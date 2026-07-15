Diffuser automatiquement les actualités de l'entreprise sur l'ensemble de vos outils de travail

Ne partagez plus manuellement des liens entre équipes. RSS.app diffuse automatiquement les mises à jour de l'entreprise, les actualités du secteur et les commentaires des clients dans Slack, Discord et votre intranet. Tenez vos employés informés sans travail supplémentaire.

Alimentez votre intranetVoir comment ça marche
  • Transférer automatiquement les messages des médias sociaux de l'entreprise vers Slack, Discord et Telegram.
  • Regrouper les nouvelles de plusieurs bureaux et départements en un seul flux partagé
  • Fournir des mises à jour sectorielles et du contenu d'apprentissage sans effort manuel

1M+

Fils RSS actifs

100M+

Articles traités

15 min

Fréquence de mise à jour

99.9%

Disponibilité Fiabilité

Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Comment ça marche

RSS.app s'intercale entre vos sources et vos destinations, convertissant tout contenu web en flux de données structurés.

Sources d'information

RedditReddit
Google NewsGoogle News
LinkedInLinkedIn
Twitter/XTwitter/X
Any WebsiteAny Website
RSS.app

Destinations

SlackSlack
DiscordDiscord
TelegramTelegram
EmailEmail
ZapierZapier

Comment les équipes automatisent la communication interne

Transmettre les médias sociaux de l'entreprise au chat

Les employés ne devraient pas avoir besoin de suivre les comptes de l'entreprise sur leur temps personnel pour rester informés. RSS.app surveille vos canaux de médias sociaux et transmet automatiquement chaque nouveau message à vos plateformes de communication internes.

Fonctionne avec

SlackSlackDiscordDiscordTelegramTélégrammeZapierZapier

Entreprise LinkedIn → Slack Bot

Notifiez l'équipe dans Slack chaque fois qu'une nouvelle mise à jour de l'entreprise ou qu'une offre d'emploi est mise en ligne.

LinkedInLinkedinRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurer

Entreprise Instagram → Discord Bot

Synchronisez les visuels de la marque et les posts culturels sur votre serveur #announcements.

InstagramInstagramRSS.appRSS.appDiscordDiscord
Configurer

Marque YouTube → Telegram Bot

Diffuser des webinaires, des lancements de produits et des mises à jour vidéo sur les appareils mobiles des employés.

YouTubeYouTubeRSS.appRSS.appTelegramTelegram
Configurer

Flux de médias sociaux → Automatisation XML

Archiver automatiquement l'activité sociale de l'entreprise à l'aide de Zapier ou Make.

RSSRSSRSS.appRSS.appZapierZapier
Configurer

Insight stratégique

Tenir les employés informés de l'activité de l'entreprise renforce l'alignement et la culture. Le transfert social automatisé garantit que chaque membre de l'équipe est informé des dernières nouvelles sans alourdir la charge de travail de quiconque.

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Mise en place du transfert socialVoir le guide d'installation

"La voix du client" et la preuve sociale

Transformez les éloges publics en motivation interne. RSS.app regroupe les avis et les discussions sociales en un seul flux, ce qui vous permet de combler le fossé entre les commentaires des clients et les personnes qui développent votre produit.

Fonctionne avec

SlackSlackDiscordDiscordEmailCourrielWebhooksCrochets Web

Trustpilot → Slack Bot

Célébrez instantanément les avis 5 étoiles dans votre canal #customer-success.

TrustpilotTrustpilotRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurer

Commentaires des clients → Carousel Widget

Affichez un flux rotatif d'avis positifs sur la page d'accueil de votre intranet.

TrustpilotTrustpilotRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurer

Mentions Reddit → Widget de liste

Intégrez un flux "Ce que disent les utilisateurs" sur le tableau de bord de votre produit ou de votre équipe d'assistance.

RedditRedditRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurer

Voice of Customer Feed → Webhook

Transmettez les commentaires bruts des clients à Microsoft Teams ou à votre CRM personnalisé.

RSSRSSRSS.appRSS.appWebhooksWebhooks
Configurer

Insight stratégique

Les commentaires des clients et les discussions sociales sont le signal le plus authentique de la qualité d'un produit. Leur diffusion en interne motive les équipes et permet aux employés de se rendre compte directement de l'impact de leur travail.

