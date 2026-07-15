Active Intelligence Command Center for Your Portfolio (Centre de commande d'intelligence active pour votre portefeuille)
Transformez les signaux épars de votre portefeuille en un centre de commandement en temps réel. Acheminez les tendances en matière d'embauche, les mentions dans la presse et les sentiments vers Slack, les tableaux de bord LP et les synthétiseurs d'IA avant que les finances ne les rattrapent.
- Acheminer l'embauche, la presse et l'activité sociale de chaque entreprise du portefeuille vers un espace de travail Slack ou Discord.
- Transférer des données de portefeuille en temps réel dans les tableaux de bord et les widgets LP sans mettre à jour manuellement les diapositives.
- Acheminer les flux via Zapier, Make ou des webhooks pour déclencher des mémos de transaction et une analyse des sentiments par l'IA.
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15 min
Fréquence de mise à jour
99.9%
Disponibilité Fiabilité
Comment ça marche
RSS.app s'intercale entre vos sources et vos destinations, convertissant tout contenu web en flux de données structurés.
Sources d'information
Destinations
Comment les gestionnaires de fonds gèrent-ils un centre de commandement d'intelligence active ?
Détection de signaux silencieux et rapports LP
Les signaux précoces tels que les pics d'embauche ou la dynamique sociale apparaissent souvent des mois avant les résultats financiers. Cette configuration permet de filtrer et de faire remonter ces signaux à la surface automatiquement afin que vous puissiez agir plus tôt.
Fonctionne avec
Tendances de l'embauche sur LinkedIn → Alerte Slack
LinkedIn Job Posts → Webhook. Recevez des notifications instantanées lorsque les entreprises de votre portefeuille augmentent leurs équipes d'ingénieurs ou de vendeurs.
Mises à jour des fondateurs → Tableau de bord interne des LP
Niche Blogs/Social → HTML Widget. Gardez un flux visuel en direct des mises à jour de l'entreprise, prêt pour votre prochain briefing LP.
Global Press → Analyse automatisée des sentiments
Actualités mondiales → Zapier/AI. Transformez la couverture mondiale en informations structurées sur les sentiments sans une seule heure d'examen manuel.
Mentions légales → Telegram Bot
Blogs technologiques → Filtre de mots-clés → Telegram. Recevez des alertes mobiles dès que les PDG ou les fondateurs de votre portefeuille sont cités dans la presse.
Insight stratégique
L'activité sociale et les modèles de recrutement sont des indicateurs avancés qui permettent souvent de prédire les trajectoires de croissance ou les problèmes internes 3 à 6 mois avant qu'ils ne se manifestent dans les états financiers. L'automatisation de la distribution des signaux transforme votre centre de commandement en un système d'alerte précoce en temps réel.
Centraliser la surveillance de la presse et de la divulgation
Les communiqués de presse et les informations sur le financement sont dispersés sur des dizaines de sites web de sociétés de portefeuille et il est facile de les manquer un par un. Fusionnez toutes les salles de presse en un seul flux unifié afin que le bon partenaire voie la bonne annonce au moment où elle est publiée.
Fonctionne avec
Agrégateur de salles de presse → Widget Magazine
Pages de presse → Feed Bundle → HTML Widget. Fusionnez les sections presse de l'ensemble de votre portefeuille en un magazine visuel pour les réunions de vos partenaires.
Alertes de partenariat → Slack Bot
Blogs du portefeuille → RSS.app → Slack. Recevez un message dès qu'une entreprise du portefeuille mentionne un nouveau partenaire stratégique sur son site.
Financement et fusions-acquisitions → Email Digest
Google Actualités → Agrégat → Email. Recevez chaque semaine, directement dans votre boîte aux lettres électronique, un récapitulatif des communiqués de presse officiels de vos fonds.
Dépôts réglementaires → Automation Webhook
Portails gouvernementaux → RSS.app → Zapier/Webhooks. Automatisez l'archivage des mises à jour légales ou réglementaires directement dans votre CRM.
Insight stratégique
La centralisation des salles de presse de plus de 20 entreprises du portefeuille élimine le rituel quotidien de la vérification manuelle de chaque site web. Rien ne se perd lorsque toutes les salles de presse se connectent à un seul flux de commande.
