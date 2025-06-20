Integraciones
Microsoft Teams

Supervisar las noticias con Microsoft Teams

Noticias específicas directamente en la bandeja de entrada de su equipo. Sin necesidad de programación.

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Comparta fácilmente las noticias con su equipo

Comparte noticias de múltiples fuentes con los canales RSS de RSS.app. Añada fuentes de noticias a sus canales y muestre los últimos contenidos actualizados automáticamente.

Automatizar las noticias nunca ha sido tan fácil. Mantenga a todos informados con noticias dirigidas a equipos específicos. El uso de herramientas como Feedly y Zapier te da más poder para compartir contenido automáticamente en todos tus canales. Mantente conectado desde cualquier aplicación.

¡No es necesario codificar! Solo tienes que pegar el fragmento de código RSS en tu Conector RSS y elegir la frecuencia con la que quieres recibir las publicaciones. Ya está. La integración de Microsoft Teams y RSS.app es la forma más sencilla de compartir noticias con tu equipo.

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Microsoft Teams simplifica el intercambio de contenidos. Utilice RSS.app para poner al día a los miembros de su equipo sobre las últimas noticias RSS.

Cómo añadir canales RSS a Microsoft Teams

1
Genera tu feed en RSS.app

Pega cualquier blog, noticia o enlace social en el Generador RSS. Crearemos al instante un feed listo para usar.

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2
Elija su estilo de widget

Abre la pestaña Widgets en RSS.app y selecciona el aspecto de tu feed: Muro de noticias, Lista, Carrusel, Imageboard, TIcker, Revista o Feed.

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3
Personalizar el diseño

Haz clic en "Personalizar" para ajustar los colores, las fuentes, el número de entradas y mucho más. Adapta el widget al estilo de tu sitio web.

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4
Copiar y pegar el código de inserción

Haz clic en "Añadir al sitio web" y copia el código JavaScript o iFrame. Pégalo en tu sitio Wix y ¡listo!

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Todo lo que necesita para las fuentes RSS en Microsoft Teams

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Actualización automática de contenidos

RSS.app mantiene al día tus actualizaciones de Teams. Cada vez que aparece un nuevo contenido en tu feed, Teams lo publica al instante.

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Funciona con cualquier fuente

Crea feeds desde cualquier sitio web, blog o página de redes sociales. RSS.app convierte cualquier contenido en un feed fiable que puedes conectar a Teams.

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Sin configuración técnica

Sólo tienes que copiar la URL de tu canal RSS.app y pegarla en el conector RSS de Teams: tu automatización empezará a funcionar inmediatamente.

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Fiabilidad y coherencia

RSS.app garantiza que tus feeds se mantengan estructurados y actualizados, para que las notificaciones de tus equipos sean siempre precisas y puntuales.

Herramientas para organizar y controlar sus feeds

Paquetes

Combina varios canales RSS en un solo flujo. Perfecto para el seguimiento de contenidos de diferentes fuentes en un solo lugar.

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Colecciones

Recopila entradas manualmente y conviértelas en un widget personalizado. Ideal para crear páginas temáticas, centros de recursos o destacados de marca.

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Filtros

Oculte las entradas sin imágenes, elimine los duplicados o utilice filtros de palabras clave (lista blanca/lista negra) para mostrar exactamente lo que interesa.

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Reseñas

Lo que los usuarios adoran de RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo integrar mi canal RSS en Microsoft Teams?
Seleccione la fuente que desea integrar con Microsoft Teams en "Mis fuentes". En "Descripción general", copie la URL XML y añádala a su canal de Microsoft Teams a través del conector RSS.
¿Con qué frecuencia se actualiza el feed?
El feed se actualiza automáticamente. Verás nuevas publicaciones cada 15 o 60 minutos, según tu plan.
¿Tengo que codificar?
No es necesario programar. Solo tienes que copiar el enlace de tu canal RSS.app y añadirlo a Microsoft Teams.
¿Puedo utilizar RSS.app con cualquier aplicación?
Sí. Puedes conectar tu feed a miles de aplicaciones utilizando plataformas de automatización como Zapier, Notion o Mailchimp.
¿Qué tipos de feeds puedo crear con RSS.app?
RSS.app puede crear feeds a partir de casi cualquier sitio web, blog o página de redes sociales, incluso si ellos mismos no proporcionan un feed RSS.

Únase a los miles de usuarios de Teams que utilizan RSS.app para mantener informados a sus equipos.

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