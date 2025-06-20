Afficher automatiquement les nouveaux messages avec le widget Feed

Incorporez les dernières mises à jour de vos plateformes préférées directement sur votre site. Aucun codage n'est nécessaire.

Créer un widget pour mon fil d'actualité
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Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent

Pourquoi choisir le widget Feed ?

Feed Widget vous permet d'afficher les derniers messages de n'importe quelle source dans un format propre et déroulant.

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Configuration instantanée

Le widget de flux est construit pour vous dès que vous générez un flux.

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Une mise en page claire

Des titres, des dates et des sources simples aident les visiteurs à parcourir le contenu et à trouver ce qui les intéresse.

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Zéro maintenance

Votre flux s'actualise de lui-même avec le contenu le plus récent. Aucune mise à jour manuelle n'est nécessaire.

Widgets des plateformes les plus utilisées

Générez un flux à partir de votre plateforme préférée et nous le transformerons instantanément en widget.

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Widget Instagram

Créer des flux à partir de profils Instagram publics.

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Widget LinkedIn

Créez des flux à partir des offres d'emploi, des bulletins d'information ou des pages d'entreprise de LinkedIn.

widget-common:platformTwitterTitle

X Widget

Créez des flux à partir de profils X publics, de hashtags, de listes ou de résultats de recherche.

widget-common:platformTiktokTitle

Widget TikTok

Créer des flux à partir de profils TikTok publics.

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Widget YouTube

Créez des flux à partir de chaînes Youtube, de listes de lecture ou de résultats de recherche.

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Widget Facebook

Créer des flux à partir de pages ou de groupes Facebook publics.

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Widget Google News

Créez des flux à partir de subreddits ou de résultats de recherche.

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Widget des fils

Créez des flux à partir de subreddits ou de résultats de recherche.

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Widget Reddit

Créez des flux à partir de subreddits, de fils de commentaires ou de recherches par mot-clé.

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Widget Bluesky

Générer des flux à partir des profils, posts ou hashtags publics de Bluesky.

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Widget Telegram

Créez des flux à partir de canaux Telegram publics, de groupes ou de recherches de messages.

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& Plus

Explorez des widgets et des sources supplémentaires, des sites web aux plateformes de niche.

Principales caractéristiques du widget de flux

Contenu mis à jour automatiquement

Votre widget reste à jour car les nouveaux articles sont ajoutés automatiquement à votre widget.

Contenu mis à jour automatiquement

Filtres avancés

Bloquez les mots-clés, masquez les doublons et filtrez les messages contenant des informations manquantes pour que votre flux reste pertinent.

Filtres avancés

Options d'affichage personnalisées

Décidez exactement ce que votre public voit. Affichez ou masquez les titres, les dates, les auteurs, etc.

Options d'affichage personnalisées

Réactivité dès la conception

De l'ordinateur de bureau au téléphone portable, le widget s'adapte automatiquement pour que votre contenu s'affiche correctement sur n'importe quel écran.

Réactivité dès la conception

Aucun codage n'est nécessaire

Copiez un extrait de code, collez-le sur votre site et voyez-le apparaître instantanément.

Aucun codage n'est nécessaire

Votre widget de flux en 3 étapes

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generateTitle

1

Choisissez n'importe quel site ou source. Dès que vous générez un flux, votre widget Feed est construit automatiquement.

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Personnaliser l'affichage

2

Vous souhaitez modifier l'apparence de votre site ? Ajustez les mises en page et les filtres en quelques clics.

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Ajouter au site web

3

Saisissez l'extrait de code et insérez-le dans votre site. Voilà, c'est fait.

Générer mon flux

Feed Widget vous donnera

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Mises à jour automatiques

Votre widget reste à jour au fur et à mesure que de nouveaux articles sont ajoutés, sans qu'il soit nécessaire de le rafraîchir manuellement.

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Plus d'engagement

Des articles clairs et faciles à lire permettent aux visiteurs de rester plus longtemps et de cliquer davantage.

