Organiza las publicaciones en colecciones

Cambia al modo Conservar para examinar todos tus feeds en un solo lugar. Selecciona publicaciones individuales y añádelas a una colección para crear un feed personalizado.

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De confianza y utilizado por miles de empresas

Por qué los usuarios adoran el modo Curar

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Todos tus feeds, a la vista

Olvídate de cambiar de pestaña o de fuente. Curate te ofrece un único panel para leer, comparar y recopilar publicaciones de todas tus fuentes.

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Navegación más rápida

En lugar de abrir cada feed individualmente, desplázate por las publicaciones una al lado de la otra y añádelas a Recopilaciones con un solo clic.

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Colecciones más inteligentes

Cada colección se convierte en su propio canal RSS. Incrústala en tu sitio web, comparte el enlace XML o envía actualizaciones a Telegram, Discord, Slack y correo electrónico.

Características principales del modo Curate

Vista lateral

Tus feeds aparecen a la izquierda, los posts a la derecha. Desplázate, compara y añade entradas a las colecciones sin cambiar de página.

Vista lateral

Un clic para la recogida

Selecciona una entrada y envíala directamente a una de tus Colecciones existentes.

Un clic para la recogida

Organización por temas

Agrupa los contenidos de varias fuentes en un único flujo que refleje exactamente tu interés.

Organización por temas

Integración de widgets

Muestre sus colecciones en su sitio web, blog o panel de control interno con widgets personalizables.

Integración de widgets

Alertas y compartición

Envía las publicaciones seleccionadas a Slack, Discord, Telegram o correo electrónico. Mantén a tu equipo y a tu público al tanto de cada actualización.

Alertas y compartición

Curate Mode en 3 sencillos pasos

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Iniciar el modo Conservar

1

Todos tus feeds aparecen a la izquierda, listos para explorar en un solo lugar.

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Navegar al instante

2

Haga clic en cualquier fuente para ver las últimas publicaciones una al lado de la otra.

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Construya su colección

3

Selecciona entradas destacadas y colócalas en una colección con un solo clic. Y ya está.

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Quién se beneficia más de Curate

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Editores y conservadores

Filtre el ruido y cree feeds sólo con el contenido más relevante para su audiencia.

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Equipos de marketing

Reúna publicaciones de varias fuentes en recopilaciones listas para la campaña para informes y boletines informativos.

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Investigadores y analistas

Guarde y organice rápidamente información valiosa de distintas fuentes en un único feed.

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Gestores comunitarios

Envíe un flujo limpio de publicaciones seleccionadas a los canales sin abrumar a su audiencia.

Reseñas

Lo que los usuarios adoran de RSS.app

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

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Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Curar mejor, compartir más rápido

Ahorre horas de navegación y convierta sus feeds en Colecciones seleccionadas a mano que encantarán a su audiencia.
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