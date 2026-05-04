POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Dernière mise à jour le 24 novembre 2019

Nous vous remercions d'avoir choisi de faire partie de la communauté RSS.app (" l'entreprise ", " nous ", " notre " ou " nos "). Nous nous engageons à protéger vos informations personnelles et votre droit à la vie privée. Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de notre politique ou de nos pratiques concernant vos informations personnelles, veuillez nous contacter à support@rss.app.



Lorsque vous visitez notre site web https://rss.app, et que vous utilisez nos services, vous nous faites confiance en nous confiant vos informations personnelles. Nous prenons votre vie privée très au sérieux. Dans le présent avis de confidentialité, nous décrivons notre politique en matière de protection de la vie privée. Nous nous efforçons de vous expliquer le plus clairement possible quelles sont les informations que nous recueillons, comment nous les utilisons et quels sont vos droits en la matière. Nous espérons que vous prendrez le temps de le lire attentivement, car il est important. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains termes de cette politique de confidentialité, veuillez cesser d'utiliser nos sites et nos services.



Cette politique de confidentialité s'applique à toutes les informations collectées par le biais de notre site web (tel que https://rss.app), et/ou tout service, vente, marketing ou événement connexe (nous les désignons collectivement dans cette politique de confidentialité comme les "sites").



Veuillez lire attentivement cette politique de confidentialité, car elle vous aidera à prendre des décisions éclairées concernant le partage de vos informations personnelles avec nous.

1. QUELLES SONT LES INFORMATIONS QUE NOUS RECUEILLONS ? Informations personnelles que vous nous communiquez En bref:Nous recueillons les informations personnelles que vous nous fournissez telles que le nom, l'adresse, les coordonnées, les mots de passe et les données de sécurité, et les informations de paiement.

Nous recueillons les informations personnelles que vous nous fournissez volontairement lorsque vous vous inscrivez sur les sites en exprimant un intérêt pour obtenir des informations sur nous ou nos produits et services, lorsque vous participez à des activités sur les sites ou lorsque vous nous contactez d'une autre manière.

Les informations personnelles que nous recueillons dépendent du contexte de vos interactions avec nous et les sites, des choix que vous faites et des produits et fonctionnalités que vous utilisez. Les informations personnelles que nous collectons peuvent inclure les éléments suivants :

Nom et données de contact. Nous collectons vos nom et prénom, adresse électronique, adresse postale, numéro de téléphone et autres données de contact similaires.

Accréditations. Nous collectons les mots de passe, les indices de mot de passe et autres informations de sécurité similaires utilisées pour l'authentification et l'accès au compte.

Données de paiement. Nous collectons les données nécessaires au traitement de votre paiement si vous effectuez des achats, comme votre numéro d'instrument de paiement (tel qu'un numéro de carte de crédit) et le code de sécurité associé à votre instrument de paiement. Toutes les données de paiement sont stockées par notre processeur de paiement et vous devriez consulter ses politiques de confidentialité et contacter directement le processeur de paiement pour répondre à vos questions.

Toutes les informations personnelles que vous nous fournissez doivent être vraies, complètes et exactes, et vous devez nous informer de toute modification de ces informations personnelles.

Informations collectées automatiquement En bref:Certaines informations - telles que l'adresse IP et/ou les caractéristiques du navigateur et de l'appareil - sont collectées automatiquement lorsque vous visitez nos sites.

Nous collectons automatiquement certaines informations lorsque vous visitez, utilisez ou naviguez sur les sites. Ces informations ne révèlent pas votre identité spécifique (comme votre nom ou vos coordonnées) mais peuvent inclure des informations sur l'appareil et l'utilisation, comme votre adresse IP, les caractéristiques du navigateur et de l'appareil, le système d'exploitation, les préférences linguistiques, les URL de référence, le nom de l'appareil, le pays, la localisation, des informations sur la manière et le moment où vous utilisez nos sites et d'autres informations techniques. Ces informations sont principalement nécessaires pour maintenir la sécurité et le fonctionnement de nos sites, ainsi qu'à des fins d'analyse interne et de reporting.

Comme beaucoup d'entreprises, nous recueillons également des informations par le biais de cookies et de technologies similaires.

Informations recueillies auprès d'autres sources En bref:Nous pouvons collecter des données limitées à partir de bases de données publiques, de partenaires marketing et d'autres sources extérieures.

