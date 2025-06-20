Supervisar las noticias con Microsoft Teams

Comparta fácilmente las noticias con su equipo

Comparte noticias de múltiples fuentes con los canales RSS de RSS.app. Añada fuentes de noticias a sus canales y muestre los últimos contenidos actualizados automáticamente.Automatizar las noticias nunca ha sido tan fácil. Mantenga a todos informados con noticias dirigidas a equipos específicos. El uso de herramientas como Feedly y Zapier te da más poder para compartir contenido automáticamente en todos tus canales. Mantente conectado desde cualquier aplicación.¡No es necesario codificar! Solo tienes que pegar el fragmento de código RSS en tu Conector RSS y elegir la frecuencia con la que quieres recibir las publicaciones. Ya está. La integración de Microsoft Teams y RSS.app es la forma más sencilla de compartir noticias con tu equipo.