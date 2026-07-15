Intégrer des flux de médias sociaux et des murs d'actualité sur n'importe quel site
Maintenez votre site web et vos affichages physiques à jour sans mises à jour manuelles. RSS.app agrège automatiquement le contenu des actualités et des médias sociaux dans des widgets à synchronisation automatique. Renforcez votre autorité, améliorez le référencement grâce à un contenu frais et augmentez l'engagement sans aucune maintenance.
- Agréger le contenu de LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok et des sources d'information en un seul flux.
- Les widgets s'actualisent automatiquement pour que votre site affiche toujours les derniers articles sans mise à jour manuelle.
- Intégrer sur n'importe quelle plateforme avec une seule ligne de code - aucune maintenance permanente n'est nécessaire
1M+
Fils RSS actifs
100M+
Articles traités
15 min
Fréquence de mise à jour
99.9%
Disponibilité Fiabilité
Comment ça marche
RSS.app s'intercale entre vos sources et vos destinations, convertissant tout contenu web en flux de données structurés.
Sources d'information
Destinations
Comment les équipes automatisent l'agrégation et l'affichage du contenu
Murs sociaux multicanaux unifiés
Ne laissez pas votre meilleur contenu être noyé dans les flux sociaux. Regroupez les posts de LinkedIn, Instagram, Youtube, Facebook et TikTok dans un seul mur de médias sociaux intégré directement sur votre site. Vous créez ainsi un pôle centralisé qui met en valeur l'activité de la marque et permet aux visiteurs de rester engagés plus longtemps.
Fonctionne avec
Page LinkedIn → Wall Widget
Affichez automatiquement les mises à jour de l'entreprise et les articles de leadership éclairé sur votre page "À propos de nous".
Flux multiplateforme → Offre groupée de flux
Fusionnez vos mises à jour d'entreprise LinkedIn, vos visuels Instagram et vos tutoriels Youtube dans une même grille.
Recherche de hashtags → Mur de contenu
Agréger les posts publics de LinkedIn et Reddit en utilisant des hashtags spécifiques à la marque pour mettre en valeur l'engagement de la communauté.
Flux social → API .JSON
Pour les développeurs qui souhaitent intégrer des données sociales agrégées dans une application mobile personnalisée.
Insight stratégique
Un mur social unifié transforme l'activité dispersée des médias sociaux en une vitrine unique et toujours actuelle sur votre site web. Les visiteurs voient que votre marque est active partout sans quitter votre site.
Mise à jour automatique des galeries de presse et d'actualités
Renforcez immédiatement l'autorité de votre marque en regroupant les mentions dans les médias et les articles d'actualité. Affichez-les automatiquement dans des galeries professionnelles qui se mettent à jour dès qu'un nouvel article est publié.
Fonctionne avec
Mentions de mots-clés → Mur d'actualité
Affichez automatiquement les derniers articles d'actualité mentionnant votre marque dans une présentation élégante.
Niche Blog RSS → List Widget
Regroupez les blogs d'experts du secteur dans une liste de "lectures recommandées" sur votre site.
Flux de communiqués de presse → Widget Magazine
Transformez les annonces statiques de relations publiques en une salle de presse visuelle.
Filtre de nouvelles → Webhook
Poussez les mentions d'actualité agrégées vers le backend de votre site pour déclencher des notifications personnalisées.
Insight stratégique
Une galerie de presse professionnelle sur votre site web est un gage de crédibilité pour les visiteurs et les investisseurs. Grâce à la mise à jour automatique, votre salle de presse n'est jamais périmée.
Tickers de l'industrie et des tendances
Ajoutez un sentiment d'activité constante à vos propriétés numériques. Regroupez les données à haute fréquence, telles que les changements de marché ou les nouvelles de dernière minute, sous forme de tickers pour les en-têtes, les pieds de page ou les barres latérales.
Fonctionne avec
Dernières nouvelles → Header Ticker
Une marquise déroulante pour l'en-tête de votre site web qui affiche les derniers titres de l'industrie.
