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IFTTT

Automatisez vos flux de travail avec RSS et IFTTT

Connectez RSS.app à IFTTT et envoyez les nouveaux articles n'importe où. Aucun codage n'est nécessaire.

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Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent
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Organisez votre flux de travail en automatisant vos actualités

Connectez les flux d'actualités à plusieurs applications pour automatiser votre flux de travail. Créez des flux à partir de presque n'importe quel site web et intégrez-les à IFTTT. Facilitez-vous la vie en restant informé en un seul endroit.

Ajoutez facilement des flux RSS dans des applets avec IFTTT. Combinez des applis telles que Slack, X / Twitter, Mailchimp et Feedly pour maximiser l'efficacité et stimuler votre productivité. Avec des flux mis à jour automatiquement, vous aurez le dernier contenu à portée de main.

Pas besoin de codage ! Générez votre flux RSS et collez l'extrait de code RSS dans votre applet IFTTT. Lorsqu'un nouveau contenu est publié, votre applet déclenche une action. Gagnez du temps en intégrant les flux RSS à IFTTT.

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Ajoutez des flux de nouvelles à des applets personnalisées avec RSS.app. Organisez votre flux de travail avec IFTTT en connectant des applications entre elles.

Comment ajouter des flux RSS à IFTTT

1
Générez votre flux avec RSS.app

Collez n'importe quel blog, nouvelle ou lien social dans le générateur RSS. Nous créerons instantanément un flux prêt à l'emploi.

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2
Choisissez votre style de widget

Ouvrez l'onglet Widgets dans RSS.app et sélectionnez l'apparence de votre flux : Mur d'actualité, Liste, Carrousel, Imageboard, TIcker, Magazine, ou Flux.

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3
Personnaliser le design

Cliquez sur "Personnaliser" pour ajuster les couleurs, les polices, le nombre d'articles, etc. Adaptez le widget au style de votre site web.

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4
Copier et coller le code d'intégration

Cliquez sur "Add to Website" et copiez le code JavaScript ou iFrame. Collez-le dans votre site Wix et le tour est joué !

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Tout ce dont vous avez besoin pour les flux RSS dans IFTTT

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Mise à jour automatique du contenu

RSS.app met à jour vos automatismes IFTTT. Chaque fois qu'un nouveau contenu apparaît dans votre flux, IFTTT se déclenche instantanément.

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Fonctionne avec n'importe quelle source

Créez des flux RSS à partir de n'importe quel site web, blog ou page de média social. RSS.app transforme n'importe quel contenu en un flux fiable que vous pouvez connecter à IFTTT.

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Pas d'installation technique

Copiez l'URL de votre flux RSS.app et collez-la dans IFTTT. Vos automatisations commenceront à fonctionner immédiatement.

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Fiable et cohérent

RSS.app veille à ce que vos flux restent structurés et à jour, afin que vos flux IFTTT fonctionnent parfaitement à chaque fois.

Outils pour organiser et contrôler vos flux

Ensembles

Combinez plusieurs flux RSS en un seul flux. Parfait pour suivre le contenu de différentes sources en un seul endroit.

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Collections

Rassemblez manuellement des articles et transformez-les en un widget personnalisé. Idéal pour créer des pages thématiques, des centres de ressources ou des points forts de la marque.

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Filtres

Masquez les articles sans images, supprimez les doublons ou utilisez des filtres de mots clés (liste blanche/liste noire) pour afficher exactement ce qui compte.

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Commentaires

Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Questions fréquemment posées

Comment connecter RSS.app à IFTTT ?
Après avoir créé un flux dans RSS.app, copiez l'URL de votre flux. Dans IFTTT, créez une nouvelle applet, choisissez RSS Feed comme déclencheur et collez votre URL RSS.app dans le champ Feed URL.
Quelle est la fréquence de mise à jour du flux ?
Le flux s'actualise automatiquement. Vous verrez de nouveaux messages toutes les 15 à 60 minutes, en fonction de votre forfait.
Dois-je faire du codage ?
Aucun codage n'est nécessaire. Il suffit de copier l'URL de votre flux RSS.app et de le connecter à IFTTT.
Puis-je utiliser RSS.app avec n'importe quelle application dans IFTTT ?
Oui, vous pouvez connecter votre flux à des milliers d'applications telles que Google Sheets, Notion ou Mailchimp.
Quels types de flux puis-je créer avec RSS.app ?
Oui. RSS.app peut créer des flux à partir de presque tous les sites web, blogs ou pages de médias sociaux, même s'ils ne fournissent pas eux-mêmes de flux RSS.

Rejoignez les milliers d'utilisateurs d'IFTTT qui utilisent RSS.app pour optimiser leurs flux de travail.

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