Nous pouvons obtenir des informations vous concernant à partir d'autres sources, telles que des bases de données publiques, des partenaires marketing communs, ainsi que d'autres tiers. Parmi les exemples d'informations que nous recevons d'autres sources, citons : les informations de profil des médias sociaux, les pistes de marketing, les résultats de recherche et les liens, y compris les listes payantes (telles que les liens sponsorisés).

2. COMMENT UTILISONS-NOUS VOS INFORMATIONS ? En bref:Nous traitons vos informations à des fins fondées sur des intérêts commerciaux légitimes, l'exécution de notre contrat avec vous, le respect de nos obligations légales et/ou votre consentement.

Nous utilisons les informations personnelles collectées par l'intermédiaire de nos sites à diverses fins commerciales décrites ci-dessous. Nous traitons vos informations personnelles à ces fins en nous appuyant sur nos intérêts commerciaux légitimes, afin de conclure ou d'exécuter un contrat avec vous, avec votre consentement, et/ou pour nous conformer à nos obligations légales. Nous indiquons les motifs de traitement spécifiques sur lesquels nous nous appuyons à côté de chaque finalité énumérée ci-dessous.

Nous utilisons les informations que nous collectons ou recevons:



Pour faciliter la création de compte et le processus de connexion. Si vous choisissez de lier votre compte chez nous à un compte tiers (tel que votre compte Google ou Facebook), nous utilisons les informations que vous nous avez autorisés à collecter auprès de ces tiers pour faciliter la création de compte et le processus de connexion.

Demande de commentaires. Nous pouvons utiliser vos informations pour vous demander des commentaires et pour vous contacter à propos de votre utilisation de nos sites.

3. VOS INFORMATIONS SERONT-ELLES COMMUNIQUÉES À D'AUTRES PERSONNES ? En bref:Nous ne partageons des informations qu'avec votre consentement, pour nous conformer aux lois, pour protéger vos droits ou pour remplir nos obligations commerciales.



Nous pouvons traiter ou partager des données sur la base des fondements juridiques suivants:

Consentement:Nous pouvons traiter vos données si vous nous avez donné un consentement spécifique pour utiliser vos informations personnelles dans un but précis.



Intérêts légitimes:Nous pouvons traiter vos données lorsque cela est raisonnablement nécessaire pour atteindre nos intérêts commerciaux légitimes.



Exécution d'un contrat: Lorsque nous avons conclu un contrat avec vous, nous pouvons traiter vos informations personnelles pour remplir les conditions de notre contrat.



Obligations légales: Nous pouvons divulguer vos informations lorsque nous sommes légalement tenus de le faire afin de nous conformer à la loi applicable, aux demandes gouvernementales, à une procédure judiciaire, à une ordonnance du tribunal ou à une procédure légale, par exemple en réponse à une ordonnance du tribunal ou à une citation à comparaître (y compris en réponse aux autorités publiques pour répondre aux exigences en matière de sécurité nationale ou d'application de la loi).



Intérêts vitaux: Nous pouvons divulguer vos informations lorsque nous pensons qu'il est nécessaire d'enquêter, de prévenir ou de prendre des mesures concernant des violations potentielles de nos politiques, des suspicions de fraude, des situations impliquant des menaces potentielles pour la sécurité de toute personne et des activités illégales, ou comme preuve dans le cadre d'un litige dans lequel nous sommes impliqués. <Plus>Vendeurs, consultants et autres prestataires de services tiers., Nous pouvons partager vos données avec des vendeurs, prestataires de services, sous-traitants ou agents tiers qui fournissent des services pour nous ou en notre nom et qui ont besoin d'accéder à ces informations pour effectuer ce travail. Les exemples incluent : le traitement des paiements, l'analyse des données, l'envoi de courriels, les services d'hébergement, le service clientèle et les efforts de marketing. Nous pouvons autoriser des tiers sélectionnés à utiliser une technologie de suivi sur les sites, ce qui leur permettra de collecter des données sur la manière dont vous interagissez avec les sites au fil du temps. Ces informations peuvent être utilisées, entre autres, pour analyser et suivre les données, déterminer la popularité de certains contenus et mieux comprendre l'activité en ligne. Sauf indication contraire dans la présente politique, nous ne partageons pas, ne vendons pas, ne louons pas et n'échangeons pas vos informations avec des tiers à des fins promotionnelles.,[object Object],[object Object],[object Object], Nous pouvons partager ou transférer vos informations dans le cadre d'une fusion, d'une vente d'actifs de l'entreprise, d'un financement ou d'une acquisition de tout ou partie de notre entreprise à une autre entreprise, ou pendant les négociations relatives à une telle fusion, vente d'actifs de l'entreprise, financement ou acquisition.</Plus>

4. UTILISONS-NOUS DES COOKIES ET D'AUTRES TECHNOLOGIES DE SUIVI ? En bref:Nous pouvons utiliser des cookies et d'autres technologies de suivi pour collecter et stocker vos informations.

