Suivre l'actualité avec Slack

Partagez automatiquement les nouvelles avec votre équipe

Tenez votre équipe au courant avec des flux RSS en temps réel livrés directement dans Slack. RSS.app permet d'envoyer facilement des nouvelles de n'importe quel site Web, blog ou plateforme sociale directement dans votre espace de travail.Cette intégration aide votre équipe à rester informée des tendances de l'industrie, des mises à jour de produits, de la recherche et des informations sur la concurrence - sans changer d'onglet ni faire de recherche manuelle.Il suffit de coller votre flux RSS dans l'application RSS ou les outils d'automatisation de Slack pour que vos mises à jour s'affichent automatiquement.