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Sources centralisées

Rassemblez le contenu de plusieurs sources en une seule présentation simple et déroulante.

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Contrôle du contenu

Contrôlez ce qui apparaît avec des filtres de mots clés, des listes blanches et le nettoyage des doublons.

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Une image de marque cohérente

Adaptez l'aspect et la convivialité de votre site en personnalisant les polices, les couleurs et l'espacement.

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Installation rapide

Ajoutez le widget à votre site en quelques minutes, sans codage ni plugins.

Les constructeurs de sites web les plus populaires

Connectez et intégrez des widgets dans les plus grands constructeurs de sites web du monde : Shopify, WordPress, Webflow, etc. Aucun plugin ou installation supplémentaire n'est nécessaire. Il suffit de coller une ligne de code et c'est parti.

widget-common:integrationShopifyTitle
Shopify

Affichez des produits, des blogs ou des mises à jour sur Shopify.

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Wix

Affichez les dernières mises à jour directement sur votre site Wix.

widget-common:integrationHTMLTitle
HTML

Intégrer des widgets dans n'importe quelle page HTML en quelques secondes.

widget-common:integrationWordPressTitle
WordPress

Ajoutez des widgets d'actualités en direct à votre site WordPress.

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Squarespace

Améliorez votre site avec du contenu frais.

widget-common:integrationWeeblyTitle
Weebly

Maintenez l'attention de vos visiteurs grâce aux actualités en direct sur Weebly.

widget-common:integrationDrupalTitle
Drupal

Mettez automatiquement à jour votre site Drupal avec des flux d'informations.

widget-common:integrationJoomlaTitle
Joomla

Partagez du contenu en direct sur Joomla sans codage.

Qui utilise le widget de flux ?

Parfait pour les équipes, les créateurs et les organisations qui veulent des mises à jour fraîches sur leur site sans travail manuel.

useCasesGlobalSearchTitle

Médias et sites d'information

Affichez les titres les plus récents là où les lecteurs les attendent.

useCasesPeopleTitle

Blogueurs et écrivains

Mettez en avant les articles récents ou faites une promotion croisée du contenu de vos partenaires.

useCasesBookSquareTitle

Commerce électronique

Annoncer des mises à jour de produits, des modifications ou des éléments de marketing de contenu.

useCasesCourtHouseTitle

Entreprise et interne

Partagez les nouvelles de l'entreprise, les notes de publication ou les mises à jour du département.

Conçu pour le référencement et l'accessibilité

Le widget Wall est conçu pour aider un plus grand nombre de personnes à trouver et à utiliser votre site. Chargement rapide, optimisation du référencement et accessibilité totale

performanceTitle

Performances rapides

L'intégration légère et les mises à jour paresseuses permettent aux pages d'être rapides et réactives.

SEOTitle

Un balisage favorable à l'optimisation des moteurs de recherche

Un code HTML propre et structuré aide les moteurs de recherche à comprendre et à indexer votre contenu.

WCAGTitle

Conforme aux WCAG

Entièrement accessible à tous les utilisateurs grâce à un lecteur d'écran et à un clavier.

Commentaires

Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Frequently Asked Questions

Puis-je combiner plusieurs flux dans un widget Feed ?
Oui. Utilisez la fonctionnalité "Bundles" pour rassembler des contenus provenant de différentes sources en un seul flux et affichez-les sur votre site web à l'aide du widget "Feed".
Quelle est la fréquence de mise à jour du widget ?
Le widget se rafraîchit automatiquement. Vous verrez les nouveaux messages toutes les 15 à 60 minutes, en fonction de votre plan.
Puis-je filtrer ce qui s'affiche ?
Oui. Vous pouvez masquer les messages par mot-clé, bloquer les doublons et mettre sur liste blanche exactement ce que vous voulez afficher.
Ai-je besoin de compétences en codage pour utiliser le widget ?
Pas du tout. Il suffit de coller le code d'intégration dans votre site web ou votre système de gestion de contenu pour qu'il fonctionne immédiatement.

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