Haz Email con la Integración de Telegram: Recibe Emails en tu Canal y Grupo

Trabajo a distancia Mejora la comunicación y la colaboración entre equipos remotos o distribuidos integrando el correo electrónico con Telegram.

Actualizaciones de proyectos Agiliza la comunicación del proyecto compartiendo actualizaciones y notificaciones por correo electrónico a través de los canales de Telegram.

Atención al cliente Mejora los tiempos de respuesta y la coordinación del equipo reenviando los correos electrónicos de atención al cliente a un canal exclusivo de Telegram.