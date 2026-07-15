RSS a correo electrónico
Noticias de Google por correo electrónico
Google News logo
right arrow
Email logo

Cómo recibir alertas por correo electrónico de Google Noticias

En cuestión de minutos, RSS.app te permite configurar y recibir alertas por correo electrónico cuando se publiquen nuevos artículos en Google Noticias sobre cualquier tema o palabra clave de búsqueda.

Google News logoRecibir noticias de Google por correo electrónico
De confianza y utilizado por miles de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Google Noticias + Correo electrónico

Crea instantáneamente un canal RSS de Google News a partir de cualquier tema, palabra clave o resultado de búsqueda y recibe las últimas actualizaciones en tu correo electrónico.

Email Digest - RSS.app
to me
9:18 AM (23 minutes ago)

Canales RSS relacionados con el correo electrónico

Telegram logoTelegrama a correo electrónicoReddit logoReddit al correo electrónicoPinterest logoPinterest al correo electrónicoTwitter logoX/Twitter a EmailYoutube logoYoutube to EmailCNN logoCNN al correo electrónico
Ver más ejemplos de correo electrónico

2 sencillos pasos para empezar

Google News logo
Noticias de Google

Crear un canal RSS de Google News a partir de cualquier tema o búsqueda mediante el generador de RSS

right arrow
Email logo
Suscribirse al boletín electrónico

Suscribirse al canal RSS de Google Noticias para recibir resúmenes y alertas por correo electrónico

Google News logoRecibir noticias de Google por correo electrónico