Topic Search → Sidebar Ticker
Tenez vos visiteurs informés en affichant dans la barre latérale de votre site un ticker spécifique à une niche (par exemple, "Tendances en matière d'intelligence artificielle").
Alimentation multi-sources → Offre groupée d'alimentation
Fusionner 5 sources d'information différentes en un flux unifié et dédupliqué.
Live Ticker → Iframe Embed
Copiez et collez une seule ligne de code pour ajouter un téléscripteur de nouvelles en direct à WordPress, Wix ou Shopify.
Insight stratégique
Un téléscripteur en direct indique que votre site est connecté aux derniers événements de votre secteur d'activité. Il augmente le temps passé sur la page et positionne votre marque comme une ressource incontournable.
Signalisation numérique automatisée et écrans de bureau
Faites entrer votre contenu numérique dans le monde physique. Regroupez les actualités de l'entreprise, les médias sociaux et les mises à jour de l'industrie dans des flux spécialisés conçus pour les écrans de bureau, les écrans d'événements et les affichages de hall d'entrée.
Fonctionne avec
LinkedIn de l'entreprise → Office Screen
Stimulez l'engagement des employés en affichant les derniers événements LinkedIn de l'entreprise dans le hall d'entrée.
RSS de l'industrie → Tableau d'affichage numérique
Tenez l'équipe informée grâce à un flux tournant d'informations sur l'industrie sur les écrans de la salle de pause.
LinkedIn Jobs → Écran de recrutement
Afficher automatiquement les postes vacants sur des écrans numériques lors de salons de l'emploi ou à l'entrée des bureaux.
Signage Feed → Webhook/XML
Connectez votre flux agrégé à un logiciel de signalisation professionnel comme Enplug, Raydiant ou ScreenCloud.
Insight stratégique
L'affichage numérique alimenté par des flux RSS crée un système d'affichage d'informations qui ne nécessite aucune maintenance. Une fois connectés, vos écrans restent à jour sans que personne ne mette à jour manuellement le contenu.
Mur de médias sociaux pour les événements
Créez un centre de contenu dynamique pour les conférences, les lancements de produits ou les webinaires. RSS.app regroupe les mises à jour en direct des conférenciers, les hashtags des médias sociaux et la couverture médiatique dans un affichage unique et énergique pour les participants.
Fonctionne avec
Speaker LinkedIn/X → Event Wall
Regrouper les messages des orateurs principaux et des panélistes pour mettre en avant les idées de l'événement et les annonces officielles.
Hashtag d'événement → Widget mural
Affichez les réactions des participants et les messages sociaux postés lors de l'événement pour stimuler l'engagement de la communauté.
Couverture médiatique → Widget Magazine
Agréger et afficher automatiquement les articles d'actualité et les mentions dans la presse concernant l'événement au fur et à mesure qu'ils se produisent.
Flux d'événements → Affichage dynamique
Transmettez le contenu agrégé de l'événement aux écrans du hall d'entrée, aux écrans de la scène ou aux applications mobiles personnalisées de la conférence.
Insight stratégique
Les murs sociaux événementiels créent un engagement en temps réel et un FOMO. Les participants voient leurs posts sur grand écran, ce qui favorise le partage social et étend la portée de votre événement au-delà du lieu où il se déroule.
Outils d'agrégation et d'affichage de contenu
RSS.app fournit l'infrastructure permettant d'agréger, de filtrer et d'afficher du contenu provenant de n'importe quelle source.
Filtres avancés
Incluez ou excluez du contenu par mot-clé, par source ou par langue pour que vos murs et vos fiches soient toujours pertinents.
Pas de doublons
La déduplication automatique garantit que le même message n'apparaîtra jamais deux fois, même en cas d'agrégation de plusieurs sources.
Widgets de rafraîchissement automatique
Les widgets vérifient la présence de nouveaux contenus à intervalles réguliers, de sorte que vos écrans affichent toujours les derniers messages sans qu'il soit nécessaire de recharger la page.
Ensembles d'aliments pour animaux
Combinez LinkedIn, Instagram, YouTube, les actualités et tout autre flux en un seul flux unifié.
