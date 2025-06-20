Organiza las publicaciones en colecciones
Cambia al modo Conservar para examinar todos tus feeds en un solo lugar. Selecciona publicaciones individuales y añádelas a una colección para crear un feed personalizado.Empezar ahora
Por qué los usuarios adoran el modo Curar
Todos tus feeds, a la vista
Olvídate de cambiar de pestaña o de fuente. Curate te ofrece un único panel para leer, comparar y recopilar publicaciones de todas tus fuentes.
Navegación más rápida
En lugar de abrir cada feed individualmente, desplázate por las publicaciones una al lado de la otra y añádelas a Recopilaciones con un solo clic.
Colecciones más inteligentes
Cada colección se convierte en su propio canal RSS. Incrústala en tu sitio web, comparte el enlace XML o envía actualizaciones a Telegram, Discord, Slack y correo electrónico.
Características principales del modo Curate
Vista lateral
Tus feeds aparecen a la izquierda, los posts a la derecha. Desplázate, compara y añade entradas a las colecciones sin cambiar de página.
Un clic para la recogida
Selecciona una entrada y envíala directamente a una de tus Colecciones existentes.
Organización por temas
Agrupa los contenidos de varias fuentes en un único flujo que refleje exactamente tu interés.
Integración de widgets
Muestre sus colecciones en su sitio web, blog o panel de control interno con widgets personalizables.
Alertas y compartición
Envía las publicaciones seleccionadas a Slack, Discord, Telegram o correo electrónico. Mantén a tu equipo y a tu público al tanto de cada actualización.
Curate Mode en 3 sencillos pasos
Iniciar el modo Conservar1
Todos tus feeds aparecen a la izquierda, listos para explorar en un solo lugar.
Navegar al instante2
Haga clic en cualquier fuente para ver las últimas publicaciones una al lado de la otra.
Construya su colección3
Selecciona entradas destacadas y colócalas en una colección con un solo clic. Y ya está.
Quién se beneficia más de Curate
Editores y conservadores
Filtre el ruido y cree feeds sólo con el contenido más relevante para su audiencia.
Equipos de marketing
Reúna publicaciones de varias fuentes en recopilaciones listas para la campaña para informes y boletines informativos.
Investigadores y analistas
Guarde y organice rápidamente información valiosa de distintas fuentes en un único feed.
Gestores comunitarios
Envíe un flujo limpio de publicaciones seleccionadas a los canales sin abrumar a su audiencia.
Lo que los usuarios adoran de RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.