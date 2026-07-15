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Cómo recibir alertas por correo electrónico de las publicaciones de Pinterest

En cuestión de minutos, RSS.app te permite configurar y recibir alertas por correo electrónico cuando se publiquen nuevos Pints de cualquier usuario público, hashtags o resultados de búsqueda.

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Crea instantáneamente un feed RSS de Pinterest a partir de cualquier usuario, hashtag o búsqueda pública de Pinterest y recibe las últimas actualizaciones en tu correo electrónico

Email Digest - RSS.app
to me
9:18 AM (23 minutes ago)

Canales RSS relacionados con el correo electrónico

Telegram logoTelegrama a correo electrónicoNew York Times logoNYTimes al correo electrónicoBBC logoBBC News al correo electrónicoTumblr logoTumblr al correo electrónicoGoogle News logoNoticias de Google por correo electrónicoNPR logoNPR al correo electrónico
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2 sencillos pasos para empezar

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Crea un feed RSS de Pinterest a partir de cualquier usuario, hashtag o búsqueda pública de Pinterest con el generador de RSS

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