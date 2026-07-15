RSS a correo electrónico
X / Twitter a Email
Twitter logo
right arrow
Email logo

Cómo recibir alertas por correo electrónico de X / Twitter feeds

En cuestión de minutos, RSS.app te permite configurar y recibir alertas por correo electrónico cuando se publican nuevos Tweets de X / usuarios de Twitter, hashtags o resultados de búsqueda.

Twitter logoObtener X / Twitter a Email
De confianza y utilizado por miles de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

X / Twitter + Email

Crear instantáneamente X / Twitter RSS feed desde cualquier fuente pública X / Twitter usuario, hashtag, o la búsqueda y obtener las últimas actualizaciones en su correo electrónico

Email Digest - RSS.app
to me
9:18 AM (23 minutes ago)

Canales RSS relacionados con el correo electrónico

Pinterest logoPinterest al correo electrónicoReddit logoReddit al correo electrónicoGoogle News logoNoticias de Google por correo electrónicoYoutube logoYoutube to EmailCNN logoCNN al correo electrónicoNPR logoNPR al correo electrónico
Ver más ejemplos de correo electrónico

2 sencillos pasos para empezar

Twitter logo
X / Twitter

Crear X / Twitter RSS de cualquier usuario público X / Twitter, hashtag, o la búsqueda con el generador de RSS

right arrow
Email logo
Suscribirse al boletín electrónico

Suscribirse a X / Twitter RSS Feed para obtener Email Digests y Alertas

Twitter logoObtener X / Twitter a Email