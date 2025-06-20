Automatisez vos flux de travail avec RSS et IFTTT

Organisez votre flux de travail en automatisant vos actualités

Connectez les flux d'actualités à plusieurs applications pour automatiser votre flux de travail. Créez des flux à partir de presque n'importe quel site web et intégrez-les à IFTTT. Facilitez-vous la vie en restant informé en un seul endroit.Ajoutez facilement des flux RSS dans des applets avec IFTTT. Combinez des applis telles que Slack, X / Twitter, Mailchimp et Feedly pour maximiser l'efficacité et stimuler votre productivité. Avec des flux mis à jour automatiquement, vous aurez le dernier contenu à portée de main.Pas besoin de codage ! Générez votre flux RSS et collez l'extrait de code RSS dans votre applet IFTTT. Lorsqu'un nouveau contenu est publié, votre applet déclenche une action. Gagnez du temps en intégrant les flux RSS à IFTTT.