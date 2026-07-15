Cómo recibir alertas por correo electrónico de X / Twitter feeds
En cuestión de minutos, RSS.app te permite configurar y recibir alertas por correo electrónico cuando se publican nuevos Tweets de X / usuarios de Twitter, hashtags o resultados de búsqueda.Obtener X / Twitter a Email
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X / Twitter + Email
Crear instantáneamente X / Twitter RSS feed desde cualquier fuente pública X / Twitter usuario, hashtag, o la búsqueda y obtener las últimas actualizaciones en su correo electrónico
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9:18 AM (23 minutes ago)
2 sencillos pasos para empezar
Obtener X / Twitter a Email
X / Twitter
Crear X / Twitter RSS de cualquier usuario público X / Twitter, hashtag, o la búsqueda con el generador de RSS
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