Hacer Email con integración Slack: Recibe Emails en tu Canal

¿Necesitas una dirección de correo electrónico para recibir boletines, notificaciones o reenviar correos, pero prefieres no usar tu correo electrónico? Le proporcionaremos una dirección de correo electrónico que puede recibir todas sus comunicaciones y enviarlas automáticamente a su canal de Slack.

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De confianza y utilizado por miles de empresas
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¿Por qué elegir el correo electrónico con integración en Slack?

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Información simplificada

La integración del correo electrónico con Slack centraliza la comunicación, reduciendo la necesidad de cambiar entre diferentes plataformas.

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Mayor productividad

Al reenviar los mensajes de correo electrónico directamente a Slack, los equipos pueden debatir y abordar rápidamente los problemas sin salir de Slack.

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Gestión de contenidos

Los usuarios pueden establecer reglas específicas para el reenvío de correo electrónico, asegurándose de que sólo los correos electrónicos relevantes llegan a Slack.

¿Para qué fines se puede utilizar el correo electrónico con la integración de Slack?

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Reenvío de correo electrónico

Reenvía correos electrónicos a los canales de Slack para compartirlos y debatirlos rápidamente, manteniendo a todos los miembros del equipo alineados.

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Boletines

Integre los boletines en Slack para facilitar el acceso del equipo a las noticias y perspectivas del sector.

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Notificaciones

Reciba notificaciones en tiempo real en Slack para mejorar la capacidad de respuesta del equipo y la gestión de tareas.

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Alertas

Reciba alertas instantáneas en Slack para información crítica, garantizando que el equipo esté informado y listo para actuar con prontitud.

Características básicas de la integración del correo electrónico con Slack

Descubra las principales funciones del correo electrónico con integración en Slack.

Reenvío de correo electrónico

Reenvíe automáticamente los correos electrónicos de su bandeja de entrada a los canales de Slack o mensajes directos seleccionados, garantizando el acceso puntual a la información importante.

Reenvío de correo electrónico

Dirección de correo electrónico dedicada

Reciba una dirección de correo electrónico única que podrá utilizar para enviar correos electrónicos directamente a Slack, agilizando así el proceso de integración.

Dirección de correo electrónico dedicada

Apoyo a la fijación

Los correos electrónicos reenviados a Slack incluyen archivos adjuntos, lo que garantiza que toda la información pertinente esté disponible para su discusión o consulta.

Apoyo a la fijación

Alertas y notificaciones

Configure alertas personalizadas para recibir notificaciones inmediatas en Slack sobre el contenido de correos electrónicos específicos, lo que mejora la concienciación y la capacidad de respuesta.

Alertas y notificaciones

Búsqueda de contenidos

Los correos electrónicos integrados en Slack permiten realizar búsquedas, lo que permite a los usuarios encontrar rápidamente mensajes, archivos adjuntos o debates importantes.

Búsqueda de contenidos

Integración de boletines

Reenvíe fácilmente los boletines a Slack, lo que permite a los equipos mantenerse informados sobre las tendencias del sector, las actualizaciones de la empresa o las noticias relevantes.

Integración de boletines

Ventajas de utilizar el correo electrónico con Slack

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Información centralizada

Mantenga todas las comunicaciones importantes en un único lugar, facilitando a los equipos el acceso y la consulta de la información necesaria.

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Mejora de la colaboración

Fomente debates y colaboraciones en tiempo real sobre el contenido del correo electrónico directamente en Slack, fomentando un flujo de trabajo más dinámico.

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Ahorro de tiempo

Reduzca la necesidad de comprobar constantemente los correos electrónicos y cambiar de una plataforma a otra, ahorrando tiempo y agilizando los flujos de trabajo.

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Mayor transparencia

Al compartir correos electrónicos en Slack, los equipos obtienen visibilidad de las comunicaciones que, de otro modo, podrían quedar aisladas en bandejas de entrada individuales.

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Flujos de trabajo personalizados

Adapte la integración a las necesidades específicas de cada equipo, permitiendo procesos de comunicación más eficientes y eficaces.

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Accesibilidad mejorada

Acceda a importantes comunicaciones por correo electrónico dentro de Slack desde cualquier dispositivo, garantizando que la información crítica esté siempre a su alcance.

¿Dónde se puede utilizar el correo electrónico con Slack?

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Gestión de proyectos

Mantener las comunicaciones y actualizaciones relacionadas con el proyecto dentro de Slack, asegurando que los miembros del equipo estén alineados e informados.

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Atención al cliente

Reenvíe las consultas o comentarios de los clientes desde el correo electrónico a Slack, lo que permite agilizar los tiempos de respuesta y la resolución de problemas.

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Ventas y marketing

Integre los prospectos de ventas o los boletines de marketing en Slack, lo que permite a los equipos debatir estrategias y próximos pasos.

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Recursos Humanos

Comparta correos electrónicos relacionados con RRHH, como actualizaciones de políticas o anuncios de la empresa, directamente en Slack.

Integre ya el correo electrónico con Slack - ¡Aumente la productividad de su equipo!