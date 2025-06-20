Automatiser les lettres d'information avec RSS et Mailchimp
Envoyez vos dernières nouvelles ou vos mises à jour sociales à vos abonnés avec RSS.app. Aucun codage n'est nécessaire.Commencer maintenant
Partager automatiquement les lettres d'information
Boostez votre newsletter en envoyant des flux RSS personnalisés à vos clients. RSS.app vous permet de transformer presque tous les sites Web en flux RSS. Personnalisez votre flux et ciblez le bon public.Choisissez de présenter les mises à jour de votre marque ou d'afficher les actualités de secteurs similaires avec les flux RSS. Connectez vos newsletters avec des outils tels que Zapier, Automate.io et IFTTT pour augmenter votre productivité et vous faire gagner du temps. Créez facilement plusieurs campagnes d'emailing pour cibler différents publics à l'aide d'une intégration simple.Aucune connaissance du codage n'est nécessaire ! Il suffit de coller l'extrait de code du flux RSS dans votre newsletter Mailchimp et de choisir l'heure d'envoi de la newsletter. L'intégration de Mailchimp et de RSS.app est le meilleur moyen d'offrir un contenu pertinent à vos clients.
Comment créer une newsletter à partir d'un flux RSS avec Mailchimp
Générez votre flux avec RSS.app
Collez n'importe quel blog, nouvelle ou lien social dans le générateur RSS. Nous créerons instantanément un flux prêt à l'emploi.
Choisissez votre style de widget
Ouvrez l'onglet Widgets dans RSS.app et sélectionnez l'apparence de votre flux : Mur d'actualité, Liste, Carrousel, Imageboard, TIcker, Magazine, ou Flux.
Personnaliser le design
Cliquez sur "Personnaliser" pour ajuster les couleurs, les polices, le nombre d'articles, etc. Adaptez le widget au style de votre site web.
Copier et coller le code d'intégration
Cliquez sur "Add to Website" et copiez le code JavaScript ou iFrame. Collez-le dans votre site Wix et le tour est joué !
Tout ce dont vous avez besoin pour les flux RSS dans Mailchimp
Mise à jour automatique du contenu
Maintenez vos bulletins d'information à jour. Les flux RSS.app se mettent à jour automatiquement, sans aucune intervention manuelle.
Fonctionne avec n'importe quelle source
Transformez n'importe quel site web, blog ou page sociale en un flux RSS prêt pour Mailchimp en quelques secondes.
Pas d'installation technique
Copiez simplement l'URL de votre flux RSS.app et collez-la dans Mailchimp. Vos courriels seront automatiquement remplis de nouveaux articles.
Fiable et cohérent
RSS.app garde vos flux propres, stables et toujours à jour pour que vos campagnes se déroulent sans accroc.
Outils pour organiser et contrôler vos flux
Ensembles
Combinez plusieurs flux RSS en un seul flux. Parfait pour suivre le contenu de différentes sources en un seul endroit.
Collections
Rassemblez manuellement des articles et transformez-les en un widget personnalisé. Idéal pour créer des pages thématiques, des centres de ressources ou des points forts de la marque.
Filtres
Masquez les articles sans images, supprimez les doublons ou utilisez des filtres de mots clés (liste blanche/liste noire) pour afficher exactement ce que vous voulez.
Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.