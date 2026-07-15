Solutions
Transformez n'importe quelle source Web en
Fils RSS exploitables
RSS.app convertit les sites web, les médias sociaux, les sources d'information et bien plus encore en flux RSS structurés qui se mettent à jour automatiquement. Acheminez les données vers Slack, Discord, Telegram, le courrier électronique ou tout autre outil utilisé par votre équipe.
1M+
Fils RSS actifs
100M+
Articles traités
15 min
Fréquence de mise à jour
99.9%
Disponibilité Fiabilité
Surveillance de la marque
Suivez les mentions sociales sur Reddit, Google News, les plateformes d'évaluation et des milliers d'autres sources. Soyez averti dès que quelqu'un parle de votre marque.
- Surveillance de Reddit et des forums
- Suivi de Google News
- Examiner les alertes de la plate-forme
- Livraison en temps réel sur Slack/Discord
Surveillance des concurrents
Surveillez les blogs des concurrents, les pages LinkedIn, les offres d'emploi, les changements de prix, les bulletins d'information et la couverture médiatique. Regroupez tout dans un seul flux.
- Détection des changements de page de tarification
- Suivi des mises à jour du blog et des produits
- Offres d'emploi et messages d'entreprise sur LinkedIn
- Flux de concurrents multi-sources
Communication interne
Diffusez automatiquement les actualités de l'entreprise, les mises à jour du secteur et les commentaires des clients dans Slack, Discord, Telegram et votre intranet.
- Transfert des médias sociaux de l'entreprise
- Flux de la voix du client
- Radar de l'industrie et du marché
- Contenu de formation des employés
Juridique, surveillance des brevets et de la propriété intellectuelle
Automatisez la veille juridique en surveillant les dépôts de brevets, les modifications réglementaires, les rôles des tribunaux et les actualités juridiques. Recevez des alertes avant que les délais ne soient dépassés.
- Suivi des brevets et des marques
- Conformité et alertes réglementaires
- Suivi du rôle des tribunaux
- Renseignements sur la propriété intellectuelle des concurrents
Suivi de l'actualité
Surveillez automatiquement les sources d'information, les publications sectorielles, les bulletins d'information et la couverture médiatique. Regroupez les titres dans un seul flux et diffusez-les n'importe où.
- Google News et suivi des médias
- Suivi des publications de niche
- Conversion de la lettre d'information en RSS
- Tableaux de bord unifiés
Flux de médias sociaux et murs d'information
Intégrez des flux de médias sociaux à mise à jour automatique, des murs d'actualités et des tickers de contenu sur n'importe quel site web. Agrégez des données provenant de LinkedIn, Instagram, YouTube et bien plus encore.
- Murs sociaux multiplateformes
- Mise à jour automatique des galeries d'information
- Téléscripteurs et chapiteaux
- Soutien à la signalisation numérique
Actualités financières et des marchés
Agréger les nouvelles institutionnelles, les mises à jour cryptographiques, les dépôts réglementaires et les signaux du marché. Fournissez des informations financières à Slack, Discord et à des tableaux de bord personnalisés.
- Suivi institutionnel de l'"argent intelligent" (smart money)
- Surveillance de l'écosystème cryptographique
- Signaux macroéconomiques
- Découverte de données alternatives
Suivi du portefeuille
Automatisez le suivi des sociétés de portefeuille avec des mises à jour en direct, des communiqués de presse et le suivi des médias sociaux pour les gestionnaires de fonds de capital-risque et de capital-investissement.
- Détection des signaux des sociétés de portefeuille
- Suivi de la presse et de la divulgation
- Flux de rapports LP
- Analyse de portefeuille alimentée par l'IA
Alertes sur la cybersécurité et les risques
Automatiser la surveillance des vulnérabilités, la veille sur les menaces et les avis de sécurité des fournisseurs. Fournissez des alertes CVE et des informations sur les chercheurs à votre équipe SOC.
- CVE et suivi des vulnérabilités
- Points de vue des chercheurs sur les menaces
- Contrôle de la sécurité de l'informatique en nuage
- Suivi de la chasse aux bogues (Bug Bounty)
Suivi réglementaire et politique
Automatisez le suivi législatif, la surveillance réglementaire et le contrôle des politiques. Transmettez les annonces gouvernementales et les mises à jour de conformité à votre équipe juridique.
- Suivi des projets de loi
- Suivi des agences de régulation
- Suivi des normes ESG
- Couverture multi-juridictionnelle
Comment ça marche
Choisissez votre source
Saisissez l'URL d'un site web, d'un profil de média social, d'une requête de recherche ou d'une source d'information que vous souhaitez surveiller.
Obtenir votre flux RSS
RSS.app génère un flux RSS structuré qui vérifie la présence de nouveaux contenus toutes les 15 à 60 minutes.
Livrer n'importe où
Acheminez les mises à jour vers Slack, Discord, Telegram, email, Zapier, Make, n8n, ou tout autre outil compatible RSS.
Qu'est-ce que RSS.app ?
RSS.app convertit les pages web, les profils de médias sociaux et les sources en ligne en flux RSS structurés. Ces flux sont mis à jour selon un calendrier (toutes les 15 à 60 minutes en fonction de votre plan) et peuvent être consommés par n'importe quel système compatible RSS.
- Format XML standardisé compatible avec des milliers d'outils
- Rafraîchissement programmé toutes les 15 à 60 minutes en fonction du plan.
- Fonctionne avec Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n et n'importe quel lecteur RSS.
Commencez à surveiller dès aujourd'hui
Créez votre premier flux RSS en moins d'une minute. Aucune carte de crédit n'est nécessaire.