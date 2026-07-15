Make Email avec l'intégration de Discord : Recevez des e-mails dans votre canal

Vous avez besoin d'une adresse électronique pour recevoir des bulletins d'information, des notifications ou pour transférer des courriels, mais vous préférez ne pas utiliser votre adresse électronique ? Nous vous fournirons une adresse électronique qui pourra recevoir toutes vos communications et les envoyer automatiquement à votre canal Discord.

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Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent
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Pourquoi choisir l'email avec intégration Discord ?

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Messagerie unifiée

Centralisez votre communication en recevant des courriels et en transférant tout sur Discord.

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Mises à jour en temps réel

Restez informé grâce à des alertes et des notifications en temps réel pour les courriers électroniques entrants, afin de ne jamais manquer une information importante.

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Une collaboration sans faille

Améliorez la collaboration au sein de l'équipe en partageant les courriels, les alertes et les bulletins d'information pertinents dans Discord.

À quelles fins pouvez-vous utiliser l'e-mail avec l'intégration Discord ?

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Transfert d'e-mail

Transférer automatiquement les courriels sélectionnés vers les canaux Discord désignés pour faciliter l'accès à l'équipe.

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Bulletins d'information

Distribuer les principales lettres d'information de l'organisation dans Discord pour que tout le monde soit informé et engagé.

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Notifications

Recevez des notifications immédiates et opportunes dans votre canal Discord pour les nouveaux courriels ou les courriels importants.

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Alertes

Personnalisez et priorisez les alertes pour des courriels spécifiques afin de mettre en évidence les informations critiques dans Discord.

Fonctionnalités de base de l'intégration de l'email avec Discord

Découvrez les principales fonctionnalités de la messagerie électronique avec l'intégration de Discord.

Transfert d'e-mail

Redirigez facilement les courriels de votre boîte de réception vers les canaux Discord désignés.

Transfert d'e-mail

Facilité d'intégration

Processus d'installation simple pour relier votre compte e-mail à Discord.

Facilité d'intégration

Filtrage des courriels

Utilisez des filtres pour vous assurer que seuls les courriels pertinents sont transmis à vos canaux Discord.

Filtrage des courriels

Alertes personnalisables

Configurez des notifications personnalisées pour différents types d'e-mails afin de répondre à vos besoins.

Alertes personnalisables

Contrôle dynamique des canaux

Changez et personnalisez sans effort les canaux Discord, pour que la communication de votre équipe soit toujours en phase avec l'évolution de vos besoins.

Contrôle dynamique des canaux

Soutien à l'attachement

Transférer les courriels avec les pièces jointes, afin d'assurer un partage complet des informations.

Soutien à l'attachement

Avantages de l'utilisation du courrier électronique avec Discord

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Amélioration de l'efficacité

Réduisez le temps passé à basculer entre le courrier électronique et Discord, ce qui améliore la productivité.

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Sensibilisation accrue de l'équipe

Tenez votre équipe informée grâce à un accès immédiat aux communications par courrier électronique dans Discord.

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Information centralisée

Consolidez vos outils de communication pour faciliter le suivi des informations importantes.

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Notifications personnalisées

Adaptez vos paramètres d'alerte aux besoins spécifiques de votre équipe ou de votre projet.

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Collaboration inclusive

Veiller à ce que tous les membres de l'équipe aient accès aux mises à jour cruciales par courrier électronique, afin de favoriser un environnement de travail plus inclusif.

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Accès facile aux données historiques

Recherchez et récupérez les communications antérieures par courriel directement dans Discord.

Où pouvez-vous utiliser l'intégration de l'email à Discord ?

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Équipes commerciales

Améliorez la communication et la collaboration au sein de votre entreprise ou de vos équipes organisationnelles.

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Communautés de jeux

Gardez votre communauté de joueurs engagée et informée avec les dernières mises à jour et actualités.

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Groupes éducatifs

Faciliter la communication entre les étudiants et les éducateurs, en partageant les courriels importants et les mises à jour.

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Communautés en ligne

Renforcez votre communauté en ligne en centralisant la communication et le partage d'informations dans Discord.

Faites passer votre communication communautaire au niveau supérieur en l'intégrant dès maintenant !