Nous pouvons utiliser des cookies et des technologies de suivi similaires (comme les balises web et les pixels) pour accéder à des informations ou les stocker. Des informations spécifiques sur la manière dont nous utilisons ces technologies et sur la manière dont vous pouvez refuser certains cookies sont présentées dans notre Politique en matière de cookies.

5. COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS INFORMATIONS ? En bref:Nous conservons vos informations aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les objectifs décrits dans la présente politique de confidentialité, sauf disposition contraire de la loi.

Nous ne conserverons vos informations personnelles qu'aussi longtemps que nécessaire aux fins énoncées dans la présente politique de confidentialité, à moins qu'une période de conservation plus longue ne soit requise ou autorisée par la loi (telle que les exigences fiscales, comptables ou autres exigences légales). Lorsque nous n'avons plus aucun besoin commercial légitime de traiter vos informations personnelles, nous les supprimons ou les rendons anonymes ou, si cela n'est pas possible (par exemple, parce que vos informations personnelles ont été stockées dans des archives de sauvegarde), nous les stockons en toute sécurité et les isolons de tout traitement ultérieur jusqu'à ce que leur suppression soit possible.

6. COMMENT ASSURONS-NOUS LA SÉCURITÉ DE VOS INFORMATIONS ? En bref:Nous visons à protéger vos informations personnelles grâce à un système de mesures de sécurité organisationnelles et techniques.

Nous avons mis en œuvre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées conçues pour protéger la sécurité de toutes les informations personnelles que nous traitons. Toutefois, nous vous rappelons que nous ne pouvons pas garantir que l'internet lui-même est sûr à 100 %. Bien que nous fassions de notre mieux pour protéger vos informations personnelles, la transmission d'informations personnelles vers et à partir de nos sites se fait à vos propres risques. Vous ne devez accéder aux services que dans un environnement sécurisé.

7. RECUEILLONS-NOUS DES INFORMATIONS SUR LES MINEURS ? En bref:Nous ne collectons pas sciemment de données auprès d'enfants de moins de 18 ans et nous ne commercialisons pas nos produits auprès de ces derniers. En utilisant les sites, vous déclarez que vous avez au moins 18 ans ou que vous êtes le parent ou le tuteur d'un mineur et que vous consentez à ce que ce mineur utilise les sites. Si nous apprenons que des informations personnelles ont été collectées auprès d'utilisateurs de moins de 18 ans, nous désactiverons le compte et prendrons des mesures raisonnables pour supprimer rapidement ces données de nos registres. Si vous avez connaissance de données que nous avons recueillies auprès d'enfants de moins de 18 ans, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : support@rss.app.

8. QUELS SONT VOS DROITS EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ? En bref:Dans certaines régions, comme l'Espace économique européen, vous disposez de droits qui vous permettent d'accéder plus facilement à vos informations personnelles et de les contrôler. Vous pouvez consulter, modifier ou résilier votre compte à tout moment.

Dans certaines régions (comme l'Espace économique européen), vous disposez de certains droits en vertu des lois applicables en matière de protection des données. Il peut s'agir du droit (i) de demander l'accès à vos informations personnelles et d'en obtenir une copie, (ii) de demander la rectification ou l'effacement, (iii) de restreindre le traitement de vos informations personnelles et (iv) le cas échéant, de bénéficier de la portabilité des données. Dans certaines circonstances, vous pouvez également avoir le droit de vous opposer au traitement de vos informations personnelles. Pour faire une telle demande, veuillez utiliser les coordonnées fournies ci-dessous. Si nous nous appuyons sur votre consentement pour traiter vos informations personnelles, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. Si vous résidez dans l'Espace économique européen et que vous pensez que nous traitons illégalement vos informations personnelles, vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de votre autorité locale de surveillance de la protection des données. Vous trouverez leurs coordonnées ici : http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Informations sur le compte Si vous souhaitez à tout moment revoir ou modifier les informations contenues dans votre compte ou résilier votre compte, vous pouvez :

- nous contacter en utilisant les informations de contact fournies.

- vous connecter aux paramètres de votre compte et mettre à jour votre compte d'utilisateur.



