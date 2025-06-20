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Mailchimp

Automatiser les lettres d'information avec RSS et Mailchimp

Envoyez vos dernières nouvelles ou vos mises à jour sociales à vos abonnés avec RSS.app. Aucun codage n'est nécessaire.

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Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent
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Partager automatiquement les lettres d'information

Boostez votre newsletter en envoyant des flux RSS personnalisés à vos clients. RSS.app vous permet de transformer presque tous les sites Web en flux RSS. Personnalisez votre flux et ciblez le bon public.

Choisissez de présenter les mises à jour de votre marque ou d'afficher les actualités de secteurs similaires avec les flux RSS. Connectez vos newsletters avec des outils tels que Zapier, Automate.io et IFTTT pour augmenter votre productivité et vous faire gagner du temps. Créez facilement plusieurs campagnes d'emailing pour cibler différents publics à l'aide d'une intégration simple.

Aucune connaissance du codage n'est nécessaire ! Il suffit de coller l'extrait de code du flux RSS dans votre newsletter Mailchimp et de choisir l'heure d'envoi de la newsletter. L'intégration de Mailchimp et de RSS.app est le meilleur moyen d'offrir un contenu pertinent à vos clients.

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Utilisez RSS.app avec Mailchimp pour gagner du temps dans la rédaction d'e-mails et consacrer plus de temps au développement de votre entreprise.

Comment créer une newsletter à partir d'un flux RSS avec Mailchimp

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Générez votre flux avec RSS.app

Collez n'importe quel blog, nouvelle ou lien social dans le générateur RSS. Nous créerons instantanément un flux prêt à l'emploi.

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Choisissez votre style de widget

Ouvrez l'onglet Widgets dans RSS.app et sélectionnez l'apparence de votre flux : Mur d'actualité, Liste, Carrousel, Imageboard, TIcker, Magazine, ou Flux.

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Personnaliser le design

Cliquez sur "Personnaliser" pour ajuster les couleurs, les polices, le nombre d'articles, etc. Adaptez le widget au style de votre site web.

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Copier et coller le code d'intégration

Cliquez sur "Add to Website" et copiez le code JavaScript ou iFrame. Collez-le dans votre site Wix et le tour est joué !

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Tout ce dont vous avez besoin pour les flux RSS dans Mailchimp

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Mise à jour automatique du contenu

Maintenez vos bulletins d'information à jour. Les flux RSS.app se mettent à jour automatiquement, sans aucune intervention manuelle.

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Fonctionne avec n'importe quelle source

Transformez n'importe quel site web, blog ou page sociale en un flux RSS prêt pour Mailchimp en quelques secondes.

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Pas d'installation technique

Copiez simplement l'URL de votre flux RSS.app et collez-la dans Mailchimp. Vos courriels seront automatiquement remplis de nouveaux articles.

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Fiable et cohérent

RSS.app garde vos flux propres, stables et toujours à jour pour que vos campagnes se déroulent sans accroc.

Outils pour organiser et contrôler vos flux

Ensembles

Combinez plusieurs flux RSS en un seul flux. Parfait pour suivre le contenu de différentes sources en un seul endroit.

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Collections

Rassemblez manuellement des articles et transformez-les en un widget personnalisé. Idéal pour créer des pages thématiques, des centres de ressources ou des points forts de la marque.

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Filtres

Masquez les articles sans images, supprimez les doublons ou utilisez des filtres de mots clés (liste blanche/liste noire) pour afficher exactement ce que vous voulez.

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Commentaires

Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Questions fréquemment posées

Comment connecter RSS.app à Mailchimp ?
Après avoir créé un flux dans RSS.app, copiez son URL. Dans Mailchimp, allez dans Automations → Modèles de flux → Partager les mises à jour du blog via RSS, puis collez l'URL de votre flux RSS.
Quelle est la fréquence de mise à jour de ma lettre d'information ?
Votre campagne est mise à jour automatiquement en fonction de votre calendrier Mailchimp. Vous pouvez envoyer de nouveaux messages tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois.
Dois-je faire du codage ?
Aucun codage n'est nécessaire. Il suffit de copier le lien de votre flux RSS.app et de le coller dans Mailchimp. Tout est mis à jour automatiquement.
Puis-je utiliser les flux RSS.app de n'importe quel site web ?
Oui. RSS.app peut créer des flux à partir de presque tous les sites web, blogs ou pages de médias sociaux, même s'ils ne fournissent pas eux-mêmes de flux RSS.
RSS.app fonctionne-t-il également avec d'autres outils de messagerie ?
Oui. Vous pouvez également utiliser l'URL de votre flux RSS.app avec d'autres plateformes qui prennent en charge les flux RSS ou XML.

Rejoignez les milliers d'utilisateurs de Mailchimp qui utilisent RSS.app pour maintenir leurs newsletters à jour.

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