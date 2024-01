Ajouter des fils d'actualité à votre site Shopify

L'intégration à Shopify vous permet de présenter les dernières actualités du secteur{ directement sur votre site web sans aucune connaissance en matière de codage. Incorporez les nouvelles à vos pages d'atterrissage ou à votre blog.

RSS.app est le moyen le plus rapide de générer du nouveau contenu et le moyen le plus simple d'intégrer ce contenu sur votre site web. L'affichage de widgets d'actualités liés à votre marque aide vos clients à vous faire confiance et à préserver la fiabilité de votre marque.

Les widgets peuvent être ajoutés n'importe où sur votre site Shopify. Il vous suffit de copier et de coller le code du widget. L'intégration transparente fournit des mises à jour automatiques{ qui permettent à vos clients de rester informés.