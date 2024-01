Ajouter un widget de liste à Joomla

Installation et personnalisation faciles Pour configurer votre flux, collez l'URL du site d'actualités dans notre générateur RSS. Choisissez le style de widget que vous souhaitez, copiez l'extrait de code et insérez-le dans l'éditeur de votre site Joomla. Personnalisez complètement votre widget en changeant les couleurs, la taille des polices et les styles de cartes.