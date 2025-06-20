Integraciones
Klaviyo

Automatice sus correos electrónicos con RSS y Klaviyo

Envía tus últimas noticias o actualizaciones sociales a tus suscriptores con RSS.app. No necesita programación.

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De confianza y utilizado por miles de empresas
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Envíe automáticamente actualizaciones a su audiencia

Envíe boletines por correo electrónico y lanzamientos de productos a sus clientes utilizando Klaviyo. Las fuentes RSS responsivas se integran fácilmente con Klaviyo para proporcionar contenido actualizado automáticamente directamente en su bandeja de entrada.

Con RSS.app, puedes enviar fácilmente actualizaciones de productos específicas a tus clientes. Herramientas como Shopify, Automate.io y Zapier son compatibles con la integración de RSS.app y Klaviyo. Envía contenido entre aplicaciones de forma más fácil y rápida.

Klaviyo facilita la adición de canales RSS sin necesidad de codificación. Sólo tienes que copiar el fragmento de código RSS de RSS.app y pegarlo en tu plantilla Klaviyo. Tu feed se actualizará automáticamente, para que tus clientes reciban las últimas actualizaciones.

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RSS.app te permite añadir canales RSS a Klaviyo. Utiliza esta integración para mantener a los clientes informados de las últimas actualizaciones de los productos.

Cómo añadir canales RSS a Klaviyo

1
Genera tu feed en RSS.app

Pega cualquier blog, noticia o enlace social en el Generador RSS. Crearemos al instante un feed listo para usar.

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2
Elija su estilo de widget

Abre la pestaña Widgets en RSS.app y selecciona el aspecto de tu feed: Muro de noticias, Lista, Carrusel, Imageboard, TIcker, Revista o Feed.

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3
Personalizar el diseño

Haz clic en "Personalizar" para ajustar los colores, las fuentes, el número de entradas y mucho más. Adapta el widget al estilo de tu sitio web.

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4
Copiar y pegar el código de inserción

Haz clic en "Añadir al sitio web" y copia el código JavaScript o iFrame. Pégalo en tu sitio Wix y ¡listo!

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Todo lo que busca en un widget RSS

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Actualización automática de contenidos

Mantén tus correos electrónicos actualizados. Los feeds RSS.app se actualizan automáticamente, sin necesidad de trabajo manual.

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Funciona con cualquier fuente

Crea canales RSS a partir de sitios web, blogs o páginas sociales. RSS.app convierte cualquier contenido en un feed listo para Klaviyo.

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Sin configuración técnica

Sólo tienes que copiar la URL de tu feed RSS.app y pegarla en Klaviyo. Tus correos electrónicos se llenarán de nuevos posts automáticamente.

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Fiabilidad y coherencia

RSS.app mantiene sus feeds estructurados y actualizados para que sus correos electrónicos automatizados envíen siempre el contenido correcto.

Herramientas para organizar y controlar sus feeds

Paquetes

Combina varios canales RSS en un solo flujo. Perfecto para el seguimiento de contenidos de diferentes fuentes en un solo lugar.

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Colecciones

Recopila entradas manualmente y conviértelas en un widget personalizado. Ideal para crear páginas temáticas, centros de recursos o destacados de marca.

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Filtros

Oculte las entradas sin imágenes, elimine los duplicados o utilice filtros de palabras clave (lista blanca/lista negra) para mostrar exactamente lo que interesa.

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Reseñas

Lo que los usuarios adoran de RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Preguntas frecuentes

¿Cómo conecto RSS.app a Klaviyo?
Después de crear un feed en RSS.app, copia la URL de tu feed y añádelo como un Web Feed en Klaviyo para extraer contenido fresco automáticamente.
¿Con qué frecuencia se actualiza el feed?
El feed se actualiza automáticamente. Verás nuevas publicaciones cada 15 o 60 minutos, según tu plan.
¿Tengo que codificar?
No es necesario codificar. Solo tienes que pegar la URL de tu canal RSS.app en Klaviyo.
¿Qué tipos de feeds puedo crear con RSS.app?
Sí, puedes crear feeds a partir de casi cualquier sitio web, blog o página de redes sociales, aunque no tengan un canal RSS integrado.
¿Qué puedo incluir en mis correos electrónicos?
Puedes añadir automáticamente títulos de entradas, imágenes y enlaces de tu feed RSS.app a tus campañas y flujos de Klaviyo.

Únete a los miles de usuarios de Klaviyo que utilizan RSS.app para mantener sus correos electrónicos actualizados.

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