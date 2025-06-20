Publication automatique sur Telegram à partir de n'importe quelle source

Créez des flux de contenu automatisés à partir de n'importe quel site Web, source RSS ou compte de médias sociaux. Mise en place en quelques minutes - aucun codage n'est nécessaire.

Essai gratuit
Aucune carte de crédit n'est requise
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Des milliers d'entreprises lui font confiance et l'utilisent
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Tout site web → Flux

Créez des flux RSS à partir de presque n'importe quel site web et recevez les mises à jour directement sur votre canal ou groupe Telegram.

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Filtres intelligents

Utilisez des filtres puissants pour obtenir uniquement le contenu qui compte. Filtrez par mots-clés, excluez des sujets et personnalisez chaque message.

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Alertes en temps réel

Gardez une longueur d'avance grâce à des alertes en temps réel sur les actualités du secteur, les concurrents, les comptes de médias sociaux ou tout autre sujet qui vous intéresse.

Gagner des heures chaque semaine grâce à l'automatisation

Transformez la façon dont vous partagez du contenu avec votre communauté Telegram. Notre robot Telegram surveille vos sources 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et publie automatiquement du nouveau contenu en quelques minutes. Configurez des filtres avancés pour éliminer le bruit et personnalisez le formatage des messages pour qu'il corresponde à votre marque. Plus de 10 000 équipes marketing dans le monde lui font confiance.

Gagner des heures chaque semaine grâce à l'automatisation

Cas d'utilisation populaires

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Suivi de l'actualité et des médias

Suivez les dernières nouvelles, les mises à jour de l'industrie et les sujets à la mode. Recevez des alertes instantanées dans votre canal Telegram au fur et à mesure de l'évolution de l'actualité.

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Mises à jour de l'équipe et de la communauté

Tenez votre équipe ou votre communauté informée grâce à des mises à jour automatiques des blogs de l'entreprise, des annonces de produits et des sources d'informations pertinentes.

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Alertes financières et d'investissement

Suivez les nouvelles du marché, les mises à jour des actions, les mouvements des crypto-monnaies et les publications financières. Ne manquez plus jamais une opportunité de trading.

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Agrégation des médias sociaux

Regroupez le contenu de Twitter, Instagram, YouTube et TikTok dans un seul canal Telegram. Parfait pour les pages de fans et la surveillance des marques.

Commencez en 3 étapes faciles

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Ajouter à Telegram

1

Cliquez sur le bouton pour ajouter notre robot à votre canal ou groupe Telegram. La connexion prend moins de 30 secondes.

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Choisissez votre source

2

Choisissez parmi Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, les flux RSS, Google News, ou créez un flux à partir de l'URL de n'importe quel site web.

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Profitez des mises à jour automatiques

3

Restez assis pendant que le nouveau contenu est publié automatiquement. Personnalisez les filtres et le formatage pour parfaire votre configuration.

Prêt à automatiser votre chaîne Telegram ?

Rejoignez les milliers d'utilisateurs qui économisent des heures chaque semaine grâce à la publication automatisée de contenu. Commencez en quelques minutes - aucun codage n'est nécessaire.

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Commentaires

Ce que les utilisateurs aiment à propos de RSS.app

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Intégrations Telegram populaires

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Questions fréquemment posées

Comment connecter mon canal Telegram à RSS.app ?
Il vous suffit de cliquer sur "Ajouter à Telegram", d'autoriser le robot et de sélectionner votre canal ou votre groupe. L'ensemble du processus prend moins de 2 minutes et ne nécessite aucune connaissance technique.
Quelle est la rapidité de diffusion des nouveaux messages ?
Nos robots vérifient les sources toutes les 15 minutes et publient de nouveaux contenus dans les secondes qui suivent leur détection. Vous serez toujours parmi les premiers à partager les dernières nouvelles et mises à jour.
Puis-je personnaliser l'affichage des messages dans Telegram ?
Absolument ! Personnalisez le format du message, incluez ou excluez des images, ajoutez du texte personnalisé et utilisez des filtres pour contrôler exactement ce qui est publié et comment cela se présente.
Quelles sont les sources que je peux connecter à Telegram ?
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