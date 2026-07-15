Haz Email con la Integración de Telegram: Recibe Emails en tu Canal y Grupo

¿Necesitas una dirección de correo electrónico para recibir boletines, notificaciones o reenviar correos, pero prefieres no usar tu email? Te proporcionaremos una dirección de correo electrónico que puede recibir todas tus comunicaciones y enviarlas automáticamente a tu canal o grupo de Telegram.

headerTitle
De confianza y utilizado por miles de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

¿Por qué elegir el correo electrónico con integración de Telegram?

benefitsCard1Title

Actualizaciones instantáneas

Recibe notificaciones de correo electrónico en tiempo real en Telegram, asegurándote de que nunca te pierdes comunicaciones importantes.

benefitsCard2Title

Fácil acceso

Accede a tus correos electrónicos directamente desde Telegram, facilitando respuestas y toma de decisiones más rápidas.

benefitsCard3Title

Colaboración reforzada

Comparte contenidos de correo electrónico sin esfuerzo con los miembros de tu equipo en Telegram, fomentando un trabajo en equipo y un intercambio de información eficientes.

¿Con qué fines se puede usar el correo electrónico con la integración de Telegram?

bot-integrations-common-new:canUseCard1Title

Reenvío de correo electrónico

Envía automáticamente correos electrónicos importantes a un chat o canal de Telegram para acceder y actuar rápidamente.

bot-integrations-common-new:canUseCard2Title

Boletines

Recibe tus boletines favoritos directamente en Telegram, manteniéndote informado sin el desorden del correo electrónico.

bot-integrations-common-new:canUseCard3Title

Notificaciones

Recibe notificaciones de correo electrónico cruciales en Telegram para conocer y responder a tiempo.

bot-integrations-common-new:canUseCard4Title

Alertas

Recibe alertas instantáneas en Telegram para actualizaciones urgentes, asegurando una atención y acción inmediatas.

Características básicas del uso del correo electrónico con Telegram

Descubre las mejores funciones del correo electrónico con integración en Telegram.

Reenvío de correo electrónico

Reenvía fácilmente correos electrónicos de tu bandeja de entrada a canales de Telegram o mensajes personales.

Reenvío de correo electrónico

Compartir en grupo

Comparte correos electrónicos importantes con grupos de Telegram, asegurando que los miembros relevantes del equipo estén informados y comprometidos.

Compartir en grupo

Adjuntar archivos

Envía y recibe archivos adjuntos de correo electrónico a través de Telegram, manteniendo toda la información necesaria en un solo lugar.

Adjuntar archivos

Alertas y notificaciones

Adapta tus notificaciones de correo electrónico para que se envíen a Telegram basándote en filtros específicos o palabras clave.

Alertas y notificaciones

Vista previa de enlaces

Obtén vistas previas de los enlaces contenidos en los correos electrónicos directamente en tus mensajes de Telegram, proporcionando contexto antes de abrirlos.

Vista previa de enlaces

Historial de búsquedas

Encuentra rápidamente correos electrónicos y conversaciones anteriores en Telegram, gracias a su sólida funcionalidad de búsqueda.

Historial de búsquedas

Ventajas de utilizar el correo electrónico en Telegram

featuresCard1Title

Comunicación inmediata

Reduce los retrasos en la comunicación por correo electrónico recibiendo notificaciones instantáneas de Telegram.

featuresCard2Title

Información centralizada

Guarde toda la información y comunicaciones pertinentes en un lugar accesible.

featuresCard3Title

Comodidad móvil

Accede a correos electrónicos y notificaciones sobre la marcha con la aplicación móvil de Telegram, para estar siempre conectado.

featuresCard4Title

Mejora de la dinámica de equipo

Fomenta un entorno de equipo más receptivo y cohesionado centralizando la comunicación en Telegram.

featuresCard5Title

Integración personalizable

Configure la integración para adaptarla a las necesidades específicas de su equipo, optimizando el flujo de trabajo y la productividad.

featuresCard6Title

Comunicación segura

Benefíciate de las funciones de cifrado y seguridad de Telegram mientras gestionas las comunicaciones por correo electrónico.

¿Dónde se puede utilizar el correo electrónico para Telegram?

useCasesCard1Title

Trabajo a distancia

Mejora la comunicación y la colaboración entre equipos remotos o distribuidos integrando el correo electrónico con Telegram.

useCasesCard2Title

Actualizaciones de proyectos

Agiliza la comunicación del proyecto compartiendo actualizaciones y notificaciones por correo electrónico a través de los canales de Telegram.

useCasesCard3Title

Atención al cliente

Mejora los tiempos de respuesta y la coordinación del equipo reenviando los correos electrónicos de atención al cliente a un canal exclusivo de Telegram.

useCasesCard4Title

Coordinación de eventos

Facilita la planificación y las actualizaciones del evento centralizando las comunicaciones por correo electrónico en un canal de Telegram dedicado al evento.

Empieza a integrar tu correo electrónico con Telegram hoy mismo y transforma la eficacia de tus comunicaciones.