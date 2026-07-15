Hacer Email con integración Slack: Recibe Emails en tu Canal

Gestión de proyectos Mantener las comunicaciones y actualizaciones relacionadas con el proyecto dentro de Slack, asegurando que los miembros del equipo estén alineados e informados.

Atención al cliente Reenvíe las consultas o comentarios de los clientes desde el correo electrónico a Slack, lo que permite agilizar los tiempos de respuesta y la resolución de problemas.

Ventas y marketing Integre los prospectos de ventas o los boletines de marketing en Slack, lo que permite a los equipos debatir estrategias y próximos pasos.