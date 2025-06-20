Automatiser les lettres d'information avec RSS et Mailchimp

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Boostez votre newsletter en envoyant des flux RSS personnalisés à vos clients. RSS.app vous permet de transformer presque tous les sites Web en flux RSS. Personnalisez votre flux et ciblez le bon public.Choisissez de présenter les mises à jour de votre marque ou d'afficher les actualités de secteurs similaires avec les flux RSS. Connectez vos newsletters avec des outils tels que Zapier, Automate.io et IFTTT pour augmenter votre productivité et vous faire gagner du temps. Créez facilement plusieurs campagnes d'emailing pour cibler différents publics à l'aide d'une intégration simple.Aucune connaissance du codage n'est nécessaire ! Il suffit de coller l'extrait de code du flux RSS dans votre newsletter Mailchimp et de choisir l'heure d'envoi de la newsletter. L'intégration de Mailchimp et de RSS.app est le meilleur moyen d'offrir un contenu pertinent à vos clients.