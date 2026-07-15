Diffuser automatiquement les actualités de l'entreprise sur l'ensemble de vos outils de travail
Ne partagez plus manuellement des liens entre équipes. RSS.app diffuse automatiquement les mises à jour de l'entreprise, les actualités du secteur et les commentaires des clients dans Slack, Discord et votre intranet. Tenez vos employés informés sans travail supplémentaire.
- Transférer automatiquement les messages des médias sociaux de l'entreprise vers Slack, Discord et Telegram.
- Regrouper les nouvelles de plusieurs bureaux et départements en un seul flux partagé
- Fournir des mises à jour sectorielles et du contenu d'apprentissage sans effort manuel
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Articles traités
15 min
Fréquence de mise à jour
99.9%
Disponibilité Fiabilité
Comment ça marche
RSS.app s'intercale entre vos sources et vos destinations, convertissant tout contenu web en flux de données structurés.
Sources d'information
Destinations
Comment les équipes automatisent la communication interne
Transmettre les médias sociaux de l'entreprise au chat
Les employés ne devraient pas avoir besoin de suivre les comptes de l'entreprise sur leur temps personnel pour rester informés. RSS.app surveille vos canaux de médias sociaux et transmet automatiquement chaque nouveau message à vos plateformes de communication internes.
Fonctionne avec
Entreprise LinkedIn → Slack Bot
Notifiez l'équipe dans Slack chaque fois qu'une nouvelle mise à jour de l'entreprise ou qu'une offre d'emploi est mise en ligne.
Entreprise Instagram → Discord Bot
Synchronisez les visuels de la marque et les posts culturels sur votre serveur #announcements.
Marque YouTube → Telegram Bot
Diffuser des webinaires, des lancements de produits et des mises à jour vidéo sur les appareils mobiles des employés.
Flux de médias sociaux → Automatisation XML
Archiver automatiquement l'activité sociale de l'entreprise à l'aide de Zapier ou Make.
Insight stratégique
Tenir les employés informés de l'activité de l'entreprise renforce l'alignement et la culture. Le transfert social automatisé garantit que chaque membre de l'équipe est informé des dernières nouvelles sans alourdir la charge de travail de quiconque.
"La voix du client" et la preuve sociale
Transformez les éloges publics en motivation interne. RSS.app regroupe les avis et les discussions sociales en un seul flux, ce qui vous permet de combler le fossé entre les commentaires des clients et les personnes qui développent votre produit.
Fonctionne avec
Trustpilot → Slack Bot
Célébrez instantanément les avis 5 étoiles dans votre canal #customer-success.
Commentaires des clients → Carousel Widget
Affichez un flux rotatif d'avis positifs sur la page d'accueil de votre intranet.
Mentions Reddit → Widget de liste
Intégrez un flux "Ce que disent les utilisateurs" sur le tableau de bord de votre produit ou de votre équipe d'assistance.
Voice of Customer Feed → Webhook
Transmettez les commentaires bruts des clients à Microsoft Teams ou à votre CRM personnalisé.
Insight stratégique
Les commentaires des clients et les discussions sociales sont le signal le plus authentique de la qualité d'un produit. Leur diffusion en interne motive les équipes et permet aux employés de se rendre compte directement de l'impact de leur travail.
Créer une source unique d'informations sur l'entreprise
Les mises à jour de l'entreprise sont souvent diffusées dans différents bureaux et départements. RSS.app les regroupe en un seul flux partagé, créant ainsi une source de vérité fiable pour les employés de tous les sites.
Fonctionne avec
Blogs des bureaux régionaux → Feed Bundle
Fusionner les nouvelles de 5 bureaux mondiaux en un seul flux "Company Pulse".
Bundle Feed → News Wall Widget
Une mise en page basée sur des cartes pour le tableau d'affichage numérique de votre siège.
Mises à jour départementales → Telegram Bot
Tenir les travailleurs de première ligne au courant des annonces de l'entreprise par le biais de la téléphonie mobile.
Flux interne → Flux JSON
Transmettez les données à votre application mobile interne personnalisée pour les employés.
Insight stratégique
Une source unique d'informations sur l'entreprise élimine les silos d'informations. Lorsque chaque employé peut accéder au même flux d'informations, quel que soit son lieu de travail ou son service, l'alignement se fait naturellement.
Radar automatisé de l'industrie et du marché
RSS.app recueille les nouvelles de l'industrie sur l'ensemble du web et les transforme en un flux unique et organisé, aidant chaque département à rester au courant des développements importants du marché.
Fonctionne avec
Fil thématique de l'industrie → Slack Bot
Publier automatiquement les principaux titres de l'industrie sur #market-trends.
Google News → ChatGPT → Slack
Utiliser l'IA pour résumer les tendances quotidiennes du secteur en un message "TL;DR".
Publication de niche → Notion
Ajoutez une barre latérale "Nouvelles de l'industrie" au wiki de votre entreprise basée sur Notion.
Market Feed → Email Digest
Envoi automatique le vendredi d'un récapitulatif des principaux événements de la semaine dans l'industrie.