Relations avec les investisseurs et widgets prêts à l'emploi
Les investisseurs privés attendent désormais des preuves de la gestion active du portefeuille au-delà des rapports financiers trimestriels. Automatisez les supports de portefeuille dans des widgets en direct et des exportations structurées pour que le reporting ne prenne que quelques minutes, et non des jours.
Fonctionne avec
Positive Press → LP Portal Wall
Google News → RSS.app → HTML Widget. Intégrez un mur Portfolio Wins sur votre portail LP qui s'actualise automatiquement avec les nouvelles informations.
Alertes de crise → Slack
Flux d'actualités → Filtres de mots-clés → Slack. Recevez immédiatement des alertes internes sur les mots-clés de procès, de licenciement ou de sortie pour mobiliser votre équipe de relations publiques.
Galerie des médias → Magazine Widget
Tier-1 Press → RSS.app → Magazine Widget. Rassemblez les mentions des médias de premier plan dans une galerie prête à être présentée pour chaque rapport de PL.
Archives de couverture → JSON/Webhook
Couverture mensuelle → RSS.app → JSON. Exportez des données structurées sur les médias du portefeuille directement dans l'audit de performance de votre fonds ou dans votre CRM.
Insight stratégique
Les investisseurs privés attendent de plus en plus souvent plus que des indicateurs financiers. Les widgets automatisés et les exportations structurées transforment les rapports trimestriels en une description en temps réel de la gestion active du portefeuille.
Analyse de portefeuille basée sur l'IA
Les partenaires n'ont pas le temps de lire 50 articles de portfolio par semaine - ils ont besoin d'un briefing de deux paragraphes. Acheminez les flux agrégés via Zapier ou Make dans GPT-4o, Claude ou votre LLM interne pour une synthèse et une livraison instantanées.
Fonctionne avec
Mémos automatisés → OpenAI
PortCo Press → Zapier → GPT-4o. Générez un résumé en 3 points de l'impact sur le marché pour chaque nouveau communiqué de presse.
Suivi des sentiments → Claude
Mentions d'actualité → Make → Claude. Identifiez les changements de sentiment négatifs dans votre portefeuille avant qu'ils ne se transforment en crises de relations publiques.
Analyse comparative des concurrents → Flux JSON
Portefeuille + concurrents → RSS.app → JSON. Introduisez les flux dans un agent d'intelligence artificielle personnalisé afin de comparer la vélocité des produits d'une semaine à l'autre.
Résumé hebdomadaire de la LP → Courriel
Flux de portefeuille → AI Summarizer → Email. Compilez automatiquement un briefing des gains du portefeuille et envoyez-le à vos commanditaires.
Insight stratégique
Chaque heure d'associé consacrée à la lecture d'informations brutes est une heure d'associé qui n'est pas consacrée aux réunions des fondateurs. La synthèse par l'IA inverse le ratio - 95% de la couverture est distillée avant qu'un humain ne la lise, et les partenaires ne s'engagent que sur les éléments signalés comme méritant d'être discutés.
Outils pour l'intelligence du portefeuille
RSS.app fournit l'infrastructure nécessaire pour suivre, filtrer et analyser l'ensemble de votre portefeuille à partir d'une seule plateforme.
Filtres avancés
Filtrez les flux de portefeuille par des mots-clés tels que "financement", "acquisition" ou "licenciement" pour ne faire apparaître que les signaux qui comptent pour votre thèse d'investissement.
Pas de doublons
Supprimez automatiquement les mentions en double lorsque la même information apparaît dans plusieurs sources, afin que le flux de votre portefeuille reste propre et exploitable.
Traduction globale
Surveillez les entreprises internationales de votre portefeuille dans leur langue locale et traduisez automatiquement les mises à jour en anglais pour votre équipe.
Ensembles d'aliments pour animaux
Fusionnez les communiqués de presse, l'activité LinkedIn et les mentions d'actualité de plus de 20 sociétés en portefeuille en un seul flux unifié.
Formats prêts pour les développeurs
Exporter les informations sur le portefeuille sous forme de RSS/XML, JSON ou CSV pour alimenter les CRM, les tableaux de bord internes ou les outils d'analyse personnalisés.
Webhooks et automatisation
Déclenchez des flux de travail automatisés dans Zapier, Make ou n8n chaque fois qu'une entreprise du portefeuille publie des nouvelles, embauche ou obtient une couverture médiatique.
