contacto con nosotros a través de la información de contacto que se proporciona a continuación, e incluya la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta y una declaración de que reside en California. Nos aseguraremos de que los datos no se muestren públicamente en los Sitios, pero tenga en cuenta que es posible que los datos no se eliminen de forma completa o exhaustiva de nuestros sistemas.

11. ¿ACTUALIZAMOS ESTA POLÍTICA? En Breve: Sí, actualizaremos esta política según sea necesario para seguir cumpliendo con las leyes pertinentes.

Podemos actualizar esta política de privacidad de vez en cuando. La versión actualizada se indicará mediante una fecha "Revisada" actualizada y la versión actualizada entrará en vigor en cuanto esté accesible. Si introducimos cambios sustanciales en esta política de privacidad, se lo notificaremos publicando un aviso de dichos cambios en un lugar destacado o enviándole directamente una notificación. Le recomendamos que revise esta política de privacidad con frecuencia para estar informado de cómo protegemos su información.