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Configurer le flux des clientsVoir le guide d'installation

Créer une source unique d'informations sur l'entreprise

Les mises à jour de l'entreprise sont souvent diffusées dans différents bureaux et départements. RSS.app les regroupe en un seul flux partagé, créant ainsi une source de vérité fiable pour les employés de tous les sites.

Fonctionne avec

SlackSlackTelegramTélégrammeEmailCourrielJSONJSON

Blogs des bureaux régionaux → Feed Bundle

Fusionner les nouvelles de 5 bureaux mondiaux en un seul flux "Company Pulse".

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appRSSRSS
Configurer

Bundle Feed → News Wall Widget

Une mise en page basée sur des cartes pour le tableau d'affichage numérique de votre siège.

RSSRSSRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurer

Mises à jour départementales → Telegram Bot

Tenir les travailleurs de première ligne au courant des annonces de l'entreprise par le biais de la téléphonie mobile.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appTelegramTelegram
Configurer

Flux interne → Flux JSON

Transmettez les données à votre application mobile interne personnalisée pour les employés.

RSSRSSRSS.appRSS.appJSONJSON
Configurer

Insight stratégique

Une source unique d'informations sur l'entreprise élimine les silos d'informations. Lorsque chaque employé peut accéder au même flux d'informations, quel que soit son lieu de travail ou son service, l'alignement se fait naturellement.

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Créer un flux d'entrepriseVoir le guide d'installation

Radar automatisé de l'industrie et du marché

RSS.app recueille les nouvelles de l'industrie sur l'ensemble du web et les transforme en un flux unique et organisé, aidant chaque département à rester au courant des développements importants du marché.

Fonctionne avec

SlackSlackEmailCourrielNotionNotionZapierZapier

Fil thématique de l'industrie → Slack Bot

Publier automatiquement les principaux titres de l'industrie sur #market-trends.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurer

Google News → ChatGPT → Slack

Utiliser l'IA pour résumer les tendances quotidiennes du secteur en un message "TL;DR".

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appZapierZapier
Configurer

Publication de niche → Notion

Ajoutez une barre latérale "Nouvelles de l'industrie" au wiki de votre entreprise basée sur Notion.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appNotionNotion
Configurer

Market Feed → Email Digest

Envoi automatique le vendredi d'un récapitulatif des principaux événements de la semaine dans l'industrie.

Google NewsGoogle NewsRSS.appRSS.appEmailEmail
Configurer

Insight stratégique

Les équipes qui restent informées sur leur secteur d'activité prennent de meilleures décisions. Un radar de marché automatisé garantit que tout le monde, des ventes aux produits, voit les mêmes tendances, sans que personne ne s'en occupe manuellement.

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Mise en place d'un radar de marchéVoir le guide d'installation

Croissance professionnelle et "listes de lecture

RSS.app rassemble des blogs éducatifs et des informations sur le leadership dans un flux d'apprentissage auto-actualisé, ce qui permet aux équipes RH de soutenir plus facilement la croissance des employés.

Fonctionne avec

SlackSlackEmailCourrielZapierZapierMakeFaire

Bulletins d'information sur le leadership → Slack

Envoyez automatiquement dans Slack des lettres d'information hebdomadaires sur les idées reçues.

EmailEmailRSS.appRSS.appSlackSlack
Configurer

Flux de formation → Widget de liste

Ajoutez un bloc "Lecture hebdomadaire" à votre portail RH interne ou à votre Wiki.

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appHTMLHTML
Configurer

Fil éducatif → Alerte e-mail

Notifier l'équipe chaque fois qu'un nouveau livre blanc ou une nouvelle étude de cas est publié(e).

WebsiteWebsiteRSS.appRSS.appEmailEmail
Configurer

Fil d'apprentissage → Automatisation Zapier

Synchronisez les nouveaux articles éducatifs directement sur votre système de gestion de l'apprentissage (LMS).

RSSRSSRSS.appRSS.appZapierZapier
Configurer

Insight stratégique

Investir dans la formation des employés permet de mieux les fidéliser et de développer leurs compétences. Les listes de lecture automatisées déchargent les RH du fardeau de la curation tout en conservant un contenu frais et pertinent.