Insight stratégique
Les équipes qui restent informées sur leur secteur d'activité prennent de meilleures décisions. Un radar de marché automatisé garantit que tout le monde, des ventes aux produits, voit les mêmes tendances, sans que personne ne s'en occupe manuellement.
Croissance professionnelle et "listes de lecture
RSS.app rassemble des blogs éducatifs et des informations sur le leadership dans un flux d'apprentissage auto-actualisé, ce qui permet aux équipes RH de soutenir plus facilement la croissance des employés.
Fonctionne avec
Bulletins d'information sur le leadership → Slack
Envoyez automatiquement dans Slack des lettres d'information hebdomadaires sur les idées reçues.
Flux de formation → Widget de liste
Ajoutez un bloc "Lecture hebdomadaire" à votre portail RH interne ou à votre Wiki.
Fil éducatif → Alerte e-mail
Notifier l'équipe chaque fois qu'un nouveau livre blanc ou une nouvelle étude de cas est publié(e).
Fil d'apprentissage → Automatisation Zapier
Synchronisez les nouveaux articles éducatifs directement sur votre système de gestion de l'apprentissage (LMS).
Insight stratégique
Investir dans la formation des employés permet de mieux les fidéliser et de développer leurs compétences. Les listes de lecture automatisées déchargent les RH du fardeau de la curation tout en conservant un contenu frais et pertinent.
Ce que vous pouvez faire avec les données de communication interne
RSS.app fournit les outils dont vous avez besoin pour nettoyer, traduire et développer vos communications internes.
Filtres avancés
Filtrez par mots-clés ou modèles spécifiques pour vous assurer que votre équipe ne voit que les mentions qui comptent.
Pas de doublons
Supprimez automatiquement les doublons pour que votre équipe ne voie que des mentions uniques.
Traduction globale
Traduire automatiquement le sentiment de la marque et les mises à jour en langues étrangères dans plus de 40 langues.
Ensembles d'aliments pour animaux
Fusionner les flux Reddit, Google News et Review en un seul flux.
Formats prêts pour les développeurs
Exportez vos données exactement comme vous le souhaitez : RSS/XML, JSON ou CSV.
Webhooks et automatisation
Connecter les flux à tout système prenant en charge les webhooks ou les déclencheurs RSS.
Fournir des mises à jour partout où votre équipe travaille
Un seul flux. N'importe quelle destination.
RSS est un format XML normalisé pris en charge par des milliers d'applications. Tout système acceptant le format RSS peut consommer vos flux de communication internes, ce qui permet de conserver la portabilité des données et la neutralité à l'égard des fournisseurs.
Questions fréquemment posées
RSS.app génère un flux RSS à partir des comptes de médias sociaux de votre entreprise, de votre blog ou de n'importe quelle source Web. Vous pouvez ensuite ajouter l'URL de ce flux au robot RSS intégré à Slack ou le connecter via Zapier pour publier automatiquement des mises à jour sur n'importe quel canal.
Oui. Les regroupements de flux vous permettent de fusionner des flux provenant de plusieurs sources (blogs régionaux, pages de département, comptes sociaux) en un seul flux unifié. Votre équipe dispose ainsi d'une seule URL pour toutes les actualités de l'entreprise.
Oui. RSS.app peut générer des flux à partir de plateformes d'évaluation telles que Trustpilot, G2 et Capterra. Acheminez ces flux vers Slack, Discord ou intégrez-les en tant que widgets sur votre intranet.
Oui. Vous pouvez connecter des flux RSS à Microsoft Teams à l'aide de webhooks ou via des intégrations Zapier/Make. RSS.app génère le flux ; votre outil d'automatisation le transmet à Teams.
Oui. Créez des flux à partir de blogs éducatifs, de publications sectorielles et de bulletins d'information. Acheminez-les vers des canaux Slack, intégrez-les en tant que widgets sur votre portail RH ou synchronisez-les avec votre LMS via Zapier.
La fréquence d'actualisation des flux dépend de votre plan. Les flux sont actualisés toutes les 15 à 60 minutes. Chaque actualisation vérifie si la source contient du nouveau contenu et ajoute les nouveaux éléments au flux.
Oui. RSS.app fournit des widgets intégrables - murs d'informations, listes, téléscripteurs et carrousels - que vous pouvez ajouter à n'importe quelle page intranet à l'aide d'un simple extrait HTML.
RSS.app traite les contenus accessibles au public et les diffuse par le biais de flux RSS/XML standard. Aucune donnée interne à l'entreprise ne transite par RSS.app. Les flux sont en lecture seule et peuvent être sécurisés par votre système d'authentification existant.
Qu'est-ce que RSS.app ?
RSS.app convertit les pages web, les profils de médias sociaux et les sources en ligne en flux RSS structurés. Ces flux sont mis à jour selon un calendrier (toutes les 15 à 60 minutes en fonction de votre plan) et peuvent être consommés par n'importe quel système compatible RSS.
- Format XML standardisé compatible avec des milliers d'outils
- Rafraîchissement programmé toutes les 15 à 60 minutes en fonction du plan.
- Fonctionne avec Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n et n'importe quel lecteur RSS.
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