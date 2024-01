Incorporez des flux d'actualités à votre site web Drupal{ à l'aide des widgets de RSS.app. Cette intégration est le moyen le plus facile et le plus efficace{ d'ajouter des nouvelles et de maintenir l'intérêt de vos visiteurs.

Les flux de nouvelles donnent un coup de pouce à votre site Web en affichant un contenu mis à jour automatiquement{. Vous pouvez afficher des informations sectorielles ou des informations liées à des tendances spécifiques.

Ajoutez ces flux d'actualités à votre site Drupal à l'aide de widgets personnalisés. Les widgets peuvent être intégrés à l'aide d'extraits de code iframe{ ou Javascript{.