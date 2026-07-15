Cómo recibir alertas por correo electrónico de Google Noticias
En cuestión de minutos, RSS.app te permite configurar y recibir alertas por correo electrónico cuando se publiquen nuevos artículos en Google Noticias sobre cualquier tema o palabra clave de búsqueda.Recibir noticias de Google por correo electrónico
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Google Noticias + Correo electrónico
Crea instantáneamente un canal RSS de Google News a partir de cualquier tema, palabra clave o resultado de búsqueda y recibe las últimas actualizaciones en tu correo electrónico.
Email Digest - RSS.app
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9:18 AM (23 minutes ago)
Canales RSS relacionados con el correo electrónico
Telegrama a correo electrónicoReddit al correo electrónicoPinterest al correo electrónicoX/Twitter a EmailYoutube to EmailCNN al correo electrónicoVer más ejemplos de correo electrónico
2 sencillos pasos para empezar
Recibir noticias de Google por correo electrónico
Noticias de Google
Crear un canal RSS de Google News a partir de cualquier tema o búsqueda mediante el generador de RSS
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