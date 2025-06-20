Afficher automatiquement les nouveaux messages avec le widget Feed
Incorporez les dernières mises à jour de vos plateformes préférées directement sur votre site. Aucun codage n'est nécessaire.Créer un widget pour mon fil d'actualité
Pourquoi choisir le widget Feed ?
Feed Widget vous permet d'afficher les derniers messages de n'importe quelle source dans un format propre et déroulant.
Configuration instantanée
Le widget de flux est construit pour vous dès que vous générez un flux.
Une mise en page claire
Des titres, des dates et des sources simples aident les visiteurs à parcourir le contenu et à trouver ce qui les intéresse.
Zéro maintenance
Votre flux s'actualise de lui-même avec le contenu le plus récent. Aucune mise à jour manuelle n'est nécessaire.
Widgets des plateformes les plus utilisées
Générez un flux à partir de votre plateforme préférée et nous le transformerons instantanément en widget.
Widget Instagram
Créer des flux à partir de profils Instagram publics.
Widget LinkedIn
Créez des flux à partir des offres d'emploi, des bulletins d'information ou des pages d'entreprise de LinkedIn.
X Widget
Créez des flux à partir de profils X publics, de hashtags, de listes ou de résultats de recherche.
Widget TikTok
Créer des flux à partir de profils TikTok publics.
Widget YouTube
Créez des flux à partir de chaînes Youtube, de listes de lecture ou de résultats de recherche.
Widget Facebook
Créer des flux à partir de pages ou de groupes Facebook publics.
Widget Google News
Créez des flux à partir de subreddits ou de résultats de recherche.
Widget des fils
Créez des flux à partir de subreddits ou de résultats de recherche.
Widget Reddit
Créez des flux à partir de subreddits, de fils de commentaires ou de recherches par mot-clé.
Widget Bluesky
Générer des flux à partir des profils, posts ou hashtags publics de Bluesky.
Widget Telegram
Créez des flux à partir de canaux Telegram publics, de groupes ou de recherches de messages.
& Plus
Explorez des widgets et des sources supplémentaires, des sites web aux plateformes de niche.
Principales caractéristiques du widget de flux
Contenu mis à jour automatiquement
Votre widget reste à jour car les nouveaux articles sont ajoutés automatiquement à votre widget.
Filtres avancés
Bloquez les mots-clés, masquez les doublons et filtrez les messages contenant des informations manquantes pour que votre flux reste pertinent.
Options d'affichage personnalisées
Décidez exactement ce que votre public voit. Affichez ou masquez les titres, les dates, les auteurs, etc.
Réactivité dès la conception
De l'ordinateur de bureau au téléphone portable, le widget s'adapte automatiquement pour que votre contenu s'affiche correctement sur n'importe quel écran.
Aucun codage n'est nécessaire
Copiez un extrait de code, collez-le sur votre site et voyez-le apparaître instantanément.
Votre widget de flux en 3 étapes
generateTitle1
Choisissez n'importe quel site ou source. Dès que vous générez un flux, votre widget Feed est construit automatiquement.
Personnaliser l'affichage2
Vous souhaitez modifier l'apparence de votre site ? Ajustez les mises en page et les filtres en quelques clics.
Ajouter au site web3
Saisissez l'extrait de code et insérez-le dans votre site. Voilà, c'est fait.
Feed Widget vous donnera
Mises à jour automatiques
Votre widget reste à jour au fur et à mesure que de nouveaux articles sont ajoutés, sans qu'il soit nécessaire de le rafraîchir manuellement.
Plus d'engagement
Des articles clairs et faciles à lire permettent aux visiteurs de rester plus longtemps et de cliquer davantage.
Sources centralisées
Rassemblez le contenu de plusieurs sources en une seule présentation simple et déroulante.
Contrôle du contenu
Contrôlez ce qui apparaît avec des filtres de mots clés, des listes blanches et le nettoyage des doublons.
Une image de marque cohérente
Adaptez l'aspect et la convivialité de votre site en personnalisant les polices, les couleurs et l'espacement.
Installation rapide
Ajoutez le widget à votre site en quelques minutes, sans codage ni plugins.
Les constructeurs de sites web les plus populaires
Connectez et intégrez des widgets dans les plus grands constructeurs de sites web du monde : Shopify, WordPress, Webflow, etc. Aucun plugin ou installation supplémentaire n'est nécessaire. Il suffit de coller une ligne de code et c'est parti.
Affichez des produits, des blogs ou des mises à jour sur Shopify.
Affichez les dernières mises à jour directement sur votre site Wix.
Intégrer des widgets dans n'importe quelle page HTML en quelques secondes.
Ajoutez des widgets d'actualités en direct à votre site WordPress.
Améliorez votre site avec du contenu frais.
Maintenez l'attention de vos visiteurs grâce aux actualités en direct sur Weebly.
Mettez automatiquement à jour votre site Drupal avec des flux d'informations.
Partagez du contenu en direct sur Joomla sans codage.
Qui utilise le widget de flux ?
Parfait pour les équipes, les créateurs et les organisations qui veulent des mises à jour fraîches sur leur site sans travail manuel.
Médias et sites d'information
Affichez les titres les plus récents là où les lecteurs les attendent.
Blogueurs et écrivains
Mettez en avant les articles récents ou faites une promotion croisée du contenu de vos partenaires.
Commerce électronique
Annoncer des mises à jour de produits, des modifications ou des éléments de marketing de contenu.
Entreprise et interne
Partagez les nouvelles de l'entreprise, les notes de publication ou les mises à jour du département.
Conçu pour le référencement et l'accessibilité
Le widget Wall est conçu pour aider un plus grand nombre de personnes à trouver et à utiliser votre site. Chargement rapide, optimisation du référencement et accessibilité totale
Performances rapides
L'intégration légère et les mises à jour paresseuses permettent aux pages d'être rapides et réactives.
Un balisage favorable à l'optimisation des moteurs de recherche
Un code HTML propre et structuré aide les moteurs de recherche à comprendre et à indexer votre contenu.
Conforme aux WCAG
Entièrement accessible à tous les utilisateurs grâce à un lecteur d'écran et à un clavier.
Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
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I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.