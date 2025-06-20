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Slack

Suivre l'actualité avec Slack

Envoyez des mises à jour pertinentes directement à vos canaux Slack. Aucun codage n'est nécessaire.

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Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent
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Partagez automatiquement les nouvelles avec votre équipe

Tenez votre équipe au courant avec des flux RSS en temps réel livrés directement dans Slack. RSS.app permet d'envoyer facilement des nouvelles de n'importe quel site Web, blog ou plateforme sociale directement dans votre espace de travail.

Cette intégration aide votre équipe à rester informée des tendances de l'industrie, des mises à jour de produits, de la recherche et des informations sur la concurrence - sans changer d'onglet ni faire de recherche manuelle.

Il suffit de coller votre flux RSS dans l'application RSS ou les outils d'automatisation de Slack pour que vos mises à jour s'affichent automatiquement.

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Slack est conçu pour une communication rapide. RSS.app fournit les nouvelles dont votre équipe a besoin sans interrompre le flux de travail.

Comment ajouter des flux RSS à Slack

1
Générez votre flux avec RSS.app

Collez n'importe quel blog, nouvelle ou lien social dans le générateur RSS. Nous créerons instantanément un flux prêt à l'emploi.

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2
Choisissez votre style de widget

Ouvrez l'onglet Widgets dans RSS.app et sélectionnez l'apparence de votre flux : Mur d'actualité, Liste, Carrousel, Imageboard, TIcker, Magazine, ou Flux.

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3
Personnaliser le design

Cliquez sur "Personnaliser" pour ajuster les couleurs, les polices, le nombre d'articles, etc. Adaptez le widget au style de votre site web.

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4
Copier et coller le code d'intégration

Cliquez sur "Add to Website" et copiez le code JavaScript ou iFrame. Collez-le dans votre site Wix et le tour est joué !

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Tout ce dont vous avez besoin pour les flux RSS dans Slack

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Mises à jour en temps réel

Les nouveaux messages apparaissent automatiquement dans vos canaux Slack, de sorte que votre équipe reste toujours informée.

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Fonctionne avec n'importe quelle source

Transformez instantanément n'importe quel site web, blog ou page sociale en un flux RSS prêt pour Slack.

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Aucun codage n'est nécessaire

Il suffit de coller le lien de votre flux dans Slack - aucun développement ou configuration n'est nécessaire.

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Améliorer la connaissance de l'équipe

Fournissez des mises à jour importantes directement là où votre équipe collabore chaque jour.

Outils pour organiser et contrôler vos flux

Ensembles

Combinez plusieurs sources d'information en un seul flux unifié pour rationaliser les mises à jour.

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Collections

Sélectionnez les articles et partagez uniquement le contenu le plus pertinent avec votre équipe.

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Filtres

Supprimez les doublons, masquez les messages sans images ou utilisez des filtres de mots clés pour n'afficher que ce qui est important.

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Commentaires

Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Questions fréquemment posées

Comment connecter RSS.app à Slack ?
Générez un flux dans RSS.app et copiez son URL. Dans Slack, ajoutez l'application RSS et collez le lien de votre flux pour commencer à recevoir les mises à jour automatiquement.
Quelle est la fréquence de mise à jour du flux ?
Slack recevra les nouveaux messages toutes les 15 à 60 minutes, en fonction de votre plan RSS.app.
Dois-je installer quelque chose ?
Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire. Il suffit d'utiliser l'application RSS intégrée de Slack ou les flux de travail automatisés.
Puis-je choisir le canal qui reçoit les mises à jour ?
Oui. Vous pouvez sélectionner n'importe quel canal Slack ou message direct pour recevoir les mises à jour de votre flux RSS.
Puis-je personnaliser le flux ?
Oui. Utilisez les groupes, les collections et les filtres dans RSS.app pour gérer et contrôler ce qui est publié.

Rejoignez les milliers d'équipes qui utilisent RSS.app pour rester informées dans Slack.

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