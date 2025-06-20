Automatice sus correos electrónicos con RSS y Klaviyo

Envíe automáticamente actualizaciones a su audiencia

Envíe boletines por correo electrónico y lanzamientos de productos a sus clientes utilizando Klaviyo. Las fuentes RSS responsivas se integran fácilmente con Klaviyo para proporcionar contenido actualizado automáticamente directamente en su bandeja de entrada.Con RSS.app, puedes enviar fácilmente actualizaciones de productos específicas a tus clientes. Herramientas como Shopify, Automate.io y Zapier son compatibles con la integración de RSS.app y Klaviyo. Envía contenido entre aplicaciones de forma más fácil y rápida.Klaviyo facilita la adición de canales RSS sin necesidad de codificación. Sólo tienes que copiar el fragmento de código RSS de RSS.app y pegarlo en tu plantilla Klaviyo. Tu feed se actualizará automáticamente, para que tus clientes reciban las últimas actualizaciones.