Embeds réactifs
Les widgets s'adaptent à toutes les tailles d'écran, qu'il s'agisse d'un navigateur mobile ou d'un écran large de signalisation numérique.
Traduction globale
Traduire automatiquement le contenu agrégé en plus de 40 langues pour les publics internationaux.
Afficher le contenu n'importe où
Un flux RSS. Tout affichage.
RSS est un format de données universel pris en charge par tous les principaux CMS, plateformes de widgets et systèmes d'affichage numérique. Une fois que vous avez créé un flux dans RSS.app, vous pouvez l'intégrer en tant que mur, ticker ou widget de liste sur WordPress, Wix, Shopify ou Squarespace - ou le connecter directement à des logiciels d'affichage comme Enplug, Raydiant et ScreenCloud. Le même flux fonctionne partout, ce qui vous permet de le configurer une seule fois et de l'afficher sur autant de surfaces que vous le souhaitez.
Questions fréquemment posées
RSS.app génère un code d'intégration (iframe ou extrait JavaScript) que vous collez sur votre site web. Le widget récupère automatiquement les derniers contenus de votre flux RSS et les affiche dans le style de votre choix - mur, magazine, liste, téléscripteur ou carrousel. Les mises à jour de contenu sont programmées sans aucune intervention de votre part.
RSS.app peut générer des flux à partir de pages d'entreprises LinkedIn, de profils Instagram, de chaînes et de listes de lecture YouTube, de pages Facebook, de profils TikTok, de Reddit et de bien d'autres choses encore. Ces flux peuvent ensuite être combinés et affichés dans n'importe quel format de widget.
Oui. Chaque type de widget offre des options de personnalisation, notamment en ce qui concerne les couleurs, les polices, la densité de la mise en page, le nombre d'éléments affichés et l'affichage des images ou des descriptions. Vous pouvez faire correspondre le widget à votre charte graphique sans avoir à écrire de CSS.
Les widgets recherchent de nouveaux contenus en fonction de l'intervalle de rafraîchissement de votre plan, généralement toutes les 15 à 60 minutes. Lorsque de nouveaux éléments apparaissent dans le flux RSS sous-jacent, le widget est automatiquement mis à jour sur votre site.
Oui. Les widgets RSS.app fonctionnent sur toutes les plateformes qui supportent les embeds HTML ou les iframes. Cela inclut WordPress, Wix, Shopify, Squarespace, Webflow, Weebly et les sites HTML personnalisés. Chaque widget fournit un code d'intégration d'une ligne que vous collez dans votre éditeur de page.
Oui. Utilisez les regroupements de flux pour fusionner des flux provenant de LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook et d'autres sources en un seul flux unifié. Affichez ensuite ce flux combiné dans n'importe quel widget. La déduplication garantit qu'il n'y a pas de posts répétés.
Oui. Les flux RSS.app sont compatibles avec les logiciels de signalisation numérique tels que Enplug, Raydiant et ScreenCloud. Vous pouvez soit utiliser l'URL du flux RSS directement dans les plateformes qui prennent en charge le RSS, soit intégrer le widget via un bloc iframe/HTML sur votre écran de signalisation.
L'intégration de widgets et la création de flux de médias sociaux sont disponibles sur tous les plans payants. La fréquence de rafraîchissement et le nombre de flux que vous pouvez créer dépendent du niveau de votre plan. Consultez la page des tarifs pour une comparaison détaillée des caractéristiques des plans.
Qu'est-ce que RSS.app ?
RSS.app convertit les pages web, les profils de médias sociaux et les sources en ligne en flux RSS structurés. Ces flux sont mis à jour selon un calendrier (toutes les 15 à 60 minutes en fonction de votre plan) et peuvent être consommés par n'importe quel système compatible RSS.
- Format XML standardisé compatible avec des milliers d'outils
- Rafraîchissement programmé toutes les 15 à 60 minutes en fonction du plan.
- Fonctionne avec Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n et n'importe quel lecteur RSS.
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