Suite à votre demande de résiliation de votre compte, nous désactiverons ou supprimerons votre compte et vos informations de nos bases de données actives. Toutefois, certaines informations peuvent être conservées dans nos fichiers afin de prévenir la fraude, de résoudre des problèmes, de faciliter les enquêtes, de faire respecter nos conditions d'utilisation et/ou de se conformer aux exigences légales.

Cookies et technologies similaires:La plupart des navigateurs Web sont configurés pour accepter les cookies par défaut. Si vous préférez, vous pouvez généralement choisir de configurer votre navigateur de manière à ce qu'il supprime les cookies et les rejette. Si vous choisissez de supprimer ou de rejeter les cookies, cela pourrait affecter certaines fonctions ou certains services de nos sites. Pour refuser la publicité basée sur les intérêts par les annonceurs sur nos sites, visitez http://www.aboutads.info/choices/.

Opting out of email marketing:Vous pouvez vous désinscrire de notre liste d'emails marketing à tout moment en cliquant sur le lien de désinscription dans les emails que nous envoyons ou en nous contactant à l'aide des détails fournis ci-dessous. Vous serez alors retiré de la liste des courriels de marketing - cependant, nous devrons toujours vous envoyer des courriels liés au service qui sont nécessaires pour l'administration et l'utilisation de votre compte. Pour vous désinscrire, vous pouvez :

- nous contacter en utilisant les coordonnées fournies.

9. CONTRÔLES POUR LES DISPOSITIFS "DO-NOT-TRACK" (NE PAS SUIVRE) La plupart des navigateurs web et certains systèmes d'exploitation mobiles et applications mobiles comprennent une fonction ou un paramètre "Do-Not-Track" ("DNT") que vous pouvez activer pour signaler votre préférence en matière de protection de la vie privée, à savoir que les données relatives à vos activités de navigation en ligne ne doivent pas être surveillées et collectées. Aucune norme technologique uniforme pour la reconnaissance et la mise en œuvre des signaux DNT n'a été finalisée. Par conséquent, nous ne répondons pas actuellement aux signaux DNT du navigateur ou à tout autre mécanisme qui communique automatiquement votre choix de ne pas être suivi en ligne. Si une norme de suivi en ligne est adoptée et que nous devons la respecter à l'avenir, nous vous informerons de cette pratique dans une version révisée de la présente politique de protection de la vie privée.

10. LES RÉSIDENTS DE CALIFORNIE ONT-ILS DES DROITS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ? En bref: Oui, si vous résidez en Californie, vous bénéficiez de droits spécifiques concernant l'accès à vos informations personnelles.

L'article 1798.83 du code civil californien, également connu sous le nom de loi "Shine The Light", permet à nos utilisateurs qui résident en Californie de nous demander et d'obtenir gratuitement, une fois par an, des informations sur les catégories d'informations personnelles (le cas échéant) que nous avons divulguées à des tiers à des fins de marketing direct, ainsi que les noms et adresses de tous les tiers avec lesquels nous avons partagé des informations personnelles au cours de l'année civile qui précède immédiatement. Si vous êtes un résident californien et que vous souhaitez faire une telle demande, veuillez nous soumettre votre demande par écrit en utilisant les coordonnées fournies ci-dessous.

Si vous avez moins de 18 ans, que vous résidez en Californie et que vous avez un compte enregistré sur les sites, vous avez le droit de demander la suppression des données indésirables que vous publiez publiquement sur les sites. Pour demander la suppression de ces données, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessous, en indiquant l'adresse électronique associée à votre compte et en précisant que vous résidez en Californie. Nous ferons en sorte que les données ne soient pas affichées publiquement sur les sites, mais sachez que les données peuvent ne pas être complètement ou intégralement supprimées de nos systèmes.

11. LA PRÉSENTE POLITIQUE EST-ELLE MISE À JOUR ? En bref: Oui, nous mettrons à jour cette politique si nécessaire pour rester en conformité avec les lois applicables.

Nous pouvons mettre à jour cette politique de confidentialité de temps à autre. La version mise à jour sera indiquée par une date de mise à jour "Révisée" et la version mise à jour sera effective dès qu'elle sera accessible. Si nous apportons des modifications importantes à la présente politique de confidentialité, nous vous en informerons soit en affichant de manière visible un avis relatif à ces modifications, soit en vous envoyant directement une notification. Nous vous encourageons à consulter régulièrement cette politique de confidentialité afin de vous tenir informé de la manière dont nous protégeons vos informations.