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Créer un flux d'apprentissageVoir le guide d'installation

Ce que vous pouvez faire avec les données de communication interne

RSS.app fournit les outils dont vous avez besoin pour nettoyer, traduire et développer vos communications internes.

Filtres avancés

Filtrez par mots-clés ou modèles spécifiques pour vous assurer que votre équipe ne voit que les mentions qui comptent.

Pas de doublons

Supprimez automatiquement les doublons pour que votre équipe ne voie que des mentions uniques.

Traduction globale

Traduire automatiquement le sentiment de la marque et les mises à jour en langues étrangères dans plus de 40 langues.

Ensembles d'aliments pour animaux

Fusionner les flux Reddit, Google News et Review en un seul flux.

Formats prêts pour les développeurs

Exportez vos données exactement comme vous le souhaitez : RSS/XML, JSON ou CSV.

Webhooks et automatisation

Connecter les flux à tout système prenant en charge les webhooks ou les déclencheurs RSS.

Fournir des mises à jour partout où votre équipe travaille

Un seul flux. N'importe quelle destination.

Slack
Discord
Telegram
Email
{ }
JSON
CSV
CSV
</>
HTML
Zapier
Zapier
Make
Make
n8n
n8n
Webhooks
Webhooks

RSS est un format XML normalisé pris en charge par des milliers d'applications. Tout système acceptant le format RSS peut consommer vos flux de communication internes, ce qui permet de conserver la portabilité des données et la neutralité à l'égard des fournisseurs.

Questions fréquemment posées

RSS.app génère un flux RSS à partir des comptes de médias sociaux de votre entreprise, de votre blog ou de n'importe quelle source Web. Vous pouvez ensuite ajouter l'URL de ce flux au robot RSS intégré à Slack ou le connecter via Zapier pour publier automatiquement des mises à jour sur n'importe quel canal.

Oui. Les regroupements de flux vous permettent de fusionner des flux provenant de plusieurs sources (blogs régionaux, pages de département, comptes sociaux) en un seul flux unifié. Votre équipe dispose ainsi d'une seule URL pour toutes les actualités de l'entreprise.

Oui. RSS.app peut générer des flux à partir de plateformes d'évaluation telles que Trustpilot, G2 et Capterra. Acheminez ces flux vers Slack, Discord ou intégrez-les en tant que widgets sur votre intranet.

Oui. Vous pouvez connecter des flux RSS à Microsoft Teams à l'aide de webhooks ou via des intégrations Zapier/Make. RSS.app génère le flux ; votre outil d'automatisation le transmet à Teams.

Oui. Créez des flux à partir de blogs éducatifs, de publications sectorielles et de bulletins d'information. Acheminez-les vers des canaux Slack, intégrez-les en tant que widgets sur votre portail RH ou synchronisez-les avec votre LMS via Zapier.

La fréquence d'actualisation des flux dépend de votre plan. Les flux sont actualisés toutes les 15 à 60 minutes. Chaque actualisation vérifie si la source contient du nouveau contenu et ajoute les nouveaux éléments au flux.

Oui. RSS.app fournit des widgets intégrables - murs d'informations, listes, téléscripteurs et carrousels - que vous pouvez ajouter à n'importe quelle page intranet à l'aide d'un simple extrait HTML.

RSS.app traite les contenus accessibles au public et les diffuse par le biais de flux RSS/XML standard. Aucune donnée interne à l'entreprise ne transite par RSS.app. Les flux sont en lecture seule et peuvent être sécurisés par votre système d'authentification existant.

Qu'est-ce que RSS.app ?

RSS.app convertit les pages web, les profils de médias sociaux et les sources en ligne en flux RSS structurés. Ces flux sont mis à jour selon un calendrier (toutes les 15 à 60 minutes en fonction de votre plan) et peuvent être consommés par n'importe quel système compatible RSS.

  • Format XML standardisé compatible avec des milliers d'outils
  • Rafraîchissement programmé toutes les 15 à 60 minutes en fonction du plan.
  • Fonctionne avec Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n et n'importe quel lecteur RSS.

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