Fournir des informations sur les portefeuilles, où que ce soit
Un flux RSS. Tout flux d'investissement.
Les flux RSS sont un format de données universel pris en charge par des milliers d'outils. Connectez vos flux de suivi de portefeuille à Slack pour des alertes en temps réel, acheminez-les vers des CRM comme Affinity ou Salesforce pour le contexte des transactions, intégrez-les sur les portails LP en tant que widgets en direct, ou acheminez-les vers des outils d'IA pour une analyse automatisée des sentiments et des résumés exécutifs.
Questions fréquemment posées
RSS.app surveille l'activité publique des entreprises de votre portefeuille - leurs salles de presse, leurs articles de blog, leurs mises à jour LinkedIn, leurs offres d'emploi et leurs mentions dans l'actualité. Vous n'avez pas besoin d'un accès API ou d'informations d'identification de la part des entreprises elles-mêmes. Il vous suffit de fournir les URL ou les mots-clés que vous souhaitez suivre, et RSS.app génère des flux structurés qui sont mis à jour toutes les 15 à 60 minutes.
Oui. RSS.app peut générer des flux à partir des pages d'entreprise et des profils de cadres de LinkedIn. Suivez les mises à jour de votre portefeuille d'entreprises, les annonces d'étapes importantes ou les nouvelles offres d'emploi, le tout sous la forme d'un flux RSS standard envoyé à Slack, à un e-mail ou à n'importe quel outil d'automatisation.
Utilisez les regroupements de flux pour fusionner les flux de chaque entreprise en un seul flux unifié. Créez un flux pour la page de presse de chaque entreprise du portefeuille, pour LinkedIn et pour les mentions d'actualité, puis regroupez-les. Vous obtenez ainsi une seule URL qui contient tout, filtrable par mot-clé.
Oui. Utilisez des filtres de mots-clés pour créer des flux d'alertes ciblés. Par exemple, filtrez pour "financement", "acquisition" ou "partenariat" pour suivre les signaux de croissance, ou filtrez pour "procès", "licenciement" ou "échec" pour repérer les indicateurs de risque. Acheminez chaque flux filtré vers différents canaux Slack ou membres de l'équipe.
Connectez les flux RSS de votre portefeuille à des plateformes d'automatisation telles que Zapier ou Make, puis acheminez les nouveaux éléments vers des outils d'IA tels que ChatGPT ou Claude. Les flux de travail courants comprennent des résumés automatisés de mémos de transaction, l'analyse du sentiment à travers les mentions de portefeuille, et la génération de briefing LP hebdomadaire - tous déclenchés automatiquement lorsque du nouveau contenu apparaît.
Oui. Exportez la couverture médiatique du portefeuille au format CSV pour les rapports trimestriels, intégrez un widget "Portfolio Wins" sur votre portail LP, ou utilisez l'IA pour compiler automatiquement les briefings hebdomadaires. RSS.app transforme les nouvelles éparses du portefeuille en données structurées et prêtes à être présentées.
RSS.app prend en charge les exportations RSS/XML, JSON et CSV. Utilisez RSS/XML pour les intégrations en temps réel avec Slack, Zapier ou Make. Utilisez JSON pour les tableaux de bord personnalisés et les intégrations CRM. Utilisez CSV pour les rapports basés sur des feuilles de calcul et les analyses historiques.
RSS.app propose des plans basés sur le nombre de flux et la fréquence de rafraîchissement. La plupart des gestionnaires de fonds commencent par un plan qui prend en charge 20 à 50 flux (un par société de portefeuille et par source) avec des intervalles de rafraîchissement de 15 minutes. Consultez notre page de tarification pour connaître les détails des plans actuels.
Qu'est-ce que RSS.app ?
RSS.app convertit les pages web, les profils de médias sociaux et les sources en ligne en flux RSS structurés. Ces flux sont mis à jour selon un calendrier (toutes les 15 à 60 minutes en fonction de votre plan) et peuvent être consommés par n'importe quel système compatible RSS.
- Format XML standardisé compatible avec des milliers d'outils
- Rafraîchissement programmé toutes les 15 à 60 minutes en fonction du plan.
- Fonctionne avec Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n et n'importe quel lecteur RSS.
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