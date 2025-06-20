Suivre l'actualité avec Slack
Envoyez des mises à jour pertinentes directement à vos canaux Slack. Aucun codage n'est nécessaire.Commencer maintenant
Partagez automatiquement les nouvelles avec votre équipe
Tenez votre équipe au courant avec des flux RSS en temps réel livrés directement dans Slack. RSS.app permet d'envoyer facilement des nouvelles de n'importe quel site Web, blog ou plateforme sociale directement dans votre espace de travail.Cette intégration aide votre équipe à rester informée des tendances de l'industrie, des mises à jour de produits, de la recherche et des informations sur la concurrence - sans changer d'onglet ni faire de recherche manuelle.Il suffit de coller votre flux RSS dans l'application RSS ou les outils d'automatisation de Slack pour que vos mises à jour s'affichent automatiquement.
Comment ajouter des flux RSS à Slack
Générez votre flux avec RSS.app
Collez n'importe quel blog, nouvelle ou lien social dans le générateur RSS. Nous créerons instantanément un flux prêt à l'emploi.
Choisissez votre style de widget
Ouvrez l'onglet Widgets dans RSS.app et sélectionnez l'apparence de votre flux : Mur d'actualité, Liste, Carrousel, Imageboard, TIcker, Magazine, ou Flux.
Personnaliser le design
Cliquez sur "Personnaliser" pour ajuster les couleurs, les polices, le nombre d'articles, etc. Adaptez le widget au style de votre site web.
Copier et coller le code d'intégration
Cliquez sur "Add to Website" et copiez le code JavaScript ou iFrame. Collez-le dans votre site Wix et le tour est joué !
Tout ce dont vous avez besoin pour les flux RSS dans Slack
Mises à jour en temps réel
Les nouveaux messages apparaissent automatiquement dans vos canaux Slack, de sorte que votre équipe reste toujours informée.
Fonctionne avec n'importe quelle source
Transformez instantanément n'importe quel site web, blog ou page sociale en un flux RSS prêt pour Slack.
Aucun codage n'est nécessaire
Il suffit de coller le lien de votre flux dans Slack - aucun développement ou configuration n'est nécessaire.
Améliorer la connaissance de l'équipe
Fournissez des mises à jour importantes directement là où votre équipe collabore chaque jour.
Outils pour organiser et contrôler vos flux
Ensembles
Combinez plusieurs sources d'information en un seul flux unifié pour rationaliser les mises à jour.
Collections
Sélectionnez les articles et partagez uniquement le contenu le plus pertinent avec votre équipe.
Filtres
Supprimez les doublons, masquez les messages sans images ou utilisez des filtres de mots clés pour n'afficher que ce qui est important.
Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.