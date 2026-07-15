RSS est un format de données universel pris en charge par tous les principaux CMS, plateformes de widgets et systèmes d'affichage numérique. Une fois que vous avez créé un flux dans RSS.app, vous pouvez l'intégrer en tant que mur, ticker ou widget de liste sur WordPress, Wix, Shopify ou Squarespace - ou le connecter directement à des logiciels d'affichage comme Enplug, Raydiant et ScreenCloud. Le même flux fonctionne partout, ce qui vous permet de le configurer une seule fois et de l'afficher sur autant de surfaces que vous le souhaitez.